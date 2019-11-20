И зимой, и летом с видом на мусор

Истории

Сразу оговоримся: в этой истории САХ не виноват.

Исторический центр Томска — Татарская слобода. Место, где находятся дома, имеющие статус памятников истории и культуры. Кроме деревянных домов, здесь расположился и элитный дом на Трифонова, 22. Стоимость квадратного метра — от 82 тысяч рублей.

Фото: ВКонтакте

Но владельцы элитного жилья на Трифонова, 22 живут с видом на мусор все четыре времени года. Картина на свалку открывается с окон квартир верхних этажей. Зимой этот мусор засыпают снегом. Многочисленные жалобы и «письма счастья» жильцов во всевозможные инстанции не решают проблему.

Фото: ВКонтакте

Когда идешь по двору, то свалку за железным забором совсем не видно. Есть придомовая территория возле дома, на ней находится детская площадка. Рядом с площадкой — высокий забор. Пешеходу завал через забор не увидеть, а жители верхних этажей живут с этим видом уже несколько лет. Рядом с детской площадкой располагается территория для строительства многоэтажного дома. По словам местных жителей, новый дом все никак не начнут строить, поэтому используют площадку как свалку и парковку для машин.

Антон Казанцев живет в доме на Трифонова, 22 уже десять лет. Последние три года проблема с мусором не решается. У Антона 11-месячная дочка Мария. Скоро она будет гулять на детской площадке, за забором которой хранятся отходы жизнедеятельности томичей.

Фото: Антон Казанцев

Перед моим окном находится свалка со строительными отходами, она растет, — рассказывает житель дома Антон Казанцев. — К нашему дому должны были достраивать еще одну секцию. Мы не понимаем, по каким причинам застройщик не стал строить дом. В кадастровой карте территория дома значится как площадка для строительства дома, а по сути — свалка со строительным мусором и парковка для клиентов офисных помещений. Территория функционирует не по своему назначению.

Антон Казанцев писал в Росприроднадзор, администрацию Советского района, заммэра по благоустройству, в комитет по охране объектов культурного наследия, в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии и Роспотребнадзор (все материалы находятся в редакции ТВ2).

Свалка из отходов видна из окон наших квартир, — пишут жители дома на Трифонова, 22. — Отходы гниют, в окна квартир попадает пыль и неприятный запах, что наносит огромный вред здоровью людей. При часто меняющемся ветре, в любое время года, отсутствует возможность проветривания квартир. На территории размещаются ТБО и строительные отходы. В зимнее время года — снежные отвалы.

Фото: Антон Казанцев

Согласно ответу службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека, территория рядом с домом на Трифонова, 22 — Источная, 6 имеет статус земли «населенных пунктов» и должна использоваться под жилую застройку (документ имеется в распоряжении редакции ТВ2 ). А по факту на этой территории находится свалка со строительным мусором и размещена автостоянка для автомобилей и спецтехники. По закону этот земельный участок должен использоваться по своему целевому назначению. Но закон обходят стороной.

Дом на Трифонова, 22 был построен в 2009 году строительной компанией «Паводок». По данным Rusprofile, компанией руководит Сергей Николаевич Качеев. По информации жильцов дома, он же и владеет незастроенной территорией по адресу Источная, 6. После обращения в администрацию Советского района собственнику территории выписали штраф, завели дело об административном правонарушении и попросили очистить территорию от мусора. Но территория не убирается, а зимой свалку заметает снегом.

И это не единственная проблема элитного дома. Жильцы получили квитанции с долгом по капитальному ремонту. Сейчас задолженность на Трифонова, 22 составляет около трех миллионов рублей. Антон Казанцев получил квитанцию на сумму 30 тысяч рублей, хотя исправно оплачивал счета за капремонт. ТСЖ «Трифонова» должно было перечислять деньги в региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области. Но деньги на счет регионального оператора не поступали.

ТСЖ «Трифонова»

Сергей Кривкин, председатель ТСЖ «Трифонова», рассказал ТВ2, что сейчас юристы решают проблемы с фондом капитального ремонта. Также он пояснил, что последний раз общее собрание с жильцами дома на Трифонова, 22 проводил полтора-два года назад.

«У нас нет проблем с капитальным ремонтом, — прокомментировал ТВ2 Сергей Кривкин. — Мы собирали деньги с жильцов и занимались ремонтом кровли. На сегодняшний день фонд капремонта внаглую забрал у нас деньги и я пытаюсь их вернуть. Параллельно мы планируем списать деньги, которые выставил нам фонд за период с 2014 по 2016 год. Они нам начислили деньги, хотя наше ТСЖ создалось только в 2016 году.

Председатель ТСЖ Сергей Кривкин заявил, что все жильцы, которые исправно платили за капремонт, могут получить у него справку, что они ничего не должны. Вся задолженность с 2017 по 2019 год будет недействительна.

«Фонд капитального ремонта не принимает наши документы, поэтому у людей появились квитанции с задолженностью, — пояснил Сергей Кривкин. — Сейчас мы обратно забираем деньги из фонда. Всеми вопросами занимаются юристы через суд. Жилищная инспекция все документы подписала. Но есть много жильцов, которые не оплачивали квитанции за капремонт».

В департаменте ЖКХ Томской области считают по-другому. Деньги за капремонт от ТСЖ «Трифонова» на счет Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Томской области не поступали. Хотя по закону председатель ТСЖ Сергей Кривкин обязан был перечислять деньги на счет фонда капремонта и передать все документы, связанные с домом. Если ТСЖ «Трифонова» не перечисляет деньги, то фонд капитального ремонта, любой собственник квартиры или районная администрация могут обратиться в суд, чтобы взыскать деньги и перечислить их на счет фонда.

Что касается мусорных отходов на придомовой территории Трифонова, 22, то Кривкин ответил, что это не его земля и ничем помочь не может. Он отправил нас к собственнику территории — Сергею Качееву.

Кто такой Сергей Качеев в Томске?

Сергей Николаевич Качеев руководит 12-ю организациями. Две из них ликвидированы как юрлицо.

Директором томского «Паводка» Сергей Качеев стал в 2002 году. Фирма занималась строительством и была ликвидирована в том же 2002 году. Открылась новая и с таким же названием. Учредителями нового «Паводка» стали Сергей Качеев и Андрей Степанов (владелец еще одного «Паводка» в Новосибирске). Они же управляют на Алтае строительной компанией «Вариант». Помимо этого, Сергей Качеев – учредитель ТСЖ «Пристанское», «Иркутское 53/1», «Источное», «Ленинское», «Ленское», «Красноармейское». Тот же Сергей Качеев занимается арендой и сдачей недвижимого имущества.