«ДумаБинго»: чьи интересы лоббируют томские и сибирские депутаты

. КПРФ. Член комитета ГД по бюджету и налогам. Избрана впервые. Внесла 25 законов. Поработала и в Госдуме VI созыва — после того, как ее однопартиец Анатолий Локоть, избранный мэром Новосибирска, передал ей свой мандат. Вера Ганзя является соавтором ряда законопроектов, направленных на социальную защиту граждан — о безусловном доходе; о недрах; о внесении изменений в Трудовой Кодекс; о внесении в число выходных 31 декабря и т.д. Ганзя поддерживает основные законодательные инициативы КПРФ и действует в рамках партийной дисциплины. Отнесена к «региональной группе интересов».