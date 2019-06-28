До и после падения глыбы



— После того как зарегистрировали ООО, учредитель становится участником, — говорит Владимир Фурсин. — В большинстве случаев есть участник в компании, который принимает основные решения, он и владеет большей долей компании. Остальные учредители имеют меньшую долю, соответственно, решений принимать не могут и ответственности не несут. Должны быть привлечены к уголовной ответственности директор УК и тот, кто этого директора и инженера нанимал на работу. В теории, осудят одного инженера, а потом УК просто примет на работу другого инженера. Если под суд пойдут учредитель и директор, желающих повторить ситуацию не найдется. Потерпевшей стороне я бы порекомендовал предъявить иск к управляющей компании «Стройсоюз» о возмещении морального вреда. Если девочка потеряла кормильца, то законный представитель ребенка может предъявить иск на содержание девочки и дальнейшее лечение, если после трагического случая возникли проблемы со здоровьем.



