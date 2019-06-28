До и после падения глыбы

После трагедии прокуратура возбудила уголовное дело
по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших смерть человека». Максимальная санкция статьи — до шести лет лишения свободы и штраф. Дело поступило в Ленинский районный суд 10 июня.
В суде ответит инженер управляющей компании, которая обслуживает этот дом. Именно его обвиняют в том, что УК не проконтролировала уборку кровли дома от снега и наледи.
Юлия рассказала,что они наняли адвоката, он будет представлять их в суде и заниматься иском за моральный ущерб. Компенсация, которую они хотят получить от УК, — 1 млн 750 тысяч рублей.