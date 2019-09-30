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30 сентября,
2019
«ДумаБинго»: чьи интересы лоббируют томские и сибирские депутаты
Барнаульская команда «Трансперенси Интернешнл» составила интерактивную карту лоббизма в Госдуме
Знаете ли вы, что интересы Томской области в Госдуме представляют 13 человек? А какие именно интересы они продвигают — знаете? Команда «Трансперенси Интернешнл — Россия» из Барнаула решила выяснить, с какими инициативами выступают депутаты VII созыва Госдумы РФ и кому эти инициативы приносят бонусы. А также описала методы и практики лоббирования в российском парламенте. Свое исследование барнаульцы оформили в виде интерактивной карты, доступной по ссылке dumabingo.ru.
Исследование «Лоббизм в Государственной Думе Федерального Собрания (VII созыв)» показало, что группы интересов активно используют депутатский корпус для продвижения и защиты своих интересов: большая часть действующих депутатов представляет интересы федеральных органов исполнительной власти, финансово-промышленных групп и региональной элиты, — пишут авторы проекта. — Лоббизм в России не регулируется законодательно, поэтому механизмы принятия решений не прозрачны, не публичны и не подотчетны государству и обществу, что приводит к ущемлению общественного интереса и коррупционным рискам в деятельности нижней палаты российского парламента.
Ответ на вопрос «Какой депутат служит не только народу» на карте можно искать при помощи разных фильтров — «ФИО», «фракции», «комитеты», «депутаты-новички» и т. д. Для наглядности степень влияния депутатов соотносится с размерами кружков, которыми они обозначены на карте. Мы решили полистать досье на представителей Томской и соседних сибирских областей.
Томская область

Диденко Алексей Николаевич

Одномандатник. ЛДПР. Председатель комитета ГД по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления. Избран в Госдуму второй раз. С начала работы VII созыва внес 36 законов, 3 из которых было принято в среднем за 20 дней.
Из доклада «Трансперенси Интернешнл — Россия»: Самый высокий процент успешных законопроектов — у депутата Андрея Макарова, 86,67 %, самый низкий — у Олега Нилова, 0,98 %. Быстрее всего депутатам удавалось проводить законопроекты, которые отвечали общегосударственным интересам в определенный момент времени. Лучший показатель — 20 дней — у депутата Алексея Диденко. В соавторстве с депутатами Андреем Макаровым, Анатолием Аксаковым и Павлом Крашенинниковым он внес пакет законопроектов об амнистии капиталов. О возвращении капиталов российских предпринимателей тогда заявляли на самом высоком уровне.
Согласно профилю на dumabingo, Алексей Диденко обычно вносит законы в составе группы из 4-5 депутатов-однопартийцев. Часть из них посвящена выборной тематике: отменить «день тишины» (№ 149797-7), открепительные удостоверения и досрочное голосование (№ 391-7); запретить отказывать в регистрации спискам партий, если из него выбыли кандидаты (№ 271193-7) и т. д. Был соавтором проектов двух федеральных законов об охране атмосферного воздуха (№ 45535-7) и о качестве питьевой воды (№ 45520-7). В соавторстве внес законопроекты о предельном возрасте руководителей МУПов и ГУПов (№ 186173-7); о 100 % возврате застрахованных вкладов в случае отзыва у банка лицензии (№ 25068-7); об увеличении пособия по уходу за ребенком (№ 22852-7).
Единолично же депутат Диденко внес законопроект № 252355-7, касающийся устройства закрытых административно-территориальных образований. Отец Алексея — Николай Диденко — является главой администрации ЗАТО Северск с апреля 2012 года. Поэтому авторы проекта предполагают, что депутат продвигает этот законопроект в интересах своего отца. Влияния других групп интересов в отношении депутата Диденко не выявлено.
Соломатина Татьяна Васильевна.

Единая Россия. Член Комитета Госдумы по охране здоровья. Избрана впервые — также по одномандатному округу. Успела внести 3 закона. Представляет отраслевые группы интересов — медицину и фармацевтику.

Согласно анализу «Трансперенси Интернешнл», Татьяна Соломатина выступила одним из соавторов законопроекта об освобождении муниципальных депутатов от ежегодной подачи декларации о доходах в случае осуществления полномочий на непостоянной основе (№ 372719-7), о налоговых послаблениях для предприятий Крайнего Севера и приравненных к ним территориям (№ 471790-7). Инициировала законопроект, регулирующий организацию отдыха и оздоровления детей. Поддержала внесенный депутатами Яровой и Морозовым законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за препятствование работе сотрудников скорой помощи, деятельности медицинских работников (№ 139439-7, № 139437-7).
Семья Татьяны Соломатиной ведет бизнес в сфере медицины и владеет медобъединением «Здоровье» (состоит из трех подразделений — ТГУМП «Поликлиника профилактических осмотров», ООО «Медицинский научно-практический центр», ООО «Здоровье»). По версии журнала Forbes Woman, в 2017 году Татьяна Соломатина возглавила «топ-10» самых богатых российских госслужащих, задекларировав более 56 млн рублей дохода за 2016 год.
Авторы проекта «Лоббизм в Госдуме» обратили внимание на то, что Татьяна Соломатина вместе с коллегами инициировала поправки в законопроект о госзакупках. Поправки позволили бы медицинским организациям увеличить сумму контракта с единственным поставщиком медизделий, оборудования и препаратов со 100 000 рублей до 400 000 рублей без проведения тендеров (№ 105377-7). По мнению составителей досье, поправки играют на руку игрокам фармацевтического рынка по поставкам и производству медицинской продукции.
Томская область + другие регионы
Что касается депутатов, которые, в отличие от томичей-одномандатников, избраны в Госдуму «по списку» и вместе с интересами Томской области должны продвигать интересы и других регионов, то делают они это по-разному (все фото кликабельны):
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Горелкин Антон Вадимович. ЕдРо. Член комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи. Избран впервые. Место в Думе экс-пресс-секретарь Амана Тулеева получил благодаря Евгению Чойнзонову (директор томского НИИ онкологии), который отказался от мандата. Выступил единоличным автором законопроекта о запрете обработки персональных данных несовершеннолетних без согласия родителей или законных представителей (№305068-7). Поддержал законопроект о введении ответных санкций против США, об усилении ответственности за вербовку в террористические организации, о долевом строительстве многоквартирных домов. Авторы проекта не отнесли Горелкина к какой-то определенной группе интересов.
Герасименко Николай Федорович. ЕдРо. Член комитета ГД по охране здоровья. Избран шестой раз. Отраслевые группы интересов — медицина и фармацевтика; финансы, банки; страхование. Герасименко ведет последовательную борьбу с табакокурением и табачным лобби. Он выступает «за» введение нормативов по содержанию смолы и никотина в сигаретах без фильтра и «против» использования наименований «лайт» и «легкие»; а также «за» — увеличение размера предупреждающей надписи до половины площади пачки; «за» — повышение цен на сигареты, рост акцизов и полный запрет на курение в кафе, ресторанах и офисах.
Елыкомов Валерий Анатольевич. ЕдРо. Член комитета ГД по охране здоровья. Избран впервые. Не внес ни одного закона. Но поддерживал уже внесенные, большая часть которых касается сферы медицины, здравоохранения, проведения госзакупок медицинскими организациями. Также выступил в защиту законопроекта об антисанкциях в отношении США, который предполагал запрет или ограничение ввоза произведенных в США лекарственных препаратов, мотивируя это импульсом к развитию производства отечественных препаратов и дженериков. Авторы проекта отнесли Елыкомова к региональной группе интересов.
Быков Олег Петрович. ЕдРо. Член комитета ГД по государственному строительству и законодательству. Избран впервые. Получил мандат после скоропостижной кончины действующего депутата Ирины Евтушенко. Стал соавтором двух законопроектов, регулирующих сферу нотариального депозитария (№346028-7 и №346006-7). Законопроекты касаются выполнения нотариусом функции эскроу-агента: возможность принимать на свой депозит деньги, ценные бумаги, имущество до исхода судебного разбирательства. К какой-то определенной группе интересов не отнесен — в виду «слабой законодательной деятельности в исследуемый период».
Белеков Иван Итулович. ЕдРо. Член комитета ГД по Содружеству Независимых Государств. Избран впервые. Региональная группа интересов — Республика Алтай. Последовательно критикует
идею объединения «двух Алтаев» (до 1991 года Алтайский край и Республика Алтай были одним субъектом). Защитник интересов этнических алтайцев. Выступил соавтором единственного законопроекта о подтверждении туроператором факта оплаты гостиницы или иного средства размещения перед туристом (№503213-7).
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Мельник Владимир Иванович. ЕдРо. Член Комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов. Избран впервые. До избрания в Думу работал шахтером. Герой труда России. Соавтор законодательных инициатив в области трудового законодательства. Поддерживает законопроекты, регулирующие социальные выплаты и гарантии гражданам. Не отнесен к какой-либо группе интересов.
Рыжак Николай Иванович. СР. Член Комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции. Генерал-лейтенант полиции. Член союза писателей. Избран впервые. Внес 47 законов, 3 из них принято. Представляет группы интересов силовых структур (МВД, ФСБ). Вместе с депутатами Валерием Гартунгом и Сергеем Мироновым предложил установить доп. гарантии в обеспечении жилищных прав сотрудников правоохранительных органов (№182634-7). Был соавтором вместе с Максимом Кудрявцевым и Александром Ющенко законопроектов, ограничивающих доступ к интернет-ресурсам и устанавливающих административную ответственность за неисполнение обязанностей оператором поисковой системы (№195446-7 и №195449-7).
Фокин Александр Иванович. ЕдРо. Член Комитета ГД по экологии и охране окружающей среды. Избран в четвертый раз. Стал соавтором законопроектов о запрете взимания платы за парковку с автомобилей федеральной фельдъегерской службы (№441191-7), об усилении уголовной ответственности за педофилию и за распространение порнографии в интернете, о патриотическом воспитании. Фокин также соавтор законопроектов об освобождении от уплаты НДФЛ физических лиц, реализующих макулатуру, об устранении излишних административных процедур при проведении экспертизы проектной документации при подготовке к строительству (№732450-6). Выступает автором и инициатором законопроектов, регулирующий угольную, лесную и рыболовную отрасли.
Кувшинова Наталья Сергеевна. ЕдРо. Член Комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Избрана впервые, получив мандат Амана Тулеева. Представляет группы интересов федеральных органов власти и силовых структур. Соавтор законопроекта о патриотическом воспитании. Поддерживает законопроекты об опеке и попечительстве, о введении ограничений в Интернете с целью ограждения несовершеннолетних от суицидального воздействия, о введении административной ответственности за привод несовершеннолетних на несанкционированные публичные мероприятия, об ограничении курения вейперов и кальянов в общественных местах, об антисанкциях в отношении США и т. д.
Косяненко Eвгений Викторович. ЕдРо. Член Комитета ГД по охране здоровья. Избран впервые. Поддерживает законопроекты о запрете бестабачных курительных смесей, об увеличении размера закупки у единственного поставщика медицинскими организациями, о защите детей от суицидального воздействия в сети Интернет и т.д. Вошел в состав авторов законопроекта, который отменяет обязанность сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативов страховать займы, выдаваемые их членам, и продлевает на 1 месяц срок принятия решений о распределении прибыли и убытков и проведения общих годовых собраний членов таких кооперативов (№519326-7).
Новосибирская область + другие регионы
Депутат Вера Ганзя представляет в Госдуме интересы не только Томской, но и своей родной Новосибирской области. В компании с Александром Жуковым, Александром Карелиным, Максимом Кудрявцевым и другими депутатами. Чем отметились в Думе представители соседней области?
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Жуков Александр Дмитриевич. ЕдРо. Первый зампредседателя ГД. Избран в шестой раз. Инициировал законопроекты, касающиеся льгот для банков и железнодорожников. Так, в марте 2015 года был внесен законопроект об освобождении от НДС пассажирских перевозок в пригородных электричках до 31 декабря 2016 года. В выигрыше остались дочерние структуры ОАО "РЖД". Жуков возглавлял совет директоров ОАО РЖД, авторы относят его к группе интересов РЖД. Сын Жукова, отмечают авторы проекта, связан с финансово-банковской сферой. В интересах банков Александр Жуков предложил продлить льготное налогообложение для отдельных видов банковской деятельности. Депутат входил в наблюдательный совет Сбербанка и Нацсовет при ЦБ России. Авторы проекта отнесли Жукова и к группе интересов в финансово-банковской сфере.
Ганзя Вера Анатольевна. КПРФ. Член комитета ГД по бюджету и налогам. Избрана впервые. Внесла 25 законов. Поработала и в Госдуме VI созыва — после того, как ее однопартиец Анатолий Локоть, избранный мэром Новосибирска, передал ей свой мандат. Вера Ганзя является соавтором ряда законопроектов, направленных на социальную защиту граждан — о безусловном доходе; о недрах; о внесении изменений в Трудовой Кодекс; о внесении в число выходных 31 декабря и т.д. Ганзя поддерживает основные законодательные инициативы КПРФ и действует в рамках партийной дисциплины. Отнесена к «региональной группе интересов».
Карелин Александр Александрович. ЕдРо. Член Комитета ГД по энергетике. 3-кратный олимпийский чемпиона по греко-римской борьбе. Избран 5 раз. За 19 лет депутатства стал инициатором 17 законопроектов и ни разу не выступил на пленарном заседании. В Госдуме VII созыва внес как соавтор законопроект об обращение в доход Пенсионного фонда России денежных средств, конфискованных в рамках борьбы с коррупцией. Поддержал ответную инициативу коллег-законодателей на принятый в США "Закон Магнитского" и законопроект об НКО, выполняющих функцию "иностранного агента". Депутат выступает за возрождение оборонно-спортивных лагерей для молодежи, за привлечение людей к сдаче норм ГТО и здоровому образу жизни. Авторы проекта отнесли его к группе интересов в области спорта.
Кудрявцев Максим Георгиевич. ЕдРо. Член Комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи. Избран впервые. Выступил соавтором законопроектов об усилении ответственности за неисполнение требований блокировки запрещенных ресурсов в интернете. Поддержал законопроект о запрете использования в РФ сервисов, позволяющих просматривать запрещенные сайты в интернете, т.н. «анонимайзеров», для получения доступа к таким сайтам. Выступает за регулирование деятельности мессенджеров и идентификацию пользователей. За последовательное регулирование и контроль Рунета, социальных сетей и мессенджеров выступают силовые структуры во главе с ФСБ. Поэтому депутата авторы отнесли к группе интересов силовых структур.
Подробнее об этих депутатах, а также об их коллегах — например, о том, кто выступает с инициативами о либерализации оружейного законодательства, кому можно сказать «спасибо» за введение системы «Платон», а кто ратует за упрощение доступа силовиков к банковской тайне и даже выступал с законопроектом, разрешающим полиции «стрелять по толпе» — можно почитать здесь. Ну, а дополнять интерактивную карту новыми подробностями составители приглашают всех желающих: «Знаете о депутате больше? Напишите нам!» — предлагают они в левом верхнем углу каждого профиля.
В качестве глоссария от «Трансперенси Интернешнл»
Что такое лоббизм?
По определению Transparency International, лоббизмом называется прямое или косвенное воздействие на государственных должностных лиц, политических руководителей или их представителей для влияния на принятие управленческих решений в пользу конкретной группы. Его практики очень разнообразны — от консультаций и организации публичных кампаний до личных встреч в неформальной обстановке.
Лоббизм — это хорошо или плохо?
Лоббирование является важным и распространенным инструментом взаимодействия общества с властными структурами. Однако, в отличие от многих стран, в России лоббизм не регулируется законодательно. Это приводит к дисбалансу в принятии политических решений и повышает коррупционные риски в законотворчестве.
Есть ли лоббизм в России?
В российском законодательстве понятия «лоббизм», «лоббист» и «лоббистская деятельность» не закреплены. Однако лоббизм в России существует: в 2010 году рынок лоббистских услуг в России оценивался как минимум в 363,4 млн долларов США. В 2017 году кампания по принятию нужного закона при наличии противников оценивалась в $1 млн и выше, а в случае легализации лоббизма рынок, по мнению экспертов, мог бы составить 10-20 млрд руб. в год (140-280 млн долларов США).

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