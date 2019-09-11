«Дом нужно строить по законам природы, а не по законам рынка...»

Истории

В Томск приехал потомственный астролог из традиционной семьи браминов Ачарьи Пандит-Джи Каджол Шастри. В России и, в частности, в Томске он занимается научной и просветительской деятельностью с 2000 года. Его книга по ведической архитектуре Васту была впервые издана в Томске в 2009 году. В 2019-м книга переиздана в Томске уже третий раз.

– Мне нравится Сибирь с ее природой и народами. В Томск я приехал на встречу с учеными. У нас научная дискуссия о традиционной архитектуре Васту. Как построить дом так, чтобы он не нарушал законов природы и даже принес ей пользу, не вредил бы здоровью человека. Так же обсуждаем астрологию (она называется Джойтиш) и санскрит с научной точки зрения.

– Как построить ведический дом? И что это вообще значит?

– Слово «веда» переводится с санскрита как «знание». С помощью этих знаний можно рассчитать законы природы и как мы можем комфортно жить согласно ее законам и при этом сохранять баланс между физиологией человека и природой. В архитектуре Васту главный принцип – определить какое место лучше всего подходит не только для комфорта глаз, но и для организма, для внутреннего роста человека. Например, в помещении, где мы работаем нам нужно больше солнечного света и свежего воздуха, следовательно, эта часть должна быть открытой в доме.

Важен баланс элементов – воды, земли, воздуха, огня, неба. Например, Васту помогает рассчитать, где поставить ванную, где мы используем воду, плиту, где мы используем огонь, в каком направлении сделать вход. Еще важно учитывать магнитные поля, планеты и звезды, о которых мы не задумываемся, но они влияют на нашу жизнь и здоровье.

– Но мы живем в основном в городских многоквартирных домах, как использовать принципы архитектуры Васту в них?

– Главное – расстояние между домами и их высота. Эти правила, мы учитываем еще в проекте. Но если здание уже построено, то это уже не важно: если ты счастлив в своей квартире – хорошо. Если нет – проверить, есть ли шансы что-то исправить. Нельзя исправить – нужно строить новый дом. Современные архитекторы и дизайнеры уделяют много внимания внешнему виду дома и красоте, но когда там начинают жить люди, у них начинаются проблемы со здоровьем. Все потому, что дом построен не по законам природы, а по законам рынка. Эдакая трендовая бетонная коробка. Но мы живем по законам природы, а не рынка. Когда мы физически здоровы, мы здоровы духовно. Когда мы здоровы, мы счастливы. Когда счастливы – у нас в семье гармония и здоровые умные дети, мы хорошо работаем и делаем все вовремя – улучшаем свое благосостояние и экономику своей страны.

Фото: Юлия Корнева

– Есть ли в Томске здания, построенные по правилам архитектуры Васту?

– Да. Но в основном, это старые деревянные здания и храмы. Что меня поражает в Томске больше всего, это то, что строители 17-19 веков соблюдали принципы архитектуры Васту, хотя, скорее всего они их не знали. Эти принципы – небольшая высота, максимум четыре этажа, натуральные материалы – дерево и камень, умеренность.

– Ваша книга в России еще где-то кроме Томска издавалась?

–Я написал книгу о ведической архитектуре. В первый раз ее опубликовали в Томске в 2009 году, потом в Москве и Петербурге в 2013 и в 2014. В этом году в Томске ее переиздали во второй раз на средства энтузиастов из Томского научного центра СО РАН. К сожалению, тираж небольшой из-за маленького бюджета.

– Вы ведь еще специалист по артрологии. Астрология, это ведь не только гороскопы?

– На Западе считается, что астрология – это предсказания. На самом деле в традиционной индийской астрологии Джойтиш, которая тоже часть Веды, предсказания стоят на последнем месте. Основное – это расчеты очень практических вещей: алгебра, геометрия, экономика, архитектура. Традиционной индийской астрологии мы обязаны современной системой счисления, потому что там впервые появился ноль.

— Современная астрология близка к астрономии: ответы на вопросы, что есть планеты, звезды, расстояния между ними, составлять прогнозы погоды с их помощью. Погода влияет на окружающую природу, следовательно, и на состояние человека. Например, когда светит солнце, мы бодрствуем и радуемся, а в полнолуние некоторые люди начинают вести себя странно. Другие планеты тоже влияют на состояние человека, хотя он их не видит. Если человек родился в определенный день в определенное время, можно рассчитать какие планеты и как влияют на его здоровье и качество жизни, как максимизировать пользу и минимизировать вред. Древние ученые, создававшие Веды заметили эти закономерности и записывали их, сейчас мы просто используем накопленные знания, где-то осовремениваем их. Эти знания не противоречат научной картине мира.

Европейцы зачастую прочитают одну книгу по астрологии или пройдут годичный курс, начинают воображать себя астрологами, заниматься предсказательством и портить этим жизнь людям, которые им доверяют. Такие люди дискредитируют Джойтиш и Веды в целом.

– Возможно ли обучиться ведическому знанию? Или оно только для избранных?

– В Индии есть санскритские университеты. Их очень много на севере страны. Есть и государственные и частные ВУЗы, как и в России. Учиться нужно семь лет. С этим образованием можно работать в любой сфере: например, если ты обучался по направлению Джойтиш, можно стать архитектором, математиком, банковским работником, если выбрал Аюрведу — можно работать врачом, если изучаешь санскрит, можно стать литератором или историком.

– Поступление на определенную специальность зависит от касты?

– Сейчас происхождение не важно. Раньше только брахманы и кшатрии могли получать высшее образование, но сейчас каста не имеет значения. Обучаться в санскритских университетах могут все, включая иностранцев.

– А что насчет кафедр санскрита в российских университетах? Каково там качество обучения?

– Я бы не сказал что оно хуже, скорее профессорам не хватает уверенности в завтрашнем дне и это чувствуется. В Индии же работать в сфере образования почетно. Учителя и профессора получают достойную зарплату.