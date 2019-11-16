«Это дело разрушит судебную систему в России»

Хаува, вопрос как эксперту сессии «Демократия умирает в темноте» — демократия правда умирает?



Я склонна думать, что демократию сейчас накрывает тень. Ведь если демократия, которую мы знаем — это правление народа и для народа, то главное действующее лицо здесь — люди. Каждый должен делать свой выбор. Например, голосование — основной инструмент проведения выборов, способ обозначить свое мнение. Но если человеком и его голосом манипулируют, то это становится проблемой для общества. Непрямое вмешательство в выборы невозможно увидеть. Оно происходит, когда у кого-то есть доступ к нашим данным — это возможность мониторить наши лайки и дизлайки, определять степень нашей культуры, влиять на наше сознание. А значит, и влиять на наш голос. Когда люди принимают неосознанное — не «информированное» — решение, тогда демократия может скатиться в темноту...



Противостоять этому может только развитое чувство гражданственности, которое должно быть глубже нашей наивности. Но кто и как поможет ему развиться? Может, стоит вернуться к тому, что человечество уже давно использует, к журналистике? Той, которая основана на принципах точности, справедливости, объективности. Я хочу, чтобы настоящая журналистика информировала общество.



Некоторые эксперты говорят о необходимости контролировать соцсети правительственными структурами, что вы об этом думаете?



«Контроль» — это очень сильное слово. Я бы использовала слово «баланс». Должен быть баланс между регуляцией и платформами, на которых нет регуляции вообще... Когда вы живете с платформами без проверки и баланса, без законодательства, вы можете видеть, как фейковые новости становятся даже причиной гибели людей... Накануне коллеги приводили в пример Германию. Там решили принять закон — если ISP (internet-service provider, или поставщик интернет-услуг) позволяет циркулировать фейковым новостям больше 24 часов, то он должен заплатить штраф в 57 млн долларов США. За одну фейковую новость. Но введение подобных штрафов зависит от готовности общества: если система права вообще работает плохо, то и привлечь к ответственности провайдеров будет невозможно. Лично же для меня важно, чтобы каждый старался быть честным и ответственным, и тогда мы будем жить в лучшем мире, чем сейчас.



