Чистый воздух VS машино-место

Истории

«Я сам садил этот лес 50 лет назад. Со школы были отработки в помощь Богашевскому лесничеству, — сокрушенно говорит местный житель Олег Муслаков. — Шел бульдозер, вырывал траншею, а мы с тележкой саженцы за ним садили. Сейчас алчно ребята все под себя гребут и не думают совершенно о том, что будет после них».

Олег вместе с другими жителями поселка Аэропорт собрались у бывшего кафе «Полет». За их спиной — обнесенная забором стройка, на которой меньше чем за месяц вырубили участок леса у дороги — любимый всеми местными лесопарк, а по совместительству единственное место, где люди могли прогуляться летом и пройтись на лыжах зимой. Он же служил защитной полосой от запахов топлива, что доносятся с аэропорта, и от ветров. На месте, где был лесной массив, запланировано строительство второй дополнительной парковки томского аэропорта.

«Это единственный лесопарк у нас в поселке, где можно было гулять. Тротуаров у нас нет, ходить только по дорогам. Вот выйдешь хоть сюда подышать, а теперь все, не выйдешь. Две трети уже вырубили. Остался край — полдорожки», — жалуются жители.

В Аэропорту собралась инициативная группа, которая пытается остановить строительство. Жители недовольны, что стройка началась быстро и без их ведома — никто не проводил общественные слушания, не оповещал людей. О строительстве там узнали ровно тогда, когда оно началось. Как только глава Мирненского сельского поселения, куда относится Аэропорт, оставил свою подпись, подрядчики приступили к проекту. Первая техника на место приехала, по словам местных, в начале ноября. Три недели, и лесной массив лег бревнами на площадке будущей стройки.

Это все было как гром среди ясного неба. Сначала смотрим: стоит теплушка, потом начали валиться деревья, лесорубы с пилами ходят, ничего толком ответить не могут, говорят: с начальством разговаривайте. Лес такой стоял хвойный, полвека росло оно все. Если бы изначально знали об объемах этого строительства, раньше бы вышли, — рассказывает Алла Коломейчук, представитель инициативной группы поселка.

Однако глава облдепартамента дорожного строительства Юрий Баев уверен, что слушания в поселке на этапе подготовке проекта проводились.

«Общественные слушания проводились, выдано разрешение на строительство этого объекта. Мне понятно мнение жителей, что это определенные неудобства, потому что парковка будет приближена к жилому массиву», — говорит чиновник.

Глава администрации поселения Алексей Юрков на тему слушаний говорить вовсе отказался и предложил задать вопросы об этом подрядчику — областному ДРСУ.

«Строительство ведет областное ДРСУ, заказчики они, земля находится в собственности области. Соответственно, они проводят работу. Мы письменно этот ответ уже давали жителям, у них все есть в письменном виде», — добавил Юрков.

По планам областной администрации, к 2021 году подрядчик («Томскавтодор») должен реконструировать въезд в томский аэропорт. По проекту это кольцо, слева и справа от которого разместятся парковки. Они станут частью аэропортового комплекса и войдут в новый пассажирский терминал аэропорта. Сумма работ по проекту — 376 млн рублей, которые регион получил из федерального бюджета по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Сейчас уже завершилось строительство одной из запланированных парковок. Это бесплатная стоянка на 132 машино-места.

Теперь на очереди вторая парковка, с противоположенной стороны дороги. Именно под нее снесли лес у поселка. Вторая стоянка, по планам, вместит 226 машин. Необходимость строительства парковок в администрации объясняли тем, что люди не хотят оставлять авто на платной парковке у самого аэровокзала (бесплатны первые 15 минут стоянки, далее берется плата), поэтому часто оставляли транспорт на обочине дороги и шли к зданию пешком. Припаркованные таким образом машины, по мнению чиновников, мешают другому транспорту и создают пробки. В мае 2019-го, чтобы разгрузить движение, специалисты установили дополнительное оборудование и запустили третий реверсивный проезд к аэропорту, но это не помогло.

«По поручению губернатора Сергея Жвачкина мы проводим мероприятия, направленные на повышение безопасности гостей и жителей области. Пассажиры и встречающие паркуются на обочинах и идут в аэропорт по дороге, препятствуя другим автомобилистам. Учитывая важность парковки для безопасности и комфорта людей, губернатор выделил средства на ее строительство. Новая парковка разгрузит подъездной путь и повысит пропускную способность», — комментировал проект замгубернатора Игорь Шатурный.

Жителей беспокоит, что по проекту парковка будет практически вплотную примыкать к жилым домам — расстояние от подъезда до территории стоянки всего 16 метров. При этом, чтобы ее оборудовать, потребуется снести все деревья, что растут во дворе. Их своими руками несколько десятков лет назад высадил Александр Стрельников, который тоже сегодня пришел на встречу.

«Теплотрасса, которая наверху у нас проходит, обсажена деревьями. Человек садил по собственной инициативе, и сейчас, как они объясняют, теплотрассу будем закапывать, а все остальное пойдет под снос. У нас никакой придомовой территории не будет. Дорога по плану должна пройти прямо перед нашими окнами. Дети гулять будут практически рядом с дорогой», — объяснят Алла Коломейчук.

Уже сейчас, как говорят жители, в воздухе начал чувствоваться запах авиатоплива. Когда парковку достроят, уверены, к нему добавится запах выхлопных газов от машин.

У меня есть соседка, такая чистоплотная всегда. Я ее спрашиваю, ты чего белье перестала вешать сушиться во дворе? Она говорит: «Так бензином потом все воняет, это невозможно. Что будет, когда здесь встанут 300 машин и будут зимой греть? Мы здесь задохнемся! — возмущается Олег Муслаков.

Местные говорят, что раньше на месте первой, уже достроенной, парковки тоже были деревья, но с их вырубкой они смирились. Решили, что стоянка там будет уместна и на этом все закончится. Вторая, под которую вырубили местный лесопарк, располагается напротив первой, на другой стороне дороги — ближе к поселку. По сути, только этот лес и оставался единственным препятствием, которое отделяет дома поселка от взлетной полосы. Раньше, по словам жителей, запахи топлива так не чувствовались, не ощущались ветра, а сквозняки ходят даже в квартирах. Теперь, когда недочеты проекта стали в прямом смысле ощутимы, жители готовы воевать.

«Мы написали в администрацию президента, отписка пришла, мол, отправили в областную администрацию, так как они этим ведают. Написали в Томский район, в областную и Мирненскую администрации (поселок Аэропорт входит в состав Мирненского сельского поселения — прим. ред.). Обратились в прокуратуру, в Росприроднадзор. Из прокуратуры пришел ответ, что информация направлена на рассмотрение. Встречались с руководителями Мирненской администрации, толку никакого нет», — перечисляет Алла Коломейчук, одна из самых активных в группе жителей.

При этом местные не понимают, для чего в принципе нужна еще одна стоянка, если даже в пиковые утренние часы, когда Томск принимает и отправляет самое большое количество самолетов, существующие парковки полностью не заполняются. Во время нашего визита в аэропорт, около 13:00 дня, на новой парковке стояло не больше десяти машин.

«Эта автостоянка не имеет смысла, потому что привокзальная площадь абсолютно пустая. Новая эта площадка на 130 мест занята десятью машинами. Мы специально вели мониторинг в час пик. Стоянка заполняется только на 2/3, не больше. Сейчас расписание ориентировано на утро, все рейсы в основном в это время, считается, что мест не хватает. Даже если так, после строительства этой стоянки мест стало предостаточно. Зачем нужно было погубить эту лесополосу, лишить людей элементарно чистого воздуха», — объясняет Алла Коломейчук.

«Люди сидят без воды, без газа сидят множество поселков, а у нас стройка ненужная идет, деньги просто закапываются куда-то, уничтожается природа, — добавляет другая жительница Аэропорта. — Деньги вкладываются в стоянку, тогда как у нас есть бытовые проблемы в поселке».

Дополнительная парковка нужна, уверены в свою очередь в обладминистрации, которая курирует стройку. Говорят, при подготовке проекта специально определяли нагрузку на парковки в пиковые часы.

«Нагрузка на парковку, конечно, изучалась. Просчитывался не только пассажиропоток, но и необходимое количество машино-мест. Я вам так скажу: в час пик порядка 1000 машин у нас проезжают через турникеты, даже если отбросить 20 % таксистов, которые там, как в карусели, заезжают-выезжают. Количество машин подтверждено, так же, как и количество машино-мест на проектируемой парковке, эта работа проводилась перед принятием решения о начале строительства. Иначе бы и проект не прошел экспертизу с точки зрения вложения финансов», — говорит Юрий Баев.

Проект строительства прошел государственную экспертизу и получил положительное заключение, в том числе экологов, что вызывает скепсис местных жителей. «Очень сомнительно, что экологи могли согласиться на такую вырубку леса. Документов мы не видели, нас никто не ставил в известность, не знаю, какой эколог подписал, как его фамилия», — возмущаются местные. Опасаются также, что стройка как-нибудь заденет и местное озеро, где гнездятся редкие для наших мест серые цапли.

«Сегодня я иду, а они уже на озере геодезические работы проводят. У нас есть озеро, на котором уже четвертый год гнездятся серые цапли, занесенные в Красную книгу. Это все ведь меняет ландшафт, климат. Есть у нас тут и краснокнижные растения. Мы сами ни одного цветка не сорвали, а люди приехали и все выворотили», — разводит руками жительница.

Юрий Баев, курирующий проект в областной администрации, говорит, что несмотря на вырубку лесополосы, осталась защитная санитарная зона, а экологи во время подготовки проекта делали специальные замеры по уровню загазованности от самолетов и от машин с парковки.

«Были проведены все работы по разделу окружающей среды. Там убрали не то что лесополосу, а часть ее, оставив защитную санитарную зону, это все обосновывается в проекте, просчитывается. Есть все эти замеры, не только от авиационного керосина, но и с точки зрения автотранспорта», — объясняет чиновник.

Сейчас жители не знают, каким образом действовать дальше и куда обращаться. Кроме ведомств и администраций, стараются привлекать к проблеме журналистов и общественников. Недавно обратились к активистам движения «Защитим томскую тайгу», у которых уже есть опыт составления разных документов и писем. Единственное, что им пообещали в районной администрации — предоставить 600 бесплатных саженцев. Правда, куда их теперь высаживать, люди не знают.

В областной администрации ТВ2 сказали, что готовы включиться в работу по благоустройству поселка совместно с администрацией поселения, но что именно планируется, не уточняют, говорят обтекаемо.

«Мы с удовольствием включимся в работу, запланируем не то что компенсационные мероприятия, а некие возмещения неудобств с точки зрения новых форм, трасс, благоустройства», — сказал Юрий Баев.