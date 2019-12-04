Чем дальше в лес

На территорию ЛПК попасть непросто, мы заранее оформляли пропуски и согласовывали сроки посещения. Работу заводов ЛПК нам показывает сотрудник «Рускитинвеста» Ян Цзюнь, который по совместительству был нашим переводчиком в беседе с генеральным директором «Рускитинвеста» Ли Вэндином.Сейчас в компании работают чуть более ста китайских сотрудников вместе с менеджерами, всего же на заводе трудоустроены около 200 человек, говорит Ли Вэндин. На сайте ЛПК на момент подготовки материала числились 64 вакансии с зарплатой от 15 до 40 тысяч.«В сезон лесозаготовки, который длится с декабря по март, людей работает больше — 3000 человек, но на временных договорах», — говорит Ли Вэндин.При этом руководство «Рускитинвеста» уверено, что работа ЛПК приносит значительные поступления в бюджет Асиновского района и региона в целом.«С 2012 по 2018 год мы всего заплатили налоги на сумму 1 млрд 600 млн рублей. Только в 2018 году мы заплатили 350 млн рублей. Если сравнивать с 2012 годом, то мы повысили сумму выплат в 10 раз. В первом полугодии 2019 года мы давали налоги в 270 млн рублей, - говорит Ли Вэндин. - Недавно мы встречались с главой администрации Асиновского района, они посчитали, что налоги, которые мы заплатили, занимают 20 % от общего показателя по району. Сейчас мы повышаем производительность, увеличиваем объем готовой продукции, за счет этого думаем, что сможем побольше отчислять налогов».