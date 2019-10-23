Инклюзия – это процесс, выгодный для всех детей

Истории

С началом учебного года в новом здании школы «Эврика-развитие» открылись два ресурсных класса для детей с аутизмом. Ресурсный класс — это помещение в школе, где ученики с ограниченными возможностями здоровья могут получать дополнительную помощь в соответствии со своими потребностями. Класс делится на несколько зон – для индивидуальных и групповых занятий, а также для перерывов и отдыха. Кроме учителя, в классе работают тьюторы, которые помогают выполнять занятия на уроке, сопровождают детей в школе, поддерживают при взаимодействии с другими детьми в обычных классах. В команду специалистов ресурсного класса также входят супервизор, логопед, дефектолог.

Кураторы таких классов в «Эврике-развитии» – опытные специалисты в прикладном анализе поведения Наталья Мальтинская (Новосибирск) и Екатерина Жесткова (Москва). На несколько дней они приехали в Томск, чтобы провести тренинги для учителей, лекции для родителей и поработать с индивидуальными программами учащихся. Почему детям с РАС (расстройство аутического спектра) так важно обучаться в школе с инклюзивным образованием через ресурсную зону — об этом мы поговорили с Екатериной Жестковой, первым сертифицированным поведенческим аналитиком России.

Фото: Ольга Богданова

– Екатерина, в каком статусе вы работаете сейчас в школе «Эврика-развитие»?

– Меня приглашают в качестве консультанта и супервизора. Я владею поведенческими технологиями, больше десяти лет занимаюсь применением поведенческих технологий в разных областях человеческой жизни и, в частности, в инклюзивном образовании. Часто бывает нужен взгляд со стороны, советы, исходя из опыта коллег в других городах, моего собственного опыта, для того чтобы что-то изменить и сделать работу еще лучше.

– И каков, на ваш взгляд со стороны, уровень ресурсных классов и инклюзии в «Эврике-развитии»?

– Я вижу очень много классов в разных городах и хочу сказать, что здесь проделана колоссальная работа для организации учебного процесса и его поддержания. Здесь прекрасные помещения – это далеко не везде так. Здесь помещений достаточно – это тоже далеко не везде так. Очень много классов, где не хватает площадей, классы тесные и неудобные. А здесь есть все необходимое оборудование, инвентарь, современная и дорогая техника, которую могут использовать педагоги. Кроме того, здесь очень хорошая сильная команда.

Сейчас середина октября, когда я пришла и посмотрела, что сделано, с трудом поверила, что такое возможно за полтора месяца. Кажется, что здесь класс существует несколько лет. Это очень хороший старт и очень хорошие условия. Я не знакома с руководством школы, но я полагаю, что они относятся к нам очень сердечно. Это видно из того, что дети приписаны к регулярным классам, они могут туда ходить на уроки и когда случаются какие-то осечки, то никто не делает из этого трагедии, все относятся к нам очень лояльно. А я часто слышу противоположную реакцию – чуть что, сразу «не приводите к нам детей больше». Так что начало очень хорошее. И теперь самое главное для класса – дальше держать этот высокий уровень и поддерживать себя в рабочем состоянии. Именно об этом мы сегодня говорили с командой. Работа сложная, работа эмоционально затратная, и очень важно поддерживать друг друга.

Фото: Ольга Богданова

– Поделитесь вашим личным опытом – сколько вы курируете таких классов, городов?

– До того как начать заниматься прикладным анализом поведения, я работала психологом со взрослыми и была очень увлечена психологией массовых явлений. Я работала в центрах, которые готовили телохранителей, и мы с ними изучали, как вести себя, если началась паника и пр. Но все это я изучала с ними по книжкам, потому что опыта поведения в такой ситуации у меня самой не было. И я случайно попала в команду мальчика с аутизмом, тогда создавалась команда, меня позвали коллеги и сказали: «А не хотела бы ты попробовать новую методику? Мы точно не знаем, что за методика, но вроде бы интересная». И я пошла. И «пропала» совершенно со второго занятия, а может быть, и с первого. И с тех пор занимаюсь только этим, это уже больше десяти лет. Я проходила длительное обучение и супервизированную практику, в 2013 году сдала международный экзамен и стала первым сертифицированным специалистом на постсоветском пространстве. Востребованность в знаниях была огромная. Не было книг, не было других специалистов, не было людей, способных учить и проводить тренинги, поэтому я ездила везде. Это не только Россия, это и Казахстан, и Белоруссия, и Прибалтика. Поэтому я видела очень много центров, провела очень много тренингов. Я как-то пыталась подсчитать, но даже не смогла. Ресурсные классы как таковые стали появляться не так давно, и эта модель пришла к нам гораздо позже, чем весь прикладной анализ поведения, но применяется сейчас весьма широко, и я посещаю классы в Москве, сотрудничаю с коллегами из Воронежа, Самары, Новосибирска.

Фото: Ольга Богданова

– Чем хороша именно эта модель – ресурсный класс?

– В мире это достаточно распространенная модель, она зарекомендовала себя хорошо и позволяет ребенку как продвигаться в своем собственном темпе, если это где-то необходимо, и выполнять упражнения своего собственного уровня сложности, так и подключаться к регулярному классу, к своим обычным сверстникам. В том, что особенному ребенку по силам – участие в школьных праздниках, творческих занятиях – музыке, ритмике, рисовании. Какие-то дети могут вместе со своим регулярным классом проходить основные предметы – математику, русский язык, окружающий мир. В старших классах это иностранные языки. И трудно найти другую модель, которая бы давала такие возможности. Вот сейчас здесь в классе находится семь детей. Кто-то уходит на русский язык, кто-то вернулся с математики, кому-то нужна помощь тьютора на уроке по поведению, а кому-то по освоению академических навыков. Кому-то важно проработать академическую программу вперед, а кому-то – его личную индивидуальную программу по развитию речевых навыков. И модель ресурсного класса позволяет это делать. То есть она позволяет учесть интересы каждого ребенка. А кроме того, здесь сверстники. Наши детишки числятся в разных регулярных классах, но они все встречаются на переменах, и другие ребятишки прибегают сюда, в ресурсную зону, и просят поиграть в мяч, в догонялки. И скажите, какой лучший шанс у ребенка дружить со сверстниками, кроме как учиться в такой вот ресурсной зоне?

И это еще почему очень важно – потому что родители получают передышку. Ребенок присмотрен, и не просто присмотрен, а находится в образовательном учреждении, где есть все условия для его пребывания и обучения, он занимается и может общаться со сверстниками. Это очень сильно снимает уровень тревоги у родителей. Потому что в противном случае где бы был ребенок? Если бы он пошел в обычную школу, в которой нет такой ресурсной зоны и нет подготовленного персонала, то школа что делает? – старается проводить его на домашнее обучение, потому что не знает, что с ним делать, не умеет его учить. И ребенок опять бы оказался дома, а мама не могла бы пойти на работу, отдохнуть, сходить заняться спортом и пр. Потому это очень человечная модель как для детей, так и для их семей. Конечно, при условии, если это грамотно организовать, как здесь, например.

Фото: Ольга Богданова

– Есть ли трудности внедрения такой модели для детей с ограниченными возможностями здоровья в школах России?

– Трудностей много. Во-первых, это, конечно, финансы. Если вы посмотрите количество детей на количество взрослых в ресурсном классе, то здесь их как минимум равное количество, а чаще даже и больше. Потому что у каждого ребенка есть тьютор, еще есть куратор и учитель ресурсного класса. Это соотношение делает эту модель достаточно дорогостоящей. Плюс еще здесь очень много дополнительного оборудования и тратится очень много расходных материалов. Потому что мы адаптируем учебные пособия, придумываем и изготавливаем их для каждого конкретного ребенка – а это и бумага, и печать пособий, и пленка, и многое другое. Это не дешево. И второе препятствие – непонимание с той стороны баррикад, так скажем. Иногда получается, что родители, которые хотят открыть ресурсный класс, встречают нежелание со стороны окружающих прислушаться к их нуждам. Директор школы может не захотеть открывать ресурсный класс и сказать, что это не для моей школы. Родители одноклассников могут испугаться, думая, что в классе появится нарушитель дисциплины. То есть каждый может споткнуться о то, что его не поняли, не приняли и не хотят поддерживать. Вот это, наверное, две самые главные сложности, почему в каждой школе нет ресурсного класса.

– А вообще, зачем нам всем нужна эта инклюзия?

– Инклюзия – это процесс, выгодный для всех детей, которые находятся в школе. Не только для воспитанников ресурсной зоны. Понятно, что они приобретают общение со сверстниками, с учителями, индивидуальный образовательный маршрут и были бы лишены всего этого, не будь этой модели. Родители нормотипичных одноклассников, если с ними не работать, не разъяснять, часто переживают и беспокоятся, что снизится качество обучения, что их дети контрольные не напишут. Но на самом деле жизнь больше, чем совокупность контрольных. Дети в какой-то момент делаются добрее. Они понимают, что существуют другие варианты жизни, что существуют дети со слуховым аппаратом или в очках с толстыми линзами, в инвалидной коляске или те, у кого не получается хорошо себя вести, детишки, которые не могут разговаривать, но с ними тоже можно играть и общаться, обмениваясь карточками. И это такой жизненный опыт, который приводит людей к мысли, что здоровье – это выигрышный лотерейный билет и что бывают другие варианты. И научить этому в детском возрасте, просто дав возможность общаться с детьми, которые в чем-то другие и ведут себя иначе – это очень ценный опыт.

В будущем нашим внукам не придется, когда они поведут в школу наших правнуков, сталкиваться с тем, что их не берут, не принимают, не понимают. На самом деле мы все в одной лодке. Нет никаких гарантий, никакого страхового полиса, что завтра в нашей семье, среди наших ближайших родственников не появится человек с особенностями здоровья или ребенок с особенностями развития. Поэтому это выгодно для всех.

Сейчас вообще тенденция к очеловечиванию идет. Знаете, я наблюдала в одной из школ очень интересную картину, которая стоит у меня перед глазами до сих пор. Школьный коридор, бежит маленький мальчик, бежит, ножки закидывает, как жеребенок, и навстречу ему плывут такие три педагогические тетки – на каблуках, важные. Они останавливают этого мальчишку, одна из них говорит, мол, меня зовут Маргарита Васильевна, а тебя как? Он смотрит так снизу вверх и отвечает: «А меня зовут Роман Владимирович». Ну, думаю, сейчас она этому Роману Владимировичу задаст. Но неожиданно она ему говорит: «Ну что же вы, дорогой голубчик Роман Владимирович, по коридорам-то бегаете? Знаете ведь, что нельзя». Я чуть не прослезилась тогда, потому что раньше такая коммуникация завуча с первоклассником была маловероятна и исключительна. Я к чему этот пример привожу – я сейчас часто наблюдаю в школах, что отношение к детям более положительное, чем, скажем, во времена нашего детства. И все это ведет к тому, что эти дети вырастают, становятся учителями и более человечно относятся к своим ученикам. Это эстафета такая – если к вам относились хорошо, вы относитесь хорошо к другим детям.

Фото: Ольга Богданова