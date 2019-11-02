Гречневые приключения

— Как ты решился организовать свое первое путешествие? Куда и когда вы поехали?

— Первое путешествие было в 2016 году. Мы поехали на Алтай, в район Телецкого озера, скальный массив Турочак. Сплавлялись по реке Бия, катались на катере по Телецкому озеру. Я хотел проверить, насколько мне понравится роль организатора, насколько мне будет в тягость или нет брать на себя ответственность за людей, решать какие-то проблемы. У меня было десять человек. В основном, мои друзья. Парочка друзей моих друзей. Поэтому было не сильно сложно. Тем не менее эта модель позволила мне понять, что я могу в этом направлении развиваться и быть на хорошем уровне.