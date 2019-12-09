История сибирской бабушки в Washington Post

– Как история переезда твоей бабушки попала в Washington Post?



– Сначала это были фотографии для себя, но потом бабушка впервые стала горожанкой, переехав в Томск в 88 лет. И вот тогда лирические фотографии про мою семью превратились в историю про бабушку из сибирской деревни, которая переехала в город, оформились как история. Я собрала 18-20 фотографий. Я ничего и не собиралась с ними делать, но так получилось, что я попала на фестиваль в Перпиньяне, маленьком городке на юге Франции, неподалеку от Испании. Там проходит один из крупнейших фотожурналистских фестивалей в Европе. С одной стороны, там можно посмотреть фотографии, конечно, а с другой, это история про бизнес. Туда съезжаются очень много фотографов и фоторедакторов. Есть возможность попасть на портфолио ревью. Когда фотограф встречается один на один с редактором и показывает свои фотографии. Если редактору что-то нравится, то он либо говорит: окей, давай сотрудничать, снимай дальше, мы потом это опубликуем, либо супер, нам это не подходит, но ты хорошо фотографируешь, мы можем тебе давать задания потом.



У меня получилась тоже довольно случайная и единственная встреча с редактором Washington Post, она посмотрела мои фотографии и сказала: "Мне нравится твоя история про бабушку, давай опубликуем".



Я приехала в Германию, отправила историю, фотографии. Это все длилось с сентября и было очень не точно. Это такой непостоянный бизнес. Но она оказалась очень внимательная и очень классная фоторедактор: сначала сказала присылать мне фото, через месяц сказала, что начала собирать материал, чтобы я прислала ей подписи. Еще через месяц она мне сказала: вот твой текст, вот выборка фотографий. Она меня спрашивала, звучит ли это как мой голос, согласна ли я с выбором фотографий. И вот меня опубликовали в ноябре.

