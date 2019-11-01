Пока проект запустили только в двух районах. В новый микрорайон Радонежский
эко-активисты в рамках проекта «Бумага на благо»
уже заказали три больших контейнера для макулатуры. По словам Вадима Холина, три красочных контейнера европейского типа установят на улице, в них можно будет выкладывать картон, бумагу, журналы.
Планируется, что контейнеры будут готовы к концу октября. До 7 ноября активисты хотят установить их во дворах, чтобы проверить, как они будут наполняться.
«Для жителей районов это будет бесплатно, — добавил Вадим Холин. — Мы хотим показать, как можно грамотно сортировать мусор».
В следующем году в подъездах и во дворах жилых домов установят контейнеры для разных видов отходов. Будут собирать пластиковые бутылки, макулатуру, стекло и даже одежду. Будет реализовываться и проект «Сдай батарейку — спаси канарейку».
«Наша задумка — помочь этой идее уйти в сознание людей, — добавляет Анатолий Бочаров. — Люди должны понимать, что есть множество плюсов от правильно утилизированной батарейки. Пластик, бумага, одежда тоже должны утилизироваться особым образом».
ТДСК назвала этот проект «Чистая среда». В будущем это движение может распространиться на другие жилые районы. Сейчас четыре управляющие компании ТДСК обслуживают более двух миллионов квадратных метров, в которых проживает около 100 тысяч человек.