Два раза Миссисипи

Как мастерская Ушайка работает только год. Евгений снял цех 22 апреля 2018-го, еще несколько месяцев очищал пространство от хлама. Работать начал в июне, а первый коммерческий заказ появился в июле прошлого года. Все изделия сейчас производятся вручную в стенах цеха из простых материалов: металлических профильных труб и дерева. Здесь же стоят газосварочный аппарат, циркулярная пила, болгарка для очистки срезов и швов, краски и лаки, приспособления для обработки деревянных частей мебели и другие инструменты.



Долгое время Евгений работал один, недавно взял помощника, чтобы масштабировать производство. Сейчас изготовление мебели - основной доход мастера, мастерскую "Добродел" пришлось закрыть. Евгений сам ищет заказы, выезжает на замеры, покупает материалы и занимается страницами в соцсетях. Но признается, что эффективнее в продажах работает сарафанное радио.



Свою мебель Евгений сравнивает с икеевской по функциональности, но рад, что она выходит прочнее и долговечнее. Надежностью и долгим сроком службы объясняет и выбор стиля.



«Лофт — этот тот стиль, который на века. Он достаточно стильный, кто-то со мной поспорит, но мне видится в нем гармония, что-то вроде Volkswagen «Жук», — рассказывает Евгений. — То есть вроде простая форма, но прошло столько лет, а она до сих пор актуальна. Материалы опять же натуральные: дерево, сталь. Несмотря на то что сейчас бум: каждое кафе, каждая кофейня — все имеют хотя бы элементы стиля, мы занялись этим не на фоне популярности».



Сколько зарабатывает, Евгений назвать не может — доход разнится от месяца к месяцу, но говорит, что на жизнь хватает. Клиентов у Ушайки много, но мастер берется не за каждый заказ, старается выбирать интересные для себя проекты и выстраивать с клиентами доверительные отношения.



«По заказам какие-то вещи даже не беру. Буквально недавно был заказ из Кемерова на 320 тысяч рублей, мы просто не стали работать, общение уже в процессе разговора не складывалось. Я уже большой мальчик, мне 37 лет и уже разбираюсь в людях. Некоторым хочется помочь, некоторым не хочется даже руки подать», — рассказывает Евгений.



Здесь же мастер проводит мастер-классы по изготовлению мебели. Такие занятия для Евгения больше не про способ заработка, а про узнаваемость мастерской и лояльность клиентов.

