Добрые новости
12 декабря,
2019
Зеленый патронаж
Деревья-инвалиды
Есть ли жизнь после бензопилы и кому назначают ампутацию? Поговорим о топпинге - самом популярном в нашем городе способе "заботы" о деревьях.
Городской ландшафт влияет на своих обитателей, независимо от того, обращают ли на него внимание. Особенно озеленение - важнейший компонент урбанизированной среды. Научный факт: деревья оказывают положительное воздействие не только на физические и химические параметры воздуха, задерживая шум и пыль и поглощая углекислый газ, но и на эмоциональный фон жителей городов. А значит, деревья влияют на здоровье и качество жизни горожан. Правда, при одном условии: когда с деревьями все в порядке. Зимой в Томске проблема искалеченных тополей и ив стоит открыто, без прикрас. Листва не прячет зияющие раны на обрубках стволов и ветвей, оставшиеся после работ по "уходу" за насаждениями. Зрелище это намозолило глаза, но от этого не стало менее удручающим.
Топпинг, или кронирование деревьев, представляет собой верхушечную обрезку ствола и крупных ветвей на определенной высоте. Это самый травматический для дерева вид обрезки, который "прописывается" в качестве меры предосторожности, если дерево обладает значительными размерами и находится в непосредственной близости от линии электропередачи. В русскоязычном информационном пространстве, особенно в рекламных объявлениях организаций-подрядчиков, специализирующихся на топпинге, его нередко приравнивают к омолаживающей обрезке, хотя он ничего общего с ней не имеет.
У деревьев с двумя стволами часто один из стволов начинает сильно наклоняться в сторону. Такие особи чаще становятся аварийными. Фото: Юлия Фаллер
Самый распространенный повод для стрижки деревьев "под телеграфный столб" - их аварийное состояние. Аварийным признают дерево, которое несет угрозу для жизни, здоровья и имущества граждан. У него должны быть признаки серьезных заболеваний (гнилей, некрозов, усыхания). К аварийным также относят перестойные, или, попросту говоря, старые деревья. Приговор на основании этих критериев в Томске выносит ландшафтная комиссия. Насколько объективны ее решения - тайна, так как на ее заседания человеку извне попасть практически невозможно. Злополучный топпинг считается самым рентабельным в краткосрочной перспективе способом обезопасить зеленых долгожителей. Хотя, разумеется, сама проблема пожилых деревьев уходит корнями в лихие 90-е. На обновление городских насаждений и уход за ними в Томске не выделялись средства почти два десятилетия. Для деревьев это срок немалый.
Снос аварийных деревьев возле старого корпуса Сибирского ботанического сада. На срезе хорошо видно, что дерево действительно представляло собой опасность, потому что сердцевина его полностью сгнила. Фото: Ада Баранова
Деревья в городе живут в стрессовых условиях. Поэтому срок их жизни здесь значительно меньше, чем в естественной среде обитания. К примеру, бальзамический тополь во дворах и вдоль улиц не создает проблем лет до 50. Затем его нужно заменять, потому что его ломкие скелетные ветви становятся слишком крупными. В парках деревья живут дольше. На территории экспериментального участка Ботанического сада есть прекрасная аллея из бальзамических тополей. Им больше 50 лет, но они хорошо себя чувствуют и не представляют собой опасности. Есть и другие виды тополей с более прочной древесиной, которые мы рекомендуем для озеленения. Сейчас тополя в Томске активно заменяют на липы. Липа - замечательное дерево, долгоживущее, почти не нуждающееся в обрезке. Но в наших условиях у нее довольно поздно распускаются листья, и она, в отличие от тополя, медленно растет и плохо себя чувствует около улиц с большим трафиком. Я считаю, что нам не обойтись без лиственницы и березы. Большой потенциал в озеленении у ясеня и ивы ломкой. Она быстро растет, устойчива к загазованности и дольше всех вегетирует, то есть рано распускает листья и позднее других пород сбрасывает их.

Ада Баранова
заведующая лабораторией
дендрологии Сибирского ботанического сада ТГУ
Аллея из бальзамических тополей - украшение
экспериментального участка Сибирского ботанического сада ТГУ. Это одно из немногих оставшихся в Томске мест, где можно убедиться в том, что тополь - красивое дерево.

Фото: Ада Баранова
Почему тополя больше не в тренде?
Некрасивое дерево
Спорно. Тополь бальзамический - дерево первой величины. У него ровный ствол красивого серого цвета с зеленоватым оттенком и раскидистая крона, которая распускается раньше, чем у многих декоративных пород: липы, ясеня, клена остролистного. Но уж с чем не поспоришь, тополь после топпинга выглядит уныло.
Источник тополиного пуха
Вовсе не обязательно. Тополь - двудомное растение. Пух образуется на женских особях для распространения плодов. Высадка только мужских клонов могла бы полностью избавить от этой проблемы.
Липкие почечные чешуи
Может, ради ощущения весны в городе можно их потерпеть? Почечные чешуи тополя, кроме клейкой массы, выделяют большое количество эфирных масел, которые во время распускания листьев тополя обеззараживают городской воздух и создают неповторимый аромат.
Надоело однообразие!
А вы знали, что существует много разных видов тополей, в том числе рекомендованных для Томска? Главное достоинство этих деревьев - быстрый рост, большой объем биомассы и, соответственно, огромное средообразующее значение. В промышленных зонах, загрязненных районах города и вдоль улиц с напряженным трафиком это незаменимые деревья.
Продолжительное отсутствие системных мер по озеленению привело к тому, что большое число деревьев одновременно оказалось в аварийном состоянии. Так что в некотором смысле в виде обрубков мы видим на наших улицах плоды бездействия и ошибок озеленителей недавнего прошлого. Срок жизни дерева во многом предопределен правильностью выбора породы и места для посадки. Например, по улице Нахимова в районе 3-й городской больницы мы можем наблюдать ампутанты - стволы ив и тополей. Это то, что осталось от прекрасных по природе своей деревьев первой величины, по ошибке высаженных под линией электропередачи. До самой гибели эти деревья обречены на "нападки" энергетиков с бензопилами - по глупой ошибке проектировщика, не догадавшегося высадить под ЛЭП низкорослые породы. Печальное зрелище представляют собой и посадки на проспекте Фрунзе. Тополя, ивы и черемухи Маака вдоль дороги выглядят угнетенными и преждевременно состарившимися по причине неудачного выбора места для посадки и неграмотного ухода.
Обреченные на бензопилу - деревья, по ошибке высаженные под линией электропередачи.
Фото: Юлия Фаллер
Культура правильной заботы о деревьях в нашей стране получила должное внимание совсем недавно. Похвастаться ею сегодня могут только в крупных городах, на благоустройство которых выделяется большой бюджет. Графичные силуэты стволов и ветвей, восхищающие русских туристов при посещении европейских городов, - результат стандартизированного подхода к подготовке саженцев. Формирующая обрезка, к которой по неграмотности иногда тоже относят топпинг, проводится только в начале жизни дерева, до возраста 20 лет. И осуществляться она должна еще в питомнике. Качественный саженец через 10 лет превратится в красивое дерево с симметричной кроной. Для этого в питомнике молодое растение, кроме формирующей обрезки, должно пережить несколько перевалок (перемещений корневой системы в подходящую по размеру емкость с землей). К тому же при выращивании таких саженцев эти емкости поворачивают, чтобы обеспечить равномерный рост ветвей.
Обрезанные тополя с развилками по ул. Нахимова.
Фото: Юлия Фаллер
По рядовым посадкам крупных деревьев вдоль улиц хорошо заметно, что большинство из них не было правильно сформировано в молодом возрасте. Это выражается в многоствольности деревьев, наличии развилок и конкуренции крупных ветвей, между которыми закладывается расщеп. У правильно сформированного дерева должен быть один ствол, из одного места должна выходить только одна ветка. Лишние должны быть убраны еще у саженца. Правильно сформированное дерево никогда не станет аварийным, и его не нужно будет подпиливать во взрослом состоянии. Обрезка деревьев требует знаний, квалификации и соответствующего специального инструмента (не из строительного магазина!). А у нас кто этим занимается? Скорее всего, работники, не имеющие профессионального образования. Томский ландшафтный клуб организовывал обучающий семинар по обрезке деревьев. Для этого был приглашен Дмитрий Звонка, арборист международного уровня, руководящий работами по уходу за насаждениями парка ВДНХ в Москве. Представители подрядных организаций, которые осуществляют уход за томскими деревьями, были только на первом занятии семинара.

Наталья Ованенко
ландшафтный дизайнер
Остовы тополей, не переживших топпинг, на ул. Учебной. Фото: Наталья Тарасова
Взрослому дереву действительно необходима только санитарная обрезка. Это удаление мертвых и засыхающих ветвей. При топпинге дерево лишается кроны и фактически голодает, потому что остается без возможности получать питание. Ведь растение питается не корнями, как многие считают, а за счет листьев. Более того, в сердцевине стволов и крупных ветвей дерево запасает питательные вещества "на черный день", и после глубокой обрезки оно их лишается. В результате топпинга часть "обработанных" деревьев не может отрастить крону и сразу погибает. Например, по улице Учебной 30 % обрезанных тополей умерли сразу. Пока их не убрали, хотя мы рекомендовали их к сносу на общественных слушаниях. Со стороны общественности часто озвучивается мнение тех, кто "жалеет" даже такие деревья и выступает против их сноса. Но эти тополя уже поздно спасать. Другие деревья пытаются компенсировать фотосинтезирующий аппарат с помощью волчков - длинных тонких водяных побегов с аномально крупными листьями. Волчки имеют очень слабую систему прикрепления и через несколько лет начинают представлять собой серьезную опасность для людей. Кроме того, большие поверхности срезов становятся местом проникновения в дерево спор грибов-паразитов, вызывающих гнили древесных пород.

Ада Баранова
заведующая лабораторией
дендрологии Сибирского ботанического сада ТГУ
Обрезанные вязы на ул. Вершинина. Некоторые из них и до обрезки были невелики, так что в их аварийность верится с трудом.
Фото: Юлия Фаллер
Псевдонаучные достоинства "топпинга"
Омолаживает дерево
Нет. Дерево истощается, подвергается болезням и быстрее стареет.
Снижает вероятность повреждения от ветра
Нет. Поражение гнилями уменьшает прочность ствола и веток.
Улучшает приживаемость при пересадке
Нет. Пересадка крупномерного дерева в принципе странное и не сулящее успеха мероприятие. Обрезка кроны облегчит разве что транспортировку.
Уменьшает вероятность снеголомов
Нет. Водяные побеги гораздо более ломкие, чем обычные ветки. При этом они развивают большую длину при слабом сочленении со стволом.
Боярышник и некоторые виды ели настолько терпимы к обрезке, что их можно использовать даже для изготовления живых изгородей. Тополя и ивы способны выживать в течение 5-10 лет после топпинга, теряя при этом свои декоративные качества и частично утрачивая значение в экосистеме города. Эти породы более устойчивы к топпингу, по сравнению с другими. Но в Томске "обезглавливают" и березы, которые плохо переносят обрезку и фактически крайне редко в ней нуждаются. Живые (пока) примеры произрастают вдоль ул. Аркадия Иванова. Наряду с откровенно опасными для деревьев мерами ухода в Томске практикуются меры сомнительные и просто бесполезные. К таковым, по мнению консультирующего арбориста Дмитрия Звонка, можно смело отнести замазку крупных срезов различными варами и смесями, очищение ран от каллуса (образовательной ткани, вскоре покрывающей спил), побелку стволов и уборку прошлогодней листвы.
Результат ухода за деревьями на ул. Пушкина. Побелка деревьев была проведена в мае этого года представителями ТГАСУ. Жаль только, что деревьям после топпинга санитарная побелка - что мертвому припарка.
Фото: Наталья Тарасова
Бесполезная трата денег и времени
Замазывание спилов
Приводит к накоплению влаги и более сильному загниванию спилов и образованию дупел.
Очищение от каллуса
Уничтожение естественного защитного барьера между раной на дереве и окружающей средой.
Побелка стволов
Действительно нужна молодым деревьям сразу после высадки в грунт и препятствует ожогам тонкой молодой коры от избыточного света в феврале и марте. Взрослым деревьям побелка не нужна.
Уборка прошлогодних листьев
Оправдана только в очень загрязненных районах, чтобы снизить нагрузку вредных веществ на корни деревьев. В остальных случаях только напрасно обедняет почву.
Томские деревья попали в порочный круг. Старые тополя и ивы опасны. Их много, бюджета мало. Остается топпинг, который, помимо чудовищного внешнего вида дерева, приводит к его истощению, заражению и скорой необходимости повторной глубокой обрезки (этот нюанс вызывает вопросы по поводу рентабельности топпинга). В итоге дерево стареет стремительнее и в конечном счете погибает или подлежит окончательному сносу как безнадежное. "Прописать" топпинг и через несколько лет приговорить к ликвидации - обычная последовательность действий по благоустройству нашего города. Ее иллюстрация - недавно принятое решение по сносу тополей на улице Усова.
"Ты устал, прохожий? Отдохни!" Догадались не добавить "в теньке". Фото: Наталья Тарасова
Можно ли совсем обойтись без топпинга? Что заставляет городские власти идти на эту заведомо неблагодарную меру, вызывающую неприятие общественности и откровенно не подходящую к слову "благоустройство"? Везде ли этот вынужденный шаг так необходим? Возможны ли альтернатива или хотя бы компромисс? Много вопросов накопилось к человеку, руководящему работами по озеленению Томска - заместителю начальника департамента дорожной деятельности и благоустройства Наталье Цветковой. Но, к сожалению, она попала в больницу и пока не может на них ответить. Желаем ей скорейшего выздоровления, так же, как и деревьям нашего города - процветания и удачной зимовки.
Видео: Виктор Коротченко
И печальный постскриптум к этому и без того невеселому материалу с официальной пресс-конференции мэра Томска Ивана Кляйна, состоявшейся 10.11.2019 года. На вопрос нашего корреспондента об изуродованных деревьях мэр признал "ужасающим" способ подрезки деревьев, когда у растения срезают всю крону, ветви, в результате чего получается длинный обрубок. И заявил, что администрация Томска «сделать с этим ничего не может». По мнению Ивана Кляйна, старые деревья необходимо не превращать в обрубки, а заменять молодыми. Только, что мешает это делать мэрии, не уточнил.


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