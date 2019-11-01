Добрые новости
01 ноября,
2019
«Чистая среда»:
как ТДСК приобщает к экологии
В микрорайонах «Радонежский» и «Южные ворота» запустили проект, благодаря которому жители смогут правильно сортировать мусор
Многие томичи давно хотели бы сортировать мусор, но далеко не у каждого дома есть специальные контейнеры. В Европе, например, это уже каждодневная практика — разные пакеты для определенных видов мусора, которые организованно собираются и отправляются на переработку. Но в России такая система не работает, потому что заводы по переработке мусора есть только в мегаполисах.
В Томске слабо развиты технологии вторичной переработки мусора, — говорит основатель и идейный вдохновитель проекта VAN&GOG Вадим Холин. — Основное сырье: пластик, макулатура, стекло, жесть — вывозится за пределы Томской области. Да, и бизнес в этом направлении не развит. Пока впереди всех Москва, где научились из старой обуви делать спортивные маты и детские площадки.
Вадим Холин
Крышка для кошки
Правильно сортировать мусор теперь в Томске смогут жители микрорайонов «Южные ворота» и «Радонежский». ТДСК и экодвижение VAN&GOG запустили пилотный проект «Чистая среда» в новых жилых комплексах.
Тема раздельного сбора мусора для нашей компании новая и особая, — отметила главный специалист по связям с общественностью ТДСК Любовь Варьяс. — Мы впервые двигаемся в этом направлении. Инициативные жители уже ждут, чтобы начать заниматься добрым делом ради экологии и души. Поэтому наш экологический проект стартует в двух современных и молодых районах.
Поможет с реализацией проекта руководитель волонтерского эко-движения в Томске Вадим Холин. Вадим долгое время прожил в Тибете, откуда и привез с собой особую философию.

«У меня принципиальная позиция по поводу разделения мусора, — рассказывает Вадим Холин. — Мне бы хотелось, чтобы увеличился процент населения, которые будут сортировать мусор осознанно. Ведь в России это делают только 2 % граждан».

Вадим Холин говорит, что с 2008 года стремится вести экологичный образ жизни. Собирать мусор он стал во время утренних пробежек.

«Я живу на границе Томской и Кемеровской областей, в районе Алаево. Рядом с нашим благополучным поселком, как раковая опухоль, начали расти помойки. Из-за них я уже не могу погулять с собакой, сходить за грибами, покататься на велосипеде. Я выбегаю на трассу и собираю мусор. Я знал, что людей, разделяющих мои взгляды, в Томске немало, поэтому обратился в социальные сети и сразу же получил обратную связь. Их это по-настоящему зацепило. Мы ведь ничего не придумали сами – эти технологии существуют уже давно, развитый мир на протяжении многих лет живет цивилизованно и чисто. Мы просто берем этот опыт и пытаемся адаптировать его к условиям нашей среды. Я благодарен компании ТДСК, где нас услышали и хотят помочь».
Сейчас жители микрорайонов Радонежский и Южные ворота начнут сортировать «ценный» пластик – крышки от пластиковых бутылок. Контейнеры для их сбора появятся в каждом подъезде многоквартирников. Эксперты говорят, что крышки от пластиковых бутылок — качественный материал, который очень просто перерабатывать. Одна такая крышка весит два грамма. Чтобы собрать килограмм, нужно найти 500 бутылок. Пять рублей с каждого килограмма пойдут на корм для кошек в котокафе «Cat Space».
«Сумма получается небольшая, но это только начало, — говорит Вадим Холин. — Мы сдаем крышки на переработку, переработчик полученные деньги отправляет в зоомагазин Petburg, а те в свою очередь передают корм зоозащитникам. К деньгам мы при этом вообще не прикасаемся. В случае с районами ТДСК мы выходим на очень большие объемы. Я изучал вопрос: через одну семью в год «проходит» около шести килограммов пластиковых пробок. В текущих ценах это 30 рублей. Если таких семей будет много – а в микрорайонах ТДСК это именно так – то мы, наверное, сможем помочь всем бездомным животным города».

Студенты ТГУ и ТПУ под флагом «Ван Гогов» уже собрали 18 кг пластиковых крышек для кошек. При вторичной переработке пластиковые крышки перемалывают, а из полученных гранул делают плотные мешки для мусора.

Анатолий Бочаров
Анатолий Бочаров, координатор четырех управляющих компаний в ТДСК, говорит о преимуществах сбора пластиковых крышек для местных жителей.
Бутылки без крышки намного лучше сжимаются в мусоровозах, — отметил Анатолий Бочаров. — С большим количеством закрытых бутылок пресс мусоровоза не справляется. И он возит «воздух», совершая большее число рейсов.
Бочаров объясняет, что по логике, в перспективе реализация проекта должна сказаться на тарифе по сбору мусора. Однако чтобы жители ТДСК начали платить меньше, должен сыграть свою роль ряд факторов. В первую очередь управляющим компаниям ТДСК необходимо договориться с региональным оператором о своевременном вывозе отходов и переработке, наладить первичный сбор мусора, выстроить взаимоотношения с организациями, которые перерабатывают в Томске пластик, стекло и бумагу.

«Нам важно выстроить цепочку: не только собирать мусор, но и отправлять его на переработку, — подчеркивает координатор по ЖКХ ТДСК Анатолий Бочаров. — К нам только приходит понимание, что переработкой мусора нужно тоже заниматься. Сегодня это пока на стадии идеи. Если люди научатся сортировать мусор, то и машин на полигон поедет меньше, а значит, и стоимость услуг регоператора должна уменьшиться, соответственно, платежи за ТКО в квитанциях жителей тоже должны стать меньше. С чего-то нужно начинать, мы начинаем с идеи».

Бочаров подчеркивает, что «смысл мусорной реформы в том, чтобы был порядок во всем. Для этого порядок в первую очередь должен быть в голове», — резюмирует специалист.
Мыслить глобальнее
Пока проект запустили только в двух районах. В новый микрорайон Радонежский эко-активисты в рамках проекта «Бумага на благо» уже заказали три больших контейнера для макулатуры. По словам Вадима Холина, три красочных контейнера европейского типа установят на улице, в них можно будет выкладывать картон, бумагу, журналы.

Планируется, что контейнеры будут готовы к концу октября. До 7 ноября активисты хотят установить их во дворах, чтобы проверить, как они будут наполняться.

«Для жителей районов это будет бесплатно, — добавил Вадим Холин. — Мы хотим показать, как можно грамотно сортировать мусор».

В следующем году в подъездах и во дворах жилых домов установят контейнеры для разных видов отходов. Будут собирать пластиковые бутылки, макулатуру, стекло и даже одежду. Будет реализовываться и проект «Сдай батарейку — спаси канарейку».

«Наша задумка — помочь этой идее уйти в сознание людей, — добавляет Анатолий Бочаров. — Люди должны понимать, что есть множество плюсов от правильно утилизированной батарейки. Пластик, бумага, одежда тоже должны утилизироваться особым образом».

ТДСК назвала этот проект «Чистая среда». В будущем это движение может распространиться на другие жилые районы. Сейчас четыре управляющие компании ТДСК обслуживают более двух миллионов квадратных метров, в которых проживает около 100 тысяч человек.

«Экологическое движение придет со временем и в другие наши жилые районы,— отмечает Анатолий Бочаров. — Жители Южных ворот и Радонежского самые инициативные. К тому же микрорайоны продолжают строиться. Новые жители, заезжающие в них не только из Томской области, но и из других регионов, интересуются развитием района и его инфраструктуры. Поэтому здесь выстраивается своя многоплановая система ценностей, в которую сразу включаются новоселы».

Сейчас ТДСК достраивает общежитие ТГУ на Аркадия Иванова, 20. Вадим Холин надеется, что это будет первое «чистое» общежитие в России для иностранцев и аспирантов. Он считает, что там изначально необходимо решить вопрос раздельного сбора мусора, по лучшим европейским стандартам, к чему они привыкли дома.

В школах города, и в первую очередь в современных школах, построенных ТДСК, активисты VAN&GOG планируют запускать экологические проекты для детей. Одобрение мэрии и соответствующих департаментов уже получено. А к весне 2020 года вангоги готовят для школьников первый в Томске экомультфестиваль с приглашением именитых гостей из Москвы. И для этого события разрабатывают талисман — белочку «Вангошку с шишкой».



1 ноября 2019 года

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