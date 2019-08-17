Гаджет для здоровья

Для женщин 40+ организована отдельная группа, где опытный консультант того же возраста — мать троих детей — расскажет не только о своем опыте, но и о нюансах, связанных с возрастом.
Существует специальный тренинг и для мужчин, посвященный уже мужскому здоровью.
Хотите полной конфиденциальности? Договоритесь об индивидуальной консультации.
Еще один вариант сексуального ликбеза, который предлагает «Her mania» — экскурсии. Магазин
закрывается под группу или пару, которые хотят все посмотреть без посторонних глаз.