Добрые новости
02 сентября,
2019
«Эврика»! Открытие года в Томске
Пожалуй, самая инновационная школа Томска переехала
в Зеленые горки. И начала новый учебный год
в новом здании
То, что на улице архитектора Федоровского сегодня праздник — видно издалека. Перед ярким зданием школы — сотни белых бантиков, разноцветных букетов и с десяток огромных воздушных шаров с цифрами и буквами — от альфы до омеги. Школа «Эврика-развитие» начинает новый учебный год на новом месте — и с новыми учениками. Только первоклашек набралось на 10 классов. А всего в самой инновационной школе города теперь будут учиться более 1100 человек. И это ровно вдвое больше того, что могла вместить «Эврика», когда находилась в Юрточном переулке.
Новое здание «Эврика», которой в этом году исполнится 28 лет, ждала с 2012 года. «В 2012 году мы участвовали в проекте «Школа Сколково», — рассказывает директор Людмила Долгова. — В числе победителей тогда оказалось 18 школ России. И далеко не у всех дело дошло до такой крутой реализации!»
Символическая передача ключа от школы — от строителей (компании ТДСК) директору — происходит в присутствии губернатора, который отмечает, что Томская область по сравнению с другими регионами — самая молодая по возрасту: день знаний в этом году отмечают 122 тысячи школьников, из них 13 тысяч первоклассников.
«Я сегодня рано встал, дядю Шпетера я ждал, строить школу — это сложно, но в реальности возможно! — читают стихи вип-гостям линейки первоклашки. — Чистотой сверкает школа, коридоры — краской новой, будет здесь второй наш дом, мы в ней классно заживем».
«Вместо выражения «типовой проект» я бы использовал «проект повторного применения», — говорит директор ТДСК Александр Шпетер. — Одинаковых проектов нет — разные места, разные площадки, разные сети, разная ориентация. Эта школа находится на довольно непростом земельном участке. Здесь была стенка косогора, оврага. А теперь можете поверить, что здесь был овраг? Нашим проектировщикам пришлось серьезно поработать, чтобы правильно разместить образовательную, спортивную, детскую часть. Сзади есть стадиончик для изучения ПДД. Кроме всего прочего, здесь подпорная стенка высокая — видно всю территорию города. Так, что нет одинаковых школ. Губернатор отметил, что и внутри они (недавно открытые в Томске школы — прим. ред.) совершенно разные. Абсолютно разные интерьеры, потому что у учителей и директоров совершенно разный подход. И это правильно. Разнообразие — это движение вперед».
Школа, которую спроектировали и построили в Зеленых горках за два года, довольно просторная — более 20 тысяч квадратных метров. В ней предусмотрены не только учебные классы, но и рекреационные территории. Есть хоккейная коробка и беговые дорожки во дворе, спортивные залы внутри — зал для танцев, зал с тренажерами, уже приобрели ковер для занятий самбо.
Современное оборудование для исследований по точным и естественным наукам (химии, физике, биологии, географии) и для лучшего освоения гуманитарных и языковых дисциплин (лингафонное оборудование, интерактивные доски, цифровые мобильные классы) поможет каждому школьнику сформировать «индивидуальную образовательную траекторию». Особенность «Эврики» — полисистемность в образовательных подходах. Дети учатся по методике «Разивающего обучения» Даниила Эльконина и Василия Давыдова, «Свободной педагогики» Льва Толстого, Вальфдорской педагогики и педагогики Монтессори. Общеобразовательные классы по типу «универсум» в «Эврике» теперь тоже есть.
«Мы повели сына Богдана в общеобразовательный класс 1 «сигма», — говорит житель Зеленых горок Андрей. — Наш товарищ спортсмен, мяч в футбол пинает, будем смотреть, как будет заниматься. Не терпится на спортивную площадку глянуть!»
Андрей
житель Зеленых горок
«Вы знаете, сколько в десятке единиц? — спрашивает в ответ на вопрос «Почему решили остаться в «Эврике», несмотря на ее переезд совсем в другой район?» мама одного из эвриканцев. — 10? Совсем необязательно! Если речь не о десятичной системе счисления, то в десятке может быть и 9, и 8, и даже 2 единицы — в двоичной системе, например, пишутся компьютерные программы. Мы в свое время этого в школе не проходили, а здесь с системами счисления знакомят уже второклашек — в классах развивающего обучения. И это здорово — дети начинают нестандартно мыслить, искать и находить необычные пути решения задач и проблем. Так что у нас даже вопрос не стоял — оставаться в «Эврике» или искать другую школу в связи с переездом».
Лариса
мама старшеклассника
«Мы пошли в вальфдорский 1 «гамма», специально будем сюда ездить, — говорит Екатерина Кулешова, мама первоклашки Ани. — Вальфдорская педагогика хороша тем, что подразумевает индивидуальный подход. Ребятишек видят, слышат, пытаются подстроиться под каждого, увидеть индивидуальные предрасположенности, а не подгонять их под одну линейку. Важно, чтобы у родителей и детей был выбор образовательных систем. Чтобы дети себя не потеряли, и понимали, чего они хотят. Потому что в ситуации, когда мы требуем, а не спрашиваем, ребенок становится неспособным сделать выбор — «я не знаю, чего хочу». Они привыкли, что за них выбирают. А тут они будут слышать себя, им будет проще в жизни».
Екатерина Кулешова
мама первоклашки
«Мы учились в классе Монтессори, и не хотелось бы прерывать, — говорит мама четвероклассницы Ксения Шестакова. — Для моего ребенка это идеальная форма обучения. Потому что она сама вгрызается в науку, серое вещество хорошо начинает работать. Так как не им предлагается что-то изучать, а они сами должны это взять».
Ксения Шестакова
мама четвероклассницы
Кроме того, с этого года в «Эврике» также будет практиковаться реальное инклюзивное образование.
«Инклюзия — это когда дети с трудностями учатся вместе с обычными детьми, — говорит директор «Эврики» Людмила Долгова. — Чтобы социализация первых шла активнее. Они же смотрят друг на друга, перенимают. У нас 13 детей с расстройством аутистического спектра. Мы сделали два ресурсных класса, в которых дети по шесть человек будут работать с тьюторами. У каждого ребенка с ОВЗ будет сопровождающий тьютор. Это сейчас федеральное законодательство устанавливает такую помощь. Также для них будут специальные зоны релаксации, где они могут отдохнуть. И вообще у нас — школа-парк. Раньше мы жили тесно, а сейчас много свободного пространства — в каждой рекреации стоит удобная мебель, есть книжки и игры. То есть, мы поучились в классе, детям что-то задали фронтально, они вышли из класса, распределились на группы, сели по разным уголкам и работают. Мы стали современнее!».
В 11.20 школу «Эврика-развитие» объявили открытой. Первый звонок прозвенел. Первоклашки отправились по классам. А губернатор, строители, депутаты, представители департамента образования прошли с экскурсией по этажам школы. И, судя по всему, гости увиденным остались довольны.
На вопрос, есть ли замечания к строителям, директор школы ответила, что нет. Все вопросы решались в оперативном порядке. И, в случае необходимости, будут решаться дальше — как минимум, в течение ближайших пяти лет.
«У нас есть гарантийные обязательства, мы пять лет поддерживаем с руководством школы отношения, — говорит генеральный директор ТДСК Александр Шпетер. — И, если что-то, не дай бог, произойдет, будем работать.»
Чуть позже торжественные линейки в «Эврике» прошли еще дважды — для средне- и старшеклассников. После чего открытие года в Зеленых горках можно считать свершившимся.
Фото Антона Харина

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