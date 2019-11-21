Дольщики «Демоса» добились пересмотра дела Алексея Мальцева

Истории

В областном суде рассматривается апелляция по делу крупного томского застройщика, компании «Демос» Алексея Мальцева, сына экс-спикера областной Думы Бориса Мальцева. Ранее суд прекратил уголовное дело, что позволило Алексею Мальцеву избежать наказания. Потерпевшими по делу проходят 500 человек. Они не согласились с подобным решением суда и решили обжаловать дело.

Фото: скриншот из программы "Томское время"

Заявление написала Людмила Овчарова. В планах у женщины встреча с помощником президента.

«Я узнала о постановлении и подала апелляционную жалобу. Дело отправили в областной суд. Никаких решений нет. В следующий вторник будет третье заседание, но особых подвижек нет», — говорит она.

По словам женщины, Алексей Мальцев в суде чувствует себя уверенно, постоянно улыбается.

«Суд оставил все наши иски без рассмотрения. Мол, мы можем подавать отдельные гражданские иски. При этом в решении говорится об арестованном имуществе Мальцева. Арест наложен на гараж, нежилое трехэтажное здание площадью в семь соток и земельный участок. Но это же смешно на 500 человек. А по решению суда и этого имущества, считай, нет. Вот такая горькая история», — рассказывает Людмила.

Женщина подчеркивает, что дольщиков возмутило то, что Мальцев фактически остался безнаказанным. В то время как многие люди по-прежнему ждут квартиры.

«А кто-то умер, так и не дождавшись. На суде говорили, что одного уже нет, второго. Люди же вкладывали в эту стройку не потому, что у них деньги лишние были, а потому, что на покупку другого жилья денег не было. Моя квартира — это блок Е. С 2010 года там ничего не меняется», — сокрушается Людмила.

Дольщики подчеркивают, что несмотря на их просьбы информировать их о процессе, о приговоре никто не знал. В июне, когда выносился вердикт по делу, в зале присутствовала лишь одна дольщица, с которой большинство участников лично не знакомы, а потому не могут сейчас связаться.

«Считаю решение Кировского районного суда незаконным, не отвечающим интересам многочисленных потерпевших, пострадавших от действий Алексея Мальцева. Участники процесса не были оповещены надлежащим образом о дате и времени проведения заседания, на котором принималось решение о прекращении уголовного дела, и пострадавшие граждане не могли лично присутствовать на оглашении приговора. Таким образом были нарушены их конституционные права в соответствии со статьей 123 Конституции: Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод, а судопроизводство идет на основе состязательности и равноправия сторон. При этом суд может рассмотреть дело и при неявке кого-либо из участников. Но только если граждан известили о времени и месте заседания», — такое заявление сделала в ходе одного из заседаний дольщица Екатерина Зубкова.

Она просила суд приобщить заявление к материалам дела, но просьба Екатерины была отклонена.

История вопроса

В 2007 году «Демос» начал строительство домов 47 и 49 в переулке Нижнем. Спустя пять лет стройка остановилась, застройщик объявил себя банкротом, а 498 квартир остались недостроенными. В марте 2015 года участники строительства проблемных объектов решили создать жилищно-строительные кооперативы. В том же году губернатор Сергей Жвачкин решил профинансировать из бюджета подведение к этим домам инженерных сетей, дабы «сконцентрировать средства дольщиков на достройке дома».

В 2012 году в отношении компании «Демос», от действий которой пострадали около 600 дольщиков, возбудили уголовное дело. Расследование длилось 3,5 года и было передано в суд в апреле 2016-го. В качестве потерпевших по этому делу проходят свыше 500 человек. Объем дела составляет 150 томов.

Руководителя компании Алексея Мальцева обвиняли в совершении преступлений по статьям «причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб» и «мошенничество в особо крупном размере».

18 июня было вынесено решение о прекращении дела. Оказалось, что на одном из судебных заседаний прокуратура ходатайствовала о переквалификации обвинения на более мягкую статью: со статьи «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение» на статью «Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере».

Алексей Мальцев также обвинялся по статье «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием», однако и эта статья относится к категории средней тяжести.

Переквалификация позволила защите Мальцева заявить ходатайство о прекращении уголовного преследования в связи с истечением шестилетнего срока давности. В итоге уголовное дело было прекращено «по нереабилитирующим обстоятельствам».