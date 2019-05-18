Будет вонять! История про ассенизаторов, томскую власть и точки слива
Одна из причин летней вони в Томске — работа ассенизаторов, говорят в «белом доме». Они, заявляют в департаменте природных ресурсов, нелегально сбрасывают в городскую канализацию жидкие отходы. Ассенизаторы с обвинениями не согласны. Да, говорят, сбрасываем. Но куда деваться? Власть сама подталкивает к нарушению закона.
Разговаривать с нами ассенизаторы согласились на условиях анонимности. Боятся, что потом возникнут проблемы с «Томскводоканалом» и мэрией.
«Ассенизаторскими услугами я занимаюсь с 2010 года. Есть напарник. Когда начинали работать, по городу открытых колодцев, разрешенных для слива, было семь или восемь. С 2013-2014 годов точки начали закрываться. Сейчас осталась одна точка на улице Клюева, которая находится в центре города», — говорит предприниматель.
По его словам, сейчас, если работать на рынке без нарушений, то нужно в несколько раз поднимать стоимость работ.
«Раньше у меня была маленькая машина и было восемь точек слива. Я за день набирал 15 заказов. На один заказ уходило полчаса. На все я тратил восемь-девять часов, зарабатывал 10 тысяч. Из этих 10 тысяч 1,5 тратилось на топливо, 2-3 тысячи на запчасти, оставалось 4-5 тысяч. Сейчас у меня машина десятикубовая. Я беру 4-5 заказов, зарабатываю где-то 8 тысяч. Больше просто не могу ездить. Скажем, на то, чтобы доехать с Черемошников или Степановки до Клюева, в лучшем случае уйдет час. Если пробки, час пик, то времени уходит вдвое больше. Стоимость заказа — 1500, но я на один такой заказ потратил три часа. Получается, мне либо цену поднимать до пяти тысяч рублей (хотя такие деньги платить никто не согласится), либо сливать там, где ближе. Либо просто работать в минус и уходить из бизнеса», — подчеркивает предприниматель.
Информация о том, что «из-за ассенизаторов канализационные люки остаются открытыми и являются еще одной причиной неприятного запаха», вызывает у нашего собеседника недоумение.
«Из нас власть делает каких-то шайтанов. Была статья, что 48 тысяч жителей получают услуги водоснабжения, но не имеют канализации. Объем стоков, который образуется в этом жилом фонде, в сутки превышает четыре тысячи кубометров. Мы по договору сливаем 180 кубометров. Что из этого следует? Такой объем стоков в сутки должны вывозить 400 десятикубовых машин. В Томске же при самом хорошем раскладе вывозится максимум тысяча кубометров, и то телефон должен звонить не переставая у всех. А так в среднем 500 кубометров вывозится, не больше», — говорит асссенизатор.
Ассенизаторы неоднократно обращались в мэрию с просьбой увеличить число точек слива, но постоянно получали отказ.
«Я обращался ко всем главам администраций районов. Это ведь его район. Проживает в нем, допустим, десять тысяч частных дворов. Почему меня должна волновать проблема, куда деть добро за людьми? Я захотел заниматься предпринимательской деятельностью, согласен платить налоги, но вы мне покажите, как я должен убирать ваши дворы, куда убирать», — говорит предприниматель.
Отмечает, что если пять лет назад он мог обновлять парк, то сейчас такой возможности нет.
«Дизтопливо, плата за стоянку. Ремонт машины в месяц — 30-50 тысяч. Плюс я должен платить человеку, если прошу его поработать. А еще есть налоги, пенсионные и страховые отчисления... Делают из нас страшных и ужасных. Жалуются, что мы ездим, сливаемся по городу, а мы просто работать хотим», — резюмирует он.
Деятельность ассенизаторов контролирует департамент городского хозяйства. Нарушения рассматриваются в специальных комиссиях при администрациях районов, они же выносят решение о штрафе.
«Ассенизаторам просто далеко не хочется ехать, поэтому они и жалуются, — комментирует ТВ2 заммэра по благоустройству Вячеслав Черноус. — На Клюева стоки могут сливать сразу четыре машины. Этого достаточно для работы зарегистрированного количества ассенизаторских машин».
По данным «Томскводоканала», с начала года были установлены шесть фактов незаконного слива отходов. Четыре эпизода помогли доказать жители, еще два — сотрудники компании. Максимальный штраф, который грозит ассенизаторам, — пять тысяч рублей.
«В 2010 году, за год до начала передачи имущества «Томскводоканалу», в городе были следующие точки для слива стоков: Мичурина/Бела Куна, Мокрушина (в районе Радиотехнического завода), Большая Подгорная, пересечение улиц Мостовой и Усть-Киргизки, улица Клюева, 26. Эти точки по требованию департамента городского хозяйства, которому поступало множество жалоб от жителей, постепенно закрывались. И вот уже несколько лет единственная официальная точка приема стоков находится на Клюева, рядом с одной из наших канализационно-насосных станций», — рассказывает пресс-секретарь компании Юлия Перковская.
По словам Юлии Перковской, сейчас ассенизаторы, которые едут с Мирного, хотят сливать нечистоты на Степановке, а те, кто едет со стороны Апреля, – на Южной или Мокрушина. Однако в настоящее время открыть в пределах Томска точки для слива невозможно.
«Требования по установлению санитарно-защитных зон существенно изменились. Существующие нормы говорят о том, что даже действующие КНС не соответствуют современным требованиям. Потому что кругом жилая застройка. Станции были построены преимущественно в 70-х годах, а уже после территория рядом с ними застраивалась. И уже тогда расстояние от КНС до домов противоречило законодательству, а сейчас нормы стали еще жестче», — подчеркивают в «Томскводоканале».
Компания рассматривала вопрос обустройства подобной точки в Зональном, но администрация поселения ответила отказом.
«В городе остро стоит проблема неприятных запахов, с которой пытаются бороться по всем фронтам. И хотя градус дискуссии по этой проблеме был поднят не из-за ассенизаторов, нужно понимать, что Томск не есть одна большая выгребная яма, — подчеркивает Юлия Перковская. — Ассенизаторские машины преимущественно работают не в городе. Да, в Томске они также откачивают стоки. На сегодняшний день примерно 40 тысяч жителей имеют централизованное водоснабжение, но не имеют централизованного водоотведения. Каким образом они канализуются — это вопрос. Но основной объем стоков образуется на присоединенных территориях. При этом качество стоков, которое доставляется ассенизаторскими машинами, и качество стоков централизованной системы сильно отличаются. Стоки централизованной системы разбавлены. Они не дают такого резкого запаха, не забивают коллектора. У ассенизаторов это уже почти ил: концентрация загрязняющих веществ в сотни раз выше, поэтому если предоставить им возможность сбрасывать стоки, где они хотят, то мы получим огромное количество засоров на куче узких участков сетей в городе».
В компании подчеркивают, что 4 тысячи кубометров стоков, которые образуются в домах без канализации, выводятся не только с помощью ассенизаторов. Это и нелегальные врезки в систему, и сбросы в ту же Ушайку и дренажи. Для решения проблемы «Томскводоканал» предусмотрел в инвестиционной программе строительство двух сливных станций. Стоимость проекта примерно оценивается в 13 млн рублей.
«Для понимания затрат — это фактически стоимость строительства локальной канализационной станции со строительством сетей для одного из городских микрорайонов. У нас таких проблемных точек сейчас масса. Например, на Спичфабрике. Если мы все же говорим об интересах горожан, то безусловно важнее увеличить количество районов, которые имеют централизованную канализацию, а не число точек для слива ассенизаторских машин», — резюмируют в компании.
Специалисты отмечают: в Томске для ассенизаторов довольно вольготные условия работы. Например, в Красноярске, где население в два раза больше по сравнению с Томском, также одна сливная станция на весь город. При этом в городе принято законодательство в сфере обращения с жидкими бытовыми отходами, которое контролирует объем и состав стоков. В Томске же подобной документации, которая контролирует данную сферу, нет.
В настоящий момент, по данным департамента природных ресурсов, в Томске для снижения неприятного запаха хотят увеличить число точек слива с ассенизаторских машин и оборудовать их герметичными крышками. Правда, кто это должен сделать, не совсем понятно. Мэрия насчет этих планов почему-то не в курсе. В «Томскводоканале» утверждают, что увеличить количество точек слива в городе невозможно из-за существующих санитарных требований. Однако, они не единственные владельцы сетей в городе. Пункты обслуживания ассенизаторских машин можно организовать в пригородах Томска, например, в крупных жилых микрорайонах. Правда, их сети не находится в собственности города, и нужно договариваться с их владельцами.
Таким образом, на сегодня никто ни в обладминистрации, ни в мэрии, и вообще никто в городе даже приблизительно не знает сколько реально собирается и сливается отходов. Ясно, что цифры, существующие в договорах, к реальности не имеют никакого отношения. Сколько нужно точек слива, тоже можно только предполагать. Существующий рынок асссенизаторских услуг абсолютно непрозрачен.
В общем, воняет и будет вонять! Разумеется, не только поэтому. Но и поэтому тоже.
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