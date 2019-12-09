«Хотел заняться дикоросами»: показания Игоря Митрофанова в суде

Истории

Мы продолжаем изучать приговор экс-начальнику УМВД РФ по Томской области Игорю Митрофанову, который недавно Ленинский суд опубликовал на своем сайте. Напомним, что текст приговора составляет 221 страницу, поэтому мы решили разбить публикацию материалов на основе этого документа на несколько частей. Первую серию можно посмотреть здесь. Сам приговор был зачитан три месяца назад — 29 августа 2019 года судья Ленинского районного суда Мария Нестребенко приговорила экс-начальника полиции Томской области к 8 годам лишения свободы условно. Кроме того, экс-начальник УМВД должен заплатить штраф в размере трехкратной суммы взятки – 6,4 миллиона рублей, и лишен права занимать государственные должности в течение 5 лет.

Знакомство с Кривошеиным

Допрошенный в судебном заседании подсудимый И.А.Митрофанов рассказал, как он познакомился с бизнесменом Андреем Кривошеиным. Его супруга – Людмила Митрофанова занималась ресторанным бизнесом в области общепита и собиралась открыть точки общепита в Томске. Она попросила своего знакомого ФИО152 (имя зашифровано в приговоре) познакомить ее с Андреем Кривошеиным, собственником помещения. В тот же день Митрофанова с знакомым и Кривошеиным поехали к дому на Гоголя, 55, чтобы посмотреть помещение. Рядом с домом стояли автомобили Лексус, на одном из которых Людмиле Митрофановой почему-то решили устроить тест-драйв, хотя она об этом не просила, сообщается в приговоре. Так жена экс-начальника томской полиции узнала, что Андрей Кривошеин является владельцем автобизнеса.



Дорогие машины покупали сын и жена

Через несколько месяцев после тест-драйва супруга Митрофанова рассказала сыну, о своем знакомстве с человеком, который может приобрести им автомобиль через дилеров. Поскольку Тимофей Митрофанов увлекается автомобилями, то по своей инициативе он начал общение с Кривошеиным.



Игорь Митрофанов пояснил суду, что инициатором приобретения автомобиля BMW X6 (стоимость 3,2 млн руб), являлся не он, а его его сын Тимофей. И что он сам участия в приобретении данного автомобиля не принимал. Хотя в приговоре указано, что эти разговоры о приобретении автомобиля BMW X6 начальник полиции вел непосредственно в служебном кабинете, расположенном по адресу: г. Томск, ул. Елизаровых, 48/10.

Митрофанов также уверяет суд, что с конца 2010 по 16.05.2011 он не предлагал Кривошеину приобрести для него и членов его семьи злополучный автомобиль. По его словам, сын связывался по телефону и договаривался о приобретении машины самостоятельно. Договор купли-продажи автомобиля BMW X6 был заключен на его 20-летнего сына и подробности покупки стоимостью почти в три миллиона рублей якобы отцу были не известны. Об этом он, оказывается, узнал только после возбуждения в отношении него уголовного дела в 2016 году. В 2011 году, согласно показаниям Игоря Митрофанова, у него было две встречи с Кривошеиным в его кабинете, когда его поздравляли с днем полиции и Новым годом.



По обстоятельствам приобретения второго автомобиля BMW 550i xDrive (стоимость 3,3 млн руб) Митрофанов пояснил, что инициатором приобретения данного автомобиля также выступал его сын Тимофей.

Вы удивитесь, но третий автомобиль Porsche Cayenne (стоимостью 5,2 млн руб), 22-летний сын Игоря Митрофанова приобретает с помощью Андрея Кривошеина сам. Отец лишь знал, что Тимофей контактировал с Кривошеиным по поводу комплектации данного автомобиля. И все. Следствие же доказало, что «в январе 2013 года Митрофанов И. А., находясь в своем служебном кабинете, в ходе разговора с бизнесменом Кривошеиным предложил ему организовать покупку своей жене автомобиля марки «Porsche Cayenne» со значительной скидкой от рыночной стоимости автомобиля за общее покровительство».

По обстоятельствам приобретения автомобиля Lexus LX570 (стоимостью 4,3 млн руб) Митрофанов пояснил, что сам он не договаривался с Кривошеиным о покупке этого автомобиля, а это делала его жена.

«777» за правду о ГИБДД

При этом свое содействие в выдаче Кривошеину номеров с цифрами «777» Игорь Митрофанов не отрицает. Экс-начальник УВД подтверждает, что в 2013 году автодилер обращался к нему с просьбой о помощи в получении счастливых номеров. Митрофанов позвонил начальнику ГИБДД и спросил, можно ли выдать указанные номера, на что подчиненный Митрофанова сказал, что можно и Кривошеин получил желаемое.



Митрофанов выполнил просьбу Кривошеина, так как тот общался с членами его семьи, рассказывал о нарушениях, допускаемых сотрудниками ГИБДД. По этой же причине Митрофанов выдал в 2014-2015 г.г. Андрею Кривошеину и удостоверение члена общественного совета ГИБДД, хотя такого общественного совета не существует, — сообщается в приговоре экс-начальнику УМВД РФ по Томской области.



Никаких указаний экс-начальнику УЭБиПК УМВД России по Томской области Константину Савченко, которые касались дел бизнесмена Андрея Кривошеина, Митрофанов согласно его показаниям, не давал. Только лишь ходе доклада он задал вопрос Савченко по ООО «Меридиан»( фирма подконтрольная А.Кривошеину - прим.ред) о наличии состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ, однако впоследствии было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по ст. 159 УК РФ в отношении ООО «Меридиан».

Оклеветал за 20 млн рублей

Митрофанов утверждает, что Кривошеин его оговорил. Основным мотивом оговора , по мнению Игоря Митрофанова, было нежелание владельца автобизнеса возвращать денежные средства его сыну по договору займа(20 млн руб - прим.ред.) и недовольство, что по его заявлениям в полицию вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовных дел. Митрофанов заявил суду, что у него с Кривошеиным за весь период общения с 2013 по 2016 г.г. всего 12 звонков – 8 звонков, когда Кривошеин находился в Санкт-Петербурге и 4 звонка в Томске. Всего Кривошеин приходил к нему в кабинет 3-4 раза в год, так как общался с его сыном, с которым хотели заняться совместным бизнесом. С 2014 года Кривошеин приходил, чтобы пожаловаться на нарушение его прав. Когда Кривошеин вел разговор с ним, который записывал на аудио, он говорил Кривошеину, что по его вопросам он не пойдет никуда просить за него. Речь идет о расшифровке разговоров между Митрофановым и Кривошеиным, где бизнесмен просит генерала помочь решить проблемы с вводом в эксплуатацию здания на Московском тракте, 57 и они обсуждают, что делать с Константином Савченко, который «припер к стенке» его вместе с генералом полиции. ТВ2 публиковало самые интересные места из расшифровки этого разговора два года назад.



Живописное место в Колпашевском районе

В процессе судебного заседания Игорь Митрофанов осознал, что со льготной пенсией совершил ошибку. Он должен был уведомить пенсионный орган о месте своего жительства, кается генерал полиции. Действительно у него и у заместителем Алексея Кулькова

была идея приобретения дома в живописном месте, где возможно будет заняться бизнесом (дикоросами). Для этого, якобы, и была приобретена однокомнатная квартира площадью 38,7 квадратных метров в Колпашевском районе в селе Дальнее за 63 тысячи рублей. «Кульков первым ушел на пенсию и приобрел квартиру в п. Дальнее Колпашевского района, в квартире была печь, но помещение требовало ремонта, он и Алексей Ветров приезжали туда на место, общались с главой Администрации поселения, заходили в клуб, после чего Митрофанов также приобрел долю в указанной квартире. Однако обстоятельства изменились, Кульков остался в г. Томске ухаживать за матерью, еще 1\3 указанной квартиры от он принял в дар от своего подчиненного Алексея Ветрова (так можно было? - вопрос ред.)» — таковы разъяснения Митрофанова, зафиксированные в тексте приговора.



В служебной квартире в Томске Митрофанов проживал до июля 2016 года, потом 2\3 времени проживал в г. Омске, остальные 1\3 проживал и проживает в г. Томске. С декабря 2017 по апрель 2018 проживал в Омске. В мае 2018 года он уведомил пенсионный отдел о месте своего фактического жительства, т.е. после того как уже было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при получении пенсии путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений.

Сумма переплаты по пенсии ему составила около 190000 рублей. В настоящее время задолженность перед пенсионным органом Игорь Митрофанов погасил в полном объеме. В судебном заседании им также представлены медицинские документы, подтверждающие наличие у него хронических заболеваний, по поводу которых он проходил лечение, состояние здоровья его престарелых родителей и сведения о состоянии здоровья его сына.

При этом, вина Митрофанова И.А. в получении взятки подтверждается совокупностью доказательств, непосредственно исследованных в судебном заседании, — подводит итог разъяснениям начальника полиции судья Мария Нестребенко.

Почему бизнесмен Кривошеин боялся отказать начальнику полиции в предоставлении скидок и о чем еще говорили свидетели по делу Игоря Митрофанова, читайте в новых материалах ТВ2.