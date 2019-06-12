Дольщики «Демоса»: платить кооперативу или остаться без квартиры

Истории

Владимир Ушков — один из дольщиков «Демоса». В 2012 году он приобрел жилье по адресу переулок Нижний, 49, а в 2019 получил иск на 300 тысяч рублей, которые требовал с него жилищно-строительный кооператив на достройку дома. Состоялся суд. Как итог: Владимир вышел из состава кооператива, а это значит, что квартиру в данном доме он не получит никогда.

Случай Владимира Ушкова не единичный. Свыше 30 человек не получат квартиры, за которые они когда-то заплатили. Обещаниям ЖСК вернуть вложенные деньги люди не верят, но поделать ничего не могут — в данной ситуации все по закону.

Золотые квартиры

«Подали в суд за, то что я не платил взносы — 26 тысяч. На них насчитали пеню 115 тысяч. Плюс я не участвовал в ЖСК, заявление не писал, поэтому должен был платить вступительный взнос в 195 тысяч рублей. Цифры нереальные. Я работаю, но не могу позволить себе платить такие суммы. Где брать такие деньги? Мне кажется, что у многих такая ситуация», — рассказывает Владимир Ушков.

По его словам, квартиры получаются «золотыми», а сумма, которую заплатят члены кооператива, будет превышать себестоимость жилья в два-три раза.

«В итоге мы достигли мирового соглашения. Юрист оспорил часть взносов из-за истечения сроков давности. Я написал заявление на выход из ЖСК. Это значит, что квартиру, когда дом достроят, я не получу, а вложенные мною деньги должны вернуть в течение трех лет. Но три года — это срок исковой давности. То, есть мне могут вернуть деньги завтра, могут через 2 года и 11 месяцев, а могут и никогда не вернуть. Никаких гарантий никто не дает», — резюмирует Владимир Ушков.

«Мы не сможем достроить дом, не доплачивая»

«Законы Российской Федерации таковы, что в рамках процедуры банкротства застройщика участники строительства могут забрать имущество, создав ЖСК. Большинство жильцов проголосовали за это, и объект был передан нам по суду. По закону все участники, которые включались в реестр требований-кредиторов, автоматически стали членами кооператива. Мы всех оповещали о создании кооператива. К господину Ушкову я лично несколько раз ездил и просил подписать уведомление о том, что кооператив создан. Но он почему-то решил, что дождется своей квартиры просто так, ничего не доплачивая. Но так не бывает», — рассказывает бывший председатель ЖСК Андрей Крайсман.

Андрей Крайсман объясняет, что в ЖСК существует три вида платежей. Однако сумма у членов кооператива может отличаться.

«Вступительный взнос, ежемесячный членский взнос и взносы на завершение строительства. Суммы разные, и зависят от того, участвовал раньше человек или нет. Если не платил с 2015 года, то в 2018 и 2019 будет платить большие деньги. Это все прописано в Уставе коллективным решением кооператива. Сейчас минимальная сумма на достройку — 10 тысяч рублей за квадратный метр», — отмечает Крайсман.

Собранные деньги — порядка 16 млн рублей — были направлены на прохождение необходимых экспертиз, создание проектно-сметной документации. На полученную от обладминистрации субсидию к дому были подведены коммуникации — провели теплотрассу, водопровод, канализацию. Также полностью оплачена установка подстанции и ввод мощностей по элекстроснабжению.

«Также были проведены определенные виды работ на блоках А и Б. Мы сделали кровлю, остеклили дом и частично провели проводку. То есть, по сути закрыли эти блоки от разрушения и влияния внешней среды. Остальные деньги ушли на экспертизы. Это обязательные процедуры, которые от нас требует застройщик и администрация, чтобы продолжать работы. Понятно, что сами участники ЖСК завершение строительства не потянут. Там огромные суммы — больше 300 млн рублей. поэтому сразу стоит вопрос, на что рассчитывают те граждане, которые игнорируют участие в кооперативе», — рассказывает Андрей Крайсман.

По его словам, ситуация крайне сложная. Договоры долевого участия, которые были заключены с застройщиком, с образованием ЖСК не действуют. При этом, если изначально дольщиков было порядка 250 человек, то сейчас в кооперативе остались 170.

«На сегодняшний день больше 30 человек вышли из состава кооператива. Это тоже одна из проблем, потому что они на основании закона требуют своих денег, вложенных в «Демос». Получается, что нагрузка лежит на кооперативе. То есть, с одной стороны мы должны завершить строительство, а с другой — вернуть деньги вышедшим дольщикам», — отмечает Крайсман.

По его словам, сейчас обладминистрация ищет инвестора, который смог бы достроить дом. Согласно плану мероприятий, до конца блока А и Б планируется ввести в эксплуатацию.

История вопроса

В 2007 году «Демос» начал строительство домов 47 и 49 в переулке Нижнем. Спустя пять лет стройка остановилась, застройщик объявил себя банкротом, а 498 квартир остались недостроенными. В марте 2015 года участники строительства проблемных объектов решили создать жилищно-строительные кооперативы. В том же году губернатор Сергей Жвачкин решил профинансировать из бюджета подведение к этим домам инженерных сетей, дабы «сконцентрировать средства дольщиков на достройке дома».

В 2012 году в отношении компании «Демос», от действий которой пострадали около 600 дольщиков, возбудили уголовное дело. Расследование длилось 3,5 года и было передано в суд в апреле 2016-го. В качестве потерпевших по этому делу проходят свыше 500 человек. Объем дела составляет 150 томов.

Руководителя компании Алексея Мальцева обвиняют в совершении преступлений по статьям «причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб» и «мошенничество в особо крупном размере».

В конце декабря 2018 года Бастрыкин дал указание томскому СК помочь дольщикам «Демоса».

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