История сибирской бабушки в Washington Post

– Таких много, но, например, работа бельгийского фотографа Санне Де Вильде
. Она делала проект про остров, на котором живут 80 % людей с генетическим синдромом цветовой слепоты. Они не различают цвета вообще. Во-первых, классная история. Во-вторых, она интересно фотографически сумела отразить этот феномен. Мы были на фестивале в Арле 2 года назад, в том числе на ее выставке. Там была такая комната, в которой был сначала красный свет, предлагалось на себе почувствовать, каково это – не различать цвета. Была картинка перед тобой и краски, думаешь: это синий, это зеленый, это красный, а потом свет меняется на синий и ты перестаешь что-либо понимать. Нужно было раскрасить небо, потом выходишь из комнаты, и все совсем не так, как ты ожидаешь. В прошлом месяце Санне приезжала в Дортмунд как приглашенный лектор.