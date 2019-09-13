«Это не митинг, а встреча друзей»
Три дня в столице Бурятии люди не покидали главную площадь города. Стихийный протест начался с требований освободить сторонников якутского шамана, которых задержала полиция, и перетек в недовольство выборами и делами в республике и стране. В ночь на 12 сентября мирных протестующих задержали, как они утверждают, с применением слезоточивого газа. А к вечеру СК республики завел уголовное дело в отношении одного из задержанных за применение насилия к представителю власти, якобы за распыление газа в росгвардейца. На площади Советов побывала наш внештатный корреспондент Дарья Ююкина.
«Не называйте это митингом, не провоцируйте!»
Дарья Ююкина приехала на центральную площадь Улан-Удэ на третий день протеста — 11 сентября. Около 15 часов дня на площади было спокойно, в рабочий день там находились всего несколько десятков человек. Они ждали результатов суда над задержанным накануне местным депутатом Народного Хурала Баиром Цыреновым (законодательный орган республики — прим. ред.) и схода, который должен был состояться на площади через полчаса. В разные дни стихийной акции здесь, по разным оценкам, собирались от 20 до 1000 улан-удэнцев.
Возле микроавтобуса с надписью «КПРФ» шел сбор подписей за перевыборы мэра и депутатов горсовета (выборы проходили в единый день голосования, 8 сентября, большинство голосов набрал единоросс Игорь Шутенов, сенатор от КПРФ Вячеслав Мархаев остался вторым). Подписи заполнили четыре листа.
Окна микроавтобуса КПРФ были заклеены пленкой, асфальт рядом усыпан мелким стеклом. Очевидцы рассказали, что 10 сентября во время стычки с ОМОНом неизвестные в штатском и в балаклавах разбили окна микроавтобуса топорами, вытащили из салона машины депутата Народного Хурала Баира Цыренова и унесли в автозак.
«Автомобиль — это улика, демонстрирующая превышение полномочий силовиками, — объясняет первый секретарь Советского райкома КПРФ Улан-Удэ Нина Хандарова. — Поэтому его до сих пор не отогнали».
В большом автобусе рядом располагался пункт, где можно было погреться или передохнуть. Народ заходил выпить чаю, кто-то принес кастрюлю гречки.
Это не митинг, а встреча друзей, — сердито говорит пенсионерка Ольга Александровна. — Не называйте это митингом, не провоцируйте! Я пришла сюда, потому что голосовала. И где мой голос? Законы не действуют там, где положено. У меня сгорел дом, и помощь мне никто не оказывал. Остаться без жилья в наше время — это страх. Конечно, я за коммунистов. Раньше были стабильность и хорошее образование.
Мужчина лет 30 по имени Василий рассказал, что был и на вчерашней встрече. Ушел в четыре часа утра.
«Если не я, то кто придет? Республика у нас печальная. Много безработных: в районах доходит до 70 процентов населения. В деревне знаю девушку, у нее четверо детей, а зарплата — шесть тысяч рублей. Я работаю в больнице, часто вижу, что людям прописывают лекарства, а они не могут их себе позволить. Иногда даже парацетамол», — эмоционально говорит Василий.
Среди подошедших много сторонников КПРФ. Среди них домохозяйка Лариса Курильчикова, на вопросы отвечает кратко:
«Власть — это народ. И тот, что сидит в администрации, и те, кто стоят на улицах. Я узнала, что люди хотят восстановить справедливость, потому и пришла».
К пяти часам вечера людей на площади Советов стало больше.
«Так получилось, что вчера я просто проходила мимо, и сегодня вот, снова прохожу, — говорит предпринимательница Елена. — Я из неравнодушных, но наблюдаю со стороны. Нас же много таких, кто не борется, а просто наблюдает с сочувствием. Приятно видеть здесь молодых ребят. Люди просыпаются».
После шести вечера площадь начала наполняться молодежью — подходили студенты после учебы. Елизавета пришла на площадь с друзьями.
Ой, не снимайте нас, еще отчислят! — среагировала девушка, когда мы начали фотографировать. Но все-таки сразу включилась в беседу. — Мы пришли, потому что это наша политическая позиция. Приходим каждый день после пар. Нам жутко не нравится то, что мы видели вчера: противоправные действия против депутата (жесткое задержание Баира Цыренова — прим. ред). У нас свободная страна, все должны действовать в интересах людей. Почему все наоборот?
Ее поддержал Александр:
«Как представитель молодежи Бурятии, я возмущен действиями правоохранительных органов. Какая-то непонятная бандитская выходка, какие-то чуваки с топорами и в балаклавах! Знаете, я слышал, что Россия заняла второе место в мире по количеству полицейских на человека. Если продолжим в том же духе, то мы догоним Африку и в остальном, в экономике, например».
Молодым людям явно хочется высказаться, и в беседу вступил Амир.
«Мне кажется, у людей просто накипело. Та политика, которую проводит «Единая Россия», никого уже не устраивает. Посмотрите на европейские страны, на Францию: там люди выходят на улицы и добиваются своего», — возмущается парень.
К девяти часам вечера, когда корреспондент покидала площадь, на ней собралось уже не менее двухсот человек. Все было спокойно: люди переговаривались в небольших группках, смеялись. Изредка звучали выкрики «За Мархаева» (сенатор от КПРФ).
К вечеру 11 сентября завершился суд на депутатом Баиром Цыреновым, ему назначили штраф в 15 тысяч рублей, из зала суда он приехал на площадь и остался ночевать в красном микроавтобусе КПРФ. Также оставшиеся на площади люди обосновались на ночевку в пазике. Около двух часов ночи на площадь приехали бойцы Росгвардии, ворвались в автобус и жестко задержали 17 человек. Больше всего пострадала девушка, которая записывала в тот момент видео.
«Ее вытащили из автобуса за ноги. Когда волокли, она сильно ударилась головой о ступеньки. Еще одной женщине стало плохо, в отделе полиции у нее посинели губы, начались судороги, она не могла дышать. Скорая помощь увезла пострадавшую в больницу», — рассказали очевидцы.
Все митингующие заявляют, что полицейские применяли при задержании слезоточивый газ. Однако позже МВД Бурятии выступило с официальным заявлением, что люди оказали активное сопротивление, при задержании не использовались спецсредства, а газ распылил один из задержанных. Одному из сотрудников Росгвардии поставили диагноз: ожог роговицы глаза, а против одного из задержанных возбудили уголовное дело за применение насилия к представителю власти. Максимальная санкция статьи — 5 лет лишения свободы.
Недавно в Москве завершились суды над несколькими фигурантами «московского дела», участвовавшими в протестах против недопуска кандидатов в Мосгордуму. По той же статье (применение насилия к представителю власти) в августе Егор Жуков получил три года колонии. Он попытался поднять забрало шлема нацгвардейца. Евгений Коваленко получил 3,5 года колонии за бросок урны в сторону росгвардейца. Еще одного фигуранта Павла Устинова судят по статье «применение опасного для жизни или здоровья насилия к представителю власти», обвинение просит для него 6 лет лишения свободы.
Постфактум оказалось, что официально в Улан-Удэ с 12 по 15 сентября по улицам Ербанова, Ленина и Сухэ-Батора был ограничен проезд личного автотранспорта. Как уточнили в мэрии, в связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий, посвященных 80-летию Победы советско-монгольских войск на реке Халхин-Гол.
Проезд на площадь Советов перегородили бетонными блоками. На площади кто-то в шутку припарковал игрушечную машинку как символ того, что «разбивание авто мирных граждан стало отличительным признаком полиции Бурятии».
Как сообщили местные Telegram-каналы, даже после задержаний люди вечером 12 сентября пришли на площадь Советов. Организаторы планируют проводить флешмоб «Свет Надежды»: зажигать фонари каждый день в 20:00 до тех пор, пока их не «увидят» и не «услышат».
«Они просто ведут войну. И для них это не война с собственным народом»
Каждый квартал года московский Институт региональной экспертизы готовит рейтинг протестной активности России. Из него видно, что если раньше протесты происходили в центральных городах России, то теперь все чаще на улицы начали выходить в регионах. Эту тенденцию ТВ2 комментирует томский политолог Сергей Шпагин.
«Меняется в принципе общественный фон, отношение людей к выборам и учету их мнения при решении значимых проблем. Если в 2011-2012 годах основной фокус внимания был на федеральных выборах, а то, что происходило на выборах регионального и муниципального уровня, мало кого интересовало, то сейчас мы наблюдаем интересное явление, когда к выборам любого уровня начинают относиться серьезнее. И от власти требуют хотя бы минимального соблюдения приличий, соблюдения требований законности, процедуры и всего остального, чтобы это все было хотя бы минимально похоже на выборы», — объясняет Сергей Шпагин.
По мнению Сергея Шпагина, протесты часто провоцируют именно действия властей. Люди стали обращать внимание на засилье представителей «Единой России» во всех структурах.
«Есть тенденция, сейчас начались сочетания различных поводов к протесту. Начинаются повсеместно процессы выстреливания массового недовольства засильем единороссов во всех сферах. Обратите внимание, что там, где исполнительная власть не вмешивается активно в избирательный процесс, все проходит совершенно спокойно. «Единая Россия» может не проиграть и не потерять значительную часть голосов, а может и проиграть, как, например, в Хабаровском крае. Там исполнительную власть уже контролируют представители ЛДПР. Или как в Севастополе», — объясняет Шпагин.
Действия власти на мирные протесты сегодня во многом продиктованы засильем силовиков у власти и их непониманием источника недовольства, считает политолог.
— Такого власти, похоже, не ожидали. К сожалению, приходится признать, что ход кампании и дальнейшие репрессивные действия властей говорят, что политический блок в руководстве у нас оказался потеснен силовиками. А у силовиков картина политической реальности очень упрощенная. Она выглядит так: есть они, силовики, государство как единая нация во главе известно с кем, а есть пятая колонна, некие засланцы Запада.
К сожалению, все наши оппозиционные силы в глазах правоохранителей — не осознанное выражение позиции части населения, а агенты Запада. Поэтому у силовиков на эту тему нет никаких сомнений, что они делают что-то не так. Они просто ведут войну. И для них это не война с собственным народом, а война с агентами, которые пробрались и теперь пытаются захватить власть, — говорит политолог.
То, что во многих регионах, в том числе в Улан-Удэ, протесты возглавляют представители лояльных к власти партий, как КПРФ в Бурятии, не удивляет эксперта.
— У нас ни одну структуру сейчас нельзя воспринимать как что-то монолитное. И как говорят про многоподъездность Кремля, где тоже есть разные группировки и течения со сталкивающимися интересами, то же самое наблюдается в любой большой организации. КПРФ не исключение. Да, федеральное руководство партии действительно сотрудничает с федеральными властями, в некоторых случаях даже готово идти на уступки. Но это не значит, что представители КПРФ в регионах во всех случаях будут вести себя одинаково. То же самое справедливо и для ЛДПР, и для «Справедливой России». Поэтому на первый взгляд лояльные партии, но отдельные региональные представители вполне могут воспользоваться обстановкой, чтобы усилить свои позиции. И давайте не забывать о том, что какой бы неконкурентной ни была наша политическая система, любые институты при благоприятных условиях могут оживать, могут при некоторых условиях вести себя как вполне реальные.
В целом Сергей Шпагин уверен, что действия политических сил в случае протестов будут пытаться выставлять перед населением в негативном свете, но ситуация меняется и люди начинают мыслить более критично.
Протестующих сейчас будут выставлять в качестве тех, кто раскачивает лодку, это не вызывает никаких сомнений. Но теперь уже и градус общественных отношений несколько изменился. Раньше властям готовы были доверять, сейчас доверия стало меньше: если кого-то обвиняют так активно, значит, за этими политическими силами есть какая-то правда.
Текст: Дарья Ююкина, Елена Бронникова
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