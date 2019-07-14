Из Тулы с кнутом и пряником

«Иногда спрашивают, там дрова плавают в воде — или что? Нет, не плавают. Вода отделена колбой», — хозяева ремесленного двора «Добродей» проводят инструктаж по растопке тульского жарового самовара, который никому из нас не доводилось растапливать. Встречают ни с хлебом-солью, а с чаем-пряником.



«Настоящий тульский пряник должен быть только с повидлом и ни чем больше, с шоколадом или со сгущенкой – это уже современные выдумки и я их не очень люблю», — говорит экскурсовод краеведческого музея, показывая экспонат – затертую форму для выпечки этого лакомства. «Видите, как ее чинили много раз и гвоздями и дополнительными кусочками дерева. Значит, ею очень активно пользовались в свое время. Тульский пряник – это не только мастерство кондитера, но и мастерство резчика по дереву, ведь буквы на форме должны быть строго одинаковой высоты».

