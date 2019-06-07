Из-за газовой трубы теперь живу в сарайке

Истории

От 700 тысяч до полутора миллиона домов в России находятся под угрозой сноса. Причина — нахождение в охранной зоне трубопроводов.

В семье Калакуцких из села Корнилово трое маленьких детей. В 2016 году суд принял решение в пользу ООО «Газпром трансгаз Томск» о сносе их единственного дома.

Пенсионерка Любовь Безруких продала свою квартиру, вложив деньги в землю и фундамент. Сейчас на своем участке, где запрещено строительство, Любовь садит огород и живет в сколоченном из досок сарае.

У Натальи Матюгиной на руках судебное решение о сносе дома и выселении. Жить ей больше негде. Сейчас Наталья вступила в движение «Люди. Трубы. Безопасность».

На участке Дмитрия Гурзу груда кирпичей. Его дом уже снесли. Дмитрий снимает квартиру.

Все эти люди — соседи с улиц с веселыми названиями Счастливая и Раздольная. Но веселого в их жизни мало. На их пятачке в селе Корнилово снесли уже девять домов. Остальным повезло — их по разным причинам не трогают. По крайней мере пока.

Год назад судебные приставы приехали сносить дом семьи Калакуцких. Но оказалось, что в нем живет многодетная семья. Живет в доме, построенном на участке под ИЖС, официально без обременений, в границах поселения. Дом был оформлен в собственность, и в нем на законных основаниях прописано пять человек. Последнее формальное обстоятельство временно спасло семью Калакуцких. Газпром, прежде чем сносить дом, обязали по суду сначала выписать семью. Сейчас этот суд семья проиграла.

— Мы продолжаем жить в этом доме, так как больше нам идти некуда. И будем продолжать борьбу за него. Когда я пришла к судье за решением, сказала, что жить придем к ним в суд, больше некуда. Судья в ответ только улыбнулась, — рассказывает Татьяна Калакуцкая.

Глава Корниловского сельского поселения заявлял, что по информации на 2016 год, в охранную зону газопровода в их селе попали не менее 200 домохозяйств. И объяснял: когда переводили земли под ИЖС и продавали людям под строительство домов, на кадастровую карту газопровод не был нанесен, соответственно, и не было обременений. Мол, газовики не обязаны наносить газопровод на карту в рамках антитеррористических мер. А муниципальные власти боятся, что если нанесут на карту газопровод, раскроют государственную тайну.

Одного из подрядчиков, что строил здесь дома, газовики вроде как предупреждали. Но подрядчик объяснил: согласовывать строительство было не его заботой, а собственников.

Однако семья Калакуцких о том, что в овраге под землей проходит труба и что строить рядом с ней нельзя, вообще не знала.

Это сейчас там стоит указатель, а раньше никаких отметок не было. Газовая труба идет в 120 метрах от нашего дома под землей. А по их СНиПам 150 метров должно быть до границы с населенным пунктом. Но наш дом не является границей населенного пункта.

Газопровод в этом месте был построен больше 20 лет назад. Чиновники, которые в 2009 году отводили земли под строительство, не «заметив» его, ко времени, когда Газпром начал подавать иски, на своих местах уже не работали. И жители остались крайними.

Аналогичные ситуации сложились во многих регионах России. Точную цифру пострадавших назвать никто не может. Цифру в 1 миллион первоначально озвучивали представители Газпрома на заседании в Государственной думе.

— Общественная палата взяла за основу эту цифру и прибавила дачников, оказавшихся также возле трубопроводов. Так получилось 1,5 млн. Минэнерго по поручению президента, проводя подсчеты, озвучивало цифру 700 тысяч домовладений. Возможно, в тот момент цифру уменьшили для снижения накала страстей, — пытается объяснить разброс цифр Наталья Матюгина.

— Жительница из Челябинска Светлана Романова дозвонилась на прямую линию до Путина, и он сказал оставить людей в покое — тех, кто попал в такую ситуацию и уже построился. Мы с этой женщиной потом разговаривали — после этого звонка у них отменили все решения о сносе и они спокойно живут в своих домах. Но, видимо, Томск – это не Россия. И распоряжения нашего президента никак не влияют на томскую власть и наших судей, — говорит Татьяна Калакуцкая.

Рядом с Калакуцкими на своем земельном участке возится с рассадой пенсионерка Любовь Безруких. Она продала квартиру в Красноярском крае, все деньги вложив в покупку земельного участка и строительство. Но успела построить лишь фундамент. Сейчас рядом с этим фундаментом Любовь разбила огород и садит цветы. Летом женщина живет в сколоченном из досок сарае. Зимой перебирается к дочери.

— Участок я купила за полмиллиона, еще 200 тысяч вложила в постройку. Успела сделать фундамент и подвести коммуникации. На этой стадии меня Газпром и завернул. Они замерили, оказалось до фундамента 143 метра, а надо 150. Так что я могу только пользоваться землей. Вот сажу цветочки, помидорки.

Я так люблю копаться в земле. Мечтала поставить дом на земле и тут с сыном жить. Но сын сейчас снимает квартиру. А я с кошкой в сарайке.

— До меня здесь по соседству купила участок дочь. Думали, будем рядом жить. Но ей тоже запретили. Хотя вон тот товарищ живет вольготно, а ведь к газопроводу еще ближе. Но он бывший начальник. Его не трогают. А дом еще одних моих соседей снесли. Они там уже мебель поставили, жили. Вон развалины, на них еще табличка лежит: улица Счастливая, 38.

В прошлом году после волны протестов против сноса домов в ряд законодательных актов были внесены изменения. И один из судей Томского областного суда при кассации дела Калакуцких даже попытался эти изменения учесть. Но его «особое мнение» оказалось не решающим. И дело о сносе дома и выселении семьи Калакуцких так и не было пересмотрено.

— В августе 2018 года вступили изменения в гражданский и гражданско-процессуальный кодексы, — рассказывает адвокат семьи Калакуцких Лариса Шейфер. — В том числе в понятие «самовольная постройка». По новым правилам, самовольным не является объект, построенный на участке, имеющем какие-то ограничения в использовании, если владелец участка об этом не знал. Кроме того, раз по закону в этом случае теперь это не самовольная постройка, появились основания для пересмотра дела. Дом Калакуцких должны снести, в том числе, как самовольную постройку. На наш взгляд, дело должно было быть пересмотрено, и с нами согласился один из судей областного суда во время апелляции. Если бы решение было пересмотрено, то по изменениям, которые внесли в закон о газоснабжении, им бы при сносе дома была положена хотя бы компенсация.

Таким образом Газпром борется не за безопасность людей, а за свои деньги. Потому что если бы боролся за безопасность, то снесли бы дворцы, что стоят рядом и тоже попадают в эту зону. Мы сейчас надеемся только на кассацию, которая пройдет уже не в Томске, а в Кемерове.

— Этот дом у меня единственное жилье. Есть судебное решение о его сносе и о моем выселении. Последнее я пока еще пытаюсь обжаловать, — рассказывает Наталья Матюгина. — 31 мая в Москве пострадавшие от этой ситуации, представители из разных регионов (Московская область, Томск, Пермь, Тамбов, Татарстан), собрались на форум «Особо опасные объекты в населенных пунктах: пути защиты граждан». Там мы приняли решение о создании межрегионального движения «Люди. Трубы. Безопасность». Было порядка 70 человек. Были представители Совета Федерации.

Во всех регионах такая проблема, но все в шоке от ситуации в Томске: нигде реально не сносят дома. Не выселяют. В каких-то регионах приостанавливают иски, и дальше хода им нет. Где-то делают на трубопровод защитный кожух либо меняют трубопровод на другой, с более толстыми стенками. Чтобы уменьшить эту защитную зону. То есть идут несчастным людям навстречу. А у нас нет.

— Сергей Анатольевич Жвачкин с нами не встречается. А мне интересно было бы у него спросить, почему в Челябинске отменяют решения по вновь открывшимся основаниям, а у нас нет. На форуме мы приняли резолюцию, которая была отправлена в Совет Федерации. В ней перечислены все регионы и открытый список всех газопроводов, где необходимо эту зону каким-то образом уменьшить либо пустить газопровод в обход сел и городов. Ведь в эту зону попадают даже многоквартирные дома. Также мы сделали обращение в Госдуму, председателю Верховного суда, в генпрокуратуру, губернаторам — с требованием рассмотреть вопрос о внесении изменений в схему территориального планирования.

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин, выступая 31 мая 2018 года с ежегодным отчетом, прокомментировал ситуацию в Корнилове так:

«Мы этим вопросом занимаемся. Этот вопрос такой — морально-этический. «Зимняя вишня» показала, я вам как газовик говорю, что если там рванет, то от этих домов ничего не останется, — сказал Сергей Жвачкин, отвечая на вопрос председателя Общественной палаты Томской области. — Вы, как Общественная палата, можете написать расписку, что гарантируете, что там с людьми ничего не произойдет? И что делать? Не сносить? Это первое. А второе, там действительно многое накрутилось. Посадить бы тех, кто выдавал разрешение на строительство, но у нас законы такие, что не посадишь. Люди-то не при чем. Основная масса получила разрешения, но есть и те, которые ничего не получали, и в первую очередь сносят их».

— Все сидят по домам и боятся, чтобы их не тронули. На форуме я почувствовала, что мы не одни, — продолжает Наталья Матюгина. — И такие же товарищи по несчастью сказали нам, что если вдруг вас начнут выселять насильно, мы приедем из разных городов. Ближайшие города, которые были на этом форуме: Красноярск, Сургут. Женщина, кстати, которая приехала из Красноярска, перед форумом зашла в администрацию президента, обращение подала, где ей сказали: чего вы ходите, вас все равно снесут. Представляете, в администрации президента! Владимир Владимирович говорит — оставьте людей в покое, а всем, кто ниже, на его слова все равно.

— Я по судебному решению снес дом за свой счет, — рассказывает Дмитрий Гурзу. — Теперь снимаю квартиру. Только на строительство дома у меня ушло 1 миллион 200 тысяч рублей. Я попытался через суд получить от газовиков компенсацию в 1 миллион 923 тысячи рублей. Суд мне отказал. Все инстанции. Сказали, что теперь я на своем участке только картошку могу сажать. Но я не хочу сажать картошку. Мне жить негде. По мнению суда, мне опасно находиться на участке в своем доме, но не опасно находиться на нем же, копаясь в земле. Ведь участок у меня не изымают.

Меня спрашивают: вы понимаете, что тут опасно находиться? Я говорю: нет, не понимаю, ведь мне дали участок в границах населенного пункта. Когда эти границы устанавливают, проводятся всякие экспертизы, согласования. Получается, все эти службы не работают? Населенный пункт по определению место, безопасное для проживания. Или не так?

— Сейчас мы периодически оплачиваем штрафы за неисполнение решения суда, то по шесть тысяч, то по две тысячи. У нас блокируют счета, даже алиментную карточку блокировали несколько раз, хотя я приносила приставам справку, что у меня на эту карточку перечисляются алименты на старшего сына. Хорошо, что мы не использовали на строительство этого дома материнский капитал, а то бы меня еще и мошенницей какой-нибудь признали. Сейчас выселяют. Куда детей? В детдом сдать? Государство от нас отвернулось. Говорят, у судей глаз замылен, это нам так прямо в суде и сказали. Как замылен? Мы же живые люди. Нельзя же так.