Деревья-инвалиды

И печальный постскриптум
к этому и без того невеселому материалу с официальной пресс-конференции мэра Томска Ивана Кляйна, состоявшейся 10.11.2019 года
. На вопрос нашего корреспондента об изуродованных деревьях мэр признал "ужасающим"
способ подрезки деревьев, когда у растения срезают всю крону, ветви, в результате чего получается длинный обрубок. И заявил, что администрация Томска «сделать с этим ничего не может». По мнению Ивана Кляйна, старые деревья необходимо не превращать в обрубки, а заменять молодыми. Только, что мешает это делать мэрии, не уточнил. ПОДДЕРЖИ ТВ2!
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