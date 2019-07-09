Гаражам здесь не место

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Больше 700 металлических гаражей в конце улицы Сибирской пойдут под снос. В администрации такое решение объясняют плановым благоустройством территории. Но владельцы гаражей утверждают, что установлены они согласно распоряжению мэра Александра Макарова, а значит, постройки законны.

«В 1996 году Макаров создал распоряжение о размещении металлических гаражей на участке площадью 9600 кв. м. С 1997 года мы там простояли, — рассказывает член инициативной группы Николай Кувила. — Мы там занимались благоустройством. Это же территория золоотвала. Нам администрация отсыпала шлаком проезжую часть и предоставила технику. Мы сами гравий, землю возили, отсыпали, ухаживали за территорией».

Однако с приходом Ивана Кляйна в Томске металлические гаражи по всему городу начали сносить. И многие владельцы металлических боксов стали перебираться на территорию золоотвала. В итоге участок в районе улиц Сергея Вицмана и Сибирской разросся до почти 5,5 тысяч кв. м. А количество гаражей с 200 перевалило до 600. Теперь однако очередь дошла и до них.

Николай Кувила объясняет, что еще при Макарове была сделана специальная пограничная эстакада. И те гаражи, которые стоят в ее границах, стоят по закону. Однако сносить мэрия планирует абсолютно все постройки.

«Это наша собственность. Я за этот гараж в свое время заплатила 40 тысяч, а теперь получается, что нам нет места на русской земле. А там находятся гаражи чернобыльцев, есть гараж инвалида, который ездит на гемодиализ. Получается, им тоже сносить? У нас есть власть, есть губернатор, но почему они нам навстречу не идут?» — возмущается одна из собственников Татьяна Тихонова.

С ней солидарен и представитель инициативной группы Николай Кувила. Он объясняет, что большая часть владельцев тех гаражей — пенсионеры, которые обустроить новый гараж вряд ли смогут.

«Металлические гаражи остались у тех, кому за шестьдесят. Молодежь сейчас приехала, бросила во дворе, и все. У нас, например, пенсионер один. У него «двойка» 80-го года выпуска. Он ее в мае с мучениями завел, повез навоз, приехал, и на мичуринские. Сезон закончился. Он машину в гараж, аккумулятор подмышку, и до следующей весны мы его не видим».

Согласно документам, земля под гаражи выделялась в 1996 году на пять лет. При этом по закону у владельцев гаражей был шанс взять землю в аренду, так как они больше 15 лет следили за порядком на этой территории и занимались ее благоустройством. Но шанс был упущен. А сейчас представители власти идти на уступки не хотят.

«Контейнерные гаражи на Сибирскую, 104/7 свозились до ноября 2018 года. В том числе и за бюджетные деньги. Свозились на площадку, определенную постановлением Макарова. Естественно, то постановление сейчас не работает. Метла у нас новая, и она метет по-новому и говорит, что стоять гаражи там не должны. Мы написали запрос на главу района и мэра города. Просили как-то узаконить отношения, возможно, выделить какую-то площадку. Люди готовы создать кооператив, облагородить территорию вокруг, то есть пойти навстречу администрации, если им дадут какое-то разрешение на бумаге, что больше никого не будут гнать. Но администрация ответила отказом», — комментирует депутат городской Думы Даниил Дорофеев, к которому обращались за помощью владельцы гаражей.

Видео: Томское отделение ЛДПР

В свою очередь мэрия поясняет, что сносит гаражи не просто так. По словам начальника отдела контроля застройки и землепользования администрации Советского района Светланы Жуковиной, в администрацию якобы поступали многочисленные обращения от жителей микрорайона, которые просили о демонтаже этих объектов.

«Территория в настоящее время имеет статус неразграниченной государственной собственности. Учитывая, что размещение металлических гаражей действующим земельным законодательством не регулируется, указанные объекты являются самовольно установленными. Выделение земельных участков под размещение временных некапитальных объектов (металлических гаражей, контейнеров, сараев) не предусмотрено», — говорится в ответе заммэра по благоустройству Вячеслава Черноуса, направленном Даниилу Дорофееву.