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17 августа,
2019
Гаджет для здоровья
Что такое вагинальные шарики, и где о них расскажут в Томске
Гаджет для здоровья
Что такое вагинальные шарики и где о них расскажут в Томске
18+
А вы бывали в секс-шопе? Или до сих пор ходите мимо, потому что стесняетесь или считаете, что там для вас нет ничего интересного? А если есть? И сейчас мы говорим не о секс-игрушках, а о здоровье. Существует масса способов его укрепить. Об одном из них — тренажере Кегеля — нам рассказала консультант магазина «Her mania» Анастасия. Ведущая тренингов на самые интимные темы ответила на вопросы, которые чаще всего хотят, но боятся спросить.
Где можно рассказать об интимной проблеме?
Бывает, что женщина испытывает дискомфорт во время близости или ее мучает какая-то проблема. Но сказать о ней она не может — стесняется или просто не знает, у кого и где можно получить достоверную информацию. Но все эти вопросы решаемы. Главное — не молчите. Говорите. И спрашивайте.

В Томске уже больше года работает тренинг-центр, который занимается сексуальным ликбезом. Придумали его основатели магазина «Her mania» специально для тех, кто хочет получить грамотную консультацию с глазу на глаз.

Располагается тренинг-центр в здании магазина на Красноармейской, в отдельном помещении. Его особенность: здесь представлены десятки тестовых версий оригинальных товаров.

Тут все можно и нужно трогать руками, а еще вертеть, крутить, включать и изучать. Одна из частых проблем, с которой женщины обращаются сюда, — восстановление полноценной сексуальной жизни после родов. Помогает в этом тренажер Кегеля — объект нашего внимания сегодня.
Что такое вагинальные мышцы и почему ими нужно заниматься?
На самом деле вагинальные мышцы — это неточный термин. Говоря о них, мы имеем в виду мышцы тазового дна. Почему нужно ими заниматься? Потому что эта категория мышц мало задействована, но от них зависит качество жизни женщины.
Мы ведем сидячий образ жизни, простужаемся, беременеем и рожаем детей. Все это вносит свои коррективы в состояние здоровья.

Если у 20-летней девушки все хорошо, то с возрастом проблемы, связанные с нетренированными вагинальными мышцами, проявляются чаще. Одна из самых распространенных — потеря тонуса. Стенки вагины становятся недостаточно чувствительными, к ним поступает меньше кислорода, нарушается кровообращение. Это могут исправить своевременные тренировки мышц промежности с вагинальными шариками или, как еще их называют, с тренажером Кегеля.
Кому нужен тренажер Кегеля?
1
Молодым женщинам, которые стремятся сохранить свое здоровье и качество сексуальной жизни.
2
Многодетным матерям тренажер Кегеля помогает вернуться в первоначальную форму, ведь цель тренировки – восстановление тонуса и эластичности интимных мышц.
3
Дамам на пороге менопаузы тренажер Кегеля поможет возвратить эластичность мышц промежности, которая потерялась после гормональных изменений в организме.
4
Будущим мамам и тем, кто только планирует ими стать. Занятия с шариками для них — профилактика разрывов при родах. У «тренированной» женщины процесс родов проходит менее травмоопасно за счет того, что мышцы более послушны, а сама роженица хорошо понимает, что и как с ними нужно делать, чтобы помочь ребенку.
Первый эффект становится заметен через месяц-два тренировок. Это зависит от индивидуальных особенностей организма, частоты и качества тренировок. В первую очередь эффект заметит ваш мужчина. Но и вы заметите разницу: чувствительность возрастет, обхват станет плотнее. Все обычные ощущения усилятся. Это происходит за счет улучшения кровообращения.
Как понять, нужны ли вам вагинальные шарики?
Часто в секс-шоп пациентов отправляет гинеколог, потому что «показано» после заболевания или чтобы предотвратить какие-то патологии, например, опущение матки или стенок влагалища. Но гораздо проще использовать шарики в целях профилактики.
Недержание мочи, снижение чувствительности, отсутствие оргазма, неприятные звуки выходящего воздуха при половом акте или занятиях спортом. Если вы не понаслышке знакомы с одним из симптомов — задумайтесь. Может, стоит улучшить качество жизни с помощью нехитрого приспособления?

Противопоказания к использованию вагинальных шариков: различные опухоли, заболевания мочеполовой системы или любые болезни в острой форме. Если есть сомнения, лучше предварительно проконсультируйтесь с врачом.

Можно ли делать упражнения Кегеля без шариков? Да. Но с шариками эффект будет лучше. Это как поход в тренажерный зал: можно качать бицепс с гантелями, а можно просто без утяжеления. В каком случае эффект будет больше? Так и с вагинальными шариками. Когда они находятся внутри, проще понять, как именно работают мышцы и насколько успешно уже прошли тренировки.
Где можно узнать подробнее про вагинальные шарики и потрогать все своими руками?
— Как правильно выбрать секс-игрушку и для какой цели она предназначена?
— Чем разные «девайсы» отличаются друг от друга?
— Имеет ли значение, из какого материала они изготовлены?



Задать любые вопросы на самые «неудобные» темы можно в тренинг-центре «Her mania».
Для женщин 40+ организована отдельная группа, где опытный консультант того же возраста — мать троих детей — расскажет не только о своем опыте, но и о нюансах, связанных с возрастом.

Существует специальный тренинг и для мужчин, посвященный уже мужскому здоровью.
Хотите полной конфиденциальности? Договоритесь об индивидуальной консультации.

Еще один вариант сексуального ликбеза, который предлагает «Her mania» — экскурсии. Магазин закрывается под группу или пару, которые хотят все посмотреть без посторонних глаз.
Какие еще могут быть поводы, чтобы прийти в тренинг-центр «Her мania»?

- вы хотите отметить годовщину с мужем так, чтобы это надолго запомнилось
- вы мечтаете устроить оригинальное свидание
- вы собираетесь выйти замуж и грядет девичник
- вы планируете встречу с подругами
- вы хотите устроить необычный корпоратив в честь 8 марта

Это только примеры. На самом деле поводов, чтобы посетить тренинг-центр, может быть еще больше. Администрация только приветствует креативные идеи гостей.

P. S.: Тех, кто все еще боится быть «замеченным» при посещении секс-шопа, выведут через заднюю дверь.

Адрес магазина и тренинг-центра «Her мania»: ул. Красноармейская, 92/1

Партнерский материал. 18+

17 августа 2019
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