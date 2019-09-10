До недавнего времени знакомство с дино-стилем было возможно лишь онлайн. Первый оффлайн магазин одежды для любителей динозавров открылся в Томске в день знаний. Почему не в Москве или Питере? А потому что придумали и раскрутили бренд три томички.
Татьяна Ладонина, Ирина Солдаева, Елена Бородич
«Что обсуждают мамочки в декрете — как развивать детей, во что одевать, — говорит одна из основательниц «МиниДино» Татьяна Ладонина. — И вот с одеждой как-то не задалось — хоть и не советские времена, но с выбором оказалось непросто. То, что было красивым и качественным, стоило дорого. То, что предлагал массмаркет — казалось неинтересным и непрактичным. Кроме того, город маленький — и массмаркет маленький, все в одном и том же ходят. В общем, после долгих обсуждений мы решили... шить одежду сами. Хотя к швейному производству отношения не имели — все трое работали в сфере продаж».
Татьяна Ладонина
одна из основательниц «МиниДино»
Придумав идею с динозаврами, девушки сами нарисовали первые эскизы курточек. По справочнику нашли телефоны швейных фабрик и стали предлагать сотрудничество.
«Поначалу нас воспринимали несерьезно — мол, просто мамочки страдают от скуки в декрете, — говорит со-основательница «МиниДино» Елена Бородич. — Но одна фабрика согласилась попробовать. Мы решили отшить маленькую партию — в 50 курток, чтобы понять — будет продаваться или нет».
Елена Бородич
Одна из основательниц «МиниДино»
Старт оказался удачным. Фотографии готовых курток-динозавриков девушки выложили в инстаграм. И распродали всю партию за день. Те, кто хотел бы, но не успел приобрести дино-изделие, начали оставлять заявки. Томички поняли, что спрос на их идею есть. И начали работать под брендом «MiniDino». Чтобы быть вне конкуренции, ставку сделали на три вещи — интересный дизайн, высокое качество, демократичные цены.
Сейчас дино-коллекция отшивается в Томске на четырех производственных площадках — на одной фабрике шьют верхнюю одежду, на двух выпускают трикотаж (брюки, толстовки, футболки) и еще на одной делают вязаные изделия (шапки, шарфики, джемпера). В планах — наладить еще и выпуск трикотажных носков. Объемы производства приличные — в месяц фабрики выпускают 5 тысяч единиц продукции, 3 тысячи из них — флагманские модели — «дино-куртки».
«Мы могли бы выпускать продукции больше, но в Томске не хватает швей, — говорит Елена Бородич. — При этом перевод производственных мощностей, например, в Китай мы не рассматриваем. Ведь дистанционное производство сопровождается рисками по потере качества. Важен оперативный контроль — в Томске мы каждый день бываем на фабриках, следим за процессами, моментально реагируем на любой форс-мажор, чтобы не допустить брака. Мы очень щепетильны в вопросах качества!».
Елена Бородич
Одна из основательниц «МиниДино»
«Мы шьем куртки из мембранной ткани — это инновационный материал с избирательной проницаемостью, — говорит Татьяна Ладонина. — «Мембрана» обладает ветрозащитными и водоотлакивающими свойствами, но при этом способна пропускать через себя водяной пар. Таким образом, ребенок не мерзнет на холодном ветру на улице и не перегревается в теплом помещении. Его кожа имеет возможность дышать. В качестве утеплителя мы применяем в куртках холлофан. Его достоинство в том, что он не сминается, и даже при многократных стирках куртка не теряет своего объема. Для нас это вопрос принципа — не экономить ни на материалах, ни на фурнитуре».
Татьяна Ладонина
одна из основательниц «МиниДино»
Основательницы бренда «МиниДино» уверяют как матери, что их куртки — почти «неубиваемые». При желании их можно стирать хоть каждый день. Единственное, желательно использовать или специальные моющие средства для мембраны (это в идеале), или жидкий порошок. Стиральный порошок в гранулах может забить мембранные поры. А вот с шерстяными изделиями (водолазками, джемперами, шапками и гамашами) надо обращаться со всей деликатностью — только спецсредства, деликатная стирка и никакой сушки на батарее!
До открытия первого фирменного магазина продукция «МиниДино» продавалась онлайн. Сейчас сектор онлайн-продаж работает, как часы — сотрудники фирмы отправляют в день более 100 посылок в разные города России, ближнего и дальнего зарубежья. Цель — стать в оффлайне столь же успешными — основательницам бренда кажется вполне достижимой. Во всяком случае, в день открытия в дино-магазине был аншлаг.
«Моя дочка представляла эту одежду на модном показе, — говорит Ольга Ошлакова. — Так что мы этот бренд знаем — он нам нравится своей неординарностью дизайна, цветовой гаммой и качеством тканей. Во-первых, эта одежда удобная. Во-вторых, стильная. И, в-третьих, адекватная по цене».
Ольга Ошлакова
покупательница «МиниДино»
«Мне нравится «МиниДино», — соглашается дочка Ольги Наташа. — Одежда лежит на теле хорошо, и довольно прикольная по цвету — цвета яркие и пыльные!»
Наташа
покупательница «МиниДино»
«Костюмы приятно носить, — говорит Татьяна Молокова. — И в повседневной жизни — ребенок может быть подвижным, мобильным, играть, бегать. И можно выйти в этой одежде, например, в кафе или в кино».
Татьяна Молокова
покупательница «МиниДино»
Размерный ряд моделей «МиниДино» — от 86 до 146 см. Так что, если в вашей семье есть ребенок от 1 до 10 лет, добро пожаловать в «Изумрудный город»: дино-магазин находится на третьем этаже.
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today).
Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.