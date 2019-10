Чувство дороги (Памяти этнолога Андрея Сагалаева)

Справка:





Андрей Маркович Сагалаев (1953-2002) — российский ученый, этнолог, антрополог, философ, историк, общественный деятель. Доктор исторических наук, профессор Томского государственного университета, заведующий кафедрой всеобщей истории, профессор Томского государственного университета. Автор исследований по мифологии традиционных обществ Сибири, шаманизму, истории общественной мысли.





После окончания университета А. М. Сагалаев в 1976-1977 гг. был избран стажер-исследователем кафедры антропологии и этнографии исторического факультета Ленинградского государственного университета, в 1977-1980 гг. – аспирант этой же кафедры. 30 июня 1981 г. в совете Ленинградской части Института этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая АН СССР защитил диссертацию «Ламаистские элементы в мифологии и традиционных культах алтайцев» на соискание ученой степени кандидата исторических наук (научный руководитель – доктор исторических наук, профессор Р. Ф. Итс. В 1981-1992 гг. работает в Институте истории, филологии и философии Сибирского отделения АН СССР в Новосибирске (с 1991 – Институт археологии и этнографии Сибирского отделения Академии наук СССР (РАН). В 1992 г. в совете Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН (Новосибирск) защитил диссертацию «Архаичное мировоззрение урало-алтайских народов Западной Сибири» на соискание ученой степени доктора исторических наук. В 1992-1994 гг. – исполнительный директор Алтайского международного центра гуманитарных и биосферных исследований (Новосибирск). С 1994 г. – профессор, с 1995 г. – заведующий кафедрой всеобщей истории и правоведения (в дальнейшем – кафедры всеобщей истории) Томского государственного педагогического университета. В 1996-1997 гг. занимал должность профессора университета штата Иллинойс (The University of Illinois at Urbana-Champaign, USA). 18 ноября 1998 г. был удостоен ученого звания профессора по кафедре всеобщей истории Министерством общего и профессионального образования РФ. По совместительству с 2000 г.– профессор кафедры археологии и исторического краеведения истфака ТГУ. В 2001-2002 гг. – профессор университета штата Вайоминг (The University of Wyoming at Laramie, USA).





