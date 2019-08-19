«Хамы неграмотные, племя разрушителей»: почему голодает майор милиции в отставке

Истории

В компании «Томскнефть» 57-летний Павел Котельников, майор милиции в отставке, работал больше 20 лет. Начинал каменщиком, со временем стал главным специалистом по экономической безопасности. Получал грамоты и благодарственные письма от начальства, поздравления с днем рождения лично от Михаила Ходорковского.

В 2008 году на место «Юкоса» пришла «Роснефть» и отношение к старым сотрудникам, по словам Павла, стало хуже. Многие его коллеги уволились, но Павел до последнего не хотел уходить. В 2019 году его отстранили от работы и уволили: за выговоры и несданный экзамен по технике безопасности. Павел считает, что выговоры и экзамен — причины формальные, а повод — его честность и давний конфликт с руководством компании. Свою позицию уволенный сотрудник отстаивает в суде. Параллельно голодает и пикетирует.

Фото: https://vk.com/life_strezh

«В Стрежевой я приехал в 1984 году, сразу устроился работать в «Томскнефть», — вспоминает Павел Котельников. — Работал всегда добросовестно и честно, поэтому в 87-м году партия меня направила работать в милицию. Отслужил я 15 лет, поднялся в звании до майора, кучу грамот и поощрений получил. В 2002 году ушел в отставку и вернулся в «Томскнефть», постепенно стал главным специалистом по экономической безопасности. Выявлял экономические преступления на предприятии, за хорошую работу снова грамоты и благодарности получал. Ходорковский меня лично поздравлял с днем рождения, вице-президент «Томскнефти» слал благодарственные письма. Изменилось все в 2008 году, когда «Юкос» ликвидировали и на смену ему пришла «Роснефть».

Кроме Павла Котельникова, в отделе экономической безопасности работали еще шесть человек. Со сменой владельца, вспоминает Павел, старые сотрудники «резко стали плохими» — постоянно получали выговоры от руководства, сталкивались с неуважением и хамством. Люди они были немолодые, от волнения у нескольких случились инфаркты и инсульты, после которых «старики» уволились.

Я был моложе и решил, что в ЧОП и охрану работать не уйду, — продолжает Павел. — Попросил «маленькую» работу, отучился на оператора пульта управления и на этой должности еще десять лет работал. В прошлом году начальник цеха, где я работаю, попал на скамью подсудимых — своровал 27 км недействующего трубопровода. Решено было, что выдал этого начальника я, бывший сотрудник отдела безопасности. Полтора года они меня грызли и все-таки уволили.

По словам Павла, после суда представитель «Томскнефти» объявила, что из компании его все равно уволят. И через три месяца Павла отстранили за проваленный экзамен по охране труда, а после уволили «по отрицательным мотивам».

Бывший сотрудник пытался обжаловать увольнение в суде и на уровне города выиграл. «Томскнефть» решение оспорила, и областной суд встал на сторону компании. После этого апелляцию подал уже Павел. Напирал на то, что с 2002 года, после возвращения из органов в «Томскнефть», инструктажа не было и его никто не обучал. Но на суде представитель компании предоставила несколько листов ознакомления с техникой безопасности. По ним выходило, что Павла Котельникова обучали, на каждом стояла его подпись. Он же утверждает, что никакого обучения не было, а все подписи фальшивые.

Видео: https://vk.com/life_strezh

«14 поддельных подписей я успел увидеть, там явно не мой почерк. А когда сказал об этом, судья сказала показ документов прекратить, — возмущается Павел. — Уверен, там больше 14 подписей было. Суд на эта документы сослался и признал мое отстранение законным».

После суда Павел просил провести почерковедческую экспертизу, но получил отказ. Отказано было 29 марта, а уже 31 марта, когда полиция по заявлению Павла запросила листы ознакомления, в суде их не было — орган вернул документы обратно «Томскнефти». В копании же полиции ответили, что оригиналы документов уничтожены. После этого Павел решил, что одним судом справедливого решения не получится, и 12 августа начал голодовку.

«12 лет в судах с «Томскнефтью» в Стрежевом никто не побеждал, люди уже обращаться боятся. Что же это за суд, спрашивается? — продолжает возмущаться Павел. — У «Томскнефти» механизм расправы с неугодными такой: увольняют за несданный экзамен по охране труда. Избавляются от тех, кто имеет свое мнение. Делают из людей холуев: унижают, оскорбляют. От начальника можно услышать что-то в духе: «Да ты никто, я тебя задрочу». И это еще самые мягкие цитаты. Хамы пришли неграмотные, с купленными дипломами, племя разрушителей — так я про них говорю. А их «оптимизации» — натуральное разрушение природы, производства и душ человеческих».

При «Юкосе» в городе Стрежевом существовало предприятие «Стрежевская сервис-экология». Его сотрудники очищали загрязненные нефтью грунты, уничтожали остатки ядохимикатов в бочках и устраняли последствия аварий. «Роснефть», по словам Павла, это предприятие закрыла — только пустая двухэтажка осталась, и та без сторожа.

Как-то новый начальник цеха распорядился 50 стальных бочек закатать в землю. В каждой по три-четыре литра яда, — рассказывает Павел. — Рабочие эти бочки ковшом сплющили и сбросили в Васюганское болото возле цеха, где люди потом будут клюкву собирать. Засыпали сверху песком, и никаких проблем. А должны были отвезти в фирму, которая закрылась. По тем же причинам розливы нефти не собирают: нет больше экологического сервиса. Нефть поджигают, высота пламени с пятиэтажный дом бывает. Но все молчат: боятся.

Слова голодающего Павла Котельникова подтверждает местный общественник и бывший депутат Владимир Щербаков. Именно он обратился в редакцию ТВ2 и рассказал о судах и голодовке уволенного сотрудника «Томскнефти».

Фото: взято с личной страницы Владимира Щербакова

«В Стрежевом я живу с 1967 года, с первых палаток, — рассказывает Владимир. — Четыре срока был депутатом, боролся с «Единой Россией до тех пор, пока меня не выдавили. Офис у меня остался, поэтому о людях вроде Павла Котельникова я всегда узнаю и стараюсь им помогать. Мы с ним знакомы давно, и могу сказать, что Павел — человек честный. Он и раньше ко мне обращался, рассказывал о закапывании вредных химреагентов и поджогах нефти. С руководством напрямую не конфликтовал, но пытался поправить. Никому это, естественно, не нравилось, и его выдавили с предприятия. Павел пытался спорить, но проиграл. Теперь пикетирует у здания суда и голодает».

Владимир Щербаков добавил, что Павел Котельников не первый, кого уволили за несогласие с руководством по негативной статье. По словам бывшего депутата, «Томскнефть» заставляет сотрудников голосовать на выборах за «Единую Россию». Тех, кто отказывает, «выдавливают» с предприятия и мешают устроиться на другую работу.

Город у нас небольшой, населения тысяч 50, — говорит бывший депутат. — Фактически это моногород, и у «Томскнефти» тут монополия. Зарплаты из-за этого низкие, трудовой беспредел творится. Люди на Ямал уже бегут, чтобы нормально работать и получать.