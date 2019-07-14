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14 июля,
2019
ТОМСК → ТУЛА

Из Тулы с кнутом и пряником

Каким должен быть настоящий тульский пряник и кнут, что общего у Томска и Тулы. И с какой картины Поленова ослик всегда смотрит на тебя.
Студенты школы межэтнической журналистики побывали в этнографической экспедиции в Туле и в усадьбе Поленово. Узнали каким должен быть настоящий тульский пряник и кнут, что общего у Томска и Тулы и с какой картины Поленова ослик всегда смотрит на тебя.
Чай из тульского самовара «с дымком» и знаменитые пряники.
«Иногда спрашивают, там дрова плавают в воде — или что? Нет, не плавают. Вода отделена колбой», — хозяева ремесленного двора «Добродей» проводят инструктаж по растопке тульского жарового самовара, который никому из нас не доводилось растапливать. Встречают ни с хлебом-солью, а с чаем-пряником.

«Настоящий тульский пряник должен быть только с повидлом и ни чем больше, с шоколадом или со сгущенкой – это уже современные выдумки и я их не очень люблю», — говорит экскурсовод краеведческого музея, показывая экспонат – затертую форму для выпечки этого лакомства. «Видите, как ее чинили много раз и гвоздями и дополнительными кусочками дерева. Значит, ею очень активно пользовались в свое время. Тульский пряник – это не только мастерство кондитера, но и мастерство резчика по дереву, ведь буквы на форме должны быть строго одинаковой высоты».
Ремесла и промыслы здесь часть идентичности. Персонаж Лескова Левша, кстати, туляк по сюжету, подковал блоху. Как нам рассказали, такая история могла вполне произойти реально: ремесленники в этом городе славятся любовью к миниатюрам. В тульском музее оружия, например, хранятся миниатюры мушкетов, пистолетов, винтовок, из которых можно по-настоящему стрелять.
А самовары здесь, оказывается, называли просто по форме, на которую они похожи – арбуз или тыква, например! Здесь даже делали самовары в виде самых настоящих теремов с коваными металлическими узорами, напоминающими деревянные кружева резных наличников.
В Туле, кстати, как и в Томске гордятся деревянным зодчеством. Но за последние годы отреставрирован Кремль и под одной из кремлевских стен выкуплена (через суд) и отстроена набережная. А вот до деревянного зодчества руки или средства пока не дошли. В музее при ремесленном дворе пытаются сохранить резные наличники в том, числе с тех домов, что уже полностью разрушены.
Филимоновская игрушка
Филимоновская игрушка из деревни Филимоново Одоевского района Тульской области переехала в Томск. В буквальном смысле. В лице одной свистульки.
Лепится филимоновская игрушка — свистулька из одного куска глины, поэтому многие из них имеют неожиданную форму. В краеведческом музее хранится медведь с зеркалом ну очень на себя не похожий.

Не смотря на общие черты с дымковской игрушкой, для росписи филимоновской используется только три цвета: желтый, красный и зеленый. Именно в таком порядке они наносятся на фигурку. Желтый – основа, его должно быть много. Символизирует солнце. Красного чуть поменьше и линии должны быть тоньше, а зеленый — последние штрихи самые тонкие и филигранные. Нужно иметь твердую руку для росписи.
Рядом с мастерской по росписи Текстильная слобода. Старинные домотканные половики, женские и мужские костюмы, украшения. Вышитые вручную рушники соседствуют с принтами. За русскими уникальными технологиями в изготовлении текстиля — туда.
Рушник на кухне, а ручник — в кузнице «Добродея». Ручником кузнец называет молоток. А молоток — тот, кто обращается с железом, как пластилином.
Тула знаменита не только пряниками и самоварами, но и кнутами. Одна из башен тульского Кремля — пыточная. Видимо, для пущего эффекта в этой башне необычная акустика. Встав в самом центре, можно услышать свой голос так, как будто говоришь в наушниках. Как удалось строителям прошлого достичь этого эффекта — загадка. С нами в группе был бурят. Испытание провели горловым пением.
Усадьба Василия Поленова
Усадьба знаменитого художника Поленова находится на живописном берегу Оки в часе езды от Тулы. До того как на этом месте поселился художник, здесь было чистое поле, а сейчас роща и уютные домики между ними, по стилю напоминающие то немецкие, то болгарские села.

Несмотря на то, что сейчас усадьба – музейный комплекс, на территории до сих пор живут потомки художника. Удивительно, но даже в сталинские времена им не было запрещено там селиться!

Усадьба пережила Великую Отечественную Войну в почти нетронутом виде. Линия фронта проходила всего в нескольких километрах – только стекла разбивало взрывной волной и пришлось реставрировать витражи, созданные по эскизам самого хозяина усадьбы.
В кабинете у художника одну стену полностью занимает выполненный углем набросок к картине на библейский сюжет: когда к Христу привели грешницу. Оригинал картины хранится в Третьяковской галерее, а выполненный углем рисунок хранится без стекла — на него не попадают прямые солнечные лучи. В правом нижнем углу изображен ослик. С какой бы стороны на него не посмотрел, ослик всегда идет на тебя.
Чай в туле пили, пряники ели студенты школы межэтнической журналистики в Томске Ангелина Доркина и Дарья Гришанова.

Фото: Юлии Корневой, Ангелины Доркиной и Юлии Василенко.

Поездка организована Российской Гильдией межэтнической журналистики при поддержки Росмолодежи.

июль 2019 года
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