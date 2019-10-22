В прошлом году я ехал на машине с Дальнего Востока. До этого ни разу не видел сгоревшие леса. Это грусть. Голливудским режиссерам, которые снимают постапокалиптические фильмы, можно ничего не делать, просто приехать туда. Смотришь направо — до горизонта чернота. Смотришь налево, вперед, назад — то же самое. Ничего живого нет. А в этом году товарищ прислал мне кадры, как горит Читинская область. Один из сюжетов — пожарные приехали тушить поселок, а там лес горит, дома горят, ни одного участка, где можно остановиться. Все в огне. А на следующий день к нам с коллегами (я работаю также в отряде «Лиза Алерт») пришло обращение от МЧС — с просьбой выделить опытных поисковиков и оказать помощь в поиске людей, которые убежали от пожара в лес и потерялись. Мы обсудили эту тему и приняли решение, к сожалению, отказать. Потому что у нас не было ни знаний, ни понимания того, что такое лесной пожар, как он распространяется, и как в его условиях работать. А основной принцип любой спасательной операции — не увеличивать количество пострадавших. Так что для меня история с созданием общества добровольных лесных пожаров началась отсюда. Мы с друзьями нашли лагеря подготовки, прошли двухнедельный курс, и организовали в Новосибирске движение.

