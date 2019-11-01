Древние сети: археология

Истории

Главная проблема Томска, по мнению аудитории ТВ2, – ветхие инженерные сети. Ранее мы запустили опрос, в котором перечислили разные томские проблемы и попросили выбрать важнейшую. Участники опроса решили, что это сети. Не случайно, конечно. Многолетняя томская практика отключения горячей воды летом на месяц, а у кого-то и на два, нынешняя затяжная подача тепла в дома – все это подсказывало именно такой выбор. Что там у нас в Томске с сетями? Разбираемся подробнее.

Согласно данным из отчета мэра Томска за 2018 год, в замене нуждается 59,8 % водопроводных сетей, 80,7 % сетей водоотведения, 55,1 % сетей теплоснабжения. Томскстат сообщал, что на конец 2018 года износ водопроводных сетей в областном центре достиг 91 %, сетей водоотведения — 68 %, электросетей — 35 %, сетей теплоснабжения — 78 %. В общем, те раскопки, которые мы видим ежегодно во время ремонтных работ, все более напоминают археологические. Наши сети – это такой древний и все более древнеющий артефакт.

Аварии будут

Иван Кляйн, объясняя сложное начало отопительного сезона, говорил, что аварии на сетях зимой будут неизбежно. Соответственно, в середине октября мэрия провела репетицию действий при аварии. По легенде прорыв произошел на улице Ивана Черных, оставив без тепла почти 2800 человек. Прошлой зимой в этом районе аварии на сетях действительно происходили довольно часто. Первая произошла 4 января, когда температура воздуха опустилась до -32 градусов.

По словам заместителя мэра, начальника департамента городского хозяйства мэрии Владимира Брюханцева, зимой только на сетях водоснабжения и водоотведения произошло порядка 600 повреждений.

«В 1990-е годы, когда не было современных материалов, а именно полиэтиленовых труб, укладывали стальные. Их срок эксплуатации — 30 лет, и они уже пришли в негодность из-за коррозии металла», — говорил Владимир Брюханцев во время заседания думского комитета городского хозяйства.

Фото: пресс-служба мэрии Томска

Мы мало инвестируем в модернизацию и реконструкцию сетей. Занимаемся в основном капремонтом. Но и та работа, которую проводит «Томскводоканал», должна дать в ближайшие два-три года положительный результат. Количество повреждений должно уменьшиться.

По его словам, в 2019 году «Томскводоканал» заменит 4 км стальных труб. В 2019 году компания разработала инвестпрограмму — ту самую, из-за принятия которой резко вырос тариф. В 2020 году в рамках инвестпрограммы планируется строительство сетей водоотведения на улицах Куйбышева, Невского, Григорьева. Также новые сети водоснабжения появятся в поселках Нижний Склад, Свечной, Киргизка, Хромовка, Спутник, Кирзавод. Кроме того, будет построен водопровод к улице 2-й пос. ЛПК.

Иван Кляйн объяснял целесообразность принятия программы так:

За пять лет реализации программы 350 млн пойдет на строительство и реконструкцию сетей водоснабжения и 300 млн на водоотведение. То есть 650 млн, которые удастся аккумулировать благодаря повышению тарифа, будут направлены на модернизацию сетей.

«ТомскРТС» принимать подобную инвестпрограмму пока не спешит. Глава «ТомскРТС» Сергей Панасюк приводил следующие цифры — на ремонт 20 километров сетей необходим минимум миллиард рублей. Если закладывать эти деньги в тариф, то он вырастает на 20 %. Впрочем, частично ремонтные работы уже заложены в тариф для населения. Однако задолженность томичей составляет свыше миллиарда рублей. Как говорит Панасюк, компании приходится выкручиваться, например, сдавать старые трубы в металлолом и на вырученные деньги покупать новые.

В этом году за время ремонтной кампании «ТомскРТС» отремонтировала более 600 километров теплосетей, реконструировала пять. На эти цели компания потратила около 500 миллионов рублей. В компании объясняли: ремонтная кампания затягивается из-за того, что дефектов становится больше. Если в прошлом году на магистральных сетях было выявлено 500 сложных участков, то в этом уже 600. Рост дефектов на квартальных и муниципальных сетях произошел в два раза — больше двух тысяч в этом году против тысячи в прошлом.

В Томске 636 километров сетей, срок эксплуатации которых 25 лет. Нехитрыми подсчетами получаем, что 25 километров сетей нужно перекладывать в год планово, чтобы не срывать сроки и вовремя включать горячую воду. На сегодняшний день мы планово перекладываем пять-семь километров, остальное — это внеплановые работы, связанные с устранением дефектов. На сегодняшний день выявлено более двух тысяч дефектов, непланово мы закопали больше 25 километров труб. В прошлом году —15 километров.

«Александр Сергеевич, мы тоже зарабатывать на чем-то должны»

По оценкам бывшего мэра Томска Александра Макарова, в Томске минимум 60 % сетей остались с советских времен.

«Сети ветхие минимум на 60-70 %, и это я еще скромненько, — комментирует ТВ2 Александр Макаров. — Ветхость сетей — это одна сторона, которая, конечно, пугает жителей города. Но есть и другая. Ведь несмотря на ветхость сетей в постсоветские годы (1990-е – начало 2000-х) все-таки меньше было аварий. Тогда и администрация города, и администрации районов могли управлять этими процессами. В каждом районе был ПЖРТ — производственно-жилищный ремонтный трест, который занимался исключительно сетями. Но во времена Николая Николайчука все передали в частные руки, и теперь ни районы, ни город фактически не могут управлять этим процессом».

Макаров подчеркивает, что сейчас у города нет денег на ремонт сетей. Однако, по его мнению, усилиями городского и областного бюджетов проблему можно решить примерно за десять лет. Александр Макаров считает, что было бы неплохо разработать десятилетний план ремонта, добиться финансирования, все сделать, а затем отслеживать ситуацию... «Тогда и заживем в тепле и с нормальной канализацией».

«Частники обходятся, конечно, значительно дороже, чем муниципальные структуры. По разным подсчетам — есть разные уровни этой беды. Но некоторые называют страшные цифры, что в городе под 90 % ветхих сетей. При этом в Томске трубы нередко меняют в одних и тех же местах. Я как-то спросил одного из руководителей: «Что вы делаете? Почему магистраль, которая идет от ГРЭС-2, пересекает Шевченко, идет по Герцена вниз и до Московского тракта, копают каждый год?». Он мне ответил, понимая, что теперь я не могу на них воздействовать: «Александр Сергеевич, но мы же зарабатывать на чем-то должны», — приводит пример бывший градоначальник. — То есть волнует не результат, а количество выкопанных ям. На других магистралях так же. Нет контроля со стороны городской администрации. Не потому что я не доверяю частникам, но довольно часто меркантильный интерес перевешивает общественный».

«Инфраструктурная ипотека»?

Ветхие сети — проблема, разумеется, не только томская. По статистике, износ тепловых сетей в стране в среднем составляет 50­-60 %.

«Очень мало городов, где нет этой проблемы. В свое время в Омске и Красноярске, а это достаточно богатые города по сравнению с Томском, запускали подобные программы. Но насколько это было успешным, не знаю. Как получилось? В Омске очень резко сменился мэр. В Красноярске было то же самое — меняются управленцы, меняются приоритеты. Я думаю, что процент износа сетей в любом российском городе одинаков», — отмечает Макаров.

По данным полпреда по Сибири Сергея Меняйло, в среднем количество аварий на сетях за минувший отопительный сезон увеличилось на 5 %. Так, если в Новосибирске в 2014 году было зафиксировано 2,2 тысячи повреждений, то в 2018‑м — уже 2,8 тысячи. В Кемерове, например, средний возраст магистральных и внутриквартальных теплотрасс перевалил за 20 лет, износ трубопроводов превышает 40 %. Уже сегодня ежегодно в Кемерове необходимо менять не менее 4 % общей протяженности тепловых сетей, но получается только 1 % в год.

По мнению экспертов Ассоциации производителей качественной продукции для теплоснабжения, уровень износа сетей в 70 % — большая угроза теплосетевому комплексу и жизнеобеспечению региона в целом.

Есть вариант решения проблемы, который лучше других иллюстрирует Рубцовск, где износ сетей достиг практически ста процентов.

Там перешли на так называемую ценовую зону. Суть подхода вот в чем. Власти той или иной территории и поставщики энергии просчитывают и закрепляют верхнюю ценовую планку, которую переходить нельзя. В рамках этого коридора стоимость тепла растет плавно, с поправкой на инфляцию. А самое главное – долгосрочное, на 10-15 лет, соглашение муниципалитета и энергетиков дает сторонам гарантии масштабного обновления инфраструктуры и возврата потраченных средств.

«Переход в «ценовую зону» позволяет кратно увеличить инвестиции в эту структуру. Мы ее называем «инфраструктурная ипотека». Делаем сейчас, возврат идет в течение десяти лет», ─ комментировал директор Алтайского филиала «Сибирской генерирующей компании» Игорь Лузанов.

Компания вложила в систему отопления города свыше двух миллиардов рублей: это превышает годовой бюджет Рубцовска. В сжатые сроки переложили критически важные магистрали, нарастили мощности и обновили оборудование теплостанции.

Жительница Рубцовска рассказывает, что раньше половина города замерзала, а сейчас у всех тепло.

Другие города также хотят перенять опыт Рубцовска. Об этом объявил Барнаул, задумывается Новосибирск. В компании говорят, что к ним обратились минимум шесть городов. СГК сообщает, что если все города присутствия компании будут использовать метод «альтернативной котельной», холдинг готов инвестировать в тепловое хозяйство 48 млрд рублей в течение ближайших пяти лет.

И здесь встает вопрос: а что же Томск, где инвесторы? Инвесторы в Томск действительно заходили. Только результаты получились во многом грустные.

Многие помнят опыт сотрудничества «Томскводоканала» с французской компанией Veolia. Ей в 2010 году были переданы в аренду до 2040 года все водопроводно-канализационные сети Томска. Объем инвестиций в 2011-2014 годах составил 1,5 миллиарда. В 2014 году Veolia вышла из томского проекта из-за недостаточной проработанности вопроса защиты инвестиций, однако в 2018 году стала появляться информация о том, что компания вновь может стать инвестором.

Veolia была не первым томским инвестором. Михаил Абызов, тот самый, кого сейчас обвиняют в хищениях 4 млрд рублей, заходил в Томск аж с двумя инвестиционными проектами. В 2003 году он представлял компанию «Томские коммунальные системы», которой и передали в аренду основные предприятия ЖКХ. Планировалось, что «Томские коммунальные системы» смогут ежегодно вкладывать в ЖКХ около трехсот миллионов рублей. Менеджеры говорили об «экономном и эффективном управлении», но уже спустя полгода, в 2004 году, в отношениях случился первый кризис.



В 2006 году мэр Томска Александр Макаров стал публично выступать за расторжение договора с РКС и критиковать в этой связи областные власти. В декабре Александра Макарова задержали. В вину ему, в том числе, вменялось получение взятки в размере $300 тысяч от руководителей РКС. Речь шла о полученной градоначальником от РКС спонсорской помощи в ходе выборов 2004 года.

Сам Александр Макаров подчеркивает, что никаких доказательств следствие так и не смогло предъявить. В ходе суда было установлено, что деньги получали депутаты городской Думы, в частности, Партия пенсионеров.

Что же касается обещанных от ТКС инвестиций в сети, то город их так и не дождался. В 2007-м тот же Абызов еще раз приходил в Томск как потенциальный инвестор с группой Е4. Предполагались инвестиции в томскую энергосистему. Уже через год областные власти констатировали, что инвестпрограмма развалилась.

Дело в том, что сама эта идея – РКС, на мой взгляд, была изначально обречена на провал. Когда Борис Мальцев, председатель областной Думы, и Виктор Кресс, губернатор Томской области, привезли в Томск эту идею, я им сказал: "Мы попадаем в очень тяжелую ситуацию. <...> Такое ведь не только в Томске происходило, но и в других регионах, где руководство, губернаторы, поверили: сейчас придут люди из Москвы, починят старое изношенное оборудование, построят новые магистрали и наступит светлое будущее. Руководители РКС на каждой встрече у губернатора обещали золотые горы. Они никогда не спорили, со всем соглашались. Надо вам новую линию теплоснабжения? Конечно, построим. Не вопрос! И мы все, руководители города и области, попали в эту ловушку – хотели как лучше, а получилось совсем плохо.