Дело одной компенсации

Истории

Анжелика Юсупова купила квартиру в деревянном двухэтажном доме на Черемошниках в 2013 году. Женщина сразу сделала в квартире ремонт, обустроила ванну и сливную яму. В 2014 году дом признали аварийным, а в 2017-м мэрией Томска было принято решение об «изъятии для муниципальных нужд жилых помещений». То есть мэрия собиралась выкупить квартиру у Анжелики Юсуповой. Однако сделать это не торопилась.



Так как мэрия долгое время не предпринимала никаких попыток выкупить квартиру Анжелики в аварийном доме, женщине пришлось обратиться с иском в суд. После первого решения в пользу томички и начались проблемы.

«Суд первой инстанции мои требования к администрации Томска удовлетворил и установил размер выкупной цены в сумме 1 927 782 рубля, — рассказала Анжелика Юсупова. — Но мэрия подала апелляцию, и вторым решением суда сумма выкупа была уменьшена до 1 907 160. Совсем немного. А вот третья инстанция — президиум Томского областного суда – отменил решение и назначил сумму выкупа в 850 тысяч рублей. 600 тысяч за квартиру, 200 тысяч за землю и 50 тысяч на переезд. Третий иск в суд подала уже прокуратура».

По словам Анжелики Юсуповой, из суммы выкупа убрали компенсацию за непроизведенный капитальный ремонт. Согласно материалам дела, на 31.10.2014 года физический износ составлял 66 %, но капитальный ремонт дома никогда не проводился.

Мне отказали в компенсации за капитальный ремонт из-за того, что мы не первые владельцы квартиры. То есть, я ее не приватизировала, а купила. Но когда я ее покупала,на дом не было никаких ограничений. Я не знала о том, что дом признают аварийным через год. Тут еще один момент. Моя бывшая соседка Татьяна Кретова оказалась в такой же ситуации и тоже обратилась в суд. Кретова также стала владельцем недвижимости не в порядке приватизации. Как и в моем случае, ее дело дошло до апелляции, однако суд встал на сторону моей соседки. Им апелляционный суд оставил ту же сумму, что и суд первой инстанции. И они уже получили эти деньги. А мне отказ. Всего 850 тысяч. На эти деньги такую же квартиру не купить. Я смотрела цены: в таком же доме, с такой же площадью квартира стоит один миллион триста тысяч. Я в своей квартире установила ванную и слив, все законным путем, есть документы. По сути, это благоустроенное жилье. Но почему моим соседям заплатили всю сумму, а мне нет? Причем, когда суд вынес решение, я была в статусе матери-одиночки. Но это не помешало выкинуть нас с ребенком на улицу. В суде меня представили как мошенницу, что я, якобы, специально купила квартиру в аварийном доме, чтобы получить больше денег.

Действительно, в апелляционном решении президиума Томского областного суда говорится, что Анжелике было отказано в компенсации за капитальный ремонт из-за того, что право собственности возникло у истца не в порядке приватизации. Напомним, апелляцию в суд подавала областная прокуратура.

«Вместе с тем статья 16 Закона о приватизации связывает обязанность проведения капитального ремонта бывшим наймодателем с неисполнением данной обязанности на момент приватизации гражданином занимаемого в этом доме жилого помещения, — говорится в документе. — Поскольку возникновение права собственности на квартиру у истца не связано с приобретением жилого помещения в порядке приватизации, следовательно, ответчик по отношению к Юсуповой А. Р. не являлся наймодателем и обязанности по проведению капитального ремонта дома в отношении Юсуповой А. Р. ответчик не имел. <...> Истец не относится к субъектам, которые вправе требовать предоставления компенсации за непроизведенный капитальный ремонт при изъятии у нее жилого помещения для муниципальных нужд. В этой связи вывод судов первой и апелляционной инстанций о включении компенсации за непроизведенный капитальный ремонт в выкупную цену изымаемого жилого помещения сделан с существенным нарушением норм материального права».

Анжелика Юсупова и ее юрист Дина Воскобойникова после решения президиума Томского областного суда обратились к уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой и попытались опротестовать решение в Верховном суде. Однако Верховный суд отказал в передаче кассационной жалобы. В суде посчитали, что нормы материального и процессуального права применены правильно.

«Согласно п. 1 ч. 2 ст. 381 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, по результатам изучения кассационных жалоб, представления судья выносит определение об отказе в передаче кассационной жалобы, представления в судебном заседании суда кассационной инстанции, если отсутствуют основания для пересмотра судебных постановлений в кассационном порядке. Основаниями для отмены или изменения судебных постановлений в кассационном порядке являются существенные нарушения норм материального права или норм процессуального права, которые повлияли на исход дела и без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод и законных интересов, а также защита охраняемых законом публичных интересов. Таких оснований для пересмотра судебного поставления в кассационном порядке по доводам кассационной жалобы, изученным по материалам, приложенным к ней, не установлено.

Изменяя размер взысканной выкупной цены спорного жилого помещения, президиум Томского областного суда с учетом установленных по делу обстоятельств и правоотношений сторон, а также подлежащего применению закона пришел к правильному выводу об отсутствии правовых оснований для взыскания в пользу истца компенсации за непроизведенный капитальный ремонт при изъятии у нее спорного жилого помещения для муниципальных нужд. Суд исходил из того, что закон связывает обязанность проведения капитального ремонта бывшим наймодателем (органом государственной власти и органом местного самоуправления) с неисполнением данной обязанности на момент приватизации гражданином занимаемого в этом доме жилого помещения, и установил, что возникновение права собственности на квартиру у истца не связано с приобретением жилого помещения в порядке приватизации, в связи с чем ответчик по отношению к Юсуповой А. Р. не являлся наймодателем и обязанности по проведению капитального ремонта дома в отношении Юсуповой А. Р. не имел. <...> Доводы кассационной жалобы не свидетельствуют о существенных нарушениях норм материального либо процессуального права, которые могли бы привести к неправильному разрешению дела и являться основанием для отмены правильного по существу решения. <...> Отказать Юсуповой А. Р. в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Российской Федерации».