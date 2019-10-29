Истории

Где сделать точку благоустройства среди всеобщего хаоса? На этот вопрос попытались ответить активные горожане вместе с заместителем начальника департамента дорожной деятельности и благоустройства администрации Томска Натальей Цветковой. Неблагоустроенных мест в городе значительно больше, чем благоустроенных. Возможно, поэтому надо было придумать какие-то правила, чтобы объяснить людям, почему плитку меняют здесь, а не в каком-то другом месте города. Указание проводить рейтинговое голосование муниципальным властям спустили сверху в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Но, надо отметить, это удобный механизм для объяснения выбранных локаций благоустройства. «Так проголосовал народ» - отличный ответ на любой вопрос. Чтобы узнать, за что собственно будет голосовать народ и почему именно эти общественные места предложены для благоустройства, Клуб активных горожан и организовал обсуждение «Благоустройства 2020» в Сибирском филиале ГЦСИ-РОСИЗО.

Фото: Вероника Белецкая

Наталья Цветкова поблагодарила активных горожан, которые в нерабочее время пришли обсуждать благоустройство общественных пространств Томска.

Наконец-то, к третьему году реализации программы «Комфортная городская среда», у жителей появилась вера в то, что мы можем делать что-то вместе и сообща, — заметила представительница мэрии.

В качестве вводной информации она сообщила, что в этом году было благоустроено беспрецедентное количество общественных пространств — 28. «Это был немножко шок для нас как исполнителей программы, — призналась Наталья Цветкова. — На следующий 2020 год мы решили оставить 16 общественных пространств, которые будут благоустроены в рамках федеральной программы «Комфортная городская среда». На общественной муниципальной комиссии мы решили, что 8 общественных мест мы перенесем с этого года на следующий. Это Лагерный сад, в котором спортсмены просят благоустроить нижнюю террасу, Михайловская роща и другие. Плюс надо выбрать 8 новых пространств. Не везде мы, чиновники, сами можем видеть все проблемы, поэтому провели сбор предложений от жителей города. Из них был сформирован первичный перечень из 40 объектов. По 10 объектов от каждого района города. Понимая, что выбрать сможем всего только 8, мы приняли решение сократить наш большой перечень с 40 объектов до 20-ти».

Фото: Вероника Белецкая

Чтобы обсуждение мест для благоустройства не ушло за полночь, решили остановиться на тех участках, которые вызвали общественный резонанс при обсуждении проектов на площадке ОНФ.

Начали с проспекта Ленина. Есть заявки на благоустройство сразу трех общественных пространств на центральном проспекте Томска: зеленая зона на проспекте Ленина, 55-61 напротив Облсовпрофа, Пушкинский сквер рядом с ЗАГСом и сквер памяти жертв политических репрессий напротив мэрии.

Фото: ТВ2

По словам Натальи Цветковой, рядом с Облсовпрофом проектировщики предлагают убрать ряд подпорных стен с цветниками, сделать единые цветочные газоны на входе и отказаться от лавочек вдоль центрального входа.

Дмитрий Беляев, дизайнер: А куда центральный вход? Разве там что-то происходит? Это лестница в никуда. Нужно думать о каком-то едином пространстве, и хорошо бы убрать монумент Ротари-клуба, так как он сильно обветшал.

Наталья Цветкова согласилась, что морально устаревший монумент действительно портит вид и его нужно убрать. Также она озвучила предложения, которые прозвучали ранее, сделать это место более современным с учетом того, что рядом расположены два университета.

Фото: Вероника Белецкая

Галина Немцева, депутат облдумы: Дизайнеры представляют только один вариант благоустройства, и вы его выносите на общественное обсуждение, получается, что горожанам не из чего выбирать. Не было у вас идеи проводить конкурсы на разработку дизайн-проектов, чтобы был какой-то выбор? И как-то предусмотреть, чтобы не повторилась ситуация со сквером на Усова-Красноармейской, когда проект всем понравился, а потом, когда началась его реализация, там появились непонятно откуда зеленые «плюшевые арки».

Наталья Цветкова: У нас был опыт конкурса по детским площадкам для Михайловской рощи. Сначала провели конкурс среди поставщиков игрового оборудования, предоставили несколько видов оборудования и свои варианты его размещения. И школьники близлежащих школ выбирали тот дизайн, который им больше нравится. Выбора дизайна для больших общественных пространств не было еще. Надо подумать над этим.

Галина Немцева: Я хочу выступить с инициативой предложить людям участвовать в создании дизайн-проектов общественных пространств. У нас в двух университетах, ТГУ и ТГАСУ, готовят специалистов по ландшафтному дизайну, и возможно, они могли бы предложить интересные решения благоустройства. Мы сейчас смотрим на предложенные варианты проекта и можем только сказать, нравится или нет, а если бы можно было из каких-то вариантов выбрать, то всем было бы проще.

Фото: Вероника Белецкая

Владимир Муленок, архитектор: Конкурс дизайнеров – это, конечно, здорово. А кто будет оплачивать этот конкурс? Вы думаете, мы сейчас объявим конкурс и все студенты кинутся рисовать проекты? Надо для начала создать фонд и оплачивать из него лучшие проекты. И на мой взгляд, самое главное — это подрядчики, а не дизайнеры. Дизайнеры могут сделать очень хорошие вещи. Но потом, когда дизайн-проект выполняет какая-нибудь колония, то… я лучше промочу. Качество исполнения вызывает большие нарекания. И для отбора на голосование надо без каких-либо дизайн-проектов показывать людям места, как они сегодня выглядят, и выбирать самые ужасные для благоустройства.

Фото: Вероника Белецкая

Константин Дворников, танцор: Существует ли какое-то концептуальное назначение мест благоустройства? Какие функции они решают, какие задачи? Как разнообразят городской досуг? В чем смысл, кроме того, что переложить плитку и поставить новые лавки? Только одну площадку я нашел, где понятно, для чего она. Это около Дома творчества детей и молодежи. Там понятно, что детям нужны игровые площадки.

Фото: Вероника Белецкая

Наталья Цветкова: Общественные территории для рейтингового голосования мы выбираем по заявкам жителей. Только те территории, которые, по мнению горожан, нуждаются в благоустройстве. Да, можно сказать, у нас огромное количество территорий, которые нуждаются в благоустройстве. Где сделать точку благоустройства среди всеобщего хаоса? О функциональном наполнении объектов мы будем думать после того, как выберем места. В этом году мы много мест благоустраиваем к 75-летию Победы.

Елена Заславская: А можно узнать, кто предлагает места для благоустройства?

Наталья Цветкова: Жители.

Елена Заславская: То есть все заявки можно проверить? Можно прийти к вам в департамент благоустройства и узнать, кто из жителей написал заявку провести ремонт территории перед Облсовпрофом и кто хочет переложить плитку в сквере Пушкина?

Наталья Цветкова: Да, конечно. Все запросы у нас в открытом доступе, и их можно посмотреть.

Фото: Вероника Белецкая

Константин Дворников: Я правильно понимаю, что после того как будут выбраны территории самого ужасающего состояния, потом будут решения, какими функциями наполнить эти территории?

Наталья Цветкова: Да, на следующий год мы хотим внедрить большее количество элементов совместного проектирования. Первый опыт был, когда мы предлагали вариант и вносили в него минимальные корректировки. Но мы хотим развиваться и будем стараться максимально учесть все предложения. Если есть запрос на конкурс дизайн-проектов, то давайте его попробуем провести по двум-трем местам для начала. Проверим, как сработает данный механизм. Если он будет успешным, то мы будем использовать и дальше эту практику.

Но давайте вернемся к проектам. Важная территория для нас – это Вершинина, 17 у ДТЮ. Это заведение посещает очень много детей с родителями, и надо его привести в порядок. Там площадь в таком состоянии, что по ней немножко опасно ходить. Это муниципальная территория.

Горожане: Общее мнение, что эта площадка нуждается в обновлении.

Наталья Цветкова: Сквер «Чернобыль» благоустраивался 15 лет назад, и сейчас есть необходимость его обновить. Проектировщики предлагают перенести детскую площадку в другой угол сквера и заменить песок на резиновое покрытие.

Фото: ТВ2

Этот сквер вызвал самые бурные споры о том, нужно его ремонтировать или нет. Первым на эту тему высказался томский писатель Юлий Буркин в Фейсбуке.

Елена Заславская: В сквере на Дзержинке все прекрасно, я была там вчера. Дети играют в песке, им нравится. Не вижу смысла что-то там трогать.

Наталья Цветкова: Рядом с часовней нужно заменить плитку, там есть провалы и в них стоят лужи. После раскопок есть провалы и на территории сквера. Планируем разрушенные подпорные стенки убрать и сделать нормальное озеленение.

Горожане: Там прекрасное озеленение, всех устраивает детская площадка с песком. Зачем ее переносить? Наверное, можно довести эту детскую площадку до совершенства, но зачем? Есть много мест, которые требуют благоустройства, и не надо переделывать то, что и так хорошо.

Наталья Цветкова: Нас попросил обновить сквер «Союз «Чернобыль». Они проводят там мероприятия, посвященные годовщине аварии на Чернобыльской АЭС.

Горожане: Один раз в год?

Наталья Цветкова: Чернобыльцы участвуют в субботниках по уборке этой территории, отдыхают в сквере. Это специализированный парк.

Виктория Мучник, журналист: Я специально прогулялась по скверу, и там нет пустого места для переноса детской площадки. Придется вырубать деревья. Может быть, стоит оставить детскую площадку на прежнем месте?

Наталья Цветкова: Надо посмотреть, пройдет ли рейтинговое голосование это место или нет. Запрос на реконструкцию этого сквера есть. Если его выберут, то при обсуждении дизайн-проекта будем вносить коррективы и думать, оставить площадку на старом месте или нет.

Андрей Иванов, председатель ТОС улицы Дзержинского: Территория нашего ТОСа прилегает непосредственно к этому скверу. И я согласен с томским фантастом Юлием Буркиным. Он не смог прийти сегодня и выступить, поскольку находится в Москве. Он живет рядом со сквером и категорически против его реконструкции. Зачем что-то переделывать, если жителей соседних домов и томичей все в этом сквере устраивает? Я тоже против и думаю, что если мы будем проводить опрос среди членов нашего ТОСа, то они тоже будут против. Зачем Томск превращать в мемориальный объект? Почему у нас на каждом шагу мемориальные доски? Я понимаю, что есть место памяти — Лагерный сад. Есть у нас кладбища, где можно проводить поминальные мероприятия. Зачем это делать в местах отдыха? Зачем вы собираетесь ставить стелы с именами чернобыльцев? Почему нельзя списки ликвидаторов аварии разместить на стенах часовни?

Наталья Цветкова: Какое предложение? Не устанавливать дополнительно стелу, а разместить списки на стенах часовни?

Горожане: Да.

Фото: Вероника Белецкая

По Советскому району наибольший отклик вызвала спортплощадка на Сибирской, 64 от спортивного центра «Сибиряк». Они просят обустроить пустырь рядом с центром. Спортивных объектов в этом районе очень мало, и жители хотят иметь возможность заниматься спортом и на улице.

Дмитрий Беляев: А можно конкретики добавить? Какими видами спорта там будут люди заниматься?

Владимир Самокиш, депутат гордумы: Эта площадка прежде всего нужна пенсионерам. Я могу подробнее рассказать про площадку на Сибирской, 64, это мой избирательный участок. Первое, надо иметь в виду, что центр «Сибиряк» ориентирован на старшее поколение. В месяц этот комплекс посещает около 5 тысяч человек со всего района. Комплекс переполнен. Кроме того, это была моя инициатива, чтобы заинтересовывать спортинструкторов, чтобы они проводили дополнительные мероприятия на открытом воздухе. Пока ориентируемся на пожилых, но мы понимаем, что рядом есть школы, которые тоже могут пользоваться этой площадкой и проводить там футбольные матчи и так далее.

Второе, я хотел бы задать вопросы Наталье Цветковой. На проекте не очень понятно, есть ли подъездные пути к площадке и парковка? И за ливневкой, которую сделали в этом году, что будет? Проезд?

Наталья Цветкова: Парковки есть. И заезд, и выезд предусмотрены.

Ирина Сесюнина, доктор философских наук, профессор ТПУ: А зеленые насаждения предусмотрены? Сколько и чего вы будете вырубать для обустройства площадки?

Наталья Цветкова: Да, там есть клены и тополя, но ландшафтная комиссия еще не делала описание этого участка. Чего и сколько сносить, будем решать после рейтингового голосования, если за эту площадку проголосуют.

Фото: Вероника Белецкая

Наталья Цветкова: Сквер памяти жертв политических репрессий. Это мемориальный объект. С одной стороны детская музыкальная школа, а с другой музей-тюрьма НКВД. Эта территория имеет два функционала — это транзитная территория и место для проведения митингов. Поэтому здесь планируется разместить площадки для тихого отдыха, сделать выносные конструкции, которые бы анонсировали выставки музея. Возможна игровая площадка рядом с музыкальной школой.

Горожане хором: Никаких детских площадок в этом сквере не надо!

Елена Заславская: Нас гораздо больше беспокоит то, что этот сквер заканчивается заросшей помойкой. Может быть, лучше склон за сквером как-то облагородить?

Фото: ТВ2

Дмитрий Беляев: У этого сквера есть уже своя аура. Там расположен музей-тюрьма НКВД, и там уже все находятся на серьезной ноте. Памятник жертвам репрессий, может быть, и надо подремонтировать, но радикально ничего менять не надо. Там никаких развлечений не может быть по определению. Мемориальные камни от разных государств — они тоже часть сквера памяти. Может быть, не стоит говорить о каких-то абстрактных жителях этого района, которые попросили какого-то благоустройства. Давайте приложим вектор нашей активности к террасе, за которой заканчивается сквер.

Вопрос из зала: Вы хотите там поменять плитку, как всегда?

Наталья Цветкова: Я хочу уменьшить ее количество. Спасибо, мы учтем ваши предложения по скверу памяти жертв политических репрессий.

Следующий объект – Пушкинский сквер около ЗАГСа. У нас пока не очень симпатичный проект фотозоны, которая бы закрывала стену ЗАГСа, но это только один из вариантов.

Фото: ТВ2

Екатерина Комарова: Здесь в основном предлагается переделывать то, что уже есть. Во всем нашем обсуждении было только одно место на Сибирской, 64, где сейчас пустырь и собираются сделать спортплощадку. Я вот сама с Черемошников и прямо сижу и жду, когда там какие-то зоны отдыха будут. Я живу по переулку Тихому, и мне негде гулять с ребенком. Давайте благоустраивать то, что не благоустроено. В центре все плитку перекладываем и перекладываем!

Наталья Цветкова: Мы обсуждаем по районам и до Черемошников еще дойдем. В Октябрьском районе на Ивана Черных мы предлагаем обустроить пустое место, где убрали гаражи. Здесь как раз тот случай, о котором вы говорите.

Ольга Воронина, ландшафтный архитектор: Хочу высказаться в защиту этой территории. Этот отрезок по Ивана Черных должен был пойти дублером Иркутского тракта. Но в результате перепланировок он остался зарезервированной транспортной коммуникацией. А на территории ДК «Авангард» планировался большой детский парк. Но туда зашла ТДСК, и ни о каком парке теперь речи нет. Поэтому, конечно, этот сквер по Ивана Черных будет востребован.

Фото: Вероника Белецкая

Еще одна территория – Кузнечный взвоз.

Владимир Муленок: Обязательно нужно ремонтировать лестницу. Я хожу по ней почти каждый день, она в ужасном состоянии. В 1978 году ее делали последний раз.

Наталья Цветкова: Иркутский тракт, 85 — между ГИБДД и кольцевой развязкой. К нам обратилось общество инвалидов. На данной территории проживают маломобильные граждане, и проблема в том, что они не могут элементарно сами преодолеть расстояние от дома до остановки. Нет пандусов рядом с домом.

Горожане: Это можно не обсуждать. Надо делать.

Галина Немцева: У нас есть информация, что сквер «Кедровый» на пересечении Красноармейской и Кирова стоил 6 млн рублей. Это так?

Наталья Цветкова: Вся информация о ценах размещена на сайте госзакупок, все сметы и проектная документация находятся в открытом доступе. Вся эта информация не является тайной. Все документы находятся в общем доступе.

Фото: Вероника Белецкая

Андрей Иванов: Можно узнать, какое количество денег заложено на содержание объектов, которые были благоустроены в этом году?

Наталья Цветкова: Часть объектов, которые мы благоустроили в этом году, уже находилась на содержании мэрии. Деньги на них в бюджете были, есть и будут. На новые территории выделено 18 млн рублей на текущее содержание на следующий год.

Горожане: Мы правильно понимаем, что на содержание новой набережной Ушайки у БКЗ будет тратиться 10 млн рублей, а на все остальные городские объекты 18 млн рублей?

Наталья Цветкова: На содержание газпромовских набережных нам подарили на следующий год 10 млн рублей. Как будет дальше, пока непонятно.

Галина Немцева: Пользуясь случаем, хотелось бы задать вопрос по поводу кустиков на Красноармейской. Там натыканы какие-то палочки на расстоянии 10 сантиметров друг от друга. И нет уверенности, что посаженные таким образом кустики приживутся.

Наталья Цветкова: Кроме кустиков, мы посадили там яблони, 96 штук.

Горожане: Не может быть! Там нет такого количества яблонь.

Наталья Цветкова: Есть. Мы очень старались посадить там крупные яблони и надеемся, что они приживутся. По палочкам. В проекте была заложена сирень. Но во всей Томской области есть лишь два питомника, которые поставляют саженцы деревьев и кустарников - это Трубачево и Бакчар. В Трубачево нет сирени совсем, а в Бакчаре мы забрали все, что там было. К сожалению, там были только эти палочки. Большего размера посадочного материала нет.

Горожане: Если не было хорошей сирени, то почему нельзя было купить другие саженцы?

Наталья Цветкова: В проекте заложена стоимость посадочного материала, и мы не можем ничего изменить. И раньше у нас с Бакчаром никогда такого не было, они всегда поставляли качественные саженцы, но в этом году оказалось, что мы уже выбрали у них все деревья.

Елена Заславская: В Барнауле есть прекрасные питомники с крупномерами. В Новосибирске.

Виктория Мучник: А поясните, почему сейчас стали высаживать кустарники среди деревьев? Раньше садили живую изгородь, которая защищала людей от дорожной пыли, а сейчас почему-то стали садить кусты посередине газона?

Наталья Цветкова: По опыту содержания зимой дороги с нашим любимым «Спецавтохозяйством» мы заметили, что когда мы сажаем живую изгородь вровень с большими деревьями, то шансов выжить у них гораздо больше. Потому что деревья трактористы замечают, а кустики нет. Были случаи, что они сгребали их вместе со снегом полностью. По сирени на Красноармейской. У нас есть гарантийные обязательства от подрядчиков на 5 лет. Соответственно те палочки, которые не выживут в этом году, будут заменены в следующем.

Фото: Вероника Белецкая

По итогам встречи с заместителем начальника департамента дорожной деятельности и благоустройства администрации Томска Натальей Цветковой участники Клуба активных горожан решили обратиться к администрации города Томска с предложениями:

Рассмотрев и обсудив места для благоустройства в 2020 году, а также приняв во внимание опыт текущего года, мы считаем необходимым рекомендовать мэру города Томска Ивану Кляйну и всем заинтересованным должностным лицам следующее:



Эскизы дизайн-проектов благоустройства общественных пространств обязательно должны проходить процедуру публичных слушаний и другие формы обсуждения с общественностью; Приемка работ по благоустройству городских пространств должна проходить с приглашением общественности и СМИ; Вместо заборов и оград использовать живую изгородь; Обратить внимание ГИБДД на массовую незаконную парковку в местах благоустройства; Создать банк архитектурных и дизайнерских решений по благоустройству общественных пространств и разместить его в публичном доступе; Проводить открытые конкурсы по выбору лучшего разработанного дизайн-проекта общественных пространств; Для озеленения использовать крупномерные саженцы деревьев и густой кустарник; На месте снесенных старых деревьев необходимо размещать новые посадки, а не закладывать эти места тротуарной плиткой или асфальтом; Не сокращать территорию газонов в пользу тротуаров; Подбирать породный состав деревьев, использовать в качестве декоративных сибирские многолетние растения; Устанавливать в местах благоустройства информационные стенды с историческими справками о городе.

Фото: Виктория Мучник