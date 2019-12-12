Деревья-инвалиды

Деревья в городе живут в стрессовых условиях. Поэтому срок их жизни здесь значительно меньше, чем в естественной среде обитания. К примеру, бальзамический тополь во дворах и вдоль улиц не создает проблем лет до 50. Затем его нужно заменять, потому что его ломкие скелетные ветви становятся слишком крупными. В парках деревья живут дольше. На территории экспериментального участка Ботанического сада есть прекрасная аллея из бальзамических тополей. Им больше 50 лет, но они хорошо себя чувствуют и не представляют собой опасности. Есть и другие виды тополей с более прочной древесиной, которые мы рекомендуем для озеленения. Сейчас тополя в Томске активно заменяют на липы. Липа - замечательное дерево, долгоживущее, почти не нуждающееся в обрезке. Но в наших условиях у нее довольно поздно распускаются листья, и она, в отличие от тополя, медленно растет и плохо себя чувствует около улиц с большим трафиком. Я считаю, что нам не обойтись без лиственницы и березы. Большой потенциал в озеленении у ясеня и ивы ломкой. Она быстро растет, устойчива к загазованности и дольше всех вегетирует, то есть рано распускает листья и позднее других пород сбрасывает их.