Как спасти «Душу дерева»

Истории

Жаркий летний день, яркое солнце, запах свежескошенной травы и звонкое пение птиц. Место встречи – Михайловская роща. Мы ждем художников, которые решили принять участие в проекте «Душа дерева». Несколько человек откликнулись на призыв координатора проекта Ольги Козулиной и согласились написать картины на ранах деревьев в Михайловской роще. Раны затянулись, но до сих пор остаются самым уязвимым местом для разного рода вредителей. Масляная краска, которую используют художники — лучшее лекарство для лечения. Она не боится непогоды, запечатывает поры в древесине, спасает дерево от грибка и жуков-точильщиков.

Первая художница, с которой мы знакомимся — Светлана Патрушева. По образованию психолог. Автор книги и курса «Архетипы русских сказок», лауреат международной премии «Золотая метафора». Ведет свой блог во «ВКонтакте».

Я периодически выставляю свои работы в Сети, поэтому меня там нашли и предложили поучаствовать в проекте, — рассказала ТВ2 Светлана. Видимо, понравились мои рисунки, и мне дали расписывать деревья, которые расположены в знаковом для меня месте в Михайловской роще. Я, конечно, жутко волнуюсь, насколько у меня получится.

Почему место знаковое? Потому что меня лично с ним многое связывает. Еще до благоустройства Михайловской рощи мы приходили сюда с друзьями, здесь было очень много волшебства, много чудес, интересных внутренних состояний. Были певческие практики, которые хорошо звучали именно в этом пространстве, где сейчас я расписываю дерево. Поскольку я психолог, поющий психолог и звукотерапевт, то мне необходимо было для встреч с клиентами душевное место, и я его нашла здесь.

Рядом с березой Светланы развалившаяся чаша фонтана с кедром посередине. Это то, что осталось от знаменитой дачной усадьбы купца, фабриканта и городского головы Петра Михайлова. Фонтан в кроне растущего кедра когда-то был главной достопримечательностью Михайловской рощи.

Светлана рассказала, что ей досталась сложная береза, потому что внутри дерева была труха, которую пришлось почистить. Но буквально на второй день после общения с березой художнице пришла мысль, кого нарисовать. «Я поняла, что здесь должен быть смотрящий, приглядывающий за местом персонаж. Так здесь появился этот филин».

Фото: Виктория Мучник

«На другом дереве я нарисовала тоже зверюгу, ящерку, и мне кажется, что здесь, в лесу, в пространстве рощи, такие обитатели более актуальны, чем какие-то абстрактные картины. Звери хорошо вписываются в природное пространство. Сама Михайловская роща — это уникальное место для Томска. В самом центре города сохранился уголок естественной природы. Это наши легкие, это возможность выйти и подышать. И здесь всегда достаточно тихо и можно ощутить дыхание настоящего леса, — говорит Светлана.

Фото: Светлана Патрушева

Вторым нашим собеседником стал Миша Рептайл. Рептайл — псевдоним. По профессии Миша повар. А еще он участвует в батлах по брейк-дансу, пишет картины на перьях и делает граффити на заказ.

Фото: Виктория Мучник

Я решил поддержать этот проект, так как я давно уже рисую и мне было интересно попробовать что-то новое, — рассказывает Миша. — Это не только красиво, еще и защищает дерево. Краски помогают запечатать дерево и сохранить его. Я хочу нарисовать здесь голубое небо с ветками на переднем плане. На одной из веток будет сидеть дятел, возможно, еще какие-то птицы. Это будет импровизация. Я буду придумывать по ходу, что будет дальше. Потому что у дерева определенная фактура и то, что нарисовано на листке, не всегда удается перенести на деревянный холст. Где-то есть углубления, где-то трещины, и это надо учитывать.

Результат Мишиной импровизации можно было увидеть уже через час на центральной аллее Михайловской рощи.

Яна Иноземцева второй год продолжает работу над «страшной красотой» – дриадами. Сколько себя помнит Яна, она всю свою жизнь рисовала. Когда заканчивала 24 школу, то ей пришлось выбирать между профессией иллюстратора и переводчика. В результате Яна выбрала языки и теперь учится в ТГУ. Но продолжает рисовать каждый день для себя. «У меня такое ощущение, что у меня есть все время на земле и я могу разобраться в себе и в том, чего я хочу», - призналась художница.

Фото: Виктория Мучник

Я узнала о проекте из группы во «ВКонтакте» «Экотропы Томска», — рассказывает Яна. – Я всегда любила природу и всегда любила рисовать, поэтому я решила принять участие в этой акции. Мне выделили дерево, которое расположено рядом с тропинкой к роднику. Мысль о дриадах пришла ко мне внезапно, и я с ней работаю уже второй год. Дриады — это лесные покровительницы деревьев и растений. Я хотела показать, что деревья – они живые и могут что-то чувствовать. И еще я хотела показать людям красоту, которая может быть страшной. Мои дриады по виду жутковатые, может быть, не каждому понравятся, но я хотела бы, чтобы люди подумали об этом и нашли в этом красивое. Я считаю, что красивое и жуткое могут быть рядом.

Фото: фото со страницы ВКонтакте "Экотропы Томска"

Отгоняют ли ее дриады злых духов, Яна не знает. Но то, что краска отгоняет жуков, она уверена. Для нее Михайловская роща — это один лучших уголков Томска, и она рада, что помогает сохранить это место. «Здорово, что здесь ведутся волонтерские работы. До прошлого года я редко бывала здесь, а благодаря проекту «Душа дерева» я узнала о том, что можно помогать обустраивать рощу, и теперь бываю здесь постоянно», — рассказала Яна.

Помогать обустраивать Михайловскую рощу могут все желающие. Например, убирать там мусор, как это делает вместе с друзьями известный в Томске арт-менеджер Дмитрий Беляев. Или помогать обустраивать родники и писать картины на деревьях по примеру Яны Иноземцевой.

Роль координатора творческих работ и развития экотроп в Михайловской роще взяла на себя Ольга Козулина. В 2019 году ее проект «Душа дерева» стал одним из победителей грантового конкурса программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпромнефть-Восток». На эти деньги Ольга закупила кисточки, краски, растворители, лак для покрытия картин, и ими могут воспользоваться художники, которые принимают участие в создании арт-троп. Сама же идея создания проекта «Душа дерева» родилась после того, как Ольга прочитала материал на ТВ2 о таинственной художнице, которая расписывала деревья в Томске и подписывала свои картины «Душа».

Поговорить с «Душой» и убедить ее сняться удалось видеооператору ТВ2 Александру Сакалову. Ролик о загадочной томской художнице разлетелся по соцсетям и собрал тогда тысячи просмотров. Вот это видео.