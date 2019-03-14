Дольщики РСК: уголовное дело возбуждено, но кто достроит дом

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Руководители «Региональной строительной компании», строившие дома в Зональном и Богашеве, стали фигурантами уголовного дела. Они обвиняются в причинении имущественного ущерба 89 участникам долевого строительства. У дольщиков чувства смешанные — да, дело возбуждено, но кто будет достраивать их дом, не ясно.

«Региональная строительная компания» занималась строительством многоквартирных домов в Зональном и в поселке Богашево. Дом в Богашеве был сдан в 2016 году, но жить в нем, по мнению жильцов, опасно.

«Когда я покупала квартиру, мне застройщик говорил, что все хорошо. Я ее приобрела за счет материнского капитала. Живу с двумя детьми. Во-первых, у нас постоянно холодно, даже летом. Полы ледяные. В квартире большая влажность, вещи по пять суток сохнут. У меня плесень появилась на стенах. Она опасна даже для взрослого человека, а у меня один ребенок — аллергик. Вытяжек в доме нет. И мне пойти некуда, это мое единственное жилье», — рассказывала жительница дома Екатерина.

В рамках расследования обстоятельств строительства, после жалоб в правоохранительные органы, был проведен ряд экспертиз. В противопожарной, например, говорилось, что эксплуатация здания в существующем виде создает угрозу жизни и здоровью жильцов: в доме не соответствует нормативам ширина эвакуационных выходов из квартир, нет пожарных извещателей, зазоры между перекрытиями заполнены монтажной пеной. В итоге дом в 2018 году был признан непригодным для проживания, угрожающим жизни и здоровью.

Однако власти сделали другую экспертизу, которая показала, что дом, хоть и аварийный, но подлежит реконструкции.

«Какая реконструкция? Там дело в том, что дом стоит на ходячем грунте, на ленточном фундаменте. А на таком грунте должны были быть сваи. И сейчас просто дом расходится», — сетуют жильцы.



Дом в Зональном пока не достроен. Так что жильцы, купившие у РСК квартиру, пока не знают, когда заселятся. Сейчас покупатели вспоминают, как рекламировался дом. Застройщики утверждали, что часть жилья будет построена для льготников, что стройку поддерживают и курируют местные власти.

Трехэтажный дом на 164 квартиры предусматривал три очереди сдачи. Первая очередь — 68 квартир — декабрь 2015 года, вторая — 45 квартир — декабрь 2016 года, и третья очередь — 51 квартира – еще через год. Однако стройка остановилась в 2015-м.

«Я заключила договор в июле 2015 года. Первая очередь была заманухой, как мы сейчас говорим. Но тогда стройка велась. РСК даже построила четвертый этаж, которого не было в проекте и который было предписано снести. Сносили, правда, очень долго. Предписание выдали в 2016 году, а исполнили его в конце августа 2017-го. Все это время дом стоял без крыши. Ее сделали осенью 2018 года. Состояние дома было страшным. Грибок, плесень, облупленная штукатурка. Мы заходили весной, в квартирах был лед, лежал снег. Брестская крепость какая-то», — рассказывает покупательница дома Надежда Орлихина.

Она отмечает, что по договору дом считается кирпичным. И несущие стены действительно возвели из кирпича, однако межкомнатные и внутренние перегородки выложены из пенобетона.

«Пенобетон не предполагает, что на него три года будет литься вода. Его можно в руку взять, и он крошиться будет», — говорит Надежда.

По имеющейся информации, два жителя областного центра с 2012 по 2018 год, используя подконтрольные организации, привлекали средства граждан под предлогом строительства многоквартирных домов. В Томске и Богашеве дома были построены ненадлежащего качества, с нарушением требований безопасности и сроков. В поселке Зональная Станция ни одна из трех очередей не достроена, — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД. В результате противоправных действий 89 гражданам причинен ущерб на общую сумму свыше 100 миллионов рублей.

В настоящее время двоим фигурантам — Михаилу Баркову и Наталье Барковой — предъявлено обвинение по статье «причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». Они находятся под домашним арестом и не признают вину.

По словам Орлихиной, еще до возбуждения уголовного дела руководитель РСК Михаил Барков вел компанию к ликвидации, минуя банкротство.

«Барков как застройщик был обязан предоставлять адрес фактического пребывания фирмы. Налоговая туда выезжала, но фирмы по адресу нет. Налоговая дает срок исправить. Они этого не делают. Дается три месяца, и после этого предприятие может быть ликвидировано.Тогда бы никакие претензии со стороны бюджета или нас не принимались. Когда мы это обнаружили, то поехали в Москву, написали заявление о приостановлении процедуры. Можно предположить, что Барков целенаправленно шел к ликвидации фирмы. Нигде себя не заявлял, на месте не находился, по счетам движения денег не было», — отмечает Надежда Орлихина.