Иллюстратор Прокопий Уляшов перенес героев «Союзмультфильма» в «Игру престолов»

Истории

Иллюстратор Прокопий Уляшов из Сыктывкара решил совместить героев «Союзмультфильма» с героями «Игры престолов» и выпустил серию рисунков «Игра мультфильмов». Арья Старк превратилась в Зайца из «Ну, погоди», Чебурашка в Дейнерис Таргариен, а хоккеисты из мультфильма «Шайбу! Шайбу!» в армию Белых ходоков. Картинки быстро набрали популярность среди фанатов сериала «Игры престолов». В компании «Союзмультфильм» инициативу Прокопия Уляшова оценили и порадовались тому, как «персонажи до сих пор вдохновляют художников на то, чтобы давать им новую жизнь».

Мы поговорили с Прокопием Уляшовым про финал сериала «Игра престолов», про реакцию на его работы и про растущую популярность фестивалей комиксов в России.

Фото: взято с личного аккаунта Прокопия Уляшова

— Как пришла в голову эта идея? Вы смотрели сериал, а думали про мультфильмы?

— Идея сделать из персонажей «Союзмультфильма» героев сериала «Игра престолов» пришла мне еще в 2015 году, но, к сожалению, на долгое время легла в долгий ящик. В этом году с выходом финального сезона я решил сдуть пыль с нее и буквально за пару дней доделал серию из восьми рисунков. Я очень люблю советскую мультипликацию, на которой вырос, и «Игру престолов», которую смело можно назвать главным телевизионным событием десятилетия.

Фото: взято с личного аккаунта Прокопия Уляшова в соцсети

— Расскажите, как подбирали героев?

— Необходимо было максимально близко подобрать соответствие героев по внешнему виду и по характеру. Не везде это, конечно, получилось на 100 процентов. Но во время рисования я сам порой удивлялся, насколько точно местами вышло сходство.

— Кто у вас получился лучше всего?

— Думаю, что лучше всего получились комбинации на грани. Например, Чебурашка в роли Дейенерис, которую в Сети тут же окрестили «Чебурнерис Апельсинорожденной». Она и дракон Дрогон в роли крокодила Гены получили больше всего лайков.

Фото: взято с личного аккаунта Прокопия Уляшова в соцсети

— Вы попросили аудиторию предлагать другие кандидатуры на роль персонажей. Кого из героев «Игры престолов» чаще всего просили нарисовать?

— Просили нарисовать тех популярных героев сериала, которые еще не были представлены: Серсею, Бриенну, Джейме и так далее.

Фото: взято с личного аккаунта Прокопия Уляшова в соцсети

— Будете продолжать изображать персонажей «Союзмультфильма» в качестве героев уже других сериалов?

— Время покажет, будут ли дальше похожие серии с другими сериалами. Но, на мой взгляд, топтаться на одном месте не самая удачная идея. Надо придумывать что-то новое.

— Много ли критики или негатива было в соцсетях?

— Негативная критика была, но она есть всегда. К удивлению, на этот раз ее было мало и исходила она либо от людей, не смотревших сериал, либо от людей без чувства юмора. Ну и от банальных хейтеров, которым все равно, что критиковать. А в целом все комментарии были положительные. А еще мне прислали море новых идей. Добавлю, что негатив есть всегда в том или ином виде, надо лишь уметь отличать объективную критику от хейтерства.

Фото: взято с личного аккаунта Прокопия Уляшова в соцсети

— «Игра престолов» — сериал, который смотрел весь мир. В чем, по вашему мнению, причина такой популярности?

— Думаю, причина популярности в том, что первые сезоны в корне отличались от любого другого фэнтези на ТВ-экране: они были неторопливыми, вдумчивыми, с проработанными героями и диалогами и, конечно же, с обилием сцен для взрослых зрителей. Немаловажным было и то, что сценаристы не боялись удивлять и расставаться с ключевыми персонажами.

— Довольны ли вы финалом? Как бы вы его закончили, если бы были сценаристом?

— Финал сериала поначалу вызвал противоречивые чувства, но чем больше ты раздумываешь над тем, что произошло, тем больше понимаешь, что иначе и быть не могло. Возможно, им просто не хватило серий, чтобы действие не выглядело таким скомканным. Будем ждать выхода книг, где все неоднозначные моменты будут разложены по полочкам.

А вот какой финал написал бы я — это очень сложный вопрос... Наверное, постарался бы сделать так, чтобы не сильно бросалась в глаза разница между первыми сезонами, спокойными и вдумчивыми, и последними, которые несутся, как паровоз, лишь бы успеть свести концы с концами.

— Петицию с просьбой переснять финал сериала подписывали?

— Нет, я не подписываю шуточные и дурацкие петиции. Тем более что здесь авторы явно не рассчитывали добиться пересъемки, а скорее, пытались выразить свое отношение к финальному сезону.

Фото: HBO

— Вы вроде по образованию экономист. Откуда интерес к рисованию?

— По образованию я менеджер. Интерес к рисованию у меня с самого детства, и очень люблю это делать, поэтому, скорее, уместен вопрос — откуда у меня образование менеджера?

— Сами серию книг «Песнь льда и пламени» Джорджа Мартина читали?

— Нет, до книг пока не добрался, но планирую.

— Вы организатор сыктывкарского комик-кона «Сыр-кон». Скажите, насколько эта культура сейчас популярна среди молодежи?

— Массовая культура в России активно набирает обороты, и фестивали комиксов и кино по всей стране — яркое тому подтверждение. Ничего удивительного в этом нет, аналогичные процессы происходят во всем мире в связи с небывалым ростом индустрии развлечений.

Фото: взято с личного аккаунта Прокопия Уляшова в соцсети