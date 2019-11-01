Поможет с реализацией проекта руководитель волонтерского эко-движения в Томске Вадим Холин. Вадим долгое время прожил в Тибете, откуда и привез с собой особую философию.



«У меня принципиальная позиция по поводу разделения мусора, — рассказывает Вадим Холин. — Мне бы хотелось, чтобы увеличился процент населения, которые будут сортировать мусор осознанно. Ведь в России это делают только 2 % граждан».



Вадим Холин говорит, что с 2008 года стремится вести экологичный образ жизни. Собирать мусор он стал во время утренних пробежек.



«Я живу на границе Томской и Кемеровской областей, в районе Алаево. Рядом с нашим благополучным поселком, как раковая опухоль, начали расти помойки. Из-за них я уже не могу погулять с собакой, сходить за грибами, покататься на велосипеде. Я выбегаю на трассу и собираю мусор. Я знал, что людей, разделяющих мои взгляды, в Томске немало, поэтому обратился в социальные сети и сразу же получил обратную связь. Их это по-настоящему зацепило. Мы ведь ничего не придумали сами – эти технологии существуют уже давно, развитый мир на протяжении многих лет живет цивилизованно и чисто. Мы просто берем этот опыт и пытаемся адаптировать его к условиям нашей среды. Я благодарен компании ТДСК, где нас услышали и хотят помочь».

