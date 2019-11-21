Дольщики «Демоса» добились пересмотра дела Алексея Мальцева
В областном суде рассматривается апелляция по делу крупного томского застройщика, компании «Демос» Алексея Мальцева, сына экс-спикера областной Думы Бориса Мальцева. Ранее суд прекратил уголовное дело, что позволило Алексею Мальцеву избежать наказания. Потерпевшими по делу проходят 500 человек. Они не согласились с подобным решением суда и решили обжаловать дело.
Заявление написала Людмила Овчарова. В планах у женщины встреча с помощником президента.
«Я узнала о постановлении и подала апелляционную жалобу. Дело отправили в областной суд. Никаких решений нет. В следующий вторник будет третье заседание, но особых подвижек нет», — говорит она.
По словам женщины, Алексей Мальцев в суде чувствует себя уверенно, постоянно улыбается.
«Суд оставил все наши иски без рассмотрения. Мол, мы можем подавать отдельные гражданские иски. При этом в решении говорится об арестованном имуществе Мальцева. Арест наложен на гараж, нежилое трехэтажное здание площадью в семь соток и земельный участок. Но это же смешно на 500 человек. А по решению суда и этого имущества, считай, нет. Вот такая горькая история», — рассказывает Людмила.
Женщина подчеркивает, что дольщиков возмутило то, что Мальцев фактически остался безнаказанным. В то время как многие люди по-прежнему ждут квартиры.
«А кто-то умер, так и не дождавшись. На суде говорили, что одного уже нет, второго. Люди же вкладывали в эту стройку не потому, что у них деньги лишние были, а потому, что на покупку другого жилья денег не было. Моя квартира — это блок Е. С 2010 года там ничего не меняется», — сокрушается Людмила.
Дольщики подчеркивают, что несмотря на их просьбы информировать их о процессе, о приговоре никто не знал. В июне, когда выносился вердикт по делу, в зале присутствовала лишь одна дольщица, с которой большинство участников лично не знакомы, а потому не могут сейчас связаться.
«Считаю решение Кировского районного суда незаконным, не отвечающим интересам многочисленных потерпевших, пострадавших от действий Алексея Мальцева. Участники процесса не были оповещены надлежащим образом о дате и времени проведения заседания, на котором принималось решение о прекращении уголовного дела, и пострадавшие граждане не могли лично присутствовать на оглашении приговора. Таким образом были нарушены их конституционные права в соответствии со статьей 123 Конституции: Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод, а судопроизводство идет на основе состязательности и равноправия сторон. При этом суд может рассмотреть дело и при неявке кого-либо из участников. Но только если граждан известили о времени и месте заседания», — такое заявление сделала в ходе одного из заседаний дольщица Екатерина Зубкова.
Она просила суд приобщить заявление к материалам дела, но просьба Екатерины была отклонена.
История вопроса
В 2007 году «Демос» начал строительство домов 47 и 49 в переулке Нижнем. Спустя пять лет стройка остановилась, застройщик объявил себя банкротом, а 498 квартир остались недостроенными. В марте 2015 года участники строительства проблемных объектов решили создать жилищно-строительные кооперативы. В том же году губернатор Сергей Жвачкин решил профинансировать из бюджета подведение к этим домам инженерных сетей, дабы «сконцентрировать средства дольщиков на достройке дома».
В 2012 году в отношении компании «Демос», от действий которой пострадали около 600 дольщиков, возбудили уголовное дело. Расследование длилось 3,5 года и было передано в суд в апреле 2016-го. В качестве потерпевших по этому делу проходят свыше 500 человек. Объем дела составляет 150 томов.
Руководителя компании Алексея Мальцева обвиняли в совершении преступлений по статьям «причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб» и «мошенничество в особо крупном размере».
18 июня было вынесено решение о прекращении дела. Оказалось, что на одном из судебных заседаний прокуратура ходатайствовала о переквалификации обвинения на более мягкую статью: со статьи «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение» на статью «Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере».
Алексей Мальцев также обвинялся по статье «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием», однако и эта статья относится к категории средней тяжести.
Переквалификация позволила защите Мальцева заявить ходатайство о прекращении уголовного преследования в связи с истечением шестилетнего срока давности. В итоге уголовное дело было прекращено «по нереабилитирующим обстоятельствам».
«В соответствии с уголовным законодательством есть понятие «действие во времени», — объясняла начальник уголовно-судебного управления облпрокуратуры Елена Лабазанова. — Преступность и наказуемость деяния определяется уголовным законом, который действовал в момент совершения преступления. Мальцев совершил его в период с 2005 года по 7 декабря 2012 года. В этот период времени уголовная ответственность за мошенничество в сфере предпринимательства была установлена по статье 159.4. Когда она утратила свою силу, уголовная ответственность попала под статью 159. Если по ней наказание предусмотрено до 10 лет лишения свободы, то по статье 159.4 — до пяти лет. В соответствии с Конституцией РФ закон, ужесточающий ответственность, не имеет обратной силы. Он не может распространяться на деяния, совершенные до его введения. Действия Мальцева были совершены в период действия статьи 159.4, поэтому гособвинитель принял верное решение о переквалификации.
При этом при рассмотрении дела Мальцева лишение права гражданина на жилое помещение не было квалифицирующим признаком.
«Им являлось причинение ущерба в особо крупном размере. К тому же в тот период времени не было признака лишения права на жилье, поэтому он не мог вменяться», — добавила прокурор.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
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