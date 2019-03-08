«Этот закон — смерть хостел-движения в России»

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Госдума в третьем чтении приняла закон, который запрещает размещать хостелы в квартирах. Минэкономразвития отреагировало на это и оценило потери для малого бизнеса, в случае действия закона, в 4 миллиарда рублей. Автор законопроекта Галина Хованская назвала эту цифру необоснованной.

По данным Росстата, в России на конец 2017 года было 1406 хостелов, за 2017 все они они приняли более двух миллионов гостей. По информации сервисов Booking.com и 2ГИС, в Томске гостей принимают 12 хостелов. Большинство из них расположены в жилых домах, не все находятся на первых этажах. Сейчас владельцы городских хостелов, с которыми нам удалось поговорить, озадачены новым законом и надеются, что он окончательно не вступит в силу — его введение для многих будет означать конец бизнеса. Так как если даже владельцам удастся перевести помещение из статуса жилого в нежилое, неминуемо придется повышать цены на услуги и сама суть хостела, как дешевого варианта размещения, может утратиться.

«Все это повлияет, в первую очередь, на цену размещения. Потому что нежилое помещение несет большие затраты на коммунальные услуги, плюс само переведение жилого в нежилое, — рассказывает владелица хостела «ЭКО» в Томске Евгения Дмитриева. — У нас второй этаж, но первые этажи нежилые, поэтому в принципе у нас есть возможность изменить статус помещения. Когда закон совсем вступит в силу, по нему дается еще год на переведение. Там бы будем думать: вообще стоит ли это делать и насколько будет целесообразно продолжать».

По словам владелицы бизнеса, закон может не только затруднить жизнь малому бизнесу, но оказать и другую неприятную услугу — затормозить развитие туризма в регионах.

«Я все-таки не верю в то, что закон до конца примут. Потому что центральной России и всем нашим новым регионам, таким как Крым, придется очень плохо. В принципе это убьет весь внутренний и дешевый туризм, потому что даже иностранцы уже не едут особо в гостиницы, а выбирают более дешевые варианты размещения, которые, не намного хуже условиями проживания, нежели гостиницы, которые гораздо дороже. Тот же Петербург, Москва, где практически весь фонд, который сдается, он находится в жилых домах. Я не знаю, чего они хотят этим добиться», — объсняет Евгения Дмитриева.

Фото: группа хостела ЭКО ВКонтакте

Процедура перевода помещения из жилого в нежилое может быть разной по сложности, в зависимости от условий размещения хостела. Например, вопрос решится гораздо быстрее, если помещение находится на первом этаже здания.

«Чтобы перевести из жилого в нежилое, как минимум, нужно составить проект, так как нужна отдельные лестница, вход. Если это первый этаж, то это все довольно-таки просто. Сами видели, у нас парикмахерские, пивные и прочее на первых этажах, это не сильно сложно оформить. А если как у нас второй этаж — довольно тягостно, затратно, плюс нужно согласие смежных соседей, это муторно», — рассказывает владелица хостела.

Есть и другая проблема — многие помещения, где сегодня располагаются хостелы, находятся не в собственности владельцев, а снимаются ими.

«С теми финансовыми возможностями, которые есть у тех, кто занимается этим родом деятельности, невозможно сделать, например, второй эвакуационный выход, тем более, что в основном такие хостелы располагаются в многоэтажных домах, и не всегда на первых-вторых этажах. Кроме того, там надо переводить помещение в нежилое, а если ты его арендуешь, то никто тебе не позволит этого сделать. Так что если действительно этот закон будет не на бумажке, это будет значить смерть хостел-движения в России», — проккоментировал бывший владелец томского арт-хостела «На чемоданах» Дмитрий Войнов.

Фото: группа хостела ЭКО ВКонтакте

Одним из основных аргументов к принятию этого закона стали многочисленные жалобы соседей на хостелы. По словам бизнесменов, в их интересах поддерживать бесконфликтное общение с соседями, поэтому они стараются не допускать шума и других дискомфортных для жильцов ситуаций. Кроме того, в хостелах считают, что законодатели должны разграничить заведения по типам.

«Надеюсь, закон будет все-таки меняться, хотя бы в ту сторону, что нужно как-то различать ночлежку и мини-бардель с нормальным местом размещения, — рассказывает управляющий хостела ЭКО — В самом-самом начале, когда только открывались, все соседи боялись. А потом нет. Я состою в чате дома и понимаю, что у нас вообще никаких проблем нет. Всех больше волнуют другие жильцы, которые мешают жить. Потому что мы все-таки на таких правах, что боимся где-то помешать, стараемся быстрее убрать площадку, а то мало ли... А человеку, у которого в собственности квартира, ему без разницы, помешает он кому-то или нет, поэтому больше склоки на этот счет ведутся».

Представители хостелов считают, что закон направлен на защиту интересов крупного гостиничного бизнеса, который сейчас терпит убытки.

«Вообще это идет просто лоббирование интересов крупного гостиничного бизнеса, я думаю, ни больше, ни меньше. Идея принять этот закон была перед Чемпионатом мира по футболу, чтобы было продвижение гостиничного бизнеса. Я думала, на этом они уже закончат, но нет, видимо, для кого-то есть выгода в этом», — рассказала Евгения Дмитриева.

Фото: businesspskov.ru

Томский уполномоченный по защите прав предпринимателей Валерий Падерин выразил опасения, что закон может означать фактическую гибель малого гостиничного бизнеса.

«Запрет, конечно, означает, что такой бизнес больше не сможет существовать. Я плохо отношусь к этому, потому что любое дополнительное ограничение, барьеры приводит к тому, что бизнес сворачивается. Возможность дешевого размещения нужна, ведь предприниматели всегда очень тонко чувствуют потребность, сколько нужно, какого качества. Государство должно регулировать эти вопросы, но не так, что давайте все закроем и все. Когда аргументами является то, что неудобно жителям, наверное, эту проблему другими способами можно решить. Действительно, может быть, на верхних этажах, в больших домах, делать в квартирах все-таки не очень здорово. Для нашего города, на мой взгляд, это актуально не так, как для других городов центральных, но, тем не менее, это такой сектор бизнеса, который не нужно уничтожать. Нужно было другие способы искать для регулирования, чтобы сделать этот рынок цивилизованным, а не взять и закрыть», — прокомментировал омбудсмен.

Пока закон не подписан президентом и Советом Федерации, но по оценкам томского омбудсмена, практически нет шансов, что он не будет принят окончательно. Валерий Падерин считает, что его нужно пересмотреть в части согласования размещения хостела с жителями многоквартирников.

«Все-таки как аргумент приводится, что это доставляет неудобство жителям. Я знаю, что есть такой вариант, его подавали в качестве предложений объединения предпринимателей. В каждом конкретном случае, если хостел расположен в многоквартирном доме, согласовывать размещение с жителями, по той же схеме, как они согласовывают затраты на содержание дома, на капитальный ремонт — с голосованием пропорционально площади по жилищному кодексу. Я знаю, что в центральных городах, есть практика, когда жители встают на сторону предпринимателей. Потому что с этим очень часто появляются дополнительные удобства для них: организация берет на себя ответственность — дежурный есть, нормального дворника нанимают и жители видят, что работать с предпринимателями более эффективно, чем пытаться управляющую компанию привлечь для таких работ, — говорит Валерий Падерин — Хотя я знаю, насколько сложно договориться в обычном режиме с жителями, на собраниях редко можно собрать жителей. Получить от них согласование на размещение объекта, если им не нравится, очень сложно. Но все равно был бы шанс убедить жителей. Единственная моя надежда, что все-таки будут внесены такие изменения. Раз уж вы заботитесь о жителях, то давайте будем спрашивать их».