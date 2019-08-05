«Игра по зову сердца»: что такое любительский театр

Истории

В Томской области работают свыше 20 любительских театров. Для того чтобы начать играть там, не нужно получать актерское образование, проходить какие-то отборы или обладать высокой эмоциональной пластичностью – студии ждут всех желающих. Но и у «театров для души» есть свои трудности. Что представляют из себя любительские театры, выяснила редакция Агентства ТВ2.

На наши вопросы ответили руководитель театра «Беркана» Ирина Шашкина, руководитель учебного театра Губернаторского колледжа социально-культурных технологий и инноваций Андрей Колемасов и актер этого театра Никита Смирнов.

— Какие у любительских театров преимущества?

Ирина Шашкина, руководитель театра «Беркана»: Любительский театр – это театр для души. Сюда приходят люди, которые играют не по обязанности, а по зову сердца. У любительских спектаклей особая энергетика, в них своя атмосфера. Люди идут играть, потому что не могут иначе. Работа на сцене требует большой самоотдачи и увлеченности. Если у человека пропадает интерес, он просто уходит, а не заставляет себя через силу заниматься не интересным ему делом. В любительском театре намного больше возможностей проявить себя, попробовать разные роли, расширить свой круг общения.

Фото: Ирина Шашкина

Андрей Колемасов, руководитель учебного театра Губернаторского колледжа социально-культурных технологий и инноваций: У любительского театра по сравнению с профессиональным одно преимущество. В выборе репертуара. Хоть репертуар все равно выбирается от предпочтения публики, но в любительском попроще. Они более свободны и иногда готовы идти на риск, на эксперимент, что в репертуарном профессиональном театре чревато отторжением определенной части публики. Их экспериментаторство должно быть тщательней выверено с точки зрения менеджмента.

Никита Смирнов, актер учебного театра Губернаторского колледжа социально-культурных технологий и инноваций: У любительских театров не так много преимуществ, но одно из главных – они свободны в творческом мышлении.

Некоторые руководители считают, что нельзя сравнивать любительский и профессиональный театр в принципе: они имеют совершенно разные цели и задачи. А вы как думаете?

Ирина Шашкина: Абсолютно согласна. Профессиональный театр – это в первую очередь обязанность и ответственность. Там намного более жесткие требования к актерскому амплуа, типажу, речевым и пластическим данным. В любительском главное – интерес, желание и готовность работать над ролью. На любительской сцене актер-любитель может попробовать сделать роль, которую ему никогда не дадут на профессиональной сцене из-за внешних данных.

Андрей Колемасов: Согласен. Действительно, у обоих театров разные цели и задачи.

Никита Смирнов: Я считаю, что это верно. Нельзя сравнивать любительские коллективы с профессиональным театром. Потому что любители находятся в процессе, так сказать, обучения, и они постоянно учатся чему-то новому, но они не живут этим полностью. Многие любители просто занимаются для себя, в отличие от профессионалов. Профи же сразу отдают всего себя своему делу, они обладают намного большей возможностью заниматься этим делом и владеют большим профессиональным актерским инструментарием.

С какими проблемами сталкиваются любительские театры?

Ирина Шашкина: Проблемы самые разные, в том числе все вышеперечисленные. Наш коллектив выступает бесплатно на самых разных площадках, многие из которых имеют весьма отдаленное отношение к классической сцене. Это библиотеки, профилактории, санатории. В Томске есть много небольших площадок, которые можно арендовать за небольшие деньги, но мы ими не пользуемся, так как изначально ориентированы именно на бесплатные показы, публику для которых собираем не мы, а хозяева предполагаемых площадок.

Андрей Колемасов: Если любительский театр имеет свою площадку, то все три постулата (деньги, зрители и место) не имеют значения. А вот если они не имеют места, то живется им очень плохо. Так было и в нашем детском любительском театре-школе «Осколки». Как только мы потеряли свою площадку, то через некоторое время закрылись, потому что ни репетировать, ни играть свои спектакли мы не могли. Любая аренда съедает огромные деньги, которые не окупаются.

Никита Смирнов: Тут целый букет. Все зависит от того, насколько коллектив желает заниматься. У меня один раз целый класс притащили в прямом смысле этого слова за руки на занятия, чтобы обеспечить приход людей, но они не желали заниматься, поэтому результат был незначительным. Возьмем коллектив нашего театра ГКСКТИИ. Я набрал с художественным руководителем театра трех девушек, которые сами пришли и желали заниматься. Результат – отличная работа, творческий показ в колледже с успехом, первое место в фестивале коротких спектаклей «Театр в кармане». Желание. Если есть желание у коллектива, будет время, найдется место и найдутся деньги.

Фото: Лев Мучник

Сложно ли получить гранты?

Ирина Шашкина: Я никогда не работала с грантами и очень смутно представляю, что это такое. Пыталась узнавать подробнее, но мне объяснили, что я не имею права на них претендовать. Так как я не юридическое лицо, а работник клуба.

Андрей Колемасов: Почти невозможно. Единственная организация, которая давала и сейчас дает деньги любительским коллективам, это Союз театральных деятелей России. Но для этого надо было иметь имя и грамотно поданные документы. А для почти безвестного коллектива получить грант невозможно, на мой взгляд.

Никита Смирнов Гранты? Мне кажется, что в наше время ты можешь получить его за незначительный проект. За работу же, над которой ты старался месяцами, если не годами, ты будешь просто продолжать о нем мечтать.

Как выбирается репертуар?

Ирина Шашкина: Наш коллектив специализируется на постановке классики. Материал выбирается, исходя из состава труппы и потенциальных площадок для показа. С учетом площадок для выступлений продолжительность постановки должна быть от 45 минут до полутора часов. Самый идеальный вариант – один час. Поэтому выбранные пьесы сокращаются и адаптируются под предполагаемую аудиторию.

Андрей Колемасов: Репертуар выбирается из предпочтений, прежде всего, руководителя. Он знает свой коллектив, знает, кто на что способен. Тут предпочтения публики играют вторую роль. Еще все зависит от состава любительского театра. Если это детский, подростковый коллектив, то грамотный руководитель будет выбирать пьесу, соответствующую возрасту участников. Если взрослый, то здесь опять же все зависит от качественного состава участников. Никто не будет брать пьесу «Гамлет», если в коллективе нет исполнителя Гамлета.

Никита Смирнов: Любительские театры имеют возможность говорить о том, что сейчас волнует народ. Репертуар мы выбираем, исходя из актуальных проблем, в большинстве случаев касающихся коллектива. Это может быть как классическая литература – Вампилов, Арбузов, Горин, так и современная драматургия – Ингеборг фон Цадов. Мне нравятся авторские произведения. Я написал рассказ – поставил – показал. Удовлетворение творческих потребностей коллектива и режиссера – основа выбора репертуара.

Фото: Лев Мучник

Кто ваш зритель?

Ирина Шашкина: У всех театров по-разному. У нас взрослый коллектив, и у наших актеров не слишком широкий круг родных и знакомых. Поэтому мы предпочитаем площадки с заранее организованной публикой: читатели библиотеки, пациенты профилактория, пенсионеры и так далее.

Андрей Колемасов: Зрители в детском коллективе, конечно же, в большей степени родители и родственники. Во взрослом – друзья, знакомые и фанаты. Хотя в бытность существования театра-школы «Осколки» на наши спектакли приходили и совсем посторонние люди, знающие и слышавшие про наш театр. Так что все зависит от того, как театр себя рекламирует и продвигает.

Никита Смирнов: Поначалу это родители, творческие знакомые, прошлые и нынешние коллеги. Если коллектив существует уже большой промежуток времени и начинает развиваться, то и зритель начинает интересоваться творчеством определенного коллектива.

Что дают творческие фестивали любительскому театру?

Ирина Шашкина: Очень много, начиная с новых знаний, творческого опыта, знакомств и прочего. К сожалению, в последние годы мы в фестивалях не участвуем, так как возраст, здоровье и финансовые возможности актеров не позволяют этого делать.

Андрей Колемасов: Дают многое. Прежде всего, если жюри компетентное и фестиваль предлагает расширенную программу, а не просто показ – обратную связь от профессионалов. Если фестиваль предполагает мастер-классы от ведущих мастеров сцены – повышение своих знаний. Не всегда, к сожалению, удается увидеть своих коллег, потому что иногда жесткая экономия в средствах заставляет коллектив приехать, выступить и сразу уехать.

Никита Смирнов: Возможность показать себя, заявить о себе. Для дальнейшего развития любительскому театру нужны, просто необходимы фестивали. Если их не будет, то произойдет стагнация, вытекающая в деградацию любительской театральной деятельности.

Фото: ТЮЗ

Как развивать в любительском театре актерское мастерство?

Ирина Шашкина: Посещение мастер-классов, тематические уроки, самоподготовка, просмотр чужих работ.

Андрей Колемасов: Коллективы разные, и у каждого свой подход в развитии творческих способностей. Например, в нашем коллективе «Осколки» работа над актерским мастерством, сценической речью, пластикой, танцем и т. д., и т. п. была постоянная. Это позволяло участникам всегда открывать что-то новое. Во взрослых коллективах такой работы я не видел. Может, она и есть, но я встречал редко. На первых этапах, конечно, она существует, но потом все силы идут на создание спектаклей.

Никита Смирнов: Все зависит от режиссера и самого театра. Если режиссер профессионал, а коллектив желает заниматься, то и развитие будет потрясающее. Как развивать? Нет ответа на такой вопрос. Методики могут переплетаться, соприкасаться, но у каждого режиссера будет она своя. Основа, мне кажется, это тренинги и учение жизненной правде.

Какие критерии для приема в труппу?