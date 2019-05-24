Дом молчания

Истории

У пенсионера, проживающего в психоневрологическом интернате «Забота», два раза за год зафиксировали перелом челюсти. И о первом, и о втором происшествии ни сотрудники интерната, ни врачи не сообщили полиции. Заявление в правоохранительные органы написали родственники пострадавшего.

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«Отца ударили тростью»

Своего отца Н. (имя его не раскрывается согласно закону «О защите персональных данных» — прим.ред.) дочерям Надежде и Наталье пришлось отдать на попечение в психоневрологический интернат «Забота» (Шегарский район, деревня Вороновка). Он недееспособен, а возможности постоянно находиться рядом у них не было. В редакцию ТВ2 женщины обратились после того, как в очередной раз решили навестить отца и узнали, что тот находится с переломом челюсти в областной клинической больнице.



— Оказалось, что наш недееспособный отец, находящийся в Шегарском психоневрологическом интернате «Забота» с мая 2018 года по март 2019 года дважды находился на лечении в Томской областной клинической больнице в связи с двухсторонним переломом челюсти, — рассказала ТВ2 дочь потерпевшего Наталья. — О первом переломе мы узнали, когда отец попал в больницу во второй раз. Нам об этом рассказал лечащий врач, а не руководство интерната. Когда мы позвонили в интернат, там объяснили, что отца первый раз отправили в больницу, как только врач-терапевт случайно обнаружила шишку на нижней челюсти. Где и как отец получил первый перелом, ни медицинскому персоналу психоневрологического интерната «Забота», ни его директору Наталье Храмцовой ничего неизвестно. По поводу второго перелома нам рассказали, что отец сам упал в коридоре и сломал челюсть. Но как можно упасть, чтобы получить двухсторонний перелом? Мы врача интерната спрашивали, как так получилось, что отцу в течение одного года дважды ломали челюсть? Врач нам тогда сказал, что отец сам виноват, что ведет себя агрессивно, нападает на персонал и пациентов. Но если он такой агрессивный, то почему его агрессию не лечат медикаментозно? Нам ответили, что для этого нет показаний.

Наталья рассказала, что, позже, в разговоре с одной из сотрудниц интерната выяснилось, что отец не падал. Его ударил тростью другой проживающий в интернате мужчина.

«По факту двух переломов, полученных отцом в психоневрологическом интернате «Забота», 15 марта нами подано заявление в Октябрьский РОВД Томска. Также мы обратились за помощью к уполномоченному по правам человека в Томской области Елене Карташовой», — рассказала Наталья.

«Решать, криминальная травма или нет, должна полиция»

Томский омбудсмен Елена Карташова считает, что в любом случае получения травм людьми, которые находятся на попечении психоневрологических интернатов, должна разбираться только полиция.

— К нам обратилась дочь человека, который находится на попечении психоневрологического интерната «Забота», — сказала Елена Карташова. — Мы съездили с проверкой в интернат «Забота» и нашли подтверждение ее словам. Оказалось, что первый раз перелом челюсти у ее отца обнаружили 3 мая 2018 года, причем это сделал не терапевт, а психиатр. Именно он заметил отек лица. 4 мая его свозили почему-то в больницу к онкологу. Онколог сказал, что патологии нет, и отправил к хирургу-терапевту с припиской «возможно, травма криминального характера». А 5 мая его госпитализировали с двухсторонним переломом нижней челюсти. Травму выявили 3 мая, но, предположительно, получил он ее 1 мая. В больнице он находился с 5 по 14 мая. Тогда никто ничего не сообщил в правоохранительные органы. Медики посчитали, что интернат проинформировал полицию о наличии травмы, а там посчитали, что это должны были сделать медики. При этом в документах учреждения была сделана отметка, что о первом переломе родственников уведомляли. Второй перелом мужчина получил уже в марте этого года. В медкарте также зафиксировано, что об этом было сообщено родственникам. И во второй раз никто в правоохранительные органы не сообщил. Нам пришел письменный ответ из управления УВД, в котором говорится, что «никаких сообщений от руководства «Заботы» в указанные дни им не поступало. Заявление написала дочь потерпевшего, оно зарегистрировано 15 марта и передано в территориальный орган. 1 апреля было возбуждено уголовное дело по статье 112 часть 1 УК РФ» (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека — прим. ред.). Дело находится под контролем. Также свою проверку по данному факту проводит прокуратура Шегарского района.

Елена Карташова добавила, ее тревожит тот факт, что подобные случаи в психоневрологических интернатах (ПНИ) не редкость. С ее слов, очень часто подопечные интернатов попадают с травмами в больницы и о них не сообщают в полицию.

«Как нам стало известно, ведомственные приказы позволяют этого не делать, — отмечает Елена Карташова. —Там такая размытая формулировка: сообщать только при наличии основания полагать криминальный характер травмы. Решать, при каких обстоятельствах получена травма, должны правоохранительные органы, а не сотрудники социального учреждения или врачи. Моя сегодняшняя задача — составить регламент или инструкцию: кто и в какие сроки сообщает о таких инцидентах. Потому что в таких случаях не исключено злоупотребление служебным положением. Я считаю, что когда подобные вещи происходят, это прямое нарушение прав человека. Во-первых, нарушение права на защиту. Человек зачастую, в силу своих особенностей, не может рассказать, что над ними совершили насилие. Или не понимает этого».

«После уточнения диагноза информация о травмах направляется в полицию»

В свою очередь начальник облдепартамента соцзащиты Марина Киняйкина в ответе на письменный запрос ТВ2 ответила, что 9 марта 2019 года в психоневрологическом интернате «Забота» действительно произошел инцидент между двумя недееспособными проживающими, в ходе которого одному из них была сломана челюсть. Но Марина Киняйкина утверждает, что директор интерната "Забота" сообщала в полицию. И именно после ее заявления уголовное дело было возбуждено. Напомним, в полиции факт заявления от директора интерната — не подтвердили.

«Люди с психическими расстройствами или недееспособные не знают о своих правах»

Юрист Ольга Малиновская объясняет, нужно понимать, как работает защита прав лиц с психическими расстройствами или признанных судом недееспособными. Так как именно эти права чаще всего нарушаются психиатрическими учреждениями, а сами граждане, носители этих прав, в подавляющем большинстве случаев не знают ни о них, ни о том, как их реализовать.

— В соответствии с правилами постановления РФ «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных» раз в полгода проводятся плановые и внеплановые проверки исполнения обязанностей по опеке в отношении недееспособного гражданина. Считаю, родственники могут подать заявление о проведении внеплановой проверки с приложением фактов об избиении. И может быть возбуждено дело по статье 112 (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Родственники могут обратиться в полицию для возбуждения уголовного дела, им для этого не нужны права законного представителя. Следователь или дознаватель по согласованию с прокурором имеют право возбудить дело частного обвинения без заявления пострадавшего, если преступление совершено в отношении лица, которое в силу зависимого или беспомощного состояния либо по иным причинам не может защищать свои права и законные интересы.

У родственников есть право подать жалобу на медицинскую организацию, в которой содержится недееспособный человек, в том числе и в органы опеки. Которые обязаны проверить, как смогли сотрудники интерната допустить факт причинения вреда здоровью. И вовремя не сообщили в полицию.