В докладах по климату есть определенная терминология, которой обозначается уровень уверенности ученых. Ключевые слова. Мы разобрали все варианты. Например, virtually certain означает «практически однозначно». Или extremely likely — «крайне вероятно». В докладах МГЭИК могут встречаться термины low/medium/high evidence, а также low/medium/high agreement. Первое говорит о том, сколько данных доступно, чтобы оценить полученный вывод, а второе — какова степень согласия между различными опубликованными статьями. К примеру, сочетание «high agreement, low evidence» означает, что статей немного, но их результаты хорошо согласуются друг с другом. Что в целом может быть выражено фразой «low to medium confidence», означающей низкую или среднюю степень уверенности в достоверности результатов. Что касается самих источников информации, то, помимо докладов МГЭИК, очень достойны внимания доклады Росгидромета по проблеме изменения климата. Сами они никакие исследования не проводят — они агрегируют научную информацию и обобщают, пишут резюме. При этом, читая доклады IPCC, можно быть уверенным, что источники информации прошли какой-то контроль...