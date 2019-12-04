Чем дальше в лес

Кроме крупных предприятий, в регионе есть лесной бизнес помельче. По мнению экспертов, именно средние и малые компании составляют основную массу в этой сфере. Сами средние и мелкие предприниматели не скрывают, что часто работают по «серым» схемам. Много древесины покупается у мелких частников, распиливается и продается за наличные деньги в обход налогов, рассказывает предприниматель Петр, который по понятным причинам предпочел остаться анонимным.
«Большие предприятия не в состоянии воровать лес, потому что уровень контроля над ними тотальный. А с небольшими предприятиями все проще. Стоит одна-две рамы, работают просто в наличку, — рассказывает предприниматель. —
Они в состоянии покупать лес, который привозит население. А рубят его часто бесконтрольно, лишь какую-то часть официально. Часть древесины с таких производств за наличные реализуется, сырье нигде не учитывается. Дальше — часть более серьезного бизнеса, среднего. Когда уже не одна рама, а какой-то комбинат с поточностью, где уже людей работает несколько десятков. Здесь тоже, безусловно, процветают варианты с покупкой неучтенного леса, его пытаются обелить через компании-однодневки, покупают у ООО-шек вымышленных, у которых есть расчетный счет, директора, но у компаний нет законного права на пиломатериал. Если верить выступлению сотрудницы Счетной палаты по Красноярскому краю, то около 30 % леса – «серая» масса, которая просто в наличку уходит (речь идет об интервью главы Счетной палаты Красноярского края Татьяны Давыденко
о хищениях в лесной сфере. После выступления женщину уволили – прим. ред.)».
Такая ситуация с лесным сектором, по словам предпринимателя, характерна не только для Томской области, но и для других сибирских регионов. Так работают в Новосибирской, Кемеровской, Иркутской областях, Красноярском крае. Эти слова подтверждаются и официальной информацией Федерального агентства лесного хозяйства. Около 74 % от общего объема незаконно срубленной древесины приходится на СФО. Крупные незаконные рубки фиксировались в Иркутской области, Забайкалье, Бурятии, Красноярском крае. Как отмечают эксперты, чем ближе к границе Китая, тем более развит «серый» сектор. Полпред президента по СФО Сергей Меняйло в отчете генпрокурору оценил ущерб экономике страны от преступлений в лесной сфере Сибири в 10 млрд рублей, из них 6 млрд рублей приходится на незаконную вырубку лесов.