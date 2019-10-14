Денис: «Грязная, подлая война»

«Я помню, что электричество и вода пропали в начале июня, постоянно были аварии в канализации. Иногда ассенизационные машины ездили по городу и откачивали говно. Как-то еду на велосипеде по центру города, там раздается взрыв, смотрю, снаряд прямо на площади упал. Еду дальше и вижу, что подъезжает канализационная бочка с двумя сантехниками, а город вообще уже пустой. И один сантехник на всю улицу начинает материться: мать перемать, бл…, создали тут банановую республику, придурки, а мне это разгребать. Я к нему подхожу и говорю: мужчина, что вы орете, вас сейчас схватят, расстреляют. Он такой, а мне пох…уже, говно это течет, зарплату не платят. Я говорю – заткнитесь! А он дальше продолжает, я хватаю велосипед, думаю: надо мотать отсюда, а то меня тоже повяжут. Не знаю, что потом с тем мужиком произошло».Когда обстреливали город, то ходили слухи, что ополченцы сами город же и обстреливают — из одного района в другой. Денис говорит, что хочет собрать личные свидетельства людей об этом: «Это делалось же все для того, чтобы конфликт вышел «зуб за зуб». Это не просто война, а грязная, подлая война».Денис Бигунов считает, что раскола в обществе нет. Те, кто были за Россию, в принципе уже поняли, что «Россия их кинула» – они прежде всего надеялись на то, что Россия аннексирует Донбасс и сделает зарплаты, пенсии и льготы такими же, как у себя. «Но вместо благополучного российского региона получилась непризнанная Донецкая народная республика. Так теперь там и живут», – резюмирует Бигунов.