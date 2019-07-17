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17 июля,
2019
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Истории

Дело одной компенсации

Лидия Симакова
Лидия Симакова
4 часа назад

Анжелика Юсупова купила квартиру в деревянном двухэтажном доме на Черемошниках в 2013 году. Женщина сразу сделала в квартире ремонт, обустроила ванну и сливную яму. В 2014 году дом признали аварийным, а в 2017-м мэрией Томска было принято решение об «изъятии для муниципальных нужд жилых помещений». То есть мэрия собиралась выкупить квартиру у Анжелики Юсуповой.  Однако сделать это не торопилась.

Дом на улице Подгорной, в котором живет Анжелика Юсупова. Его в 2014 году признали аварийным
Дом на улице Подгорной, в котором живет Анжелика Юсупова. Его в 2014 году признали аварийным

Так как мэрия долгое время не предпринимала никаких попыток выкупить квартиру Анжелики в аварийном доме, женщине пришлось обратиться с иском в суд. После первого решения в пользу томички и начались проблемы.


«Суд первой инстанции мои требования к администрации Томска удовлетворил и установил размер выкупной цены в сумме 1 927 782 рубля, — рассказала Анжелика Юсупова. — Но мэрия подала апелляцию, и вторым решением суда сумма выкупа была уменьшена до 1 907 160. Совсем немного. А вот третья инстанция — президиум Томского областного суда – отменил решение и назначил сумму выкупа в 850 тысяч рублей. 600 тысяч за квартиру, 200 тысяч за землю и 50 тысяч на переезд. Третий иск в суд подала уже прокуратура».

Анжелика Юсупова рядом со своим домом на улице Подгорная
Анжелика Юсупова рядом со своим домом на улице Подгорная

По словам Анжелики Юсуповой, из суммы выкупа убрали компенсацию за непроизведенный капитальный ремонт. Согласно материалам дела, на 31.10.2014 года физический износ составлял 66 %, но капитальный ремонт дома никогда не проводился.

Мне отказали в компенсации за капитальный ремонт из-за того, что мы не первые владельцы квартиры. То есть, я ее не приватизировала, а купила. Но когда я ее покупала,на дом не было никаких ограничений. Я не знала о том, что дом признают аварийным через год. Тут еще один момент. Моя бывшая соседка Татьяна Кретова оказалась в такой же ситуации и тоже обратилась в суд. Кретова также стала владельцем недвижимости не в порядке приватизации. Как и в моем случае, ее дело дошло до апелляции, однако суд встал на сторону моей соседки. Им апелляционный суд оставил ту же сумму, что и суд первой инстанции. И они уже получили эти деньги. А мне отказ. Всего 850 тысяч. На эти деньги такую же квартиру не купить. Я смотрела цены: в таком же доме, с такой же площадью квартира стоит один миллион триста тысяч. Я в своей квартире установила ванную и слив, все законным путем, есть документы. По сути, это благоустроенное жилье. Но почему моим соседям заплатили всю сумму, а мне нет? Причем, когда суд вынес решение, я была в статусе матери-одиночки. Но это не помешало выкинуть нас с ребенком на улицу. В суде меня представили как мошенницу, что я, якобы, специально купила квартиру в аварийном доме, чтобы получить больше денег.

Действительно, в апелляционном решении президиума Томского областного суда говорится, что Анжелике было отказано в компенсации за капитальный ремонт из-за того, что право собственности возникло у истца не в порядке приватизации. Напомним, апелляцию в суд подавала областная прокуратура.


«Вместе с тем статья 16 Закона о приватизации связывает обязанность проведения капитального ремонта бывшим наймодателем с неисполнением данной обязанности на момент приватизации гражданином занимаемого в этом доме жилого помещения, — говорится в документе. — Поскольку возникновение права собственности на квартиру у истца не связано с приобретением жилого помещения в порядке приватизации, следовательно, ответчик по отношению к Юсуповой А. Р. не являлся наймодателем и обязанности по проведению капитального ремонта дома в отношении Юсуповой А. Р. ответчик не имел. <...> Истец не относится к субъектам, которые вправе требовать предоставления компенсации за непроизведенный капитальный ремонт при изъятии у нее жилого помещения для муниципальных нужд. В этой связи вывод судов первой и апелляционной инстанций о включении компенсации за непроизведенный капитальный ремонт в выкупную цену изымаемого жилого помещения сделан с существенным нарушением норм материального права».

Скриншот с постановления президиума Томского областного суда
Скриншот с постановления президиума Томского областного суда

Анжелика Юсупова и ее юрист Дина Воскобойникова после решения президиума Томского областного суда обратились к уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой и попытались опротестовать решение в Верховном суде. Однако Верховный суд отказал в передаче кассационной жалобы. В суде посчитали, что нормы материального и процессуального права применены правильно.


«Согласно п. 1 ч. 2 ст. 381 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, по результатам изучения кассационных жалоб, представления судья выносит определение об отказе в передаче кассационной жалобы, представления в судебном заседании суда кассационной инстанции, если отсутствуют основания для пересмотра судебных постановлений в кассационном порядке.

Основаниями для отмены или изменения судебных постановлений в кассационном порядке являются существенные нарушения норм материального права или норм процессуального права, которые повлияли на исход дела и без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод и законных интересов, а также защита охраняемых законом публичных интересов. Таких оснований для пересмотра судебного поставления в кассационном порядке по доводам кассационной жалобы, изученным по материалам, приложенным к ней, не установлено.


Изменяя размер взысканной выкупной цены спорного жилого помещения, президиум Томского областного суда с учетом установленных по делу обстоятельств и правоотношений сторон, а также подлежащего применению закона пришел к правильному выводу об отсутствии правовых оснований для взыскания в пользу истца компенсации за непроизведенный капитальный ремонт при изъятии у нее спорного жилого помещения для муниципальных нужд. Суд исходил из того, что закон связывает обязанность проведения капитального ремонта бывшим наймодателем (органом государственной власти и органом местного самоуправления) с неисполнением данной обязанности на момент приватизации гражданином занимаемого в этом доме жилого помещения, и установил, что возникновение права собственности на квартиру у истца не связано с приобретением жилого помещения в порядке приватизации, в связи с чем ответчик по отношению к Юсуповой А. Р. не являлся наймодателем и обязанности по проведению капитального ремонта дома в отношении Юсуповой А. Р. не имел. <...> Доводы кассационной жалобы не свидетельствуют о существенных нарушениях норм материального либо процессуального права, которые могли бы привести к неправильному разрешению дела и являться основанием для отмены правильного по существу решения. <...> Отказать Юсуповой А. Р. в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Российской Федерации».

Скриншот с постановления Верховного суда РФ
Скриншот с постановления Верховного суда РФ

В аппарате российского омбудсмена также им отказали. Обращение даже не дошло до Татьяны Москальковой.


Юрист Дина Воскобойникова считает, что права ее клиентки нарушаются. Ведь Конституция РФ предусматривает равноценную компенсацию за квартиру в аварийном доме. И разницы нет, каким образом гражданин стал владельцем квартиры: приватизировал ее или купил по договору купли-продажи.


«Ситуация вопиющая, как с точки зрения человеческого отношения, так и с правовой. Налицо дискриминация прав Анжелики Юсуповой без какого-либо разумного и объективного обоснования. Конституция РФ и Жилищный кодекс четко предусматривают равноценную компенсацию за квартиру в аварийном многоквартирном доме. Целью такого равноценного возмещения является обеспечение прав и законных интересов собственника», — говорит Дина Воскобойникова.


Она отмечает, что Верховный суд РФ неоднократно разъяснял нижестоящим судам, что входит в выкупную цену таких квартир. При этом упоминая, что компенсация за непроизведенный капитальный ремонт присуждается не только собственникам, которые приватизировали квартиру, но и собственникам по «иным основаниям». Круг «иных оснований» высшим судом неограничен, значит, к ним относятся и покупатели.


«Конституционный суд РФ в 2016 году принял постановление по вопросам капитального ремонта, которое было успешно и правильно применено в деле Юсуповой судами первой и второй инстанций, — подчеркивает Воскобойникова. —  Существуют определения Конституционного суда РФ, в которых черным по-белому указано, что обязанность публично-правового образования-бывшего наймодателя (в случае Юсуповой в лице мэрии Томска) не прекращается при смене собственника приватизированной квартиры. Важно отметить, что решения Конституционного суда являются обязательными для применения всеми в России, особенно судами.
По закону, президиум Томского областного суда мог, и раз дело касалось лишения собственности гражданина на единственное жилье, обязан был обратиться в Конституционный суд за проверкой конституционности закона, применяемого в деле Юсуповой. Этого сделано не было. Отказ в компенсации за непроизведенный капитальный ремонт был объяснен одним предложением, в котором закон был нарушен дважды. Следует отметить, что квартира была куплена до того, как дом был признан аварийным. Судебный акт, которым была отменена компенсация за непроизведенный капитальный ремонт, был постановлен в июле 2018 года. В сентябре 2018 года в деле другого человека с аналогичными обстоятельствами Томский областной суд оставил в силе присужденную компенсацию. С конца 2018 года подход по исключению компенсации за непроизведенный капитальный ремонт людям, которые купили квартиры в домах, впоследствии признанными аварийными, на уровне судов Томского областного суда окончательно закрепился.  Особое непонимание вызывают отказы судьи и заместителя председателя Верховного суда принять жалобы Юсуповой по ее делу. Получается, что Верховный суд в открытую говорит, что решения Конституционного Суда и собственные разъяснения для него необязательны», — резюмирует юристка.


Сейчас Анжелика Юсупова готовит еще одну жалобу в аппарат уполномоченного по правам человека в России и в Конституционный суд.


Ждем от вас новые темы в рубрику «Знай свои права» по адресу portaltv2@mail.ru. Либо по телефону: 541-901. Мы будем проводить расследования, а томские юристы, правозащитники — проконсультируют вас по различным вопросам.

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