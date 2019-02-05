Эксперимент «Дождись низкопольного автобуса» провалился

Истории

Андрей Виноградов — инвалид-колясочник. Передвигается только в кресле и ни в один из томских автобусов попасть не может. Несмотря на 320 миллионов рублей, потраченных администрацией Томской области на создание доступной для инвалидов среды.

Новая маршрутная сеть действует в Томске с 2017 года, — рассказывает Андрей. — По договорам с мэрией на каждом маршруте должен быть хотя бы один низкопольный автобус для инвалидов. Один раз я попытался в такой автобус сесть, но не смог. Потому что водитель просто пандус выдвигать не умеет. Минут десять он в механизме ковырялся, пока другие пассажиры ругаться не начали. Я тогда махнул рукой и домой вернулся.

У Андрея Виноградова два инвалидных кресла. Одно вместе с пассажиром весит 120 килограммов, другое около 200. Инвалид уверен, что даже если выдвинуть пандус, в автобус он попасть не сможет: платформа не выдержит веса.

Мы провели эксперимент — решили дождаться низкопольного автобуса любого маршрута на остановке «ДОСААФ». Остановка расположена на улице с оживленным движением, маршрутов много. Мы с Андреем провели на улице около часа. Был мороз –22°С и сильный ветер. Ни один низкопольный автобус за это время не подошел.

«По городу я передвигаюсь в основном на троллейбусах, — продолжает Андрей. — Летом это не проблема, а зимой троллейбусные аппарели часто замерзают. Их нужно чистить на каждой конечной остановке, но водители этого не делают. Нарастает слой льда, и аппарель не выдвигается. Несколько раз водители говорили, что не смогут двери закрыть, если аппарель выдвинут. И просто оставляли меня на остановке. Я жаловался главному механику трамвайно-троллейбусного управления. Он ответил, что таких водителей будут штрафовать. Но ничего не изменилось».

​О том, что ни в один из автобусов на инвалидном кресле не попасть, Андрей Виноградов писал в администрацию Томска и приемную губернатора Сергея Жвачкина. Получил, по его словам, отписки: «Автобусы с пандусами есть, проблем у маломобильных граждан быть не должно».

«Раньше я в Зеленых горках жил, — продолжает Андрей. — Троллейбус туда не ходит, поэтому я из дома почти не выезжал. Сейчас живу на Иркутском тракте и раз в неделю стараюсь куда-нибудь выбираться. В парикмахерскую езжу, в больницу, в аптеку, в «Изумрудный город» за покупками. Летом гуляю, а зимой по нашим тротуарам на кресле не погуляешь. Да и морозы для коляски вредны».

В Томске есть социальное такси, оборудованное для инвалидов. Это два микроавтобуса. Каждому инвалиду на месяц дают восемь бесплатных поездок. Но, как говорит Андрей, по факту выходит четыре поездки, потому что считается дорога в обе стороны. А платное такси для маломобильного человека обходится в 350 рублей за час и заказывать его нужно за неделю.

Двух машин на 25 тысяч инвалидов, проживающих в городе, не хватает, — говорит Андрей. — Люди уже привыкли, что машины постоянно заняты. Редко к ним обращаются, чаще детей возят на соревнования. Я в Новокузнецке был, вот у них в каждом районе есть авто для инвалидов. И в Красноярске инвалидов возят за девять рублей километр. А в Томске как не было ничего, так и нет. Хотя деньги на создание доступной для маломобильных граждан среды выделяются немалые.

«Доступная среда» — государственная программа. В общественных местах устанавливают пандусы, подъемники, кнопки вызова, понижают тротуары, наносят дорожную разметку, закупают коляски и ставят предупреждающие знаки. В Томской области «Доступную среду» формируют с 2014 года. Но не раз маломобильные томичи доказывали, что многие места и улицы города остаются для них недоступными.

Андрей Виноградов состоит во Всероссийском обществе инвалидов. В прошлом году он отучился на эксперта по «Доступной среде», а о существовании социального такси для инвалидов узнал как раз на одном из собраний общества.

«Многие инвалиды просто не знают, что такое такси есть, — говорит Андрей Виноградов. – Ни в одном социальном учреждении о нем информации нет. Проблема еще в том, что бесплатные восемь поездок на такси есть только у людей с томской пропиской. Я в октябре 2018 года общался с замгубернатора по социальной политике Иваном Деевым. Итогом встречи стал законопроект о том, чтобы машинами смогли пользоваться и инвалиды с временной регистрацией. Но даже если его примут, что делать людям, которые из регионов приезжают на томский вокзал? А платное такси можно заказать только до 18 часов. Вот такая у нас «Доступная среда».