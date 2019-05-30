Чтобы сдать ЕГЭ, пришлось устанавливать личность

Истории

Вообще-то Анатолия и Эдуарда зовут Талех и Эльджан. Но так их никто не называет. Когда парни наконец-то получат паспорт, свои русские имена они хотят официально закрепить. Сейчас им 19 и 20 лет. Родились братья Мамедовы в Республике Азербайджан, но еще младенцами со своей мамой — гражданкой России — приехали в Томскую область. Вернее сказать, вернулись — мама родилась в Моряковке, никогда не отказывалась от своего российского гражданства и прописана всегда была только в Томской области.

Толику было меньше двух лет, Эдику не исполнилось даже полгода, когда они приехали на постоянное место жительства в село Дзержинское. Первые воспоминания братьев — Россия. Они знают только русский язык. И только свою российскую родню. Бабушка, дедушка, мама, родная тетя, брат — все граждане России. Никуда из села Дзержинского за свою жизнь они не выезжали. Их хотели призвать в армию, старший Анатолий даже прошел медкомиссию, но в последний момент его завернули. Так как со справкой об установлении личности можно сдать ЕГЭ, но для службы в российской армии нужен российский паспорт.

— Я гражданка России, — рассказывает Инна Кускова. — В 1997 году уехала в Азербайджан, где в 1998 родился Толик, а через год родился Эдик. Мы с их отцом и детьми вернулись в 2000 году в Томск, зарегистрировали здесь наш брак. У их отца на тот момент был советский паспорт. Но тогда это было нормальное явление. У многих еще были советские паспорта. Года три мы здесь прожили. Потом развелись, и он уехал. Связь с тех пор мы не поддерживаем.

Фото: Юлия Корнева

— Сейчас у моих сыновей, которые уже совершеннолетние и закончили здесь детский садик и школу, есть только свидетельство о рождении. Паспортов нет. Гражданство Азербайджана они никогда не приобретали. Я так понимаю, у них есть право выбрать гражданство, ведь я и вся их родня по моей линии — граждане России. Но добиться этого от наших миграционных служб мы так и не смогли.

Старшему сыну, когда мы пытались получить паспорт, сказали: напишите заявление на получение гражданства, заплатите госпошлину. Мы все сделали: нотариально заверенное согласие на получение российского гражданства, квитанция об оплате госпошлины в 2000 рублей до сих пор у нас на руках. Приехали. Но свидетельство о рождении, на котором стоял штамп о российском гражданстве, поставленный еще в начале 2000-х, при нас порвали. Сказали: так как сын не здесь родился, то штамп этот поставили неправильно.

Инна сделала запрос в Азербайджан, и им прислали новое свидетельство о рождении. Штампа о российском гражданстве на нем, понятно, уже не было. Только в российском паспорте Инны напротив информации о Талехе стоит печать миграционной службы. Инна искренне считает, что эту печать не поставили бы, если бы не сочли его российским гражданином.

После 11 класса Толику нужно было сдавать ЕГЭ. Сделать это без паспорта нельзя. Мы поехали в паспортный стол на улицу Учебную, село Дзержинское теперь Кировский район города Томска. Там с него сняли отпечатки пальцев, чтобы установить личность, и выдали справку об установлении личности. Он сдал ЕГЭ, получил аттестат об образовании. Через год ЕГЭ сдавал уже Эдуард, но у того справку уже не спрашивали.

Анатолий (Талех) Мамедов:

— У нас на руках только российский аттестат о среднем образовании и пенсионное свидетельство. А еще меня чуть не призвали в армию. Я даже медкомиссию в военкомате прошел.

— Я писала в прокуратуру, сказали: проблем быть не должно, ибо мама – гражданка России, бабушки, дедушки, родные братья — все здесь. Писала президенту России, он же дает гражданство России. Обращалась к уполномоченному по правам человека. Везде отвечали: все нормально, имеете право. Но миграционная служба нам паспорт так и не дала.

А 17 мая этого года сотрудник миграционной службы составил постановление о привлечении братьев к административной ответственности за нахождение на территории РФ без законных оснований. В тот же день Ленинский суд вынес решение о штрафе. Приняв во внимание «смягчающие обстоятельства» — без депортации из страны. Но на выходе из здания суда сотрудник миграционной службы предупредил, что братья должны покинуть страну не позднее, чем через две недели. Завтра эти две недели истекают.

Фото: Вечеслав Балашев

— Мы спросили: что нам делать? Говорят: обращайтесь в ближайшее консульство Азербайджана. Позвонили в Екатеринбург, там нам сказали, что вы не можете сделать у нас первичный паспорт. Потому что в Азербайджане в 16 лет сначала выдается какая-то пластиковая карточка — внутренний паспорт. Говорят: у вас это есть? Я говорю: откуда, если они с двух лет живут в России, а в Азербайджане даже прописаны не были. Мы делали запрос в 2014 году в Азербайджан, в 2015 году они нам ответили, что мои сыновья — граждане Азербайджана! Но, как мне в нашей миграционной службе сказали, так как они там давно не живут, это гражданство, скорее всего, должно считаться утерянным.

Я нашла закон о гражданстве Азербайджана: прежде чем стать их гражданами, моим сыновьям нужно было подать заявление – анкету и оформить прописку. Но ничего этого не было. Ни заявлений, ни прописки!

Фото: Юлия Корнева

Сейчас Инна Кускова наняла адвоката. Ибо за шесть лет так и не смогла добиться паспортов для своих сыновей. Адвокатской практики в Томске по вопросам получения гражданства в подобных ситуациях не много, сроки поджимают, поэтому мы обратились в «Уральскую ассоциацию беженцев». Президент ассоциации Людмила Лукашева за 25 лет изучила законодательство о гражданстве вдоль и поперек и разработала «технологию определения гражданства». За эту технологию в 2015 году организация стала лауреатом Национальной премии «Гражданская инициатива» в номинации «Наш общий дом – Россия».

Приводим выдержки из экспертного заключения — о наличии у братьев Мамедовых российского гражданства — для тех, кто, возможно, российское законодательство знает не так хорошо.

Гражданство Российской Федерации — устойчивая правовая связь лица с Российской Федерацией (ст. 3 Закона о гражданстве РФ № ФЗ-62 от 31.05.2002 г.)

Российская Федерация есть правопреемник и правопродолжатель Российского государства, Российской республики, Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР) и Союза Советских Социалистических Республик (СССР). Институт российского гражданства соотнесен с принципом непрерывности (континуитета) российской государственности (закон «О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом» от 24.05.1999 г. № 99-ФЗ (в ред. от 31.05.02).

Наличие у лица гражданства Российской Федерации либо факт наличия у лица в прошлом гражданства СССР определяется на основании законодательных актов Российской Федерации, РСФСР или СССР, международных договоров Российской Федерации, РСФСР или СССР, действовавших на день наступления обстоятельств, с которыми связывается наличие у лица соответствующего гражданства (п. 7 ст. 4 ФЗ-62).

На момент своего рождения братья могли «приобрести азербайджанское гражданство по отцу по принципу «права почвы» или российское гражданство по матери по принципу «права крови», что находится в полном соответствии с ч. 1 ст. 15 закона «О гражданстве Российской Федерации» № 1948-1 от 28.11.1991 г.

Согласно статье 6 федерального закона «О гражданстве Российской Федерации № ФЗ-62 от 31.05.2002 г. гражданин Российской Федерации, имеющий также иное гражданство, рассматривается Российской Федерацией только как гражданин Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международным договором Российской Федерации или федеральным законом; приобретение гражданином Российской Федерации иного гражданства не влечет за собой прекращение гражданства Российской Федерации.

Поскольку братья проживают с матерью-гражданкой РФ по рождению в Российской Федерации, никогда не обращались в полномочные органы Республики Азербайджан по вопросу приобретения гражданства Азербайджана, а претендуют на гражданство по матери, субъект права является гражданином того государства, которое выбрал, в данном случае — Российской Федерации. Поскольку братья приобрели российское гражданство на момент своего рождения, иного гражданства не приобретали, до настоящего момента не обращались в полномочные органы РФ, ведающие делами о гражданстве, с ходатайством о прекращении своего российского гражданства по рождению, они продолжали и продолжают состоять в гражданстве Российской Федерации.

Этот вывод соответствует позиции Конституционного суда Российской Федерации, изложенной в определении от 21 апреля 2005 г. № 118-О по жалобе гражданки Даминовой Светланы Рашидовны на нарушение ее конституционных прав пунктом «а» части первой статьи 12 федерального закона «О гражданстве Российской Федерации»: «…признание гражданства Российской Федерации по рождению родителей в соответствии с Постановлением Конституционного суда Российской Федерации от 16 мая 1996 года № 12-П является в силу принципа «права крови», действовавшего согласно законодательству и в период существования СССР, основанием признания гражданства Российской Федерации по рождению и их ребенка — независимо от места его рождения на территории бывшего СССР, если только он не утратил это гражданство по собственному свободному волеизъявлению».

Иное толкование закона и следующие за ними действия фактически лишают братьев законно приобретенного российского гражданства, нарушают статью 6 Конституции Российской Федерации, умаляют достоинство их личности, что в соответствии со статьями 18, 21 (часть 1) и 55 (часть 2) Конституции Российской Федерации является недопустимым как при издании, так и при применении законов.