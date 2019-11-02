Гречневые приключения

— В сноубординге меня вдохновляет Джереми Джонс
. Он реально продвинул катание в горах на новый уровень. Катается там, где до него даже и не думали кататься. Там можно спуститься только если зацепляться ледорубами за лед временами, но его это не останавливало. А еще он организовал свой досочный бренд, и доски его мне нравятся. Гиги Руф
и Тревис Райс
еще мне очень нравятся. Из скалолазов Томми Колдуэл
очень крут, он даже с отрубленным пальцем круче всех остался и пролез самый сложный маршрут в Йосемити.
А по жизни мне очень импонирует физик Ричард Фейнман
. Хоть он и был умен, получил Нобелевскую премию и участвовал в манхэттенском проекте, но жизнь в привычном понимании он тоже очень любил. Путешествовал, шутил над всеми, в том числе генералами и политиками, рисовал танцовщиц в ресторанах, играл на барабанах на фестивале в Бразилии. Создал одни из лучших лекций по физике, помогал людям и любил их.