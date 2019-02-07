Наташа родом из города Белово Кемеровской области. Днем она учится на переводчика с португальского языка и участвует в проведении городских мероприятий, вечером ведет репетиционные занятия по английскому языку и пишет стихи. Три года назад она поступила в Томский Государственный Университет и начала жить в общежитии со своими однокурсниками. Именно тогда у нее появились первые мысли о минимизации мусора.



«Я почти всегда знала, что мусор сортируется. Но до жизни в Томске выносом мусора всегда занимался отец: ну, идет он выбрасывать пакет, мне-то что? Город у нас маленький, раздельный сбор отходов не был распространен.



Я склонна к тревожности по поводу глобальных проблем. Я перешла на вегетарианство, когда однажды вдруг поняла: по миру сотни скотобоен, и каждую секунду умирают коровы. Думала: как я могу с этим жить? Вот и с мусором была такая же история. Я просто сидела в комнате нашего общежития, смотрела на нашу мусорку, и меня сильно накрывало от того, сколько мы, три девочки в одной комнате, ежедневно выносим мусора. Мы все умрем в мусоре, думала я тогда. Сейчас отношусь к этому более рационально, но все-таки занимаюсь Zero waste.



Сначала просто относила в специальные контейнеры пластмассовые бутылки. Желания заводить несколько ведер для мусора у меня не было. Когда стала жить одна, то поняла – одной более комфортно и просто этим заниматься».

