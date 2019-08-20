«Если подтвердишь и подпишешь — выпустим сразу же. Не подпишешь — посадим».

Истории

Уроженец деревни Семилужки Томской губернии Николай Плашевский был арестован и судим как «пособник колчаковцев» еще в 1920-х. До массового террора. Получил десять лет. Был в Мариинском пересыльном лагере, работал на строительстве Беломорканала. За хорошую работу был освобожден досрочно. Его воспоминания были записаны 40 лет назад, в 1979 году Сергеем Девяниным, который впоследствии стал сотрудником Томского отделения «Мемориала». Публикуются в рамках проекта «ХХ век. Очевидцы». Фотографии Николая Плашевского в архиве музея не сохранились.



Фото: ru.wikipedia.org

— Арестован по делу Семилужков. Проходило по делу 40-70 крестьян. Суть дела: пособники колчаковцев. Это официально. На самом деле: в годы войны у одного мужика корова забрела на поле с хлебом другого крестьянина. Этот крестьянин выгнал ее с поля, но крепко ударил. Корова подохла. В конце 20-х годов хозяин коровы написал донос с органы ГПУ, что он бедняк, а тот был пособником колчаковцев. И у него, бедняка, убил корову в Гражданскую войну, вредил Советской власти. Доносу был дан ход, сфабриковали дело, привлекли по нему крестьянина, убившего корову, и его родственников и знакомых. Дело «состряпали» томские ГПУшники. Все взятые проходили как колчаковцы. Я был привлечен к делу, как свидетель обвинения.

Фото: Музей "Следственная тюрьма НКВД"

Проходили по делу крестьяне деревни Семилужки. От меня требовали работники ГПУ, чтобы я подтвердил и подписал бумагу, что они действительно сотрудничали с колчаковцами. Я их знал, как крестьян, в политику они не вмешивались, данных о том, что они колчаковцы, у меня не было. Я молодой был, глупый, подписывать ничего не стал и говорил работникам Томского ГПУ, что они не колчаковцы. Меня обвинили в том, что я сам пособник и сочувствую колчаковцам. Посадили в Томскую тюрьму. Так из свидетелей неожиданно стал обвиняемым.

В тюрьме на следствии опять требовали, чтобы я подтвердил, что семилужковские крестьяне — пособники Колчака. «Если подтвердишь и подпишешь — выпустим сразу же. Не подпишешь — посадим». Я не мог подтвердить, ничего такого не знал, оговаривать людей-крестьян не хотел. Сидел в общей камере, там нас много было.

Часто допрашивали меня, били, издевались, заставляли долго стоять, не шелохнувшись, не давали есть. Два раза меня расстреливали. На допрос водили куда-то в подвал, там красные кирпичи. Говорили: раз не хочешь помочь следствию, мы тебя расстреляем. Ставили лицом к стенке, доставали револьверы, щелкали курками, стреляли у меня над головой, пыль от кирпичей, пулями выбитая, на голову сыпалась. Я думал, что все — убьют. Водой обливали, когда сознание терял. Вообще в Томской тюрьме расстреливали часто, каждую ночь. Если пять-десять человек за ночь считалось, что расстрелов нет. Обычно 40-50 человек... Стреляли в подвале, в затылок. Потом стали убивать дубинками. Человека ведут из камеры в подвал, вроде как к следователю или на свободу, а там две двери: он поворачивается спиной к другой двери, а оттуда его по голове дубинкой. Он умирал, затем в сани или телеги и увозили на Каштак уже мертвых. Если он очухается дорогой, тогда его все равно или в санях, или на Каштаке пристрелят.

Кого стреляли? В Зырянский район сослали очень много людей, несколько тысяч. Говорили, что это кулаки, казаки, бывшие офицеры. Потом их стали привозить в Томск, Каштак ими стали «заселять». Там много народу закопали, тысячи, наверное.

В Томской тюрьме тогда же ученые сидели, профессора. От меня требовали, чтобы я показания против них дал, что они контрреволюционеры-заговорщики, хотят власть колчаковскую в Сибири восстановить. Я их не знал, только некоторых, они у нас в Семилужках лето проводили, отдыхали, крестьяне наши дома им на лето отдавали, они хорошо платили. Вот некоторых я и видел, а что-нибудь против Советской власти они говорили или что-нибудь делали нехорошее — не слышал и не видел. Культурные люди. Профессоров тоже по делу Семилужков взяли, только или наших крестьян семилужковских к профессорам привязали, то ли профессоров к крестьянам — не знаю.

Жены у ученых добивали встречи с арестованными мужьями, начальство тюрьмы не разрешало. Тогда жены написали заявление и поехали в Москву к Михаилу Калинину. Тот их принял, разобрались там, что они (ученые) невинно сидят и дали женам бумагу, чтобы мужей освободить. В Томске жены к начальнику тюрьмы ходили, показали бумагу, а тюремщики разозлились, что так вышло и расстреляли ученых ночью. Женам же сказали, что их мужья уже отправлены по этапу, куда, не знают.

У нас в тюрьме такой обычай тайный был: если человека расстреляли, то родственникам его какую-нибудь вещь передать. Это означало, что человек расстрелян. Мы передали на волю. Вот тогда меня и водили расстреливать.

Фото: Музей "Следственная тюрьма НКВД"

Осудили меня на десять лет по статьям 58 и 59 и отправили в Мариинский пересыльный лагерь. Кормили там плохо, больных не лечили, начальство разворовывало все. Издевались. Когда Михаил Калинин приезжал в Сибирь, он был и в нашем лагере. В первую очередь пошел в столовую и лекарский пункт. Потом построили зэков и лагерную администрацию, и Калинин сказал, что задача Советской власти — перевоспитать заключенных. Спросил, какие еще будут жалобы. Мы молчим, боялись, что пожалуемся, а еще хуже будет. А тут паренек молоденький, он недавно к нам попал, не знал, что к чему. Вот он и говорит: мужики, что молчите, все равно подыхать. И рассказал, что плохо кормят, воруют начальники, издеваются, что зэки мрут как мухи...Начальство потом наше частью заменили, частью арестовали, а других назначили. Условия жизни в лагере сразу улучшились, кормить стали лучше, начали лечить. Ларек поставили, там продукты и вещи были, которой за зоной даже не было. В лагере деньги-жетоны имели, рубль 1961 года даже напоминали. Вольные меняли один рубль-жетон на два-три обыкновенных рубля. В ларьке продавали только на рубли-жетоны. Вот чтобы в нашем ларьке что-то купить и меняли. Но я тогда мало там пробыл, меня на Беломорканал этапом отправили.

Фото: ru.wikipedia.org