Древние сети: археология
Главная проблема Томска, по мнению аудитории ТВ2, – ветхие инженерные сети. Ранее мы запустили опрос, в котором перечислили разные томские проблемы и попросили выбрать важнейшую. Участники опроса решили, что это сети. Не случайно, конечно. Многолетняя томская практика отключения горячей воды летом на месяц, а у кого-то и на два, нынешняя затяжная подача тепла в дома – все это подсказывало именно такой выбор. Что там у нас в Томске с сетями? Разбираемся подробнее.
Согласно данным из отчета мэра Томска за 2018 год, в замене нуждается 59,8 % водопроводных сетей, 80,7 % сетей водоотведения, 55,1 % сетей теплоснабжения. Томскстат сообщал, что на конец 2018 года износ водопроводных сетей в областном центре достиг 91 %, сетей водоотведения — 68 %, электросетей — 35 %, сетей теплоснабжения — 78 %. В общем, те раскопки, которые мы видим ежегодно во время ремонтных работ, все более напоминают археологические. Наши сети – это такой древний и все более древнеющий артефакт.
Аварии будут
Иван Кляйн, объясняя сложное начало отопительного сезона, говорил, что аварии на сетях зимой будут неизбежно. Соответственно, в середине октября мэрия провела репетицию действий при аварии. По легенде прорыв произошел на улице Ивана Черных, оставив без тепла почти 2800 человек. Прошлой зимой в этом районе аварии на сетях действительно происходили довольно часто. Первая произошла 4 января, когда температура воздуха опустилась до -32 градусов.
По словам заместителя мэра, начальника департамента городского хозяйства мэрии Владимира Брюханцева, зимой только на сетях водоснабжения и водоотведения произошло порядка 600 повреждений.
«В 1990-е годы, когда не было современных материалов, а именно полиэтиленовых труб, укладывали стальные. Их срок эксплуатации — 30 лет, и они уже пришли в негодность из-за коррозии металла», — говорил Владимир Брюханцев во время заседания думского комитета городского хозяйства.
По его словам, в 2019 году «Томскводоканал» заменит 4 км стальных труб. В 2019 году компания разработала инвестпрограмму — ту самую, из-за принятия которой резко вырос тариф. В 2020 году в рамках инвестпрограммы планируется строительство сетей водоотведения на улицах Куйбышева, Невского, Григорьева. Также новые сети водоснабжения появятся в поселках Нижний Склад, Свечной, Киргизка, Хромовка, Спутник, Кирзавод. Кроме того, будет построен водопровод к улице 2-й пос. ЛПК.
Иван Кляйн объяснял целесообразность принятия программы так:
«ТомскРТС» принимать подобную инвестпрограмму пока не спешит. Глава «ТомскРТС» Сергей Панасюк приводил следующие цифры — на ремонт 20 километров сетей необходим минимум миллиард рублей. Если закладывать эти деньги в тариф, то он вырастает на 20 %. Впрочем, частично ремонтные работы уже заложены в тариф для населения. Однако задолженность томичей составляет свыше миллиарда рублей. Как говорит Панасюк, компании приходится выкручиваться, например, сдавать старые трубы в металлолом и на вырученные деньги покупать новые.
В этом году за время ремонтной кампании «ТомскРТС» отремонтировала более 600 километров теплосетей, реконструировала пять. На эти цели компания потратила около 500 миллионов рублей. В компании объясняли: ремонтная кампания затягивается из-за того, что дефектов становится больше. Если в прошлом году на магистральных сетях было выявлено 500 сложных участков, то в этом уже 600. Рост дефектов на квартальных и муниципальных сетях произошел в два раза — больше двух тысяч в этом году против тысячи в прошлом.
«Александр Сергеевич, мы тоже зарабатывать на чем-то должны»
По оценкам бывшего мэра Томска Александра Макарова, в Томске минимум 60 % сетей остались с советских времен.
«Сети ветхие минимум на 60-70 %, и это я еще скромненько, — комментирует ТВ2 Александр Макаров. — Ветхость сетей — это одна сторона, которая, конечно, пугает жителей города. Но есть и другая. Ведь несмотря на ветхость сетей в постсоветские годы (1990-е – начало 2000-х) все-таки меньше было аварий. Тогда и администрация города, и администрации районов могли управлять этими процессами. В каждом районе был ПЖРТ — производственно-жилищный ремонтный трест, который занимался исключительно сетями. Но во времена Николая Николайчука все передали в частные руки, и теперь ни районы, ни город фактически не могут управлять этим процессом».
Макаров подчеркивает, что сейчас у города нет денег на ремонт сетей. Однако, по его мнению, усилиями городского и областного бюджетов проблему можно решить примерно за десять лет. Александр Макаров считает, что было бы неплохо разработать десятилетний план ремонта, добиться финансирования, все сделать, а затем отслеживать ситуацию... «Тогда и заживем в тепле и с нормальной канализацией».
«Частники обходятся, конечно, значительно дороже, чем муниципальные структуры. По разным подсчетам — есть разные уровни этой беды. Но некоторые называют страшные цифры, что в городе под 90 % ветхих сетей. При этом в Томске трубы нередко меняют в одних и тех же местах. Я как-то спросил одного из руководителей: «Что вы делаете? Почему магистраль, которая идет от ГРЭС-2, пересекает Шевченко, идет по Герцена вниз и до Московского тракта, копают каждый год?». Он мне ответил, понимая, что теперь я не могу на них воздействовать: «Александр Сергеевич, но мы же зарабатывать на чем-то должны», — приводит пример бывший градоначальник. — То есть волнует не результат, а количество выкопанных ям. На других магистралях так же. Нет контроля со стороны городской администрации. Не потому что я не доверяю частникам, но довольно часто меркантильный интерес перевешивает общественный».
«Инфраструктурная ипотека»?
Ветхие сети — проблема, разумеется, не только томская. По статистике, износ тепловых сетей в стране в среднем составляет 50-60 %.
«Очень мало городов, где нет этой проблемы. В свое время в Омске и Красноярске, а это достаточно богатые города по сравнению с Томском, запускали подобные программы. Но насколько это было успешным, не знаю. Как получилось? В Омске очень резко сменился мэр. В Красноярске было то же самое — меняются управленцы, меняются приоритеты. Я думаю, что процент износа сетей в любом российском городе одинаков», — отмечает Макаров.
По данным полпреда по Сибири Сергея Меняйло, в среднем количество аварий на сетях за минувший отопительный сезон увеличилось на 5 %. Так, если в Новосибирске в 2014 году было зафиксировано 2,2 тысячи повреждений, то в 2018‑м — уже 2,8 тысячи. В Кемерове, например, средний возраст магистральных и внутриквартальных теплотрасс перевалил за 20 лет, износ трубопроводов превышает 40 %. Уже сегодня ежегодно в Кемерове необходимо менять не менее 4 % общей протяженности тепловых сетей, но получается только 1 % в год.
По мнению экспертов Ассоциации производителей качественной продукции для теплоснабжения, уровень износа сетей в 70 % — большая угроза теплосетевому комплексу и жизнеобеспечению региона в целом.
Есть вариант решения проблемы, который лучше других иллюстрирует Рубцовск, где износ сетей достиг практически ста процентов.
Там перешли на так называемую ценовую зону. Суть подхода вот в чем. Власти той или иной территории и поставщики энергии просчитывают и закрепляют верхнюю ценовую планку, которую переходить нельзя. В рамках этого коридора стоимость тепла растет плавно, с поправкой на инфляцию. А самое главное – долгосрочное, на 10-15 лет, соглашение муниципалитета и энергетиков дает сторонам гарантии масштабного обновления инфраструктуры и возврата потраченных средств.
«Переход в «ценовую зону» позволяет кратно увеличить инвестиции в эту структуру. Мы ее называем «инфраструктурная ипотека». Делаем сейчас, возврат идет в течение десяти лет», ─ комментировал директор Алтайского филиала «Сибирской генерирующей компании» Игорь Лузанов.
Компания вложила в систему отопления города свыше двух миллиардов рублей: это превышает годовой бюджет Рубцовска. В сжатые сроки переложили критически важные магистрали, нарастили мощности и обновили оборудование теплостанции.
Жительница Рубцовска рассказывает, что раньше половина города замерзала, а сейчас у всех тепло.
Другие города также хотят перенять опыт Рубцовска. Об этом объявил Барнаул, задумывается Новосибирск. В компании говорят, что к ним обратились минимум шесть городов. СГК сообщает, что если все города присутствия компании будут использовать метод «альтернативной котельной», холдинг готов инвестировать в тепловое хозяйство 48 млрд рублей в течение ближайших пяти лет.
И здесь встает вопрос: а что же Томск, где инвесторы? Инвесторы в Томск действительно заходили. Только результаты получились во многом грустные.
Многие помнят опыт сотрудничества «Томскводоканала» с французской компанией Veolia. Ей в 2010 году были переданы в аренду до 2040 года все водопроводно-канализационные сети Томска. Объем инвестиций в 2011-2014 годах составил 1,5 миллиарда. В 2014 году Veolia вышла из томского проекта из-за недостаточной проработанности вопроса защиты инвестиций, однако в 2018 году стала появляться информация о том, что компания вновь может стать инвестором.
Veolia была не первым томским инвестором. Михаил Абызов, тот самый, кого сейчас обвиняют в хищениях 4 млрд рублей, заходил в Томск аж с двумя инвестиционными проектами. В 2003 году он представлял компанию «Томские коммунальные системы», которой и передали в аренду основные предприятия ЖКХ. Планировалось, что «Томские коммунальные системы» смогут ежегодно вкладывать в ЖКХ около трехсот миллионов рублей. Менеджеры говорили об «экономном и эффективном управлении», но уже спустя полгода, в 2004 году, в отношениях случился первый кризис.
В 2006 году мэр Томска Александр Макаров стал публично выступать за расторжение договора с РКС и критиковать в этой связи областные власти. В декабре Александра Макарова задержали. В вину ему, в том числе, вменялось получение взятки в размере $300 тысяч от руководителей РКС. Речь шла о полученной градоначальником от РКС спонсорской помощи в ходе выборов 2004 года.
Сам Александр Макаров подчеркивает, что никаких доказательств следствие так и не смогло предъявить. В ходе суда было установлено, что деньги получали депутаты городской Думы, в частности, Партия пенсионеров.
Что же касается обещанных от ТКС инвестиций в сети, то город их так и не дождался. В 2007-м тот же Абызов еще раз приходил в Томск как потенциальный инвестор с группой Е4. Предполагались инвестиции в томскую энергосистему. Уже через год областные власти констатировали, что инвестпрограмма развалилась.
В общем, пока ситуация с сетями выглядит так. Они предельно изношены. Новых участков строится недостаточно. Денег на ремонт нет. Опыты с частными инвесторами у Томска были плачевными. У различных операторов сетей есть инвестиционные планы, реализация которых неизбежно влечет рост тарифов на 15-20 %. С большой вероятностью реализация этих планов не приведет к кардинальному улучшению ситуации. В основном, деньги будут тратить на прокладывание новых труб туда, где их еще нет. Все старое по большей части будет ремонтироваться так, как ремонтируется сегодня, и ветшать дальше.
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