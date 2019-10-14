Денис: «Грязная, подлая война»

Денис рассказывает, казначейство и пенсионный фонд еще работали до середины мая, выплаты шли, но по факту это контролировали «люди с автоматами». Депутатам пришлось собраться на две сессии – 28 и 30 мая. «Потом им вменяли сепаратизм, потому что они голосовали за незаконные вооруженные формирования, "народные дружины". Мне понятно, почему так проголосовали: многим пришлось бы иначе все бросить и уехать, – рассуждает Денис, – Помню, однажды Пономарев прознал, что первый заместитель городского головы Кульматицкий
провел совещание с основными городскими службами без него. И вот после совещания мы выходим из здания, тут подъезжают два автомобиля без номеров. Выходит Пономарев с двумя автоматчиками и начальник управления социальной защиты населения Славянского городского совета Владимир Павленко
, сейчас он – министр МГБ ДНР. Пономарев говорит Кульматицкому: а что же ты, Володя, меня, народного мэра, не пригласил?! Я смотрю, Кульматицкий в шоке, не знает что делать. Он начинает говорить, что Слава, понимаешь, мы же по хозяйству вопросы только решали. Пономарев отвечает: ты мне тут не чуди, все давайте быстренько обратно в здание заходите. Я тогда впал в какой-то ступор, мне показалось что нас сейчас туда всех заведут и расстреляют. И не пошел. Коллега, которая там была, рассказала, что Пономарев начал с того, что они теперь тут власть. И что это будет продолжаться года три, пока до Львова не дойдут».
Бигунов вспоминает, что российское телевидение, а конкретно – «Россия 24» подавала все это как праздник демократии. «А вот Штепа потом рассказывала, как она сидела под арестом в горсовете в кабинете 303. И что от ее требовали на камеру призвать Путина, а когда она отказалась, Пономарев ударил ее по печени. Там были оператор и журналистка, которая сказала: вы уж что-нибудь скажите, нам вас жалко, мы не хотим, чтобы вас били. Вот такие журналисты, фактически соучастники», – говорит Денис.
В мае перестало работать казначейство, люди попросту собрали вещи и уехали. Постепенно перестал работать и Пенсионный фонд, потому что начались боевые действия. Люди из города стали уезжать: кто в Россию, кто в Украину. В городе перестало хватать медиков и коммунальщиков.