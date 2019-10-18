Директор на час – проблема на 11 миллионов

Истории

Мария Лебедева шутя называет себя миллионером. Шутка невеселая. Мария должна 11 млн рублей. А началось все с того, что два человека попросили Марию зарегистрировать фирму на свое имя.

Объявления о вакансии «номинального директора» встречаются довольно часто. Посулы соблазнительные: за регистрацию фирмы или ИП сразу платят от 5 до 50 тысяч рублей и обещают хорошую зарплату. Но по факту вместо денег номинальных директоров и учредителей часто ждут многомиллионные задолженности и уголовное преследование.

«Потратила 15 тысяч на подарки»

История Марии началась в 2011 году. Тогда 23-летняя девушка училась в строительном университете, подрабатывала бухгалтером и искала подработки.

«Однажды мне поступило заманчивое предложение — зарегистрировать ООО, открыть расчетный счет, уведомить Пенсионный, налоговую об открытии счета, оформить статистику и отдать фирму под ключ владельцу за вознаграждение. Я подумала, что это отличная подработка, и взялась за работу», — рассказывает Мария.

Фирма в налоговой была зарегистрирована, счет открыт. Мария рассказывает, что она встретилась с заказчиками, отдала им документы и подписала документы о выходе из ООО и смене директора. Заказчики пообещали сдать документы в налоговую самостоятельно.

«Заказчиками фирмы были двое — Александр и Дмитрий. Раньше они работали в холдинге, занимались строительством дорог. Через некоторое время я перезвонила им, чтобы узнать, отдали ли они документы в налоговую. Александр сказал, что уволился, а Дмитрий, что все сделал. Я заработала 15 тысяч рублей. К Новому 2012 году можно было покупать подарки себе и близким», — говорит Мария.

Девушка об этой «подработке» забыла. Занималась ведением бухгалтерии, делала отчетность мелким ИП. Оформила ипотеку. В сентябре 2014 года, то есть спустя три года, Марию вызвала служба безопасности банка. Ей сообщили, что у нее долг в 6,7 млн рублей.

Я была в шоке. Подумала, что это какая-то ошибка. Потому что таких денег не держала в руках никогда, в долг не брала. Думала, что помнила все, что делаю. Но оказалось, что фирму, которую я регистрировала в 2011 году, с меня списали не сразу, а через полгода, летом 2012 года. Она работала под моим номинальным руководством. Туда было устроено очень много человек, которым начисляли зарплату. Потом они подали отчетность за два квартала в ПФР и ФСС с огромными суммами начислений. В ИФНС к уплате были поданы огромные суммы налога на прибыль и НДС. Но они все это не заплатили. У налоговой образовалась большая недоимка налогов по этой фирме. В 2013 году она подала в Арбитражный суд на банкротство, а в 2014 году меня привлекли к субсидиарной ответственности как бывшего директора фирмы.

Мария рассказывает, что в налоговую были предоставлены декларации по НДС и прибыли, которые были сформированы и сданы в налоговую в период моего номинального директорства, в Арбитражном суде фигурировали трудовые договоры с работниками. Девушка несколько раз подавала заявление в СКР, говорила, что эти документы сфальсифицированы, так как она их не подписывала. Однако в возбуждении уголовных дел было отказано, так как «представленные в деле документы не имеют признаков исправления и подчистки, оснований сомневаться в подлинности документа нет».

«Я написала заявление в ОБЭП города Томска на заказчиков этой фирмы, — говорит Мария. — В деле было очень много их следов: они снимали деньги, распоряжались расчетными счетом, заключали договора и подписывали документы. В ОБЭП их нашли, допросили. Они рассказали, что зарегистрировали фирму на меня, но управляли ей сами, снимали деньги и принимали работников без моего участия и уведомления. Эти действия даже попадали под признаки состава преступления «Образование юридического лица через подставных лиц». Но фирма была зарегистрирована 12 ноября 2011 года, а статью ввели 7 декабря 2011-го. Получилось, что преступление как бы есть, даже потенциальные преступники признались, но завести дело нельзя».

Спустя какое-то время долг девушки в 6,7 млн стали продавать с торгов. Купили его за 1 % от суммы, то есть за 67 тысяч рублей. Вскоре после этого процедура банкротства фирмы завершилась. К девушке обратились представители нового кредитора, стали требовать деньги. Было подано несколько заявлений — на розыск должника, на розыск имущества, на привлечение к уголовной ответственности.

«Я была беременна, когда меня вызвали приставы. Приставы пояснили, что если я буду скрываться и уклоняться от уплаты, то они будут меня караулить в женской консультации, где я наблюдала беременность. Что мои кредиторы сообщили им даже время, когда загорается свет в моих окнах. Что с такой суммой долга они будут вынуждены завести уголовное дело. Через несколько часов после беседы мне стало очень плохо. Меня увезли в роддом, а оттуда в Областную клиническую больницу. Мне становилось все хуже. К счастью, все обошлось. Дочка родилась чуть больше килограмма. На сегодняшний день у нас все хорошо», — продолжает Мария.

Однако вскоре у мужа Марии диагностировали опухоль мозга. Через несколько лет его не стало. В это время кредиторы подали иск. Они требовали продать автомобиль и выплатить им долю. Спустя два года они подали в суд очередной иск, требовали выплатить проценты. Также в суд обратилась и налоговая, с требованием взыскать убытки за банкротство. Таким образом, за несколько лет сумма долга достигла 11 млн рублей. ​

Заведена процедура банкротства меня как физического лица. Однако долги по субсидиарной ответственности в ходе банкротства не списываются. Сейчас мы готовим очередное заявление в правоохранительные органы. Хотим, чтобы заказчиков фирмы привлекли к ответственности за мошенничество. Жить с этим столько лет очень тяжело морально, — говорит Мария. — Своими силами решить вопрос так и не удалось. Я в поисках помощи. Все, что мы придумали с юристом, мы сделали — подавали иски в прокуратуру, Следственный комитет. Но результата так и не было. Сейчас я в основном сужусь со своими кредиторами, не работаю. У меня маленький ребенок. Живем на пенсию по потере кормильца.

Советы юристов

Что делать, если вы номинальный директор фирмы? Руководитель юридической компании «АВАЛЬ» Анастасия Ефименко отмечает, что фиктивному директору следует подать заявление в налоговую.

«В заявлении нужно указать факт того, что фиктивный генеральный директор не имеет никакого отношения к фирмам ООО или другим юридическим лицам, которые имеют задолженности перед кредиторами, а также необходимо доказать факт непричастности к юридическим лицам, занимающимся мошенничеством», — отмечает Ефименко.

Также можно подать исковое заявление в суд о признании юридического лица незаконно зарегистрированным.

«При наличии оснований полагать, что на вас оформлена фирма ООО, необходимо обратиться в правоохранительные органы и написать заявление о том, что на вас незаконно оформили фирму и обналичивают денежные средства незаконным путем. Это необходимо сделать для того, чтобы в дальнейшем на фиктивного генерального директора не повесили долги и не привлекли к уголовной ответственности», — говорит Анастасия Ефименко.

Однако эти советы могут помочь в случае, если налоговая еще не завела дело.

Налоговая vs однодневки

По данным налоговой, в Томске на сегодняшний день 732 компании обладают «признаками фиктивности». Это 2,7 % от общего числа зарегистрированных лиц. При этом число таких с начала 2019 года уже сократилось на 300 единиц.

В большинстве случаев компании регистрируются на социально-неблагополучных граждан, студентов, иностранных граждан, не имеющих постоянного места жительства в РФ.

«Под «фирмой-однодневкой» ФНС подразумевает юридическое лицо, не обладающее фактической самостоятельностью, созданное без цели ведения предпринимательской деятельности и, как правило, не представляющее налоговую отчетность, — объясняет ТВ2 пресс-секретарь УФНС России по Томской области Маргарита Ющенко. — Создаются такие фирмы для включения их в цепочку хозяйственных связей. При этом налогоплательщик и фирма-однодневка, которая формально не имеет к нему отношения, совершают «согласованные противоправные действия» с целью уклонения от налогового администрирования. В том числе использование незаконных схем, среди которых обналичивание денежных средств, возмещение НДС, вывод денег за рубеж, подставные тендеры, выводы активов из банкротящихся предприятий и так далее».

Маргарита Ющенко объясняет, что налоговая может узнать фирму-однодневку по ряду признаков. Например, минимальный размер уставного капитала, подача отчетности с нулевыми показателями, отсутствие штата, материальных и административных ресурсов, подозрительные хозяйственные операции. Также вызвать подозрения могут и сведения о руководителе или учредителе, который руководит более чем пятью организациями или является учредителем более чем в десяти компаниях. Также может насторожить и адрес фирмы, если во время регистрации указан несуществующий адрес или непригодное для использования помещение либо там «прописано» сразу несколько фирм.

«Изменения в законе о государственной регистрации (129-ФЗ) позволили налоговым органам исключать из ЕГРЮЛ организации, имеющие признаки недостоверности. При подтверждении недостоверности сведений налоговые органы могут внести в реестр запись о недостоверности места нахождения юридического лица, его руководителя или учредителя и в дальнейшем исключить его из ЕГРЮЛ. С такой записью в ЕГРЮЛ органы управления этих компаний ограничены в возможности создавать новые «серые» фирмы. Налоговые органы теперь могут отказывать в регистрации лицам, которые в течение последних трех лет были причастны к деятельности юридических лиц, нарушивших законодательство. К ним относятся участники и директора брошенных с задолженностью или указавших недостоверные сведения компаний», — отмечает Ющенко.

Узнать, кто является учредителем фирмы, а также убедиться, что на вас не зарегистрировано ничего, что вы не регистрировали, можно на сайте ФНС России в сервисе «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента». Там можно получать комплексную информацию о юридических лицах совершенно бесплатно, круглосуточно и в режиме online. В один сервис объединены 12 источников информации + калькулятор налоговой нагрузки. В сервисе реализован удобный поиск по наименованию, адресу компании, массовым участникам, директорам, дисквалифицированным и лицам, подпадающим под ограничения закона о государственной регистрации об участии или управлении компаниями.