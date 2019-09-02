«Эврика»! Открытие года в Томске

«Мы пошли в вальфдорский 1 «гамма», специально будем сюда ездить, — говорит Екатерина Кулешова, мама первоклашки Ани. — Вальфдорская педагогика хороша тем, что подразумевает индивидуальный подход. Ребятишек видят, слышат, пытаются подстроиться под каждого, увидеть индивидуальные предрасположенности, а не подгонять их под одну линейку. Важно, чтобы у родителей и детей был выбор образовательных систем. Чтобы дети себя не потеряли, и понимали, чего они хотят. Потому что в ситуации, когда мы требуем, а не спрашиваем, ребенок становится неспособным сделать выбор — «я не знаю, чего хочу». Они привыкли, что за них выбирают. А тут они будут слышать себя, им будет проще в жизни».