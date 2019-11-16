«Это дело разрушит судебную систему в России»

Для тех, кто не в курсе — почему дело Константина Котова особое?
До Кости единственным осужденным по статье 212.1 УК был Ильдар Дадин
, который дошел до Конституционного суда и в итоге был освобожден. Потому что КС в 2017 году постановил, что можно сколько угодно нарушить порядок согласования и организации мирных акций, но если человек не совершил в реальности ничего противоправного, нет пострадавших от этого и нет ущерба, то человек не может подвергаться уголовной ответственности — только на основании того, что нарушил какие-то теоретические правила. За это есть административная ответственность. Для уголовной нужны какие-то дополнительные основания.
И вдруг спустя два года возбуждается дело по этой же статье в отношении Константина Котова — на основании только административных протоколов. Кроме административных протоколов, в этом деле ничего, в общем, и нет. Нет ни одного пострадавшего, и даже обвинение не утверждает, что Константин Котов что-то разрушил. Из чего состоит это дело?
Кроме того, что уголовной ответственности не может подвергаться человек, который ничего не разрушил, никого не побил, не представлял никакой угрозы, дело основано на сфальсифицированных протоколах об административных правонарушениях. С одной стороны есть протоколы в деле, где сказано, что Котов скандировал, мешал передвижению граждан и транспорта — хотя статья Конституции о свободе передвижения (которая также вменяется Косте) совсем не о том, что ты идешь по пешеходной зоне и можешь нарушить чью-то свободу передвижения. Но даже эти административные дела от начала до конца фальсификация. Потому что есть видеозаписи
, сделанные не нашими друзьями, а городскими камерами наблюдения и СМИ (то есть совершенно официальными источниками), где видно, что первый эпизод — Константин стоит и дает интервью по поводу другого заключенного и в этот момент его задерживают и уводят. Второй эпизод, когда он снимает на пешеходной улице задержание других людей и в этот момент его и задерживают. Третий эпизод — когда он просто стоит на бульваре и его задерживают (это был известный день «марша Голунова», 12 июня, когда было задержано 530 человек), причем, согласно протоколам, некоторые составлявшие их сотрудники умудрялись в одно и то же время задержать десяток-другой человек в разных частях города. И в протоколе на Костю тоже неправда — например, то, что он скандировал какие-то лозунги. Хотя и они сами по себе не являются правонарушением. Четвертый эпизод — репост ивента, за который он стал его «организатором», даже не будучи на нем — это был ивент, организованный ФБК Навального. И пятый эпизод, когда Костя выходит из метро и его задерживают — это видно опять-таки на видео — и потом пишут протокол, что он участвовал в каком-то несанкционированном мероприятии, скандировал, представлял угрозу всему конституционному строю. Видеозаписи и суд административный, и суд уголовный отказался смотреть.