Как не попасть на счетчик и кто такой ЦСУР?
Извещения о том, что срочно надо пройти обязательную метрологическую поверку приборов учета в своих почтовых ящиках обнаруживают томичи регулярно. Реклама фирм, устанавливающих счетчики, очень похожа на официальную квитанцию, но вот только на самом деле это оказывается самой обычной разводкой мошенников. Убедиться в этом можно позвонив по указанному в подобных извещениях телефону. Набираем номер Центральной службы учета ресурсов:
— Здравствуйте, оператор Наталия. Чем могу вам помочь?
— Нам нужно по сроку провести поверку счетчиков. Вы оказываете такую услугу?
— На настоящий момент процедура поверки счетчиков такая же как и замена. Поэтому лучший вариант для вас сразу делать замену счетчиков.
— Т.е. не надо делать поверку счетчиков, а сразу надо его менять на новый?
— Да, совершенно верно,— отвечает Наталья. — Потому что, если ваш счетчик поверку не пройдет, то деньги вам за это мастер не вернет.
— А сколько стоит новый счетчик?
— Замена счетчика комплексная услуга стоит 2600 рублей. Туда входит счетчик, работа мастера, гарантийное обслуживание и документы. Если вам надо менять два счетчика, то это будет стоить 4500 рублей.
— А если счетчики нормальные, может быть не надо их менять? Можно сначала проверить?
— Нормальные ваши счетчики или нет может проверить только мастер. Это можно сделать только в лабораторных условиях. Счетчики необходимо будет демонтировать и расходы по поверке составят около 2000 рублей на один счетчик. Поэтому смысла делать эту процедуру нет, а лучший вариант сразу менять их на новые счетчики.
Чтобы понять, что это чистой воды обман достаточно написать в поисковике название компании «Центральная служба учета ресурсов».
Когда гуглишь название фирмы поисковики первым выдают про нее именно эту информацию во "ВКонтакте". Здесь жители со всей России выкладывают рекламные листки и рассказывают всем о том, что из себя представляет компания ЦСУР. Судя по географии - это достаточно разветвленная сеть со своими колл-центрами и многочисленным штатом людей.
Юристы Томскводоканала, которым мы отправили рекламу ЦСУРа, отмечают, что, в этой самой Центральной службе даже не потрудились внести корректную информацию в текст своего «извещения». Так, есть ошибки в ссылках на законодательную базу; в примерном расчете платы указаны тарифы и нормативы «из головы» — нет таких в Томске. «Пугалка» о том, что самим снимать счетчики нельзя – уж совсем глупость, — говорят в Томскводоканале. Прибор учета является собственностью владельца квартиры. Снять старый и установить новый счётчик без привлечения специализированной организации он имеет полное право.
Поверкой, да, занимаются только аккредитованные для этих работ компании, — говорят юристы. — Другой вопрос, что большинство горожан поверяют приборы учета без демонтажа, то есть прямо в квартире. Несколько лет назад такую услугу могли предложить не многие. Сегодня – это стандарт. Так что слова оператора Натальи, которая приняла ваш телефонный звонок, о том, что прибор необходимо в обязательном порядке снимать и отвозить в лабораторию – не имеют под собой оснований.
Чтобы не стать жертвой недобросовестных предпринимателей, Томскводоканал советует уточнять сроки поверки счетчиков. Прежде, чем вызвать поверителя – обратиться в несколько организаций (сравнить цены). Точно не обращаться в компанию, которая говорит, что снимет прибор учета, поверит его, а затем поставит новые пломбы. Пломбировать счетчики в многоквартирных домах могут лишь управляющие компании.
А главное просит Томсководоканал: предупреждайте своих пожилых родственников о том, что «красивые» бумажки с печатями и пугающими формулировками далеко не всегда руководство к действию!
С подобной историей в сентябре 2018 года разбиралась томская антимонопольная служба. Тогда было сообщение, что «Единая городская служба по учету водоснабжения», которая навязывает томичам «обязательную» поверку счетчиков воды, будет наказана за ненадлежащую рекламу. Томское УФАС России обещало привлечь к ответственности индивидуального предпринимателя, на которого зарегистрированы телефоны службы. Компания с таким названием не значилась на момент проверки в едином реестре юридических лиц России. Т.е. на самом деле такой компании просто не существовало.
Агентство новостей ТВ2 направило томским антимонопольщикам запрос, чтобы узнать был ли привлечен к административной ответственности предприниматель за недобросовестную рекламу.
Не успели мы опубликовать извещения одних любителей легкой наживы, как нам в редакцию прислали еще один пример креативной рекламы с целью развести людей на деньги. Редакция ТВ2 надеется, что УФАС по Томской области займется ЦСУРом и выяснит насколько добросовестной является реклама ООО«ГазТехСервиса».
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