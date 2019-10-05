Да здравствует Волшебник!

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Идея проведения фестиваля в этом году родилась просто, — говорит Ирина Наумова. — Чтобы кукла Владимира Захарова жила, важно, чтобы как можно больше людей играли ей в своих спектаклях. А чтобы это происходило, надо, чтобы люди общались. Раньше центром общения был Владимир. Он, конечно, заложил прекрасную основу. Но при этом его друзья и ученики друг с другом не всегда были знакомы. Потому что живут в разных местах. Когда у них были вопросы, они обращались к Владимиру. Теперь его нет. И знания, которые он давал, рассредоточены по всему миру. Потому и возникла идея, что надо всех собрать. Тем более что нельзя было пропустить 65-летие Захарова. Часть из тех, кого мы хотели пригласить, не смогла приехать на этот фестиваль. Время было распланировано. Некоторые говорили, что если за год нас предупредите, то, конечно, приедем. На следующий год приедут, я думаю, и наши сегодняшние гости, и другие.