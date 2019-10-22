Неслучайно Кузбасс выбран в этом фильме эпизодом — не только потому что уголь оттуда поставляется в Финляндию, где живет режиссер. Но и потому, что сейчас Кузбасс — это регион, который полностью зависит от того, сколько угля будет добыто и продано. В том числе, и за границу. И вы, наверное, обратили внимание, что люди в фильме, которые работают на разрезах, живут в состоянии убеждения самих себя, что уголь будет нужен всегда. И если уголь станет вдруг не нужен, то и они станут не нужны тоже. Это страшная мысль, с которой они не могут жить спокойно. С другой стороны, мы видим масштабные процессы в мире и серьезные причины этих процессов. И это большая проблема — в этом году, впервые за последние 25 лет, в Кузбассе остались без работы порядка трех тысяч человек (из-за падения цен на топливо — прим. ред). Мы думали, что это произойдет несколько позже — в 2020-21 году. Но сейчас самое время признать проблему. И, как сказал один из героев фильма, спасти то, что еще можно сохранить.