«Хотим показать, что трезвость — это естественное состояние человека»

Истории

Куранты бьют 12 раз, и вы поднимаете бокалы с… лимонадом! Все 30 гостей, которые собрались на юбилей к другу, поздравляют его, выпивая сок. Думаете, это фантастика? Томич Александр Корягин с вами не согласен. Он — координатор Всероссийского союза утверждения и сохранения трезвости в Томске. Как работают учителя трезвости?

Борьба за трезвость соотечественников не основная работа Александра. По будням он сотрудник «ТомскНИПИнефть» и руководитель по связям с общественностью организации «Томские Моржи». В свободное от основной работы время продвигает прелести жизни без спиртного. В Томске Союз утверждения и сохранения трезвости появился в мае 2019 года. В других городах России уже давно ведет борьбу за безалкогольные ценности.

— Сколько у нас в Томске сейчас учителей трезвости?

— Немного пока: трое в Томске, двое в Нелюбино. Там продвигается идея трезвого села, то есть точки продажи алкогольной продукции вынесли за территорию поселения. Инициатором такого эксперимента стал сам глава сельского поселения.

— Вы совсем не пьете?

— Конечно! Какой смысл в деле, если сам человек не идейный? Тогда ничего не получится. Все идет от человека. Наша программа так и называется «Трезвость — воля народа». Состоит она из семи пунктов. Один из них — проведение опросов для того, чтобы формировать общественное мнение. Люди сегодня не воспринимают трезвость как что-то нормальное. Причина тому — налаженная автоматическая работа по отниманию ее у людей. И наша цель — показать, как можно жить без алкоголя, донести, что это и есть нормальная жизнь.

Мы ничего никому не запрещаем. Но не хотим допустить того, чтобы подростки начали приобщаться к алкоголю. Ведь самое вредное — это даже не алкоголь, а продукты его распада, которые влияют на сердце, печень, почки, нервную систему.

— Но вы наверняка пробовали спиртные напитки. Почему решили отказаться от них?

— Да, пробовал. Отказ был осознанным решением. Алкоголь все равно влияет на нашу жизнь, а отказавшись от него, находишь больше времени на себя, семью, работу. Человек становится мобильнее. Но самое главное, конечно, это здоровье. Человек, который отказался от добровольного самоотравления, вдруг начинает видеть определенные плюсы: у него повышаются физические возможности, сон становится лучше. Чем больше времени проходит с момента отказа, тем больше он эти плюсы ощущает.

— Коллеги не косятся, когда вы, например, в компании отказываетесь выпить?

— Я ничего не навязываю. Я пришел к этому сам. Моя задача — показать своим примером тем, кто не пробовал спиртное, чтобы они и не начинали этого делать. Мы проводим уроки трезвости. Но мы не говорим о вреде алкоголя. Наша задача: показать, что трезвость — это естественное состояние человека. Дети сами делают вывод о вреде алкоголя. У нас разные методики, которые зависят от возраста аудитории. В зависимости от них выбирается способ ведения занятия.

Часто по обратной связи видно, что большинство людей не знают, что такое трезвость. Это даже взрослых касается, что уж про детей говорить. Но после проведения открытых уроков (естественно, с разрешения руководства школ или лагерей) мы видим, что дети хотят узнать про нормальную жизнь без алкоголя больше.

Школы, заинтересованные в таких уроках, уже есть. Летом к нам два раза приезжал наш товарищ из Нижнего Тагила, у которого как раз большой опыт. Он проводил уроки, делился с нами советами. Мы будем стараться проводить подобные занятия и дальше.

Слово «трезвость» у ребенка ассоциируется не со здоровым образом жизни, а с процессом самоотравления, — считает координатор Союза утверждения и сохранения трезвости Александр Корягин. — Например, родители выпивают, на следующий день им плохо. Ребенок видит это и думает, что это состояние ненормальное. Нормальное, когда пьешь и тебе «хорошо». От этого у детей формируется неправильное отношение к трезвости.

Фото: vk.com/trezvovtomske

— Вы сказали, что большинство людей не знают, что такое трезвость. Как вы думаете, почему?

— По сути, раньше не было такого понятия «трезвость». Это сейчас оно стало актуально, так как люди стали на постоянной основе травиться алкоголем.

Мы в Союзе трезвости называем алкоголь прямо — ядом. Почему по отношению к алкоголю не стоит употреблять слова «пить», «напиток»? Потому что корень говорит, что это должно питать организм человека, а с алкоголем это как-то не вяжется. В Советском Союзе даже был ГОСТ, который прямо говорил, что алкоголь — это сильнодействующее наркотическое вещество с характерным запахом, которое, в зависимости от дозы, приводит к параличу нервной системы.