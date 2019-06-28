Добрые новости
28 июня,
2019


До и после падения глыбы
История пятилетней Тани, у которой погибла бабушка — ее единственный опекун
Тане всего пять, и у нее по документам нет родителей. Мама Тани лишена родительских прав, в графе «отец» прочерк. Они живы, но дочерью почти не занимались. Воспитывали девочку бабушки, передавая из «дома в дом». Таня никогда не видела море. С бабушкой Ирой они забронировали гостиницу в Сочи, но улететь на море не успели. Бабушки больше нет в живых.
Этой весной девочка потеряла своего опекуна — бабушку по папе. На Таню и бабушку Иру упала глыба льда с крыши пятиэтажки. Женщина скончалась на месте, девочка получила сотрясение мозга, ушиб шейного отдела позвоночника и кисти. Медики после падения глыбы оценивали состояние девочки как средней степени тяжести. Но после травмы упало зрение. Окулист, невролог и хирург теперь частые врачи у Тани.
Таня рассматривает книгу, которую читала бабушка Ира
Осторожно, сход снега. Весна в России
С наступлением весны в России нередки случаи травмирования людей от схода снега. Неубранный вовремя лед с крыш просто падает на головы. Так случилось и в Томске.
В марте 2019 года рухнувшая с крыши жилого дома наледь убила женщину. Ею оказалась 51-летняя томичка Ирина Еремина. Трагедия произошла у дома на проспекте Ленина, 202. Ирина шла из детской поликлиники вместе с внучкой. Подъехавшая скорая помощь констатировала смерть женщины.
До трагедии девочка каталась на коньках и занималась гимнастикой. Теперь врачи ограничивают Таню в физических нагрузках.

У Тани сотрясение головного мозга и оскольчатый перелом позвоночника, — рассказывает тетя девочки (по отцу) Юлия Колотова. — Когда я приехала на место трагедии, только натягивали ленту для ограждения и развешивали таблички о сходе снега. Снег растаял, и все забыли. Накажут одного виновного, дадут ему условный срок, и все. Мама работала бухгалтером на «Томском пиве». За сорок минут до трагедии я разговаривала с ней. До сих пор не верю, что это с нами произошло. Несправедливо. Все мы простые люди, ничего не можем решить. Пусть виновные будут наказаны.
Помочь проститься с Ириной помогли на заводе, где работала женщина. Управляющая компания «Стройсоюз», которая должна была почистить снег на крыше дома, перечислила 50 тысяч рублей на похороны. Больше никаких денег от УК не было. Напомним, за снег на крышах отвечает управляющая компания или ТСЖ.

Виновным в этой трагедии считают инженера управляющей компании «Стройсоюз», обслуживающей этот дом. Родственники погибшей хотят, чтобы суд наказал и руководство УК. Сейчас заведено уголовное дело только на инженера.

История пятилетней Тани, которую мама родила в 17 лет
Таня любит рисовать, хочет стать художницей. Девочка часто рисует черным цветом. На ее рисунках мама и папа изображены вместе и держатся за руки. Родители живы, но у каждого другая семья и другие дети.
В графе "отец" у девочки стоит прочерк. Все свои пять лет Таня жила с бабушками. Но, по словам временного опекуна девочки, отец пытался оформить свое отцовство.
Мой брат встречался с несовершеннолетней, она родила ребенка от него в 17 лет. Родители девушки говорили: если вы пойдете устанавливать отцовство и заберете у нас девочку, то мы подадим на него в суд за совращение малолетней. После смерти мамы родственники со стороны ее мамы вдруг захотели забрать Таню. Мы не понимаем их мотив, — рассказывает Юлия Колотова.
Сейчас временную опеку над ребенком получила Юлия, она ее родная тетя.
Соцзащита выплатила брату после гибели мамы пять тысяч рублей, мне 15 тысяч, — говорит Юлия. — Сейчас планируем закрывать ипотеку, которая была оформлена на маму. Я хочу выйти на работу, чтобы выплачивать кредит. Пока сижу в декретном отпуске. Но моей двухлетней дочке не дают место в садике. Мы стоим на очереди. Обидно, одним дают путевки, а другие ждут до последнего.
Два месяца девочка ходит вместе с тетей в поликлинику. Окулист, хирург и невролог - те специалисты, которых девочка посещает больше всего. Тане назначили укрепляющий массаж, но, к сожалению, в поликлинике пока мест нет.

Юля рассказывает, что после трагедии девочка боялась смотреть на тающие сосульки на крышах.

Мы хотим сходить к психологу, я понимаю, что девочке нужна помощь, — говорит Юлия. — У нее особенный характер, она часто не хочет заниматься, у нее рассеянное внимание. Никакого диагноза нет, но после выписки из больницы она с трудом ела. Тане не повезло, ее постоянно передавали из семьи в семью, как собачку. Надеюсь, это будет последняя семья для Тани.
Сейчас девочку иногда забирают в деревню Кузовлево родственники по маме.
Для Тани муж Юли принес собаку. Теперь Таня заботится о шпице Моте и много с ним играет.
Кто виноват в гибели бабушки Тани?
После трагедии прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших смерть человека». Максимальная санкция статьи — до шести лет лишения свободы и штраф. Дело поступило в Ленинский районный суд 10 июня.

В суде ответит инженер управляющей компании, которая обслуживает этот дом. Именно его обвиняют в том, что УК не проконтролировала уборку кровли дома от снега и наледи.

Юлия рассказала,что они наняли адвоката, он будет представлять их в суде и заниматься иском за моральный ущерб. Компенсация, которую они хотят получить от УК, — 1 млн 750 тысяч рублей.
«Я не знаю ничего об этом инженере, кроме того, что у него ребенок с ДЦП», — сказала Юлия.
УК «Стройсоюз» — одна из управляющих компаний Томска. Она обслуживает около 60 многоквартирников в городе. В течение двух месяцев после трагедии в офисах организации проходили проверки документации. Прокуратура установила, что компания нарушила правила содержания дома, ей выписали штраф 300 тысяч рублей.

По данным системы Rusprofile, общая сумма исковых требований к управляющей компании — 1 млн 102 тысячи рублей.

Согласно данным ЕГРЮЛ, учредителями управляющей компании «Стройсоюз» являются Кирилл Иунин и Сергей Цурков. Кирилл Иунин числится учредителем еще шести организаций в городе. Все организации так или иначе связаны с управлением недвижимым имуществом.

Сергей Цурков — учредитель 14 компаний, семь из них уже ликвидированы.
Директором УК «Стройсоюз» является Максим Никонов, помимо управления этой организацией, Максим значится руководителем еще в пяти: «Жилкомплекс», «Управдом», «РСК-Инжиниринг», «Социальная» и «Сибирский город». При этом он учредитель в двух УК, которыми и управляет, основная деятельность компании «Сибирский город» связана с грузовыми перевозками. В 2013 году Максим стал индивидуальным предпринимателем с основным видом деятельности производство строительно-монтажных работ.

Нам удалось дозвониться директору УК «Стройсоюз» Миксиму Никонову. Он отказался отвечать на вопросы ТВ2.

Мэр Томска Иван Кляйн сказал после трагедии, что управляющую компанию неоднократно штрафовали за плохую уборку снега с крыш домов. С 2015 года в отношении «Стройсоюза» проведено 26 проверок и выявлено 11 нарушений.
Ирина Еремина. Фото с личной страницы ВКонтакте
Юрист по вопросам ЖКХ Владимир Фурсин уверен, что руководство управляющей компании должно нести уголовную ответственность.

— После того как зарегистрировали ООО, учредитель становится участником, — говорит Владимир Фурсин. — В большинстве случаев есть участник в компании, который принимает основные решения, он и владеет большей долей компании. Остальные учредители имеют меньшую долю, соответственно, решений принимать не могут и ответственности не несут. Должны быть привлечены к уголовной ответственности директор УК и тот, кто этого директора и инженера нанимал на работу. В теории, осудят одного инженера, а потом УК просто примет на работу другого инженера. Если под суд пойдут учредитель и директор, желающих повторить ситуацию не найдется. Потерпевшей стороне я бы порекомендовал предъявить иск к управляющей компании «Стройсоюз» о возмещении морального вреда. Если девочка потеряла кормильца, то законный представитель ребенка может предъявить иск на содержание девочки и дальнейшее лечение, если после трагического случая возникли проблемы со здоровьем.

Если снег упал с балкона, владельцы квартиры уголовную ответственность не несут. Балкон относится к общедолевому имуществу, и ответственность полностью лежит на управляющей компании.

«Управляющая организация должна проводить осмотр конструктивных элементов дома в зависимости от необходимости и погодных условий, — рассказывает Владимир Фурсин. — Не дожидаясь заявки от жильцов, содержать имущество в соответствии с установленными законодательством требованиями. Если жильцы видят, что УК не выполняет свои обязанности, они могут сами подать заявку. Обычно так не происходит. Это то же самое, как опрессовка труб. Наступает подготовка к отопительному сезону, УК сама оформляет заявку на эти работы. УК может предложить перечень работ и услуг по уборке кровли. С указанием, что если будет обильный снегопад, то уборка производится с определенной частотой. А в весенний период для УК работы по уборке кровли обязательные, чтобы исключить падение снега».
Если наледь упала на человека или на имущество, пошаговую инструкцию, как защитить свои права, возместить ущерб и привлечь к ответственности, можно найти на сайте национального центра «Ледовый патруль».
Сейчас Юлия оформляет постоянную опеку на Таню, у нее есть маленькая дочь и девочки дружат. Завели собаку, гуляют вместе и надеются, что в следующем году поедут на море.
Photo: Юлия Фаллер
28.06.2019
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