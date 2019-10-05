Добрые новости
05 октября,
2019
Да здравствует Волшебник!
В Томске прошел первый международный фестиваль кукол на запястье Владимира Захарова


В этом году, 30 сентября, Владимиру Захарову, или Волшебнику, как его часто называли в Томске, исполнилось бы 65 лет. Друзья решили воплотить в жизнь его давнюю мечту и организовать фестиваль кукол на запястье. На него пригласили учеников и коллег Владимира Захарова, которые работают с его изобретением, куклой на запястье, как в России, так и за рубежом. 10 дней фестиваля в театре, который построил Владимир Захаров, стали данью памяти выдающемуся кукольнику, трагически погибшему 1 февраля этого года.
— Передайте, пожалуйста, подушечку.
— Рядом с вами место свободно?
— Примите лавочку наверх.
— Нет, что вы, тут уже нет места.
Привычная обстановка в Театре живых кукол Владимира Захарова. Желающих посмотреть представление больше, чем может вместить небольшой зрительный зал. Коля Шторкин (для всех захаровских зрителей, он — не кукла уже, а именно что Коля, старый знакомец, как Ежик или Медвежонок) дает третий звонок. «Уважаемая публика» как-то устраивается. И кажется: вот сейчас появится Володя и негромко заговорит со своими куклами и со зрителями. Не появится. Теперь с его куклами суждено разговаривать его ученикам.
Ирина Нумова, директор театра «2+Ку»
10 дней международного фестиваля, по три спектакля каждый день. Все с аншлагом. Перед каждым спектаклем Ирина Наумова, директор театра, рассказывает, что куклы на запястье — это изобретение Владимира Захарова, которым пользуются кукольники в разных уголках планеты. Всего их около 50. Могло бы быть и больше, но…
Идея проведения фестиваля в этом году родилась просто, — говорит Ирина Наумова. — Чтобы кукла Владимира Захарова жила, важно, чтобы как можно больше людей играли ей в своих спектаклях. А чтобы это происходило, надо, чтобы люди общались. Раньше центром общения был Владимир. Он, конечно, заложил прекрасную основу. Но при этом его друзья и ученики друг с другом не всегда были знакомы. Потому что живут в разных местах. Когда у них были вопросы, они обращались к Владимиру. Теперь его нет. И знания, которые он давал, рассредоточены по всему миру. Потому и возникла идея, что надо всех собрать. Тем более что нельзя было пропустить 65-летие Захарова. Часть из тех, кого мы хотели пригласить, не смогла приехать на этот фестиваль. Время было распланировано. Некоторые говорили, что если за год нас предупредите, то, конечно, приедем. На следующий год приедут, я думаю, и наши сегодняшние гости, и другие.
На фестиваль кукол на запястье Владимира Захарова приехало 15 театров из 5 разных стран и 6 городов России.

Приехали люди, которым когда-то Володя сделал кукол или они сделали их сами под его руководством. У некоторых из них не было готовых спектаклей, но специально для фестиваля они их сделали. Ольге Соболевской, организатору фестиваля, удалось помочь решиться сделать спектакли специально для выступления в Томске. Так получилось шесть премьер, плюс Сауле Дягутите из Литвы восстановила спектакль, который она не играла пять лет. «Они ведь отвечали не мне, а Владимиру Захарову. Так что уговаривать, собственно, никого и не пришлось. Жаль, что не все смогли приехать в этом году. У некоторых учеников уже были гастрольные планы на это время. Но на следующий год обещали быть все», — рассказала Ольга.
Ольга Соболевская с участниками фестиваля
География участников фестиваля и ситуации, при которых на свет появились куклы Владимира Захарова, удивительны. Анна Бейли, скажем, приехала в Томск из Новой Зеландии. Впечатляет не только расстояние, которое ей пришлось преодолеть, чтобы приехать в Томск, но и обстоятельства, при которых она познакомилась с Владимиром Захаровым.

Десять лет назад юная Анна решила пожить в Европе и устроилась бебиситтером в семью кукольников. Так впервые она познакомилась с кукольным театром. В Новой Зеландии, оказывается, вообще нет такого вида искусства, как кукольные театры. Все, что увидела Анна, было для нее открытием. Шесть месяцев она провела в театре «Театро Дель Лаворо» в Пинероло. И влюбилась в кукол. А однажды в театр работодателей Анны приехал с мастер-классом Владимир Захаров. Там Анна и сделала своего Пингвина, с которым она приехала на фестиваль в Томск.
Спектакль Анны Бейли «Пингвин и Снеговик»
Для меня все, что происходило в театре Захарова в дни фестиваля, это какая-то другая реальность, — рассказывает Ольга Соболевская, которая в качестве переводчика была с Владимиром на многих кукольных фестивалях в Европе. — Я узнаю фестивальную атмосферу, это непрекращающееся общение, но особенность томского фестиваля в том, что впервые здесь, в театре Захарова, вместе собрались его ученики. Это что-то невероятное.
Невероятным событием стал приезд на фестиваль в Томск и для Ивана Затоки, управляющего гостиницами в Этномире (Калужская область), который познакомился с Владимиром Захаровым 10 лет назад во время фестиваля «Мамакабо» в Этномире. Тогда Иван работал там экскурсоводом. Владимир Захаров давал интервью газете Speed Info, и в его руках была кукла Алиса, которая в какой-то момент пригладила волосы, повернула голову, подняла глаза и сказала: «Привет!». Ивана этот эпизод так впечатлил, что он уговорил руководство Этномира заказать куклу у Владимира Захарова. Мастер согласился. Так у Ивана Затоки появилась кукла на запястье — Петя. Этот Петя и сыграл в спектакле «Маленький принц» на фестивале в Томске. Иван так мастерски сумел передать в спектакле интонации учителя, при этом привнося что-то свое, что весь зал просто плакал.
В 2012 году Иван приезжал в Томск в театр «2+Ку» учиться мастерству изготовления кукол. Тогда он посмотрел все спектакли Владимира и сделал Льва. Еще через пару лет под руководством Мастера он сделал и Карлсона.

«Сейчас я просто не имею морального права не заниматься театром, — говорит Иван Затока. — Куклы стали частью моей жизни. Да, в силу семейных обстоятельств я пока не могу все свое время посвятить театру, но у меня есть много друзей, которые меня знают по спектаклям в Этномире и которые меня приглашают выступать».
Анна Хомутинникова пришла в театр «2+Ку» в 2013 году, когда поняла, что больше не может выносить свою скучную работу. С Владимиром ее познакомили друзья театра сценаристка Аля Соколова (автор отрывка из Притчи о Вороненке, который звучит в спектакле «Соло для медвежонка») и ее мама Татьяна Соколова.

«Когда я пришла сюда в театр, то просто обалдела, — рассказывает Анна. — Владимир предложил мне для начала просто походить к нему, чтобы мы могли присмотреться друг к другу. Несколько дней я ходила, а потом наступили выходные, я увидела спектакль «Про Ежика» и обалдела еще больше. Он меня спросил: ты поняла, что ты хочешь делать? Я сказала, что хочу все».
Так Анна на два года стала сотрудником театра, который делал все, как и Мастер. Она была декоратором, резчиком кукол и хозработником. Но до главного, до своего спектакля, по стечению обстоятельств Аня тогда так и не добралась. Это случилось только сейчас, на фестивале, когда она восстановила спектакль Владимира Захарова «Соло для Медвежонка». Причем восстановила таким чудесным образом, что Медвежонок остался захаровским персонажем.
Спектакль «Соло для Медвежонка» рождался буквально на моих глазах, когда я здесь работала. Я помогала делать для него бутафорию, и Володя разрешил мне использовать его пьесу как учебный материал. Я пробовала его играть, но после премьеры спектакля Володи я побоялась, что не смогу соответствовать его уровню. Он у Мастера потом изменился, от каких-то первоначальных идей пришлось отказаться, что-то, наоборот, добавилось. Спектакль ожил и стал обрастать какими-то новыми нюансами. Так всегда случалось с постановками Владимира Захарова.
После удачного дебюта на фестивале Аня собирается продолжить играть спектакли. Теперь она снова сотрудник театра «2+Ку» и спектакль «Соло для Медвежонка» будет в постоянном репертуаре театра.
Никита Бакленев оказался в театре Владимира Захарова случайно. Приехал со своей подругой кукольницей. С девушкой впоследствии Никита расстался, а кукла, сделанная под руководством Владимира Захарова, осталась. С ней и с другом Виталием Ильченко они и приехали из Хабаровска на фестиваль в Томск со спектаклем «Времена года». Виталий до переезда в Хабаровск достаточно долго жил в Томске и был знаком с Владимиром Захаровым.
Виталий Ильченко и Никита Бакленев
«В далеком 2010 году Владимир Захаров донес до меня одну простую мысль — кукла делается под определенную задачу, — рассказывает Виталий. — В первую очередь рождается образ. Потом важно понять, нужна ли для этого образа кукла, потому что любую историю можно рассказать разными способами. И только когда ты не можешь рассказать историю без куклы, в этот момент и надо делать кукольный спектакль. Это и про отношение к жизни. Если не можешь не сделать, то делай. А если ты понимаешь, что можешь без этого прекрасно жить, то не стоит за такое дело браться. Не надо сотрясать воздух просто так».
Спектакль Никиты и Виталия «Времена года» появился на свет благодаря фестивалю. И он не единственный. Два новых спектакля, Ольги Сигаль «Про Ежика» и Анны Хомутинниковой «Соло для Медвежонка», — результат фестивальной работы, рассказывает Ирина Наумова. — Плюс Оля Горелова (ученица Владимира Захарова, ее спектакль «Он живой и светится» был и есть в постоянном репертуаре театра «2+Ку» — прим. ред.), долго собиралась, но к открытию фестиваля подготовила новый спектакль. Она начинала его делать с Володей».
Мы очень боялись за Ежика, — делится переживаниями Ирина Наумова. — Это же самый любимый персонаж Володи. Боялись, что-то будет не так и не так будет воспринято. А получилось у Оли Сигаль чудесно. Просто невероятный это подарок. В зале все плакали. Если мы справимся с зайцем, у нас будет три-четыре спектакля в репертуаре. А те ребята, которые участвовали в фестивале, говорят, что будут изыскивать возможности и приезжать к нам на гастроли.
Фестиваль состоялся благодаря тому, что собралась волшебная команда, рассказывает организатор события Ольга Соболевская. «Еще в феврале, когда погиб Владимир, собрался круг его друзей, которых мы называем «Волшебные люди». И практически все эти люди плечом к плечу делали этот фестиваль. Каждый подхватывал то направление, в котором может чем-то помочь», — рассказала Ольга.

Вместе с ней мы открыли страничку фестиваля и поименно вспомнили всех «волшебных людей», благодаря которым состоялся праздник в театре «2+Ку».
Друг театра Александр Гарганеев оставил работу на оборонном предприятии и взял всю техническую часть на себя. Это и очень сложное программное обеспечение, и все, что связано с театральным действом: музыка, свет, декорации. Он разобрался с куклами, которые работают на постоянной основе в театре, с программами, которые отвечают за их движение и общение со зрителями. Ему в меру сил помогал Максим Пак. Александр Ракин закрывал собой все возможные бытовые вопросы. Алексей Зайцев, Александр Степусюк, Сергей Мельников помогали обеспечить материальную базу.

За программу фестиваля, все перелеты и проживание отвечала Ольга Соболевская. Огромную благодарность организаторы выражают Елене Матухиной, директору гостиницы «Спутник», которая у себя поселила всех гостей фестиваля.

Максим Походий обеспечил информационную поддержку. Он, находясь на Ямале, сделал в кратчайшие сроки сайт фестиваля как волонтер. За содержание сайта отвечали Ольга Соболевская, Максим Пак и Максим Походий. Преподаватель журфака ТГУ Василиса Азарова занималась дизайном фестиваля. Певица Оля Носенко отвечала за билеты, контакты со зрителями, а Римма Пак, заместитель директора Центра компетенций городской среды, была менеджером по логистике. Она помогла организовать фестиваль как единую систему. Замечательные фотографии сделала Рамона Гастль из Германии, автор фильма о Володе Захарове «Иллюзия». София Безукладникова обеспечивала информационную поддержку в соцсетях. Ольга Горелова, кроме того, что была участницей фестиваля, отвечала за благотворительную программу. Лена Горецкая взяла на себя кафе и уборку театра. Плюс была группа волонтеров, которые помогали встречать и рассаживать зрителей. «Это был очень большой коллектив людей, благодаря которым состоялся фестиваль. Список можно продолжать еще долго — огромная им всем благодарность за то, что включились в работу. В одиночку это сделать невозможно», — подводит итог Ольга Соболевская.
«Проходите, проходите, — приветливо встречает зрителей бабушка-кассир в театре Владимира Захарова. — У нас тут и пахнет по-особенному».
5 октября 2019 года
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