Приверженка движения Zero waste о своем стремлении к жизни без отходов
Наташа Мещерова – веганка, феминистка, студентка-переводчица, поэтесса. А еще она участница современного движения Zero waste. Zero waste – образ жизни людей, которые убеждены, что нам всем следует как можно меньше пополнять мусорные свалки.
В среднем за год россияне выбрасывают около 40 миллионов тонн отходов. Это 2,5 миллиона КАМАЗов. Если выстроить их в ряд, цепочка дотянется от Томска до Джакарты, что в Индонезии. А ведь население России – это лишь 2% от населения Земли. И мусорят все. Почти все. Участники движения Zero waste – перестали. Точнее, почти перестали.
«Ну, идет он выбрасывать мусор, мне-то что?»
Наташа родом из города Белово Кемеровской области. Днем она учится на переводчика с португальского языка и участвует в проведении городских мероприятий, вечером ведет репетиционные занятия по английскому языку и пишет стихи. Три года назад она поступила в Томский Государственный Университет и начала жить в общежитии со своими однокурсниками. Именно тогда у нее появились первые мысли о минимизации мусора.
«Я почти всегда знала, что мусор сортируется. Но до жизни в Томске выносом мусора всегда занимался отец: ну, идет он выбрасывать пакет, мне-то что? Город у нас маленький, раздельный сбор отходов не был распространен.
Я склонна к тревожности по поводу глобальных проблем. Я перешла на вегетарианство, когда однажды вдруг поняла: по миру сотни скотобоен, и каждую секунду умирают коровы. Думала: как я могу с этим жить? Вот и с мусором была такая же история. Я просто сидела в комнате нашего общежития, смотрела на нашу мусорку, и меня сильно накрывало от того, сколько мы, три девочки в одной комнате, ежедневно выносим мусора. Мы все умрем в мусоре, думала я тогда. Сейчас отношусь к этому более рационально, но все-таки занимаюсь Zero waste.
Сначала просто относила в специальные контейнеры пластмассовые бутылки. Желания заводить несколько ведер для мусора у меня не было. Когда стала жить одна, то поняла – одной более комфортно и просто этим заниматься».
Привычка выбрасывать
«Мама, наслушавшись меня, тоже начала относить бутылки в эти сетки. Я не эйджистка [эйджизм – дискриминация людей по возрасту], но считаю, для человека ее поколения это – уже достижение. Потому что если ты привыкла выбрасывать весь мусор в одну большую мусорку, и делаешь так 50 лет, то вряд ли на 51 году до тебя дойдет, что мы загрязняем планету».
«Я могу понять, почему многим людям не до Zero waste. Когда у тебя работа, семья и какие-то свои проблемы – как тут можно думать об отходах?»
В гостях у Наташи всегда нужно внимательно смотреть, куда выбрасывать мусор: под раковиной стоят целых три ведра. Первое – для мусора, который в городе пока нельзя переработать: коробки из-под сока или овсяного молока. Второе – для органических отходов: кожуры банана или огрызка яблока. И последнее – для перерабатываемого мусора: стеклянных бутылок и бумажных пакетов.
«Саму себя я бы пока не назвала полным приверженцем Zero waste. Я все еще нахожусь на пути к этому движению, и мне предстоит много новшеств, которые пока я не могу ввести из-за проблем города и моих привычек».
Наташа уверена, что, относительно всей России в целом, Томск неплохо справляется с тем, чтобы помогать начинающим «зировейстерам». Согласно карте для поиска мест переработки отходов recyclemap.ru, в Томске расположены как минимум 25 сеток для сбора пластика. А сообщества в социальных сетях помогают понять, что и как выбрасывать (например, группа «Чистый мир»).
«Я была однажды в Краснодаре, и по привычке собрала пластиковые бутылки, чтобы отнести их в сетку. Открыла карту Recycle Map и поняла, что сеток в Краснодаре почти нет. Их всего две».
Кружка для многоразового использования и тканевые мешочки, которые можно использовать для круп, орехов и фруктов, чтобы не брать пластиковые мешки в супермаркете
Менять все
Пластиковые мешочки. «Сейчас перешла на безвредные тканевые мешочки, а до этого просто использовала несколько пластиковых пакетов по множеству раз».
Картонные коробки. «Я перешла на сок в стеклянных бутылках».
Тюбики. «Они не перерабатываемые. Зубную пасту я заменила на зубной порошок, а крем покупаю в банках».
Картриджи от фильтра для воды. «Я не уверена, что можно их переработать. Они не маркированные».
Губки для посуды. «Я заменю их на тряпочки».
Зубные щетки. «Я заказала на iHerb [продает товары для здоровья] бамбуковую щетку, так как она быстрее разложится».
«Еще меня волнуют неперерабатываемые упаковки, которые в небольшом количестве скапливаются у меня дома. Избавиться от них нельзя. Мне нужно внимательнее искать альтернативы в магазине».
Как мусорить меньше в Томске?
1
Переработка
Откройте карту recyclemap.ru в своем городе и посмотрите: есть ли рядом с вашим домом точки, которые принимают пластик, бумагу или стекло? Запомните эти места!
2
Покупайте с умом
Перерабатывать мусор – это хорошо, но лучшим способом уменьшить количество отходов станет разумное потребление. Например, пластиковые упаковки с цифрой-маркировкой 3 и 7 лучше не покупать, потому что они не перерабатываются.
3
Компост
Наверняка многие представляют, что это такое. Органические отходы можно складывать в домашний компост. И даже завести червяков! Они помогут быстрее переработать отходы. Некоторые фанаты движения практикуют это в квартире.
Куда сдавать ненужные отходы в Томске?
1
Бумага
В городе много сеток, принимающих бумагу на переработку. Но, если вы не доверяете этим сооружениям, то можно посетить компании ООО «Пирс» и ООО «Ресурс». Они ведут прием макулатуры.
2
Одежда
Мы носим только 15-20% своей одежды. В Томске есть два центра социальной поддержки: пусть вашей одеждой воспользуется кто-то, кому она больше нужна. А магазины сети H&M всегда готовы принять вашу одежду, и даже дадут скидку 15% на новые покупки.
3
Батарейки
В гипермаркетах «Лента» появились боксы для сбора использованных батареек. А ещё маленькие коробочки иногда появляются в разных продуктовых магазинах или центрах печати: «Волкове» или «Сафари-центре».
Беа Джонсон, основатель международного движения жизни без отходов, рассказывает о том, как она и ее семья за год производят меньше мусора, чем помещается в литровую банку, и как простой образ жизни изменил ее в лучшую сторону.
Это выступление записано на мероприятии TEDx. Язык оригинала – английский, в настройках можно включить русские субтитры.
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