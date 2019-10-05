Да здравствует Волшебник!

Друг театра Александр Гарганеев оставил работу на оборонном предприятии и взял всю техническую часть на себя. Это и очень сложное программное обеспечение, и все, что связано с театральным действом: музыка, свет, декорации. Он разобрался с куклами, которые работают на постоянной основе в театре, с программами, которые отвечают за их движение и общение со зрителями. Ему в меру сил помогал Максим Пак. Александр Ракин закрывал собой все возможные бытовые вопросы. Алексей Зайцев, Александр Степусюк, Сергей Мельников помогали обеспечить материальную базу.
За программу фестиваля, все перелеты и проживание отвечала Ольга Соболевская. Огромную благодарность организаторы выражают Елене Матухиной, директору гостиницы «Спутник», которая у себя поселила всех гостей фестиваля.
Максим Походий обеспечил информационную поддержку. Он, находясь на Ямале, сделал в кратчайшие сроки сайт фестиваля как волонтер. За содержание сайта отвечали Ольга Соболевская, Максим Пак и Максим Походий. Преподаватель журфака ТГУ Василиса Азарова занималась дизайном фестиваля. Певица Оля Носенко отвечала за билеты, контакты со зрителями, а Римма Пак, заместитель директора Центра компетенций городской среды, была менеджером по логистике. Она помогла организовать фестиваль как единую систему. Замечательные фотографии сделала Рамона Гастль из Германии, автор фильма о Володе Захарове «Иллюзия». София Безукладникова обеспечивала информационную поддержку в соцсетях. Ольга Горелова, кроме того, что была участницей фестиваля, отвечала за благотворительную программу. Лена Горецкая взяла на себя кафе и уборку театра. Плюс была группа волонтеров, которые помогали встречать и рассаживать зрителей. «Это был очень большой коллектив людей, благодаря которым состоялся фестиваль. Список можно продолжать еще долго — огромная им всем благодарность за то, что включились в работу. В одиночку это сделать невозможно», — подводит итог Ольга Соболевская.