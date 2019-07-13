— Расскажи о своей семье.



Жоандер: Я родился в очень маленьком городе. Население - 15 000. Очень маленький город. Моя семья религиозна, все они католики, и все они музыканты. Мой дедушка гитарист, мама и сестра певицы, отец играет на пианино и трубе. Только брат ни на чем не играет.



— А когда ты начал заниматься музыкой?



Ж.: Не знаю. Я родился и уже слушал музыку. Ребенком я играл на пианино. Но когда мне было лет шесть, я захотел электрическую гитару. Но они хотели, чтобы я играл на классической. Когда мне было девять, я больше не мог без гитары. Так что я сказал, ладно, давайте акустическую гитару. Мы взяли ее у соседей. В десять я пошел в военную школу для детей, там учился работать, разговаривать с боссом. А в одиннадцать я начал работать. Первая работа была в больнице, я занимался офисной работой. На эти деньги я и купил свою первую классическую гитару.



— Когда у тебя появилась электрическая гитара?



Однажды дед потерял меня и был очень зол. А я репетировал с друзьями. Когда он нашел меня, то сказал, что мне нужна нормальная гитара, и подарил мне Fender. Но это мне было уже лет 15.

У меня она до сих пор есть.



Катя: Мы в прошлом году ее привезли в Иваново.



— А как ты оказался в Иваново?



Ж.: Моя семья играла традиционную музыку. Но я хотел учиться. И однажды я встретил тромбониста. Он сказал мне, что в Сан-Пауло есть бесплатная консерватория (это одна из самых престижнейших консерваторий Латинской Америки - Карлос-де-Кампос). Я поехал туда и поступил. Я сдал экзамены и четыре года учился на гитаре, а потом еще два вокалу. Я думал остаться там. Но друзья позвали меня в Египет работать. Я должен был петь в группе. Они обещали мне хорошо заплатить, а у меня как раз не было работы. В Египте я работал десять месяцев и там встретил Катю.



— Катя, а что же ты там делала?



К.: Я была в директорском туре. Я работаю в турфирме. У нас был сбор директоров. Смотрю — на сцене группа 5-6 человек, но я даже не поняла сначала, что они бразильцы. Улыбаются. Девушка на русском пела. За стол их пригласили. Я только на следующий день поняла, что он по-русски-то не говорит. Как-то так вышло. Дискотека, все выпивают, общаются. Вот и мы как-то обменялись контактами. Они попросили меня им продюсера найти. Я тогда наговорила, что смогу.



К.: Когда я нашла продюсера, то мы у них попросили фото, видео. А у них ничего нет! У нас здесь человек только гитару в руки взял, уже сто фоточек. А они там этого не делают.



Ж.: Мы только играем музыку. Музыканты об этом не думают. Я потом еще на год вернулся в Бразилию, мы переписывались. С денег, заработанных в Египте, я купил камеру и компьютер, чтобы делать видео. Это то, что плохо в консерватории. Нас там не учат, бизнесу. Как себя продвигать.



К.: У нас ушло полгода, чтобы записать видео. Музыканты все из разных мест в Бразилии.



Ж.: Я начал снимать видео. И, наконец, одно видео понравилось продюсеру. Мы тогда записали Bossa Nova Medley на Илья Белла, на очень красивом острове. Ему так понравилось, что он согласился организовать нам тур. Он длился один месяц, за который мы дали 25 концертов.



К.: Да уж, в середине тура они взвыли.



Ж.: Да, для меня это был первый такой тур. До этого мы играли по одному концерту в неделю. Так было нормально для нас.



К.: Наши русские музыканты много выдерживают. Когда Жоандер провожал двух других музыкантов, я запомнила, что, с одной стороны, мне грустно было, а с другой, фух, все закончилось.



— То есть он тогда после первого тура решил остаться в России?



Оба смеются.



К.: Он ехал, думал. Мы же фактически только переписывались.



Ж.: Да. Только по телефону.



— Давайте поговорим про горы. Ты здесь, на Алтае, в горах, уже второй раз. Почему?



Ж.: Я обычный рабочий. А Катя мой продюсер. Это она решила, что надо сюда ехать. Ей здесь нравится. Но и мне начало нравиться. Здесь волшебно. Я не вижу Россию, если я не живу здесь. У России очень много истории. У Бразилии не так много истории.



К.: Всего 500 лет.



Ж.: Вы здесь поете песни многие все вместе. Там, в Бразилии, много религии. А в России есть история дерева, история горы. Мифы. И вы все вместе знаете много песен. Поете.

