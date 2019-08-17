Гаджет для здоровья

Часто в секс-шоп пациентов отправляет гинеколог, потому что «показано» после заболевания или чтобы предотвратить какие-то патологии, например, опущение матки или стенок влагалища. Но гораздо проще использовать шарики в целях профилактики.

Недержание мочи, снижение чувствительности, отсутствие оргазма, неприятные звуки выходящего воздуха при половом акте или занятиях спортом. Если вы не понаслышке знакомы с одним из симптомов — задумайтесь. Может, стоит улучшить качество жизни с помощью нехитрого приспособления?



Противопоказания к использованию вагинальных шариков: различные опухоли, заболевания мочеполовой системы или любые болезни в острой форме. Если есть сомнения, лучше предварительно проконсультируйтесь с врачом.



Можно ли делать упражнения Кегеля без шариков? Да. Но с шариками эффект будет лучше. Это как поход в тренажерный зал: можно качать бицепс с гантелями, а можно просто без утяжеления. В каком случае эффект будет больше? Так и с вагинальными шариками. Когда они находятся внутри, проще понять, как именно работают мышцы и насколько успешно уже прошли тренировки.

