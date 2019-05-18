Будет вонять! История про ассенизаторов, томскую власть и точки слива

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Одна из причин летней вони в Томске — работа ассенизаторов, говорят в «белом доме». Они, заявляют в департаменте природных ресурсов, нелегально сбрасывают в городскую канализацию жидкие отходы. Ассенизаторы с обвинениями не согласны. Да, говорят, сбрасываем. Но куда деваться? Власть сама подталкивает к нарушению закона.

Фото: региональный ОНФ

Разговаривать с нами ассенизаторы согласились на условиях анонимности. Боятся, что потом возникнут проблемы с «Томскводоканалом» и мэрией.

«Ассенизаторскими услугами я занимаюсь с 2010 года. Есть напарник. Когда начинали работать, по городу открытых колодцев, разрешенных для слива, было семь или восемь. С 2013-2014 годов точки начали закрываться. Сейчас осталась одна точка на улице Клюева, которая находится в центре города», — говорит предприниматель.

По его словам, сейчас, если работать на рынке без нарушений, то нужно в несколько раз поднимать стоимость работ.

«Раньше у меня была маленькая машина и было восемь точек слива. Я за день набирал 15 заказов. На один заказ уходило полчаса. На все я тратил восемь-девять часов, зарабатывал 10 тысяч. Из этих 10 тысяч 1,5 тратилось на топливо, 2-3 тысячи на запчасти, оставалось 4-5 тысяч. Сейчас у меня машина десятикубовая. Я беру 4-5 заказов, зарабатываю где-то 8 тысяч. Больше просто не могу ездить. Скажем, на то, чтобы доехать с Черемошников или Степановки до Клюева, в лучшем случае уйдет час. Если пробки, час пик, то времени уходит вдвое больше. Стоимость заказа — 1500, но я на один такой заказ потратил три часа. Получается, мне либо цену поднимать до пяти тысяч рублей (хотя такие деньги платить никто не согласится), либо сливать там, где ближе. Либо просто работать в минус и уходить из бизнеса», — подчеркивает предприниматель.

Информация о том, что «из-за ассенизаторов канализационные люки остаются открытыми и являются еще одной причиной неприятного запаха», вызывает у нашего собеседника недоумение.

«Из нас власть делает каких-то шайтанов. Была статья, что 48 тысяч жителей получают услуги водоснабжения, но не имеют канализации. Объем стоков, который образуется в этом жилом фонде, в сутки превышает четыре тысячи кубометров. Мы по договору сливаем 180 кубометров. Что из этого следует? Такой объем стоков в сутки должны вывозить 400 десятикубовых машин. В Томске же при самом хорошем раскладе вывозится максимум тысяча кубометров, и то телефон должен звонить не переставая у всех. А так в среднем 500 кубометров вывозится, не больше», — говорит асссенизатор.

Ассенизаторы неоднократно обращались в мэрию с просьбой увеличить число точек слива, но постоянно получали отказ.

«Я обращался ко всем главам администраций районов. Это ведь его район. Проживает в нем, допустим, десять тысяч частных дворов. Почему меня должна волновать проблема, куда деть добро за людьми? Я захотел заниматься предпринимательской деятельностью, согласен платить налоги, но вы мне покажите, как я должен убирать ваши дворы, куда убирать», — говорит предприниматель.

Отмечает, что если пять лет назад он мог обновлять парк, то сейчас такой возможности нет.

«Дизтопливо, плата за стоянку. Ремонт машины в месяц — 30-50 тысяч. Плюс я должен платить человеку, если прошу его поработать. А еще есть налоги, пенсионные и страховые отчисления... Делают из нас страшных и ужасных. Жалуются, что мы ездим, сливаемся по городу, а мы просто работать хотим», — резюмирует он.

Деятельность ассенизаторов контролирует департамент городского хозяйства. Нарушения рассматриваются в специальных комиссиях при администрациях районов, они же выносят решение о штрафе.

«Ассенизаторам просто далеко не хочется ехать, поэтому они и жалуются, — комментирует ТВ2 заммэра по благоустройству Вячеслав Черноус. — На Клюева стоки могут сливать сразу четыре машины. Этого достаточно для работы зарегистрированного количества ассенизаторских машин».

По данным «Томскводоканала», с начала года были установлены шесть фактов незаконного слива отходов. Четыре эпизода помогли доказать жители, еще два — сотрудники компании. Максимальный штраф, который грозит ассенизаторам, — пять тысяч рублей.

«В 2010 году, за год до начала передачи имущества «Томскводоканалу», в городе были следующие точки для слива стоков: Мичурина/Бела Куна, Мокрушина (в районе Радиотехнического завода), Большая Подгорная, пересечение улиц Мостовой и Усть-Киргизки, улица Клюева, 26. Эти точки по требованию департамента городского хозяйства, которому поступало множество жалоб от жителей, постепенно закрывались. И вот уже несколько лет единственная официальная точка приема стоков находится на Клюева, рядом с одной из наших канализационно-насосных станций», — рассказывает пресс-секретарь компании Юлия Перковская.

По словам Юлии Перковской, сейчас ассенизаторы, которые едут с Мирного, хотят сливать нечистоты на Степановке, а те, кто едет со стороны Апреля, – на Южной или Мокрушина. Однако в настоящее время открыть в пределах Томска точки для слива невозможно.

«Требования по установлению санитарно-защитных зон существенно изменились. Существующие нормы говорят о том, что даже действующие КНС не соответствуют современным требованиям. Потому что кругом жилая застройка. Станции были построены преимущественно в 70-х годах, а уже после территория рядом с ними застраивалась. И уже тогда расстояние от КНС до домов противоречило законодательству, а сейчас нормы стали еще жестче», — подчеркивают в «Томскводоканале».

Фото: "Томскводоканал"

Компания рассматривала вопрос обустройства подобной точки в Зональном, но администрация поселения ответила отказом.

«В городе остро стоит проблема неприятных запахов, с которой пытаются бороться по всем фронтам. И хотя градус дискуссии по этой проблеме был поднят не из-за ассенизаторов, нужно понимать, что Томск не есть одна большая выгребная яма, — подчеркивает Юлия Перковская. — Ассенизаторские машины преимущественно работают не в городе. Да, в Томске они также откачивают стоки. На сегодняшний день примерно 40 тысяч жителей имеют централизованное водоснабжение, но не имеют централизованного водоотведения. Каким образом они канализуются — это вопрос. Но основной объем стоков образуется на присоединенных территориях. При этом качество стоков, которое доставляется ассенизаторскими машинами, и качество стоков централизованной системы сильно отличаются. Стоки централизованной системы разбавлены. Они не дают такого резкого запаха, не забивают коллектора. У ассенизаторов это уже почти ил: концентрация загрязняющих веществ в сотни раз выше, поэтому если предоставить им возможность сбрасывать стоки, где они хотят, то мы получим огромное количество засоров на куче узких участков сетей в городе».

В компании подчеркивают, что 4 тысячи кубометров стоков, которые образуются в домах без канализации, выводятся не только с помощью ассенизаторов. Это и нелегальные врезки в систему, и сбросы в ту же Ушайку и дренажи. Для решения проблемы «Томскводоканал» предусмотрел в инвестиционной программе строительство двух сливных станций. Стоимость проекта примерно оценивается в 13 млн рублей.

«Для понимания затрат — это фактически стоимость строительства локальной канализационной станции со строительством сетей для одного из городских микрорайонов. У нас таких проблемных точек сейчас масса. Например, на Спичфабрике. Если мы все же говорим об интересах горожан, то безусловно важнее увеличить количество районов, которые имеют централизованную канализацию, а не число точек для слива ассенизаторских машин», — резюмируют в компании.