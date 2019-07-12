Как не попасть на счетчик и кто такой ЦСУР?

— Здравствуйте, оператор Наталия. Чем могу вам помочь?





— Нам нужно по сроку провести поверку счетчиков. Вы оказываете такую услугу?

— На настоящий момент процедура поверки счетчиков такая же как и замена. Поэтому лучший вариант для вас сразу делать замену счетчиков.





— Т.е. не надо делать поверку счетчиков, а сразу надо его менять на новый?

— Да, совершенно верно,— отвечает Наталья. — Потому что, если ваш счетчик поверку не пройдет, то деньги вам за это мастер не вернет.





— А сколько стоит новый счетчик?

— Замена счетчика комплексная услуга стоит 2600 рублей. Туда входит счетчик, работа мастера, гарантийное обслуживание и документы. Если вам надо менять два счетчика, то это будет стоить 4500 рублей.





— А если счетчики нормальные, может быть не надо их менять? Можно сначала проверить?

— Нормальные ваши счетчики или нет может проверить только мастер. Это можно сделать только в лабораторных условиях. Счетчики необходимо будет демонтировать и расходы по поверке составят около 2000 рублей на один счетчик. Поэтому смысла делать эту процедуру нет, а лучший вариант сразу менять их на новые счетчики.