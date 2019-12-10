«Это полная катастрофа»: томичи об отстранении России от Олимпийских игр

Истории

Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) 9 декабря единогласно проголосовал за отстранение России на четыре года от всех крупных соревнований, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира. Российские спортсмены смогут выступать только в нейтральном статусе, без флага и гимна. Причиной отстранения стали изменения в базе Московской антидопинговой лаборатории, которые вносились, чтобы скрыть положительные допинг-пробы российских спортсменов. Мы решили поговорить с известными томскими спортсменами, чтобы узнать их мнение по поводу решения антидопингового агентства.

Наталья Баранова, лыжи

Фото: ТВ2

Наталья Баранова-Масалкина, член олимпийской сборной команды России по лыжным гонкам на Олимпиаде в Турине, заслуженный мастер спорта России. Перед Олимпиадой 2002 года в Солт-Лейк-Сити была дисквалифицирована на 2 года за применение допинга. На чемпионате мира 2005 года была второй в 4х5 км и третьей в 30 км классическим стилем. В 2006 году Наталья Баранова стала олимпийской чемпионкой, когда вместе с командой России завоевала золото в эстафете 4x5 км на XX зимних Олимпийских играх в Италии. В настоящий момент Наталья – директор Центра олимпийской подготовки по лыжным гонкам им. Натальи Барановой в Томске.

Печально, но предсказуемо, — говорит Наталья Баранова. — Мы видели, как нас пинали и шпыняли раньше, поэтому это решение Всемирного антидопингового агентства было ожидаемо. Я считаю это наказание незаслуженным для России. И не только я так думаю, но и многие российские спортсмены. Я считаю, что наказание за употребление допинга должно быть, но не для всего спорта. Почему страдают те, кто ничего не употреблял, или тот, кто только выходит в большой спорт? Это очень жесткое наказание для России.

Наталья Гречихина, подводное плавание

Наталья Гречихина — чемпионка Европы по подводному плаванию 1983 года, заслуженный тренер России, президент федерации подводного спорта Томской области.

Это решение ВАДА касается абсолютно всех российских спортсменов. Я считаю его абсолютно драконовским, и оно ничем не отличается от законов диктаторских государств. Если переходить на политику, то получается, что всех под одну гребенку. Если один человек кого-то убил, то всех надо сажать? Все общество должно отвечать? Надо наказывать виновных, тем более что фамилии тех спортсменов, чьи пробы были изменены, всем известны. Я думаю, что вряд ли кто будет за этих людей заступаться, они сами знали, на что шли. Они пойманы и должны быть наказаны. Надо бить по тем, чиновникам, которые за это ответственны, а не по всем спортсменам. Этим решением фактически уничтожается спорт в России.

В качестве примера она приводит федерацию подводного плавания. «В нашей российской федерации по подводному спорту мы жестко боремся с употреблением допинга на протяжении последних 20 лет. Мы жестко наказываем тех пловцов, кто не проходит антидопинговую проверку, отстраняем от соревнований. Мы наказывали спортсменов, которые просто использовали капельницу для введения разрешенных препаратов. Они использовали запрещенный метод. За это у нас на два года был дисквалифицирован подводник из Новосибирска Паша Кабанов. Очень классный спортсмен, до сих пор плавает. Почему дисквалифицировали? Потому что, глядя на Павла, молодежь тоже начинала увлекаться капельницами».

Фото: Валерий Доронин

В подвешенном состоянии теперь и проведение чемпионата мира по подводному плаванию в Томске в 2020 году. Сейчас руководитель всемирной конфедерации по подводному плаванию Анна Аржанова созывает внеочередное собрание совета директоров, на котором будет решаться вопрос о проведении чемпионата мира в Томске. «Шансы у нас есть, что в июле 2020 года чемпионат все-таки состоится в Томске, — говорит Наталья Гречихина. — Даже в решении ВАДА есть оговорка, что запрещается проведение чемпионатов мира, если их перенос возможен. В нашем случае перенос невозможен, потому что ни одна страна мира не возьмется подготовить чемпионат за полгода. Нужно бронировать гостиницы, покупать спортсменам билеты и т. д. Это очень большое количество участников, и просто так взять и перенести в другую страну невозможно».

По словам Натальи Гречихиной, Томская область два года уже готовится к проведению чемпионата мира по подводному плаванию. Вдвойне обидно для российских подводников то, что ранее СМАS напрямую заключал договоры с ВАДА и приглашал на свои чемпионаты допингофицеров из Швейцарии, которые проверяли спортсменов на соревнованиях. «Мы никогда не работали с РУСАДА, — говорит президент федерации подводного спорта Томской области. — Мы работали напрямую с ВАДА, потому что знали, что с нашим российским антидопинговым агентством связываться нельзя. Мы приглашали всегда специалистов по антидопингу из заграницы, которые ежегодно читают нашим спортсменам лекции. Мы занимаемся антидопинговой пропагандой, и сейчас по нам же бьет решение ВАДА. Да, наверное, спортсмены переживут и поедут на соревнования под нейтральным флагом. Но почему должен страдать город, который себя ничем не запятнал? Томская область? Зрители? Зачем простых людей наказывать?».

Наталья Гречихина уверена, что нельзя наказывать всех, и очень надеется, что апелляция на решение ВАДА, которая будет направлена в суд, сумеет в этом убедить международное сообщество.

Анна Миртова, фристайл

Фото: со страницы во ВКонтакте Анны Валинтеевой

Анна Миртова-Валинтеева – член олимпийской сборной команды России по фристайлу на Олимпиаде в Сочи. В январе 2011 года дебютировала на этапах Кубка Европы, где заняла 8 место в могуле. На зимней Универсиаде 2011 года была седьмой. В январе 2013 года дебютировала на этапах Кубка мира. Лучший результат - 7 место на этапе в Швейцарии в феврале 2013 года. Участница Олимпиады в Сочи, где заняла 21 место в слоупстайле.

Для спортсмена и для тренера это полная катастрофа. Потому что спортсмен набирает квоту на протяжении многих лет. Набирает баллы. Это вся его жизнь. Он зарабатывает возможность попасть на чемпионаты и Олимпийские игры, а потом ему говорят, что из-за каких-то политических неполадок, я считаю, что это именно политические проблемы, ему берут и перечеркивают всю карьеру. В нашем виде спорта, например, фристайле, не было ни одного привлечения к допинговым скандалам. У нас никогда не были никаких недоразумений.

Фото: со страницы во ВКонтакте Анны Валинтеевой

Анна Валинтеева рассказала ТВ2, что допинг сейчас очень жестко проверяется. Дети 13-14 лет ведут электронные дневники, в которых сообщают, где они находятся, в какой промежуток времени. «Они заполняют все странички и приучаются к тому, чтобы быть готовыми к антидопинговой проверке. РУСАДА разработали специальную программу антидопингового контроля, чтобы в любой день и в любое время к тебе мог подъехать агент наш РУСАДовский или ВАДовский и мог взять у тебя пробу на допинг. Так было и в моей практике, когда я была спортсменкой, и сейчас 13-14-летние дети, которых я тренирую, тоже находятся под контролем, ведут дневники», — рассказывает Анна Валинтеева.

Сейчас Анна тренирует томских фристайлистов. Ближайшие соревнования у них — это юношеские, и они пока не знают, насколько на них повлияет решение ВАДА. Заявления от федерации по фристайлу еще не было. Тем не менее претенденты на юношеские Олимпийские игры у нас в Томске уже есть, и, по мнению Анны, будет очень обидно, если они не смогут поехать на международные соревнования.

Константин Плужников, гимнастика

Фото: со страницы в Фейсбуке

Константин Плужников – гимнаст из Северска. Заслуженный мастер спорта России, чемпион Европы в упражнении на кольцах в 2011 году, двукратный обладатель Кубка мира. В настоящее время тренер сборной команды России по спортивной гимнастике.

Я думаю, что это связано с политикой прежде всего. Спортсмены-то здесь при чем? Это совершенно другие люди. Да, есть виновные, их надо наказывать, но коллективная ответственность, я считаю, это неправильно.Человек всю жизнь тренировался, добивался результатов, в 16 лет попал в сборную, и ему говорят, что все это напрасно. Что у этого человека на душе и в сердце? Каждый спортсмен — это ведь отдельно взятая человеческая жизнь, судьба.

Фото: sportgimus.ru

По словам Константина Плужникова, спортивная гимнастика считается не допинговым видом спорта. Он рассказал, что был скандал с употреблением мельдония, но когда разобрались, то оказалось, что мельдоний просто очень долго выводится из организма и это были остаточные явления. Тогда гимнастам разрешили участвовать в соревнованиях в Рио-де-Жанейро.

По словам Константина Плужникова, каждая спортивная федерация будет сама решать, что делать в таких условиях дальше. Однако он уверен, что его подопечные спортсмены из сборной России смогут выступать индивидуально и смогут принять участие во всех чемпионатах мира и Олимпиаде.

Что думают томичи об отстранении от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира России, смотрите в нашем уличном опросе.

Видео: Александр Сакалов