«Именем президента хотят закрывать школы»

Истории

Елена Нимирская — директор Осиновской школы в Кожевниковском районе Томской области. От Осиновки до Томска 160 км. Но Елена приехала, чтобы лично рассказать о том, что единственную в поселке школу хотят реорганизовать. Сама по себе процедура не нова и используется как метод оптимизации образования для выполнения указа президента о стратегическом развитии до 2024 года и требований современного образования, прописанных в ряде региональных и федеральных документов. Но вряд ли успешной оптимизацией можно назвать закрытие и реорганизацию школы перед самым началом нового учебного года. А в Осиновке ситуация складывается именно так.

«15 июля начальник отдела образования Кожевниковского района Марина Царева объявила о реорганизации нашей школы. В середине лета, — рассказывает Елена Нимирская. — Тогда дети успешно выпустились или перешли в 10 класс — мною был подписан приказ о зачислении шестерых учеников. Все они сдали экзамены на «отлично» или «хорошо», было всего две тройки. Наша школа вообще считается одной из лучших в районе по всем показателям. И мы не знали о реорганизации. Никаких уведомлений, даже намеков на то, что мы в плане на реорганизацию, не было. 23 июля в местной газете «Знамя труда» был объявлен сход граждан с целью обсудить реорганизацию школы. Все жители были категорически против. В нашем селе превращение 11-летней школы в девятилетнюю означает закрытие в дальнейшем».

В Кожевниковском районе 23 учебных учреждения для детей. Если школа дает среднее общее образование (11 классов) и численность учеников не превышает 110 человек, она считается малокомплектной. Нижней границы в областном законе об образовании не указано (см. п. 3. ст. 23). Согласно данным региональной администрации за текущий год, в Осиновке проживают 370 человек, школу посещает 51 ребенок. Директор Елена Нимирская рассказывает, что школа постоянно недофинансируется. В конце 2018 года был дефицит бюджета — Новый год встречали в минусе.

«Замглавы района Марина Царева сказала, что денег на школу нет и не будет. Хорошо, мы станем девятилетней школой, тогда часть уже заложенных денег мы должны будем вернуть в казну и к концу 2019 года выйдем с еще большим дефицитом. В чем экономический смысл? В чем вообще смысл, если наша школа соответствует высоким стандартам, является центром жизни села, в нее ходят и хотят приходить дети даже из соседних сел?» — говорит директор Осиновской школы Елена.

Светлана Еремина — фельдшер в поселке. Она приехала сюда по госпрограмме «Земский доктор». Когда она выбирала населенный пункт для работы, остановилась на Осиновке из-за школы. Ее ребенок пока перешел в восьмой класс и сможет проучиться еще два года, если школу реорганизуют. Однако что делать дальше, Светлана не понимает.

«Раньше я жила и работала в поселке Рассвет недалеко от Томска. Какое образование было там, а какое здесь — не сравнить. Если в Осиновке не будет 10 и 11 класса, мой ребенок не пойдет ни в одну из других школ. Никакого смысла в них ездить нет. Тогда лучше поступать в колледж в Томске», — говорит Светлана Еремина.

Сын Светланы Александр говорит, что есть только один нормальный вариант — закончить свою школу. Остальные сильно нарушают его планы на жизнь.

«Раньше я учился в другой школе и могу сравнить, — рассказывает Александр. — Здесь гораздо приятнее, народу не много, индивидуальный подход к каждому, да и кормят в столовой вкусно. Если закроют старшие классы, я пойду в кадетский корпус в Томске. Другие школы я не рассматриваю. В идеале я хотел бы доучиться здесь, а потом поступить в университет».

В апреле 2019 года спикер облдумы Оксана Козловская выступала на заседании президиума Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном собрании в Санкт-Петербурге и заявила, что определять критерии малокомплекности школ нужно на федеральном уровне, а сохранять их нужно ради того, чтобы люди массово не уезжали. Пока определяют все критерии регионы. Тем не менее по закону «Об образовании в Российской Федерации» малокомплектные школы и школы в сельских населенных пунктах должны получать необходимое финансирование независимо от количества обучающихся.

В Томской области, как заявляют чиновники, на это нет денег. Чтобы решить проблему, идут по пути оптимизации. Детей, проживающих в удаленных поселках, хотят возить, если это можно сделать за полчаса, как требуется по закону (если время подвоза больше, то детям должно быть обеспечено обучение по месту жительства). Старших школьников из Осиновки и младших школьников из начальной школы в деревне Ерестная предлагают возить на специальном автобусе в другое село — Чилино. В Чилинской школе как раз недавно сделали капремонт. При этом школа в Ерестной является филиалом Чилинской и может быть ликвидирована вместе с еще несколькими школами в небольших поселках. Под полную ликвидацию могут попасть Еловская, Терсалгайская, Десятовская школы. По поводу закрытия последней жители даже выходили в селе на протесты.

Альтернатива подвозу детей есть: поступление в одну из школ в райцентре Кожевниково и проживание в интернате. Но это тоже устраивает не всех. Сын Натальи из Осиновки идет в девятый класс. Если школу реорганизуют, этот год может быть для него последним в родном селе.

«Адаптация к новому месту и коллективу у моего сына пройдет тяжело, он стеснительный парень, — рассказывает Наталья. — У него есть ДЦП, отправить его в интернат в Кожевниково я не могу. К тому же другие родители говорят, что жить там стоит больше двух тысяч рублей в месяц, это очень накладно. Сейчас с сыном в классе учатся семь человек, пять из них, скорее всего, потом пойдут в 10 и 11 классы. Ребенок меня спрашивает: «Мама, я хочу закончить нашу школу, почему ее хотят закрыть?». А я не знаю, что ему ответить».

Дочь Натальи Ирина Лялюхова закончила школу в Осиновке в 2012 году. Своему брату она желает того же.

Я считаю, что в таких маленьких сельских школах ученикам уделяется особое внимание и порой они больше получают знаний, чем в больших городских. В Осиновке сильные учителя. Я сама после нее поступила в ТГУ на бюджет, закончила с красным дипломом физический факультет, затем и магистратуру по направлению «Интеллектуальный анализ данных», параллельно выучилась на переводчика в своей сфере. Теперь я работаю программистом в международной компании», — говорит Ирина.

«Финансирование на такие школы идет комплектное, — рассказывает начальник отдела образования Кожевниковского района Марина Царева. — И его не хватает на полное обеспечение школы. Если в старших классах не будет детей, то и финансирования не будет. Плюс надо выдерживать зарплатный минимум учителям. Поэтому встает вопрос о реорганизации Осиновской школы из 11-летней в девятилетнюю».

29 июля в поселке прошла встреча районных чиновников с жителями Осиновки. Собралось около 90 человек, сход высказался категорически против реорганизации школы. Но, как оказалось, сходом эта встреча не была. Прокуратура Кожевниковского района опротестовала собрание как «неверно выбранную администрацией форму учета мнения жителей». Теперь опрос должен быть проведен в установленном законом порядке: информирование не менее чем за 10 дней до начала, определение минимально допустимого количества участников, указание сроков проведения, перечня вопросов и т. д.

«После того как мы проведем опрос населения, его результаты обсудят на заседании районной Думы, затем муниципальная комиссия изучит все материалы, проанализирует целесообразность решений о ликвидации или реорганизации школ, учитывая соответствие каждой требованиям по материально-технической базе, уровень образовательных услуг», — продолжает начальник отдела образования Марина Царева.

На вопрос, почему в администрации решили заняться реорганизацией и ликвидацией школ в середине лета, Марина Царева отвечает, что не знает: «По этому поводу собиралась комиссия вместе с главой района. Но я могу сказать, что изначально установка была на сохранение всех школ в том виде, в каком они функционируют, несмотря на нехватку средств».

Директор Осиновской школы Елена Нимирская не понимает, какие основания могут быть для реорганизации, если Конституция гарантирует гражданам получение бесплатного общего образования по месту жительства, а школа наполнена в соответствии со статусом как малокомплектная.

«Звучало мнение, что у нас якобы низкое качество образования. Это точно не про нашу школу, — говорит Елена. — В этом году пять выпускников закончили с медалями, есть «высокобалльники» по ЕГЭ, выпускники поступают в томские вузы на бюджет. Школа занимается духовно-нравственным и гражданским воспитанием: в 2016 году мы получили статус областной площадки — центра гражданского образования. Говорят про отсутствие кадров. У нас пять учителей высшей категории, пять учителей первой категории, есть заслуженные учителя и молодые, четверо из которых выпускники Осиновской школы. Каждые три года они проходят повышение квалификации. Школа — центр жизни всего поселка сейчас».

Ссылаются на указ президента Путина 2018 года — именем президента хотят закрывать школы.

Олеся Кущенко, мать ученицы, принятой в 10 класс Осиновской школы, говорит, что если 1 сентября придет автобус до Чилинской школы, куда предлагают пойти детям в случае реорганизации, они развернутся и уйдут. Как и остальные родители и дети.

«29 июня вышел приказ о зачислении детей в 10 класс в Осиновскую школу, — говорит Олеся. — А в Чилинскую школу я не отдам свою дочь. Она будет долго адаптироваться, оценки снизятся. В интернат в Кожевникове я тоже не могу отдать ее. У девочки астма и много проблем со здоровьем, ей нужна помощь и препараты. Поступить куда-то в Томске мы не сможем, потому что прием везде окончен. Если бы знали хотя бы к концу учебного года, что может быть реорганизация, то определились бы с техникумом. А теперь нам говорят просто ждать. Но мы не будем ждать: родители написали уже заявление в прокуратуру. Здесь нарушение на нарушении. Надо было заранее внести школу в план реорганизации, потом с людьми разговаривать. Если старшие классы у нас закроют, мы будем сидеть дома год и подадим в суд на администрацию района».

Я отношусь отрицательно к реорганизации, — рассказывает дочь Олеси Полина Кущенко. — Мне будет легче учиться в своей школе, чем куда-то переезжать. Я очень плохо адаптируюсь, долго налаживаю контакт с одноклассниками и учителями. Мне будет неудобно и неприятно в другой школе. Я планировала закончить здесь 11 классов и поехать поступать в медицинский университет в Томске. Если я не смогу продолжить учиться в своей школе, мне придется сидеть дома.

Председатель районного совета предпринимателей и общественный деятель Владимир Колмаков считает, что никакого смысла в реорганизации Осиновской школы нет вообще. Денег от этого не выиграть.

Если все случится, как сейчас планируют в администрации, большинство школьников поедет в райцентр Кожевниково, — считает Владимир Колмаков. — Но там уже по 600 учеников в школах, они переполнены. Опять будем вводить две смены? В Чилинской школе, куда предлагают возить детей, был ремонт в 2017 году, 56 млн рублей вложили. Там можно учиться, и для детей из небольших школ, которые идут под ликвидацию, это еще будет приемлемо, они ничего не потеряют. А вот Осиновская школа — одна из лучших в районе, третье место по качеству после двух кожевниковских школ. Для реорганизации нет оснований.

Она была выбрана комиссией по формальному признаку. Несколько лет назад правительство приняло решение об оптимизации в сфере образования. Но никакой экономии нет от подобных мер. Обеспечить процессы по ликвидации или реорганизации школ, организовать бесперебойный подвоз детей — это не дешевле. К тому же детям потом стоять в морозы на улице, ждать автобус. У нас не Европа, где к частному фермерскому хозяйству приезжает утром автобус, забирает двоих детей и везет в школу поблизости. Раз району не хватало денег на малокомплектные школы, руководство должно было обратиться в областной бюджет за помощью.