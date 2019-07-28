Деревянное кружево России: сохранить хотя бы на фото

Истории

Роман Петрушин – человек, который не может пройти мимо «деревяшек» Томска. С 2012 года он их фотографирует, отмечая адрес в записной книжке. Снимки легли в основу настоящей электронной энциклопедии деревянного зодчества — проекта «Деревянное кружево России».

— Я бы не сказал, что это можно назвать серьезным проектом. Это как было мое хобби, которое заполняло свободное время, так и осталось. Зодчество далеко от моей профессиональной деятельности, так как работаю я в медицинской сфере. Давно увлекался историей и архитектурой, но не конкретно деревянным зодчеством. Проходил, как и большинство томичей, мимо красивых резных деревянных домов, не обращал на них внимания.

Фотографировать Роман начал в 2000-х, когда массово появились цифровые фотоаппараты. В кадр попадало абсолютно все. Лишь с 2012 года Роман начал целенаправленно снимать томские деревяшки.

— Иногда бывают смешные или странные ситуации. Например, ходишь по городу и делаешь фото, подходят и начинают говорить: «А вы из администрации? Ой, да у нас так все плохо. Нас расселят, у нас такой плохой дом, тут и алкаши, и бомжи». Или, наоборот, начинают возмущаться: «Зачем вы фотографируете? Не имеете права!».

По словам Романа, большинство домов, которые есть на его снимках, сейчас находятся в худшем состоянии или исчезли совсем. Тогда он и поставил перед собой цель — показать людям, что каждый день они проходят мимо красивейших домов своего города, которые в скором времени могут исчезнуть.

Самое главное — они не замечают красоту своего города. Я хочу показать, каким красивым был Томск раньше. За семь лет, что занимаюсь этим, снесено, сожжено или изуродовано около 50 домов. Лет через десять еще около сотни домов, если не больше, будет утрачено. Поэтому мне так хочется оставить то, что есть, на память будущим поколениям.

Как говорит Роман, зачастую резными наличниками окон, красивыми, фактурными воротами любуются гости города. А томичи нередко едут в Европу, где восхищаются деревянными улочками, хотя такие же здания в родном городе не вызывают у них восторга.

— Получается, что люди не видят то, что рядом с ними. Они привыкли наслаждаться лишь чужой красивой архитектурой. У меня в первое время в группе во ВКонтакте подписчиков из других городов было больше, чем томичей. И именно иногородние подписчики писали комментарии под фото вроде «Вау! Какая красота» или «Великолепное здание! Мы из Новосибирска и очень любим ваш город за такие красивые дома».

Единственная помощь, о которой просит Роман — это архивные фотографии Томска или других городов. Например, недавно житель города Камень-на-Оби прислал несколько снимков, благодаря чему удалось пополнить коллекцию на сайте. Помогает Роман и сам. Например, в 2017 году ездил в Тюмень, по привычке сфотографировал ряд домов, а сейчас пяти из них уже нет. Сгорели.

В своем хобби Петрушин находит две трудности, которые связаны между собой — нехватка времени и информации.

— У меня нет времени на то, чтобы фотографировать целый день. Я могу сделать это по дороге на работу или с работы, в магазин или с него. Но не целенаправленно. Нет возможности устраивать именно выездные фотосессии. Фотографии по большей части с отдыха вместе с семьей. Просто по пути останавливаюсь, делаю пару фото и еду дальше, чтобы не задерживать детей и жену. Есть еще одна сложность. Вся историческая информация хранится в государственных и личных архивах, краеведческих музеях и библиотеках. То есть в сугубо узких кругах. Поэтому приходится самостоятельно, долго и тщательно ее выискивать. А для этого опять же нужно время.

В планах у Романа развитие YouTube-канала и создание более удобного путеводителя на сайте. Он уверен: деревянные дома Томска нужно сохранить. И помочь в этом могут не только представители власти, но и обычные жители.

— Если говорить об отношении власти, то могу рассказать о двух городах: Ачинске и Мариинске. Ачинск – город с населением более 100 тысяч человек. Но отношение власти к деревянному зодчеству оставляет желать лучшего. Там есть дом – копия томского дома на Шишкова, 10, даже выполнены они одним архитектором. Но стоит без окон, без дверей, весь повалившийся. А есть Мариинск, где население чуть больше 40 тысяч человек. Но там отношение совсем другое. Все дома покрашены, ухожены, висят таблички с именами живших купцов, таблички о том, что это культурный памятник. Не нужно делать слишком многое для одного дома. В Иркутске есть организация, которая занимается восстановлением деревянных домов. Они не берутся за сложные элементы — красят, чинят что-то, ставят повалившиеся заборы, и все. Однако множество домов благодаря этому выглядят намного лучше.