Добрые новости
09 декабря,
2019




История сибирской бабушки в Washington Post
Фотограф из Томска Алена Кардаш и ее фотопроекты
Это Мария Антоновна Ольховская, она всю жизнь прожила в деревне, последние лет 40 в поселке Обское Чаинского района, до этого еще в паре деревень в том же районе. В молодости работала в леспромхозе вместе с мужем на лесозаготовках, а потом в школьной кочегарке до пенсии. Ее внучка Алена Кардаш - томский фотограф. Сейчас она учится в магистратуре в Дортмунде в Германии. Алена четыре года снимала бабушку и ее деревенскую жизнь. В деревне Алена с сестрой провели полдетства. Ей важно было сохранить память для себя и для семьи о месте и важном человеке. Однажды было принято решение о переезде бабушки из деревенского домика в городскую квартиру, где бы она смогла быть ближе к семье.
18 ноября история о переезде Марии Антоновны вышла в Washington Post. Мы поговорили с Аленой об этой серии фотографий, об истории ее бабушки и о том, что Алена собирается снимать еще.
– Как история переезда твоей бабушки попала в Washington Post?
– Сначала это были фотографии для себя, но потом бабушка впервые стала горожанкой, переехав в Томск в 88 лет. И вот тогда лирические фотографии про мою семью превратились в историю про бабушку из сибирской деревни, которая переехала в город, оформились как история. Я собрала 18-20 фотографий. Я ничего и не собиралась с ними делать, но так получилось, что я попала на фестиваль в Перпиньяне, маленьком городке на юге Франции, неподалеку от Испании. Там проходит один из крупнейших фотожурналистских фестивалей в Европе. С одной стороны, там можно посмотреть фотографии, конечно, а с другой, это история про бизнес. Туда съезжаются очень много фотографов и фоторедакторов. Есть возможность попасть на портфолио ревью. Когда фотограф встречается один на один с редактором и показывает свои фотографии. Если редактору что-то нравится, то он либо говорит: окей, давай сотрудничать, снимай дальше, мы потом это опубликуем, либо супер, нам это не подходит, но ты хорошо фотографируешь, мы можем тебе давать задания потом.

У меня получилась тоже довольно случайная и единственная встреча с редактором Washington Post, она посмотрела мои фотографии и сказала: "Мне нравится твоя история про бабушку, давай опубликуем".

Я приехала в Германию, отправила историю, фотографии. Это все длилось с сентября и было очень не точно. Это такой непостоянный бизнес. Но она оказалась очень внимательная и очень классная фоторедактор: сначала сказала присылать мне фото, через месяц сказала, что начала собирать материал, чтобы я прислала ей подписи. Еще через месяц она мне сказала: вот твой текст, вот выборка фотографий. Она меня спрашивала, звучит ли это как мой голос, согласна ли я с выбором фотографий. И вот меня опубликовали в ноябре.
– Как ты оказалась в Германии?
– Сначала я поехала по обмену и училась в Ганновере полгода, там я познакомилась с моим парнем и задумалась о том, что неплохо было бы поучиться еще. Бакалавриат, еще четыре года учиться – для меня это было бы слишком много, да и лет мне уже много. А магистратур здесь не очень много. И от Ганновера недалеко – два с половиной часа. Так я поступила в магистратуру в Дортмунде.
– Что нужно было для поступления?
– Отправляешь свои оценки, если твои оценки выше требуемого уровня, то проходишь. Плюс язык, сдать экзамен на уровень С1. Портфолио и собеседование, как в любой творческой профессии.
– Что вошло в портфолио?
– У меня еще не так много проектов собственных. Но вот бабушка вошла, русские немцы, которых я еще в Ганновере начала снимать, и пара мультимедийных проектов, которые мы снимали, когда я преподавала в ТГУ.

– Что для тебя значит публикация в таком издании, как Washington Post, как для фотографа?
– С одной стороны, это классно, что про мою бабушку столько человек вообще читает. Там на сайте около 80 комментариев, что, может быть, не так много, но это значит, что люди читают, не только из России, не только из Европы, где я сейчас живу. С другой стороны, фотографа ценят по публикациям. Словом, это заметность, если погуглить мое имя, у меня там какая-то ерунда вываливается. А теперь вот Washington Post. Плюс статус публикации. Плюс собственный проект. Первая моя такая большая публикация.
– Как бабушка отреагировала?
– Пока мы с ней еще говорили только через маму, потому что у нее не проведен интернет. Бабушка очень рада. Для нее это, конечно, по-другому. Говорит, хорошо, что про нас стариков рассказывают. У нас была такая трудная, но важная жизнь. Хорошо, если про нее будут знать. Плюс я кинула ссылку маме и папе. И они прочитали, перевели бабушке комментарии. А там столько всего милого и смешного. Сочувствуют, что пришлось оставить кота, например. Интересуются, как бабушка адаптировалась. Комментарии от людей, которые сами давно иммигрировали в Америку, им это напомнило про их бабушку, которая жила когда-то в деревне. В общем, нашло большой отклик, и ей это очень приятно, что ее история так всех трогает.
– Как бабушка перенесла переезд?
– Ей хорошо. Она очень довольна своей жизнью. Мы были не уверены. Потому что 88 лет, перемена места – это большой стресс. Поэтому долго не продавали ее дом в деревне. Но ей на самом деле хорошо – не надо о большом хозяйстве заботиться, не надо топить печку, не надо носить воду. С другой стороны, к ней гораздо чаще приходят в гости, мама навещает, есть телевизор, который не рябит. В общем, она довольна.
– А ты помнишь, как ты начала фотографировать?
– В первый раз папа подарил маме цифровой фотоаппарат. Тогда он у меня в руках впервые оказался. Я еще тогда ни о чем таком не думала, но мне уже понравилось фотографировать. А потом я пошла учиться на журналистику. И тоже не думала о фотографии как о профессии, я вообще думала, что буду писать изначально. Но потом поняла, что мне это слишком тяжело дается.

У нас на первом курсе был преподаватель Александр Владимирович Морозов. Его все любят. Он по-человечески очень хороший. И заражает этой любовью к фотографии. Как-то мне было интересно на его занятиях всегда. Я решила, окей, надо свою собственную камеру тогда. Рассказала об этом родителям. Ну если надо для учебы, так надо, сказали родители. Так у меня появилась первая камера.

На втором курсе был Сергей Владимирович Захаров, который потом был моим научным руководителем и коллегой. Он преподает фотожурналистику, то, чем я сейчас пытаюсь заниматься.
– Какой из первых твоих проектов тебе больше всего запомнился?
– Сначала я еще не мыслила фотопроектами и больше занималась фотожурналистикой. Я помню, как пошла на завод резиновой обуви. Тогда мама делала там сюжет, а я поехала вместе с ней – она у меня журналист. И там все так фактурно, мне очень понравилось.
– Сейчас ты участвуешь в проекте Fotobus. Расскажи о нем.

– Это долгая история. Есть такой фотограф Кристоф Бангерт. Он был военным фотографом для New York Times, для Washington Post, а потом он познакомился со своей женой, у него появились дети, и он решил, что что-то ему в жизни надо менять, так как быть военным фотографом опасно, а у него семья. Конечно, у нас свобода прессы и права должны быть защищены, но нет. Поэтому он решил преподавать, в том числе и в Дортмунде. Он немножко гуру в каком-то смысле – его очень любят студенты. И он хотел получить профессорское место, потому что в Германии обычный преподаватель получает очень мало, а профессор, во-первых, закрепляет за собой пожизненно (во всяком случае до пенсии) место, а во-вторых, получает что-то около 6000 евро в месяц.

Кристоф очень хотел профессорское место, но что-то не получилось. Для него это был тяжелый момент, а он хотел продолжить работать со студентами. Они еще и неформально ездили на какие-то фестивали вместе. И вот однажды, когда они обедали вместе, им в голову пришла такая идея: купить автобус и вместе ездить на фестивали. Потому что к тому времени студентов, желающих поучаствовать, было больше, чем входило в одну машину. Тогда Кристоф получил права на вождение автобуса и купил автобус, назвал его Fotobus. Теперь это некоммерческая организация, где триста-четыреста студентов, которые входят в это сообщество. Мы вместе ездим на разные фестивали, притом что просто попасть на фестивали бывает достаточно дорого, а так у студентов есть возможность за достаточно небольшие деньги попасть туда.
– Чьи работы тебя вдохновляют?
– Таких много, но, например, работа бельгийского фотографа Санне Де Вильде. Она делала проект про остров, на котором живут 80 % людей с генетическим синдромом цветовой слепоты. Они не различают цвета вообще. Во-первых, классная история. Во-вторых, она интересно фотографически сумела отразить этот феномен. Мы были на фестивале в Арле 2 года назад, в том числе на ее выставке. Там была такая комната, в которой был сначала красный свет, предлагалось на себе почувствовать, каково это – не различать цвета. Была картинка перед тобой и краски, думаешь: это синий, это зеленый, это красный, а потом свет меняется на синий и ты перестаешь что-либо понимать. Нужно было раскрасить небо, потом выходишь из комнаты, и все совсем не так, как ты ожидаешь. В прошлом месяце Санне приезжала в Дортмунд как приглашенный лектор.
– Чем тебя эта история зацепила?
– Некоторые работы цепляют темой, другие тем, как это снято. Здесь есть и то, и другое.
– Какой проект у тебя сегодня?
– История русских немцев в Германии. У меня на сайте уже есть некоторые фотографии. Это люди, чьи предки иммигрировали из Германии в Россию еще в XVIII веке, при Екатерине II. Они жили в Поволжье до 1941 года. Нормальная такая республика, как Татарстан, Башкортостан... В 41-м началась война, Сталин решил, что у нас немцы в тылу, поэтому русских немцев высылали в Сибирь, в Казахстан, и там люди жили примерно до конца 80-х, до начала 90-х. А потом они получили возможность уехать, плюс помощь от Германии: пособие по безработице, языковые курсы, квартиру оплачивали первый год. И с этого момента туда переехало 2,5 миллиона русских. По численности иммигрантов русские немцы вторые после турок. Если в России они были немцами, то там они стали русскими. И традиции у них изменились, то есть это такая история про идентичность. Начала еще когда в Ганновере училась и сейчас скоро надеюсь закончить.
– Чем тебе близка эта история?
– Изначально она носила чисто практический характер. Потому что, когда я первый раз была в Германии, я по-немецки не говорила. Нужен был выполнимый проект. А теперь я, получается, в такой же роли, я иммигрант из России, который адаптируется в Германии. Мне важно узнать, по чему они тоскуют в России, по чему, возможно, буду тосковать я. Какая разница в культурах. Но мне, конечно, повезло. Мне легче адаптироваться: у меня хорошие друзья в Ганновере, парень. Может быть, я неосознанно это делаю, но я не хочу быть в среде со своим языком. Я могу сказать, что мне сейчас комфортно. Я не чувствую себя чужой.
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