«Эврика»! Открытие года в Томске

«Инклюзия — это когда дети с трудностями учатся вместе с обычными детьми, — говорит директор «Эврики» Людмила Долгова. — Чтобы социализация первых шла активнее. Они же смотрят друг на друга, перенимают. У нас 13 детей с расстройством аутистического спектра. Мы сделали два ресурсных класса, в которых дети по шесть человек будут работать с тьюторами. У каждого ребенка с ОВЗ будет сопровождающий тьютор. Это сейчас федеральное законодательство устанавливает такую помощь. Также для них будут специальные зоны релаксации, где они могут отдохнуть. И вообще у нас — школа-парк. Раньше мы жили тесно, а сейчас много свободного пространства — в каждой рекреации стоит удобная мебель, есть книжки и игры. То есть, мы поучились в классе, детям что-то задали фронтально, они вышли из класса, распределились на группы, сели по разным уголкам и работают. Мы стали современнее!».