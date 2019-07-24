Как не разориться на мусоре

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Супермаркет в 120 квадратных метров, согласно нормативам, с 1 июля за вывоз мусора будет вынужден платить в Томске больше 130 тысяч рублей в год. Для сравнения: в соседнем Новосибирске аналогичная плата составит около 20 тысяч рублей в год.

Томские активисты ОНФ говорят, что сейчас объем платы за вывоз мусора для юрлиц может превысить объем налогов. Они опасаются, что представители малого бизнеса — владельцы шиномонтажек, ремонтных мастерских, киосков — будут вынуждены уйти в тень или же просто разорятся.

Фото: Валерий Доронин, пресс-служба мэрии

Эксперты ОНФ сравнили нормативы накопления ТКО в Томской области с такими же нормами, которые утверждены в других регионах Сибири. Мониторинг показал, что в Томской области по большинству видов деятельности размеры нормативов существенно выше, чем в соседних регионах.

Так, например, норматив накопления отходов за каждого ребенка в детском саду в Томске более чем в девять раз выше, чем в Республике Алтай, в пять раз выше, чем в Алтайском крае, Республике Тыва, Кемеровской и Омской областях.

Такая же ситуация для универсамов: в Томске норматив выше в 13 раз, чем в соседних Новосибирской и Кемеровской областях, в 15 раз – чем в Хакасии, и в 32 раза выше, чем в Республике Алтай. Такие же пропорции – для продовольственных магазинов, отделений связи, финансовых учреждений, автомастерских, ж/д и автовокзалов, детских домов и интернатов, кинотеатров и театров, спортивных клубов, турбаз и домов отдыха, музеев.

«Нам непонятно, каким образом устанавливались данные нормы. Они ухудшают условия для ведения предпринимательской и иной хозяйственной деятельности, противоречат здравому смыслу. Никакого виртуального объема накопления мусора быть не должно. Необдуманные расчеты нормативов лягут на плечи предпринимателей, малого микробизнеса – магазинов, киосков, мастерских по ремонту обуви, одежды, изготовлению ключей, ателье, а в конечном итоге – на всех потребителей товаров и услуг. Все эти дополнительные расходы отразятся на цене продукта или услуги, а некоторые представители бизнеса могут и вообще уйти в тень», — рассказал сопредседатель регионального штаба ОНФ Константин Юденко на круглом столе по мусорной реформе.



Есть дисбаланс в размере нормативов накопления отходов и внутри региона. Например, владелец киоска площадью 35 кв. м будет платить столько же, сколько и промышленное предприятие площадью 5000 кв. м с сотнями работающих. Потому что, согласно мониторингу ОНФ, самый низкий норматив установлен для владельцев заводов и предприятий. Он отличается от нормативов накопления ТКО, утвержденных для предприятий розничной торговли (универмагов), в 128 раз.

Представители мэрии говорят, что это неудивительно. У киоска среди отходов — упаковочная бумага, коробки и прочее, а предприятие производит отходов в разы меньше.

По словам сотрудника департамента природных ресурсов и окружающей среды Владислава Третьякова, тарифы рассчитывались по специальной методике, установленной правительством. Причем рассчитывались в 2016 году и не сотрудниками департамента. Специально нанятые люди проводили замеры — анализировали, сколько формирует мусора та или иная категория юридических лиц.

«Конечно, есть проблема, что исследовались укрупненные группы. Продовольственные магазины есть разные — кто-то торгует только чаем, кто-то фруктами, а кто-то всеми товарами. Поэтому очень сложно установить в соответствии с этой методикой точные нормативы по большой группе объектов. Если судить по стране, то другие субъекты заказывают эту работу за 10-15 млн рублей. Работа ведется в течение года», — говорит Третьяков. Он отмечает, что пересмотреть нормативы получится в лучшем случае через год.

В свою очередь заммэра по благоустройству Вячеслав Черноус подчеркивает, что в Томске самый низкий тариф на вывоз мусора для населения среди городов Сибири. Так, согласно онлайн-калькулятору, в Томске житель многоквартирного дома в месяц будет платить 66,25 рубля, житель частного дома (ИЖС) — 67,79 рубля. Для сравнения: в Новосибирске — 88,62 рубля с человека, в Омске — 133,5 рубля с человека.

При этом Черноус отмечает, что сейчас во многих регионах региональные операторы находятся на грани банкротства. Например, в Новосибирске должны подрядчикам 1,2 млрд рублей.

«Наша с вами задача — понять всю картину, чтобы предоставить полный объем данных департаменту природных ресурсов. Тогда в 2020 году будет сформирован другой, более реалистичный тариф».

Фото: региональный ОНФ

Однако сейчас с представлением реальной картины есть сложности. По данным налоговой, в Томске 34 тысячи юридических лиц и еще 32 тысячи индивидуальных предпринимателей. Если ранее САХ заявлял, что заключил контракт на вывоз мусора с почти двумя тысячами юрлиц, то после проверки всех данных цифры оказались меньше.

«Я сегодня закончил проверку базы. Договора на вывоз мусора заключены с 1250 конторами. Получается. что никто в Томске толком за вывоз мусора не платил, — отмечает руководитель «Спецавтохозяйства» Михаил Курилов. — А сейчас им говорят, что нужно платить. И пошла волна недовольства».

«К вопросу много или мало. Мы рассчитали налоги для торговых предприятий: с торговой зоной до 40 кв. м будут платить меньше налог, чем за вывоз мусора. Иногда платеж выше. Ситуация недопустима на самом деле», — подчеркивает Константин Юденко.

Тот факт, что большинство контор за вывоз мусора раньше не платили, и мог повлиять на перекос при формировании нормативов.

Региональный оператор готов заключить договор оплаты по факту. Но этот факт нужно подтвердить — то есть продемонстрировать договор, заключенный с УК, или ТСЖ, или какой-то другой компанией на вывоз мусора, и квитанции оплаты по нему.

Выход есть и в том случае, если предприниматель за вывоз мусора и раньше не платил. Нужно заключить договор, а затем в течение месяца администрация или районная комиссия будет проверять объем мусора. Тогда в следующем месяце условия уже будут скорректированы с учетом фактического потребления.

Однако уже заключившие договор на оплату вывоза мусора отмечают: о том, что можно рассчитываться по факту, в САХе им никто не сообщал. Бизнесмены опасаются, что мэрия о словах, сказанных на круглом столе, просто забудет.