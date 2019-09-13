«Это не митинг, а встреча друзей»

Истории

Три дня в столице Бурятии люди не покидали главную площадь города. Стихийный протест начался с требований освободить сторонников якутского шамана, которых задержала полиция, и перетек в недовольство выборами и делами в республике и стране. В ночь на 12 сентября мирных протестующих задержали, как они утверждают, с применением слезоточивого газа. А к вечеру СК республики завел уголовное дело в отношении одного из задержанных за применение насилия к представителю власти, якобы за распыление газа в росгвардейца. На площади Советов побывала наш внештатный корреспондент Дарья Ююкина.

«Не называйте это митингом, не провоцируйте!»

Дарья Ююкина приехала на центральную площадь Улан-Удэ на третий день протеста — 11 сентября. Около 15 часов дня на площади было спокойно, в рабочий день там находились всего несколько десятков человек. Они ждали результатов суда над задержанным накануне местным депутатом Народного Хурала Баиром Цыреновым (законодательный орган республики — прим. ред.) и схода, который должен был состояться на площади через полчаса. В разные дни стихийной акции здесь, по разным оценкам, собирались от 20 до 1000 улан-удэнцев.



Возле микроавтобуса с надписью «КПРФ» шел сбор подписей за перевыборы мэра и депутатов горсовета (выборы проходили в единый день голосования, 8 сентября, большинство голосов набрал единоросс Игорь Шутенов, сенатор от КПРФ Вячеслав Мархаев остался вторым). Подписи заполнили четыре листа.

Фото: Дарья Ююкина

Фото: Дарья Ююкина

Окна микроавтобуса КПРФ были заклеены пленкой, асфальт рядом усыпан мелким стеклом. Очевидцы рассказали, что 10 сентября во время стычки с ОМОНом неизвестные в штатском и в балаклавах разбили окна микроавтобуса топорами, вытащили из салона машины депутата Народного Хурала Баира Цыренова и унесли в автозак.

Фото: Дарья Ююкина

Фото: Дарья Ююкина

«Автомобиль — это улика, демонстрирующая превышение полномочий силовиками, — объясняет первый секретарь Советского райкома КПРФ Улан-Удэ Нина Хандарова. — Поэтому его до сих пор не отогнали».

В большом автобусе рядом располагался пункт, где можно было погреться или передохнуть. Народ заходил выпить чаю, кто-то принес кастрюлю гречки.

Это не митинг, а встреча друзей, — сердито говорит пенсионерка Ольга Александровна. — Не называйте это митингом, не провоцируйте! Я пришла сюда, потому что голосовала. И где мой голос? Законы не действуют там, где положено. У меня сгорел дом, и помощь мне никто не оказывал. Остаться без жилья в наше время — это страх. Конечно, я за коммунистов. Раньше были стабильность и хорошее образование.

Мужчина лет 30 по имени Василий рассказал, что был и на вчерашней встрече. Ушел в четыре часа утра.

«Если не я, то кто придет? Республика у нас печальная. Много безработных: в районах доходит до 70 процентов населения. В деревне знаю девушку, у нее четверо детей, а зарплата — шесть тысяч рублей. Я работаю в больнице, часто вижу, что людям прописывают лекарства, а они не могут их себе позволить. Иногда даже парацетамол», — эмоционально говорит Василий.

Среди подошедших много сторонников КПРФ. Среди них домохозяйка Лариса Курильчикова, на вопросы отвечает кратко:

«Власть — это народ. И тот, что сидит в администрации, и те, кто стоят на улицах. Я узнала, что люди хотят восстановить справедливость, потому и пришла».

К пяти часам вечера людей на площади Советов стало больше.

«Так получилось, что вчера я просто проходила мимо, и сегодня вот, снова прохожу, — говорит предпринимательница Елена. — Я из неравнодушных, но наблюдаю со стороны. Нас же много таких, кто не борется, а просто наблюдает с сочувствием. Приятно видеть здесь молодых ребят. Люди просыпаются».

После шести вечера площадь начала наполняться молодежью — подходили студенты после учебы. Елизавета пришла на площадь с друзьями.

Фото: Дарья Иванова

Ой, не снимайте нас, еще отчислят! — среагировала девушка, когда мы начали фотографировать. Но все-таки сразу включилась в беседу. — Мы пришли, потому что это наша политическая позиция. Приходим каждый день после пар. Нам жутко не нравится то, что мы видели вчера: противоправные действия против депутата (жесткое задержание Баира Цыренова — прим. ред). У нас свободная страна, все должны действовать в интересах людей. Почему все наоборот?

Ее поддержал Александр:



«Как представитель молодежи Бурятии, я возмущен действиями правоохранительных органов. Какая-то непонятная бандитская выходка, какие-то чуваки с топорами и в балаклавах! Знаете, я слышал, что Россия заняла второе место в мире по количеству полицейских на человека. Если продолжим в том же духе, то мы догоним Африку и в остальном, в экономике, например».

Молодым людям явно хочется высказаться, и в беседу вступил Амир.

«Мне кажется, у людей просто накипело. Та политика, которую проводит «Единая Россия», никого уже не устраивает. Посмотрите на европейские страны, на Францию: там люди выходят на улицы и добиваются своего», — возмущается парень.

К девяти часам вечера, когда корреспондент покидала площадь, на ней собралось уже не менее двухсот человек. Все было спокойно: люди переговаривались в небольших группках, смеялись. Изредка звучали выкрики «За Мархаева» (сенатор от КПРФ).

К вечеру 11 сентября завершился суд на депутатом Баиром Цыреновым, ему назначили штраф в 15 тысяч рублей, из зала суда он приехал на площадь и остался ночевать в красном микроавтобусе КПРФ. Также оставшиеся на площади люди обосновались на ночевку в пазике. Около двух часов ночи на площадь приехали бойцы Росгвардии, ворвались в автобус и жестко задержали 17 человек. Больше всего пострадала девушка, которая записывала в тот момент видео.

«Ее вытащили из автобуса за ноги. Когда волокли, она сильно ударилась головой о ступеньки. Еще одной женщине стало плохо, в отделе полиции у нее посинели губы, начались судороги, она не могла дышать. Скорая помощь увезла пострадавшую в больницу», — рассказали очевидцы.

Все митингующие заявляют, что полицейские применяли при задержании слезоточивый газ. Однако позже МВД Бурятии выступило с официальным заявлением, что люди оказали активное сопротивление, при задержании не использовались спецсредства, а газ распылил один из задержанных. Одному из сотрудников Росгвардии поставили диагноз: ожог роговицы глаза, а против одного из задержанных возбудили уголовное дело за применение насилия к представителю власти. Максимальная санкция статьи — 5 лет лишения свободы.

Недавно в Москве завершились суды над несколькими фигурантами «московского дела», участвовавшими в протестах против недопуска кандидатов в Мосгордуму. По той же статье (применение насилия к представителю власти) в августе Егор Жуков получил три года колонии. Он попытался поднять забрало шлема нацгвардейца. Евгений Коваленко получил 3,5 года колонии за бросок урны в сторону росгвардейца. Еще одного фигуранта Павла Устинова судят по статье «применение опасного для жизни или здоровья насилия к представителю власти», обвинение просит для него 6 лет лишения свободы.

Фото: Дарья Ююкина

Постфактум оказалось, что официально в Улан-Удэ с 12 по 15 сентября по улицам Ербанова, Ленина и Сухэ-Батора был ограничен проезд личного автотранспорта. Как уточнили в мэрии, в связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий, посвященных 80-летию Победы советско-монгольских войск на реке Халхин-Гол.

Проезд на площадь Советов перегородили бетонными блоками. На площади кто-то в шутку припарковал игрушечную машинку как символ того, что «разбивание авто мирных граждан стало отличительным признаком полиции Бурятии».

Фото: Телеграм-канал "Голос для народа"

Как сообщили местные Telegram-каналы, даже после задержаний люди вечером 12 сентября пришли на площадь Советов. Организаторы планируют проводить флешмоб «Свет Надежды»: зажигать фонари каждый день в 20:00 до тех пор, пока их не «увидят» и не «услышат».

«Они просто ведут войну. И для них это не война с собственным народом»

Каждый квартал года московский Институт региональной экспертизы готовит рейтинг протестной активности России. Из него видно, что если раньше протесты происходили в центральных городах России, то теперь все чаще на улицы начали выходить в регионах. Эту тенденцию ТВ2 комментирует томский политолог Сергей Шпагин.

«Меняется в принципе общественный фон, отношение людей к выборам и учету их мнения при решении значимых проблем. Если в 2011-2012 годах основной фокус внимания был на федеральных выборах, а то, что происходило на выборах регионального и муниципального уровня, мало кого интересовало, то сейчас мы наблюдаем интересное явление, когда к выборам любого уровня начинают относиться серьезнее. И от власти требуют хотя бы минимального соблюдения приличий, соблюдения требований законности, процедуры и всего остального, чтобы это все было хотя бы минимально похоже на выборы», — объясняет Сергей Шпагин.

Фото: echo.tomsk.ru

По мнению Сергея Шпагина, протесты часто провоцируют именно действия властей. Люди стали обращать внимание на засилье представителей «Единой России» во всех структурах.

«Есть тенденция, сейчас начались сочетания различных поводов к протесту. Начинаются повсеместно процессы выстреливания массового недовольства засильем единороссов во всех сферах. Обратите внимание, что там, где исполнительная власть не вмешивается активно в избирательный процесс, все проходит совершенно спокойно. «Единая Россия» может не проиграть и не потерять значительную часть голосов, а может и проиграть, как, например, в Хабаровском крае. Там исполнительную власть уже контролируют представители ЛДПР. Или как в Севастополе», — объясняет Шпагин.

Действия власти на мирные протесты сегодня во многом продиктованы засильем силовиков у власти и их непониманием источника недовольства, считает политолог.

— Такого власти, похоже, не ожидали. К сожалению, приходится признать, что ход кампании и дальнейшие репрессивные действия властей говорят, что политический блок в руководстве у нас оказался потеснен силовиками. А у силовиков картина политической реальности очень упрощенная. Она выглядит так: есть они, силовики, государство как единая нация во главе известно с кем, а есть пятая колонна, некие засланцы Запада.

К сожалению, все наши оппозиционные силы в глазах правоохранителей — не осознанное выражение позиции части населения, а агенты Запада. Поэтому у силовиков на эту тему нет никаких сомнений, что они делают что-то не так. Они просто ведут войну. И для них это не война с собственным народом, а война с агентами, которые пробрались и теперь пытаются захватить власть, — говорит политолог.

Фото: www.svoboda.org/

То, что во многих регионах, в том числе в Улан-Удэ, протесты возглавляют представители лояльных к власти партий, как КПРФ в Бурятии, не удивляет эксперта.

— У нас ни одну структуру сейчас нельзя воспринимать как что-то монолитное. И как говорят про многоподъездность Кремля, где тоже есть разные группировки и течения со сталкивающимися интересами, то же самое наблюдается в любой большой организации. КПРФ не исключение. Да, федеральное руководство партии действительно сотрудничает с федеральными властями, в некоторых случаях даже готово идти на уступки. Но это не значит, что представители КПРФ в регионах во всех случаях будут вести себя одинаково. То же самое справедливо и для ЛДПР, и для «Справедливой России». Поэтому на первый взгляд лояльные партии, но отдельные региональные представители вполне могут воспользоваться обстановкой, чтобы усилить свои позиции. И давайте не забывать о том, что какой бы неконкурентной ни была наша политическая система, любые институты при благоприятных условиях могут оживать, могут при некоторых условиях вести себя как вполне реальные.

В целом Сергей Шпагин уверен, что действия политических сил в случае протестов будут пытаться выставлять перед населением в негативном свете, но ситуация меняется и люди начинают мыслить более критично.

Протестующих сейчас будут выставлять в качестве тех, кто раскачивает лодку, это не вызывает никаких сомнений. Но теперь уже и градус общественных отношений несколько изменился. Раньше властям готовы были доверять, сейчас доверия стало меньше: если кого-то обвиняют так активно, значит, за этими политическими силами есть какая-то правда.