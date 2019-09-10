«Что обсуждают мамочки в декрете — как развивать детей, во что одевать, — говорит одна из основательниц «МиниДино» Татьяна Ладонина. — И вот с одеждой как-то не задалось — хоть и не советские времена, но с выбором оказалось непросто. То, что было красивым и качественным, стоило дорого. То, что предлагал массмаркет — казалось

неинтересным и непрактичным. Кроме того, город маленький — и массмаркет маленький, все в одном и том же ходят. В общем, после долгих обсуждений мы решили... шить одежду сами. Хотя к швейному производству отношения не имели — все трое работали в сфере продаж».

