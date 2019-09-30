«ДумаБинго»: чьи интересы лоббируют томские и сибирские депутаты

Согласно профилю на dumabingo
, Алексей Диденко обычно вносит законы в составе группы из 4-5 депутатов-однопартийцев. Часть из них посвящена выборной тематике: отменить «день тишины» (№ 149797-7
), открепительные удостоверения и досрочное голосование (№ 391-7
); запретить отказывать в регистрации спискам партий, если из него выбыли кандидаты (№ 271193-7
) и т. д. Был соавтором проектов двух федеральных законов об охране атмосферного воздуха (№ 45535-7
) и о качестве питьевой воды (№ 45520-7
). В соавторстве внес законопроекты о предельном возрасте руководителей МУПов и ГУПов (№ 186173-7
); о 100 % возврате застрахованных вкладов в случае отзыва у банка лицензии (№ 25068-7
); об увеличении пособия по уходу за ребенком (№ 22852-7
).